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Українська делегація провела зустріч із російською стороною ТКГ напередодні робочої поїздки в Париж 12 червня, - ОП

Українська делегація провела зустріч із російською стороною ТКГ напередодні робочої поїздки в Париж 12 червня, - ОП

Під час візиту до Білорусі українська делегація в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі провела зустріч із російською стороною з метою обговорення підвищення ефективності роботи групи.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку у Фейсбук Офісу Президента.

"Зустріч відбулася в межах виконання домовленостей лідерів Нормандського формату та у продовження зустрічей української делегації в Берліні 2 червня й напередодні робочої поїздки української делегації в Париж 12 червня", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Радники української делегації - представники ОРДЛО від України братимуть участь у роботі ТКГ на постійній основі, - Офіс Президента

Українська делегація провела зустріч із російською стороною ТКГ напередодні робочої поїздки в Париж 12 червня, - ОП 01
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зачем????????????
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11.06.2020 19:35 Відповісти
для злагодження стратегії
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11.06.2020 19:41 Відповісти
Чтобы отчитаться, как успешно они сдают Украину. Вот только еще мешают активисты, но вот Венедиктова старается, скоро все сделает. Встречаются, чтобы успокоить "российских братьев".
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11.06.2020 21:58 Відповісти
Наша делегация попёрлась в Минск, чтобы встретиться с расейской стороной? Двухсторонние переговоры? Без свидетелей? Без ОБСЕ? Какой-то капитулянский документ готовили? Очень дурно это всё пахнет.... Скорее, смердит тошнотворно.....
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11.06.2020 19:41 Відповісти
Кремль передал Офису президента Украины список так называемых желательных и нежелательных, с точки зрения РФ, политиков в украинской власти.
В перечень "нежелательных" персон попали девять человек. Речь идет, вероятно, об "антипутинистах" и прозападно настроенных политиках.
В то же время есть фамилии тех, кого Россия хотела бы видеть на различных должностях в украинском парламенте и других органах государственной власти.
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11.06.2020 20:36 Відповісти
А что так?
У Офиса президента Украины закончилась туалетная бумага? Ну так пусть повесят на гвоздик в туалетах эти списки.
Интересно,откуда у Светланы такие подробности?
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12.06.2020 03:29 Відповісти
 
 