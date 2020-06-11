Загальна смертність не вказує зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року, - Ляшко
COVID-19 не вплинув на загальні показники смертності в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Загальну смертність по Україні ми можемо побачити, зайшовши на сайт Держстату та побачивши динамку. Вона не показує зростання порівняно з аналогічними періодами минулого року", - сказав він в ефірі радіо НВ в четвер, коментуючи зміни методики публікації Держстатом інформації про причини смертності під час карантину.
"Держтат не відмовився давати інформацію про причини смертності під час карантину. Він просто трохи інакше в період карантину збирає цю інформацію, тому нема розбиття за певними нозологіями", - сказав Ляшко.
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за слово ***** в Украине не банят и админштраф не выписывают.
пока ...
ти вже якось стримай естетичні страждання
Расцениваю его заявление, как явку с повинной.
Извините за каламбурчик.
Ну тоді це вже навіть не просто пандемія, а прям ПАНДЕМІЯ, ПАНДЕМІЯ!
В Луганській області жодного померлого. Лікується аж 10! Всього виявлено 54. А 44 видужало.