Українська делегація провела зустріч із російською стороною ТКГ напередодні робочої поїздки в Париж 12 червня, - ОП
Під час візиту до Білорусі українська делегація в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі провела зустріч із російською стороною з метою обговорення підвищення ефективності роботи групи.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку у Фейсбук Офісу Президента.
"Зустріч відбулася в межах виконання домовленостей лідерів Нормандського формату та у продовження зустрічей української делегації в Берліні 2 червня й напередодні робочої поїздки української делегації в Париж 12 червня", - йдеться у повідомленні.
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В перечень "нежелательных" персон попали девять человек. Речь идет, вероятно, об "антипутинистах" и прозападно настроенных политиках.
В то же время есть фамилии тех, кого Россия хотела бы видеть на различных должностях в украинском парламенте и других органах государственной власти.
У Офиса президента Украины закончилась туалетная бумага? Ну так пусть повесят на гвоздик в туалетах эти списки.
Интересно,откуда у Светланы такие подробности?