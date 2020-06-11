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НБУ (10165) Стерненко (383) Чернєв (122)

У Комітеті фінансової і митної політики з'явився проєкт постанови про незадовільну роботу НБУ, - "слуга народу" Чернєв

У Комітеті фінансової і митної політики з'явився проєкт постанови про незадовільну роботу НБУ, -

У Комітеті Верховної Ради з фінансової та митної політики з'явився драфт Постанови про незадовільну роботу Національного банку України.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив народний депутат з фракції партії "Слуга народу" Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ.

"У Комітеті фінансової і митної політики з'явився драфт Постанови про незадовільну роботу НБУ. Який, м'яко кажучи, дивує своєю однобічністю. А ще більше - часом своєї появи: після отримання траншу від МВФ. І це на тлі зниження облікової ставки до 6%", - написав нардеп.

Чернєв також прокоментував оголошення про підозру активісту Сергію Стерненкові.

"Сергію Стерненкові оголосили підозру за ст. 115 в умисному вбивстві (really?!). Це після трьох нападів на нього? І тут у нашої ТСК щодо нападів на Катерину Ганзюк й інших активістів багато питань, які вже завтра будуть відображені у звіті", - зазначив Чернєв.

Читайте також: Кримінальне переслідування активіста Стерненка політично мотивоване, - Українська Гельсінська спілка з прав людини

У Комітеті фінансової і митної політики зявився проєкт постанови про незадовільну роботу НБУ, - слуга народу Чернєв 01
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Топ коментарі
+8
Иди гуляй чуда башкирское))) ихмо. Ихмо не дают Зеле бабки печатать. Вот и плохие стали!!! Хрен кто Зеле позволит с такими внешними долгами проводить эмиссию!!
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11.06.2020 18:48
+7
А шо. В улан уде твоем родном не сняли самоизоляцию. Иди пройдись по парку или на Гравицапе полетай. Деятель)) ша))))
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11.06.2020 18:53
+7
Судя по тому, как за год охренительно упала экономика, прислуги каломойши-медведчука не умеют зарабатывать деньги, они только могут взять кредит у мвф либо напечатать. Денег мвф хватит до конца года, а напечатать гривен можно только поставив в нбу очередных шутов поскольку теперешний менеджмент посылает зебилов в лес на их требования. Собственно поэтому квартальных идиотов не устраивает нынешнее руководство нбу
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11.06.2020 19:03
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Таки и согласен...Имхо..
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11.06.2020 18:38 Відповісти
Иди гуляй чуда башкирское))) ихмо. Ихмо не дают Зеле бабки печатать. Вот и плохие стали!!! Хрен кто Зеле позволит с такими внешними долгами проводить эмиссию!!
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11.06.2020 18:48 Відповісти
Хамишь , пацак..
Других слів і не вивчали???
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11.06.2020 18:51 Відповісти
А шо. В улан уде твоем родном не сняли самоизоляцию. Иди пройдись по парку или на Гравицапе полетай. Деятель)) ша))))
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11.06.2020 18:53 Відповісти
Так і ви не вивчали нормальних слів, бо постійно згадуєте форумчанина, якого тут давно нема.
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11.06.2020 18:55 Відповісти
Та ні..
Ви і є тим хамом , що й були..Крщтк..))
Не турбуйте своїми "ніками" та хамством...
Бувайте, лікуйтеся і не хворійте!
😁
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11.06.2020 19:01 Відповісти
І знову від вас брехня, Васильок.
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11.06.2020 19:02 Відповісти
шо слуги начали прозревать - не прошло и года
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11.06.2020 18:43 Відповісти
https://twitter.com/DemkivMykhaylo
https://twitter.com/DemkivMykhaylo
https://twitter.com/DemkivMykhaylo


https://twitter.com/DemkivMykhaylo
https://twitter.com/DemkivMykhaylo

Mykhaylo Demkiv / Михайло Демків

@DemkivMykhaylo

·https://twitter.com/DemkivMykhaylo/status/1271048659476647936 3 ч Так, ставка найнижча в історії. Але як тільки кошти МВФ "дзеленькнули" на українськиій рахунок, одразу почалися цікаві але шкідливі речі. Комітет ради почав чергову атаку на https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%91%D0%A3?src=hashtag_click #НБУ Принаймі так воно виглядає
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11.06.2020 18:45 Відповісти
Ну ніяк цій моновладі не дає спокою незалежність НБУ! Так і хочуть і це під себе підім'яти, щоб вже на ділі зробити "дефолт, так дефолт" через гіперінфляцію, коли увімкнуть печатний верстат...
Насолоджуємось нинішнім, бо, якщо це так, майбутнє виглядає зовсім не райдужним
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11.06.2020 18:46 Відповісти
уничтожить НБУ ну ну это в стиле дебила Вовы...??? просто кому и кто будет в стране объявлять технический дефолт?????
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11.06.2020 18:50 Відповісти
Чета смутно Мне напоминает:-
-ВДРУГ, откуда не возмись, появился в..
РоттенДам+++++
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11.06.2020 18:49 Відповісти
Ты рот разрабатывай пока время есть.

Любой наезд на НБУ - конец международному кредитованию зеленых ублюдков. Вот тогда тебе и понабятся все твои главные умения.
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11.06.2020 19:07 Відповісти
Та і бачу , що Ви специаліст в "Умении"...
Довго (час) тренувалися?
Крщтк, мля..
😁
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11.06.2020 19:17 Відповісти
Могу тебя купить по цене не очень свежих окорочков. Это насчет умений, тушканчик зеленый.

И да - я работаю в НБУ. Поэтому могу тебя потом и продать. А можно продать твою телку. Вы же сейчас идете по цене мусора, учитывая безработицу.

Так что повторюсь - ты о своих умениях беспокойся. У тебя из мало и поэтому выбери правильное. Какое - я уже подсказал.
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11.06.2020 19:28 Відповісти
А що главрач каже??
Санітари щось прохлєбали знову?
🤗
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11.06.2020 19:32 Відповісти
А ты шо давно у ветеринара не был?

Тогда твоя цена еще ниже, чем я думал. Зубы-то хоть все целы? Слыхал, что выбирая скот надо быть внимательным к его зубам.

Твой хозяин тебе прививки хоть какие-то делал, животное?
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11.06.2020 19:36 Відповісти
Вам видніше ...А Ви самий рівніший??🐷"
Не турбуйте ...
Щоб з Вами мати "дискусію", Мені требе прилягти біля якогось плінтуса...(Ваш хамський рівень)..
Бувай, крщтк!
😁
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11.06.2020 19:46 Відповісти
Что-то вроде того, если верить в равенство всех. Но равенства нет. Люди не рождаются с одинаковыми способностями, интеллектом и взможностями. Хуже того - не все свои способности, интеллект и возможности могут и хотят использовать. Поэтому забудь про равенство. Твое место в основании пищевой пирамиды.

А давно скот стали спрашивать беспокоить его или нет? Твоя судьба такая, животное.
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11.06.2020 19:49 Відповісти
Ваша маячня -цінна для психіатрів...
Бувай !
🤣🤣
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11.06.2020 20:03 Відповісти
"Слуги народа" готовятся включить печатный станок, на большее, увы, ума не хватает.
Даже вы, сторонники Зеленского, признайтесь, что в последние годы была финансовая стабильность, и это было хорошо. Запомните это время, больше этой стабильности не будет, а вы - обнищаете. Ждём доллар по сто гривен.
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11.06.2020 18:49 Відповісти
Коли слуги ліквідували економіку України, то знадобився цап відбувалося на роль якого обрали НБУ.
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11.06.2020 18:52 Відповісти
Это норма: величайший премьер современности в 2009 тоже во всех грехах НБУ обвиняла.
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11.06.2020 19:05 Відповісти
Такої норми не існує, а кожен відповідає за свої вчинки.
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11.06.2020 19:09 Відповісти
Прокуратуру и КГБР Зеля с Дерьмаком прибрали к рукам, Кабмин состоит из своих лояльных идиотов, а теперь надо срочно прикарманить себе НБУ, чтоб латать дыры в бюджете, которые от невероятных экономических успехов происходят, ха-ха!
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11.06.2020 18:54 Відповісти
Зеленский хочет, чтобы каждый украинец стал миллионером, и если руководство НБУ не желает ему помогать в этом, то оно должно уйти в отставку.
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11.06.2020 19:01 Відповісти
Сразу вспомнился недавний блог
https://censor.net/blogs/3200972/12_punktv_tamnogo_planu_yak_ukranska_vlada_dopomaga_ros_povernuti_sob_ukranu
Тупо последовательные шаги кремлёвского плана.
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11.06.2020 19:01 Відповісти
А в якій галузі є оцінка задовільної роботи?! Солодкодупу гниду погнали і правильно зробили!, Попундопуло, гони ахметівського шмиргаля, признач Гройсмана з дійсними повноваженнями і буде процвітання України!
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11.06.2020 19:02 Відповісти
Судя по тому, как за год охренительно упала экономика, прислуги каломойши-медведчука не умеют зарабатывать деньги, они только могут взять кредит у мвф либо напечатать. Денег мвф хватит до конца года, а напечатать гривен можно только поставив в нбу очередных шутов поскольку теперешний менеджмент посылает зебилов в лес на их требования. Собственно поэтому квартальных идиотов не устраивает нынешнее руководство нбу
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11.06.2020 19:03 Відповісти
а можливо він хоче зЭ-лені грн друкувати - вуйко сЄм може, а зЄ-ля що, ЛОХ...- йому вже 43 скоро...
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11.06.2020 19:23 Відповісти
Тронете НБУ и полученная сейчас часть денег от МВФ станет последней.
А дальше веселые похороны ЗЕ-власти.
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11.06.2020 19:04 Відповісти
а як же ДРУГИЙ термін...- я впевнений режисура вже працюе...
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11.06.2020 19:20 Відповісти
Черенок от лопаты в жопе и петля на шее плохо скажутся на здоровье и сценическом образе ЗЕ.

А ведь это не самое страшное из того, что с ним сделает избравшее его быдло. Можно почитать, что вытворяли из рабоче-крестьянские предки. А ведь врожденные наклонности 73% никуда не делись. Нужно только дать им волю...
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11.06.2020 19:24 Відповісти
тільки ОДНЕ - КОЛИ...
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11.06.2020 19:26 Відповісти
Ну... Всему приходит свой конец.

Я никуда не тороплюсь. Я еще не все взял с 73%, чтобы обеспечить себе спокойную жизнь в ЕС.
А потом мне будет уже все равно потому, что я буду далеко от Украины. Тут в ближайшее столетие ловить нечего именно из-за недоразвитых 73%.
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11.06.2020 19:30 Відповісти
так і ті 99, 99 % що в КНДР ні на що не впливають....- ти часом не туди зібрався ...
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11.06.2020 19:51 Відповісти
Зескот в турборежиме пилит сук , на котором сидит
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11.06.2020 19:07 Відповісти
Даже гадать не надо кто инициатор єтого постановления.
Бенина шушара, румьін Дубинский и Ко ко-ко...
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11.06.2020 19:11 Відповісти
тобто, треба негайно призначити кварталівця у НБУ)
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11.06.2020 19:16 Відповісти
я би рекомендував жЄку кАшевого - трохи піднаториться на СУФЛЕРІ, а дальше можна і Премьером його...- а чому ні, він не дурнішший ніж зЄля...
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11.06.2020 19:19 Відповісти
Для этого у Зе! есть Бахматюк и его команда - он уже 6 лет ищет способ отомстить НБУ за ликвидацию двух его пылесосов.
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11.06.2020 19:52 Відповісти
зЄле потрібен "СТАНОК"???...- рік пройшов, а єпоха бідності закінчилась тільки у пару тисяч "нових-старих" злодіїв...
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11.06.2020 19:17 Відповісти
Лисого з 95кв. на НБУ!
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11.06.2020 19:22 Відповісти
https://twitter.com/FursaSergey https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey Стерненко, ДБР, атака комитета
парламента на НБУ.
Держались до транша МВФ.

Сильно держались. Прям терпели.
Как у закрытой двери. А сейчас как прорвало.
Поведение мелкого жулика. Как только деньги в руках, кинуть
партнера.

Заканчивают такие жулики
одинаково.
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11.06.2020 19:24 Відповісти
Так денег еще нет. И свернуть полностью программу кредитования для МВФ - дело одного рабочего дня.

А такой приговор от МВФ - это посути все равно, что спустить на ЗЕ всех финансовых собак на Западе.
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11.06.2020 19:33 Відповісти
Первьій транш они уже получили вчера.

Международный валютный фонд уже направил в Украину $2,1 млрд в рамках новой программы общей суммой в $5 млрд, сообщил представитель фонда Владислав Рашкован.

https://biz.censor.net/news/3201027/mvf_uje_napravil_ukraine_2_milliarda_po_novoyi_programme_rashkovan

Источник: https://biz.censor.net/n3201027
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11.06.2020 19:52 Відповісти
Но он может стать последним...
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11.06.2020 19:53 Відповісти
 
 