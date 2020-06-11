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Потрібні кошти для придбання дорогих ліків для онкохворого воїна, - волонтер Юсупова

Потрібні кошти для придбання дорогих ліків для онкохворого воїна, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталія Юсупова оприлюднила інформацію про те, що українському воїну з онкологією потрібно оплатити дороге лікування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.

Юсупова зазначила: "Люди, дуже потрібно оплатити онкохворому воїну дорогі ліки, оплатити витратні матеріали та медпрепарати, закупити дексалгін в ампулах, залишилося лише кілька пачок.

Війна на жаль не закінчується, новини з фронту вельми тривожні. Щодня обстріли наших позицій. За останні п'ять діб 14 поранених і контужених. Ми продовжуємо допомагати пораненим у госпіталях. Купуємо необхідне в холодильники, одяг і все, що потрібно.

Сьогодні я оплатила воїну медпроцедуру в клініці (9 тис), до цього на передову ще 10 тис., мед. апарат + балони 52 тис. грн, ліки 9300 + 2 рази в тиждень продукти. Чеки публікую.

Допомагаємо хто чим може. З приватбанку та інших банків можна легко переказати на монобанк. Картка для допомоги 5358 3853 2000 2464, монобанк, Юсупова Наталя".

Читайте також: Новий борт із пораненими прибув до Києва, в госпіталі лежать бійці без рук і ніг. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова. ФОТО
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Одужання воїнові.
Добрі люди завжди допоможуть.
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11.06.2020 19:34 Відповісти
Соромно за Державу...
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11.06.2020 19:35 Відповісти
Нужны средства для покупки дорогостоящего лекарства для онкобольного воина, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 4279
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11.06.2020 19:41 Відповісти
Степанов, сволота, чего ты хоть военных не лечишь? Вы же заверяли людей, что медицина у нас бюджетная и бесплатная и стационароное лечение будет бесплатное за счет бюджета. Еще Скалецкая и Емец врали людям об этом и что? Военнослужащий болеет и у вас нет денег на его лечение? Как всегда брешете и не краснеете, сатанисты.
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11.06.2020 19:37 Відповісти
Риторичне - чому МИ ВСІ не вибрали у ВЛАДУ отих ВСІх хто себе проявив під час Майдану - та потім, ....Волонтери - Громадські- Воїни (Офіцери)
Чому ????
Можливо ПОРА проводити роботу над ПОМИЛКАМИ - час летить швидко ...- олігархат це теж розуміе...
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11.06.2020 19:41 Відповісти
Для того, чтобы спросить у ЗЕ, нажмите цифру 1.
Для того, чтобы спросить у избирателей, нажмите цифру 2.
Получить помощь патриоту или ветерану АТО от Портнова, Венедиктовой или ГБР, нажмите цифру 3.
Для связи с нормальными людьми обращайтесь в ЕС.
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11.06.2020 19:43 Відповісти
+ Одужуй, Герою
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11.06.2020 20:18 Відповісти
В фонде борьбы с коронавирусом еще 35 млрд грн осталось- пусть, суки, доброе дело сделают.
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11.06.2020 21:48 Відповісти
 
 