Загальна смертність не вказує зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року, - Ляшко

COVID-19 не вплинув на загальні показники смертності в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Загальну смертність по Україні ми можемо побачити, зайшовши на сайт Держстату та побачивши динамку. Вона не показує зростання порівняно з аналогічними періодами минулого року", - сказав він в ефірі радіо НВ в четвер, коментуючи зміни методики публікації Держстатом інформації про причини смертності під час карантину.

"Держтат не відмовився давати інформацію про причини смертності під час карантину. Він просто трохи інакше в період карантину збирає цю інформацію, тому нема розбиття за певними нозологіями", - сказав Ляшко.

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