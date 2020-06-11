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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) смертність (194) Держстат (1594) Ляшко Віктор (1504) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Загальна смертність не вказує зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року, - Ляшко

Загальна смертність не вказує зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року, - Ляшко

COVID-19 не вплинув на загальні показники смертності в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Загальну смертність по Україні ми можемо побачити, зайшовши на сайт Держстату та побачивши динамку. Вона не показує зростання порівняно з аналогічними періодами минулого року", - сказав він в ефірі радіо НВ в четвер, коментуючи зміни методики публікації Держстатом інформації про причини смертності під час карантину.

"Держтат не відмовився давати інформацію про причини смертності під час карантину. Він просто трохи інакше в період карантину збирає цю інформацію, тому нема розбиття за певними нозологіями", - сказав Ляшко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держстат відмовився публікувати дані про смертність українців під час карантину, - Opendatabot
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Топ коментарі
+9
Бабка, мне молоко из села несколько лет привозившая, порезала козы. Потому что не могла продаь молоко, и купить животинке кормов. Я то другого поставщика нашел, а вот как той бабке, слегшей с предынфарктным , от карантинных переживаний, жить дальше, если всякие враги рода человеческого лишают ее возможности приехать в город к детям, и соответственно, дети к ней тоже не наездятся. Помрет она не от короновируса, а от стрессов из - за ваших карантинов - дурантинов.
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11.06.2020 20:38
+7
а чё тогда такой ажиотаж из-за 900 человек ?
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11.06.2020 20:22
+6
Дык, откройте статистику!
Расцениваю его заявление, как явку с повинной.
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11.06.2020 20:25
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А как смерть 900 человек за 3 месяца могла повлиять на статистику 40 млн. страны?
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11.06.2020 20:20 Відповісти
а чё тогда такой ажиотаж из-за 900 человек ?
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11.06.2020 20:22 Відповісти
"послушайте, если паника раздувается, значит это кому-нибудь нужно" (почти Маяковский)
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11.06.2020 20:27 Відповісти
20 000 убитых тебя не волнуют?
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11.06.2020 20:34 Відповісти
а кто это ?

за слово ***** в Украине не банят и админштраф не выписывают.

пока ...
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11.06.2020 22:29 Відповісти
Після перших двох слів можна було нічого і не писати.
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11.06.2020 21:41 Відповісти
так я не для тебе особисто.

ти вже якось стримай естетичні страждання
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11.06.2020 21:55 Відповісти
А за квартал в Украине обычно умирает 150-160к.
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11.06.2020 20:43 Відповісти
ну так епоха бідності закінчилась вже при зємалороській владі
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11.06.2020 20:20 Відповісти
Не останавливайся, продолжай..
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11.06.2020 20:22 Відповісти
Почему тогда Госстату запретили публикацию данных о смертности в Украине с января 2020?
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11.06.2020 20:22 Відповісти
Потому что они Зе**лы и не понимают о чем говорят и тем более что делают.
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11.06.2020 20:28 Відповісти
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/news/op_n_mov.asp Кількість живонароджених, померлих по регіонах у січні-березні 2020 року
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11.06.2020 20:29 Відповісти
Шото реально дох..
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11.06.2020 20:34 Відповісти
имхо
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11.06.2020 20:34 Відповісти
Нормальная смертность у нас около 600к в год.
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11.06.2020 20:48 Відповісти
Света, статистику по смертности Вам привели. С официального сайта http://www.ukrstat.gov.ua/ Державна служба статистики України . Что скажете о запрете?
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12.06.2020 07:27 Відповісти
Ну и какие выводы надо с этого сделать, Ляшко? Или ума нихера нет? В кловунских училищах логике не учили?
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11.06.2020 20:23 Відповісти
А почему не имеет разбивки ? Вы там подсчеты в тетрадках ведете? Ручкой записываете ?Компьютер моей жене разбивку покупок по категориям делает, а ваш компьютер этому не научен ? По- моему, вы чего - то недоговариваете.Темните. Дурите население, чтобы манипулировать людьми и запугивать их .
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11.06.2020 20:24 Відповісти
о чем это он?
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11.06.2020 20:25 Відповісти
Да, такой парадокс.
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11.06.2020 20:25 Відповісти
Дык, откройте статистику!
Расцениваю его заявление, как явку с повинной.
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11.06.2020 20:25 Відповісти
Да , загрузите данные на Цензор, мы сами разбивку сделаем и вам готовенькую дадим.
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11.06.2020 20:46 Відповісти
Ещё раз скажу , -- если закроют рынки - будет социальный взрыв .
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11.06.2020 20:27 Відповісти
Треба не ринки закривати, а лише забороняти пересування громадським транспортом.
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11.06.2020 20:29 Відповісти
Може й так . Може ви й правий .
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11.06.2020 20:34 Відповісти
Бабка, мне молоко из села несколько лет привозившая, порезала козы. Потому что не могла продаь молоко, и купить животинке кормов. Я то другого поставщика нашел, а вот как той бабке, слегшей с предынфарктным , от карантинных переживаний, жить дальше, если всякие враги рода человеческого лишают ее возможности приехать в город к детям, и соответственно, дети к ней тоже не наездятся. Помрет она не от короновируса, а от стрессов из - за ваших карантинов - дурантинов.
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11.06.2020 20:38 Відповісти
Ты хоть перед закланием коз то ей освятил? А то не по божески как-то...
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11.06.2020 21:21 Відповісти
Ты этой бабусе хоть свечку поставь на правильной стороне и на правильном месте . Походу -- твои выводки на козьем молочке выросли здоровыми !!
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11.06.2020 21:36 Відповісти
Молоко сам потребляю, дети не любят.
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11.06.2020 22:27 Відповісти
І нашо забороняти пересування громадським транспортом? Який сенс в цьому?
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11.06.2020 21:14 Відповісти
До ринку тоді дійдуть тільки мешканці прилеглих вулиць. Ті хто живе далеко і кому дуже потрібно, прохекаються під час хідні, не наражаючи на небезпеку оточуючих.
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11.06.2020 21:27 Відповісти
Я щось проґавив? Яка небезпека? Ви про що? Про міжнародну ВОЗівську аферу? Чому тоді не припиняють роботу громадського транспорту коли є сезонна пандемія грипу? Може взагалі зачинитися, лягти вдома та чекати коли Богу душі віддамо?
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11.06.2020 21:34 Відповісти
Небезпеку создают такие дегенераты, как ты.
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12.06.2020 03:29 Відповісти
Заскучали за міністром юстиції? А ось і він.

Общая смертность не показывает роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1829
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11.06.2020 20:27 Відповісти
Дурак он, лягушку целовать нужно ( даже в зад), вдруг в принцессу превратится. А он ее заездит верхом.
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11.06.2020 20:44 Відповісти
Это та жаба, что душила Малюську по поводу малюсенькой малюськиной зарплаты? Малюська по сравнению с ней совсем малюсенький.
Извините за каламбурчик.
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12.06.2020 07:30 Відповісти
Легко предание, да верится с трудом!
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11.06.2020 20:34 Відповісти
А ляшка-не дурашка,ононегофно...знает,хде собака зарыта...
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11.06.2020 20:40 Відповісти
"COVID-19 не повлиял на общие показатели смертности в Украине" Источник: https://censor.net/n3201506

Ну тоді це вже навіть не просто пандемія, а прям ПАНДЕМІЯ, ПАНДЕМІЯ!
В Луганській області жодного померлого. Лікується аж 10! Всього виявлено 54. А 44 видужало.
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11.06.2020 20:40 Відповісти
Вот из-за этого они убивают экономику страны. Это п..здец какой абсурд. Само тупая власть которую контролируют всякие МВФ, возЫ и прочая лобуда. Они сами признаются что никак не меняется смертность и при этом вырубили жизнь страны на 3-4 месяца. Болваны хоть бы не признавались, а то коронаистерички будут паниковать ещё сильнее)) ведь их мифы рушатся)
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11.06.2020 20:55 Відповісти
Звідки інфа, зєкозел? З ПФ?
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11.06.2020 20:43 Відповісти
Качели какие-то, то будем вводить ограничения, то не будем вводить ограничения, вы уже с Степановым договоритесь о чем трындеть. Народ слыша вас оракулов от медицины, вещающих, вернее вешающих лапшу на уши, не воспринимает уже всерьез.
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11.06.2020 21:04 Відповісти
А мне директор байкового другое сказал...
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11.06.2020 21:10 Відповісти
Сегодня выложили видео молодого человека 37 лет,который прошел через реанимацию с коронавирусом и выздоровел. По его словам,из 13 человек,находившихся на тот момент в реанимации,8 пациентов были молодыми людьми до 40 лет! Вот Вам и результаты беспечности молодых. Кстати у нас сегодня очередной рекорд,-новых инфицированных 406 человек! Это плюс к тому что соССиалисты,за два месяца практически уничтожили экономику! Это все результат тупости ЖИВОТНЫХ,проголосовавших за прокремлевских соССиалистов!
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11.06.2020 21:22 Відповісти
Это с чего это 406 инфицированных рекорд? Бывало и 573 в день. И что? Я не понимаю вообще истерии на счет числа инфицированных. Где-то с 17 апреля средняя цифра инфицированных в день практически не меняется от 350 до 570 ориентировочно. Понятно что вирус есть, что люди заражаются, что люди с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями в зоне риска. Но все то же самое происходит ежегодно. Даже по два раза в год когда вся страна гриппует. Просто цифры никто не озвучивает сколько заразилось и сколько умерло.
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11.06.2020 21:47 Відповісти
Я имел ввиду у нас в Молдове.Раньше было 297,потом 306,а сегодня уже 406. Это (относительно общему числу населения) примерно равно тому,-как если бы у Вас в Украине было бы за день 5300!
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11.06.2020 21:57 Відповісти
Упс-с,у тебя в друзьях есть подруга под немецким флагом,-значит я зря написал "...у Вас в Украине..."
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11.06.2020 22:00 Відповісти
А в чем проблема с флагами?. У вас в Молдове какой век на дворе? У нас вот 21-й. И что такое ВПН известно всем. И что вічислительніе ресурсі можно для работі арендовать по всему земному шарику. Удивлен?
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11.06.2020 22:14 Відповісти
Нет,не удивлен. Удивлен тем,что ты не понял,что в твоих друзьях есть некто,об которую вытирают ноги подавляющее большинство форумчан на Цензоре! Теперь ты понял,"21 век",ты наш?
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12.06.2020 05:20 Відповісти
Мне подовляющее большинство цензорских форумчан вообще по апофеме... Равно как и твое очччччень эхспертное минение. И кто там у меня в друзьях не твоя забота. Что из себя ты представляешь тоже покуда загадка. Не находишь, молдаванин? И теперь я действительно понял, что ты человек зашоренный стереотипами. Ну да каждый сам себе ставит ограничения. И 21 век тут даже не причем.
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13.06.2020 15:22 Відповісти
Жэсть
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11.06.2020 21:24 Відповісти
Тогда зачем карантин вводили? Вообще в ваших действиях хоть какая-то логика есть?
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12.06.2020 02:40 Відповісти
 
 