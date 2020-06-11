Українська делегація провела зустріч із російською стороною ТКГ напередодні робочої поїздки в Париж 12 червня, - ОП

Під час візиту до Білорусі українська делегація в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі провела зустріч із російською стороною з метою обговорення підвищення ефективності роботи групи.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку у Фейсбук Офісу Президента.

"Зустріч відбулася в межах виконання домовленостей лідерів Нормандського формату та у продовження зустрічей української делегації в Берліні 2 червня й напередодні робочої поїздки української делегації в Париж 12 червня", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Радники української делегації - представники ОРДЛО від України братимуть участь у роботі ТКГ на постійній основі, - Офіс Президента