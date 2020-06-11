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З 12 червня збільшиться кількість доріг, де швидкісний режим контролюватиметься приладами TruCAM, - патрульна поліція. ІНФОГРАФІКА

З 12 червня збільшиться кількість доріг, де швидкісний режим контролюватиметься приладами TruCAM, - патрульна поліція. ІНФОГРАФІКА

З 12 червня збільшиться кількість ділянок доріг, де використовуватимуться прилади для фіксації швидкісного режиму TruCAM.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Патрульної поліції.

З'являться 24 нові ділянки контролю, також буде збільшено кількість приладів на 7 ділянках, де вони вже розміщені.

Всього на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCAM, а вимірювання проводитимуться на 209 ділянках.

З 12 червня збільшиться кількість доріг, де швидкісний режим контролюватиметься приладами TruCAM, - патрульна поліція 01

Читайте також: За 10 днів роботи системи автофіксації кількість порушень швидкісного режиму знизилася вдвічі, - Аваков. ІНФОГРАФІКА

З 12 червня збільшиться кількість доріг, де швидкісний режим контролюватиметься приладами TruCAM, - патрульна поліція 02

Також читайте: Камери автофіксації зареєстрували чергові антирекорди порушень ПДР: 45 автомобілів мчали зі швидкістю 170 км/год., один - 209 км/год., - МВС. ФОТО

З 12 червня збільшиться кількість доріг, де швидкісний режим контролюватиметься приладами TruCAM, - патрульна поліція 03
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Топ коментарі
+5
Лучше бы увеличили кол-во скоростных дорог.
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11.06.2020 20:47
+4
которых у нас нет
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11.06.2020 20:48
+4
Позорище.Дорог нету вообще,люди убиваются в ямах на 20 кмч (вспомните министра инфраструктуры на Закарпатье),а этим дебилам абы гайки людям закручивать.Может сначала стоило дороги сделать,а потом эту клоунаду за наши деньги устраивать?
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11.06.2020 21:33
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"115 приборов" - это в общем ни о чем.
Хотя уже сам поглядываю на стрелку спидометра, чтобы за 70км/час не вылазила...
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11.06.2020 20:46 Відповісти
73 км/год вже вилізло 🐸
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11.06.2020 20:50 Відповісти
У нас лише пара пересувних постів. Стаціонарних камер ще немає начебто.
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11.06.2020 20:52 Відповісти
На номер листик от дерева приклей
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11.06.2020 21:17 Відповісти
или как бы птичка какнула на одну букву
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11.06.2020 21:21 Відповісти
І сертифікати не забуваємо прид'являти, макакі!
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11.06.2020 20:47 Відповісти
Лучше бы увеличили кол-во скоростных дорог.
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11.06.2020 20:47 Відповісти
которых у нас нет
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11.06.2020 20:48 Відповісти
В прошлом году на "автобане" Киев-Одесса ночью розрубал камеру и "титан" в яме полметровой глубины. Спас гидроусилитель руля.
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11.06.2020 20:54 Відповісти
Ну канешна,100 лярдов гривен на откат надож какой-то фуиней ЗЕЛАУПИРО ..ВАТЬ...
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11.06.2020 20:54 Відповісти
З 12 червня збільшиться кількість доріг, де швидкісний режим контролюватиметься приладами TruCAM, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 6452
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11.06.2020 20:55 Відповісти
Где же теперь "суперкары" летать будут?
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11.06.2020 21:00 Відповісти
По ночнухе у президента возле хаты,там всегда ЗЕленый...мож со и наи....
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11.06.2020 21:06 Відповісти
Галоперидол выпрашиваешь?
На халяву не будет, хай родственники раскошелятся
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11.06.2020 21:59 Відповісти
Угу. Так зашугали, что под знак 80 уже 70 ползут
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11.06.2020 21:03 Відповісти
А кто их, ментов, знает - на сколько они прикрутили свои камеры. Пишут 80, настроили на 70, и попробуй докажи.
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11.06.2020 21:05 Відповісти
Позорище.Дорог нету вообще,люди убиваются в ямах на 20 кмч (вспомните министра инфраструктуры на Закарпатье),а этим дебилам абы гайки людям закручивать.Может сначала стоило дороги сделать,а потом эту клоунаду за наши деньги устраивать?
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11.06.2020 21:33 Відповісти
В Украине такие дороги, что камеры не нужны, больше 20 км/ч не разгонишься
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12.06.2020 02:56 Відповісти
 
 