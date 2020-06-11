Онлайн-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю ДБР проведуть повторно, - Сущенко

Конкурсна комісія з формування Ради громадського контролю ДБР ухвалила рішення провести повторне інтернет-голосування після доопрацювання технічних умов.

Про це повідомив у Фейсбуку член конкурсної комісії, науковий консультант з правових питань Центру Разумкова Володимир Сущенко, інформує Цензор.НЕТ.

У сьогоднішньому засіданні комісії взяли участь 8 експертів у сфері інтернет-голосувань.

"Комісія у складі 4-х осіб (один член комісії - Маселко Роман на підставі його заяви від 3 червня 2020 року наказом директора ДБР був виключений зі складу Конкурсної комісії і участі в сьогоднішньому засіданні - не брав) ухвалила рішення: Провести повторне інтернет-голосування стосовно 85 осіб, які брали участь у попередньому голосуванні, після доопрацювання технічних умов і процедур такого голосування, з метою визначення 30 осіб, які продовжать участь в конкурсі. За попередньої оцінкою фахівців доопрацювання технічних параметрів голосування може тривати в межах 15-30 календарних днів. Нова дата повторного голосування буде визначена комісією додатково", — написав Сущенко.

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Він підкреслив, що комісія ухвалила таке рішення у відповідь на скарги конкурсантів про збої, що відбувалися під час голосування 1-2 червня.

Нагадаємо, 20 березня в ГБР оголосили про конкурс із відбору членів Ради громадського контролю. До складу комісії увійшли 5 осіб, серед яких головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Їх відібрали серед 31 кандидата, який подав заявку. На конкурс до ради громадського контролю при ГБР подали документи 79 кандидатов.

10 червня голова конкурсної комісії Тетяна Козаченко повідомила, що "під час голосування були виявлені різні проблеми".



