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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
8 418 98
пенсія (1563) Кириленко Павло (904)

Глава Донецької ОДА Кириленко запропонував встановлювати на території КПВВ банкомати, щоб виплачувати пенсії жителям окупованих територій

Глава Донецької ОДА Кириленко запропонував встановлювати на території КПВВ банкомати, щоб виплачувати пенсії жителям окупованих територій

Донецька обласна держадміністрація виступає проти відкриття КПВВ, але за надання можливості отримати українські пенсіїї людям з тимчасово окупованих територій.

Про це 11 червня на пресбрифінгу в Краматорську заявив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Яка позиція облдержадміністрації? Це наразі не відкривати пункти пропуску в’їзду-виїзду. Але забезпечити, і розроблений певний механізм отримання пенсій пенсіонерами, які будуть рухатись з тимчасово окупованої території", - сказав очільник області.

Він зазначив, що пропозиція отримання пенсіонерами пенсії не передбачає відкриття КПВВ.

"Саме для того, щоб зняти цю напругу, люди мають можливість просто прийти на підконтрольну територію, тобто вийти з "нуля" на територію КПВВ та отримати пенсію, але без допуску далі на територію підконтрольну. Отримали пенсію – і повернулися назад, тому що це основна їхня ціль на цьому етапі, щоб не рухатися далі", - пояснив Кириленко.

Він припустив, що це буде складно, бо це потрібно багато банкоматів, багато готівки. Це також буде 2-3 години на день і декілька разів на тиждень, не більше, тому, звичайно, буде багато незадоволених.

"Це поетапно буде давати можливість отримати пенсіонерами грошові кошти, які їм на картковкі рахунки надходили протягом трьох місяців. Але це передбачає отриманння, але не перехід на підконтрольну територію", - сказав Кириленко.

Читайте також: Окупанти зірвали відкриття КПВВ на Донбасі і відмовляються пропускати людей
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Топ коментарі
+43
Может еще эти банкоматы заправлять рублями? Что вообще все было распрекрасно.
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11.06.2020 21:22
+29
О! Сбьівается мечта пуйла+сивохи.
Теперь без подтверждения живой пенс или нет сепарня начнет вьігребать из почти пустой казньі Украиньі миллиардьі.
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11.06.2020 21:25
+23
А кто-то может объяснить почему этот кусок г@вна трындит про пенсии малоросам, если кормить оккупированные территории по международному праву - дело оккупанта?
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11.06.2020 21:57
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Может еще эти банкоматы заправлять рублями? Что вообще все было распрекрасно.
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11.06.2020 21:22 Відповісти
И поставить со стороны орков
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11.06.2020 21:30 Відповісти
И заправляет пусть Сбербанк расеи
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11.06.2020 21:34 Відповісти
та пох.. орки всерввно на металолом сдадут
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11.06.2020 21:37 Відповісти
а вам что, не нравится мысль направлять свои налоги с зарплаты на пенсии даунецким и лоханским изгоям?
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11.06.2020 22:03 Відповісти
Для сепарни банкоматы должны стоять
не ближе чем в Луцке, Львове или Ужгороде...
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11.06.2020 21:49 Відповісти
А кто-то может объяснить почему этот кусок г@вна трындит про пенсии малоросам, если кормить оккупированные территории по международному праву - дело оккупанта?
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11.06.2020 21:57 Відповісти
"ихтамнет" вот в чём вопрос.а с ******,особо спорить,никто не хочет
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11.06.2020 22:00 Відповісти
если б "ихтамнебыло", не ввели бы санкции
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11.06.2020 22:02 Відповісти
За дамбас санкции? хм
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11.06.2020 22:37 Відповісти
И там сп..ят.
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11.06.2020 21:58 Відповісти
.. и пункт раздачи русских паспортов сразу с другой стороны, чтоб совсем удобно было
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11.06.2020 23:19 Відповісти
как по мне, лучше чем-то токсичным
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11.06.2020 21:35 Відповісти
Ничего личного, между нами, зверьками, Много вас таких умных. Последними стоят Паша (Глава Донецкой ОГА Кириленко) и Вы. По всей дыре идёт обналичка украинских карт рублями. Услуга стоит 10%.
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11.06.2020 21:45 Відповісти
Вы предлагаете заправлять эти банкоматы баксами?
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11.06.2020 21:47 Відповісти
Таких банкоматов и в Украине мало. А ващё зачислять можно хоть в ракушках Науру. Если они конвертируются в обменке ЛДНР Вам выдадут в рублях. В обменку привезена машинка как в супермаркетах они списывают деньги на украинский счёт, а выдают рублями.
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11.06.2020 21:59 Відповісти
"и в Украине"?
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11.06.2020 22:05 Відповісти
Может в Киеве есть. В наши ****** близко нет.
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11.06.2020 22:38 Відповісти
только разве что нарисованеые Попандопало ! А вместо чеков - визитки Яроша ! Вата их так любит
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11.06.2020 22:16 Відповісти
Глава Донецкой ОГА Кириленко предложил устанавливать на территории КПВВ банкоматы, чтобы выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 8709
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11.06.2020 21:22 Відповісти
А что разве Пушилин с Пасечником не выплачивают, и как вообще можно брать деньги у фошиздов?
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11.06.2020 21:23 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2.html Богдан - Зеленскому: «Вы превратили власть в посмешище» Июнь 11, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2.html Глава Донецкой ОГА Кириленко предложил устанавливать на территории КПВВ банкоматы, чтобы выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 8304 Экс-глава ОА Богдан обвинил президента Зеленского в том, что он променял мечты о «стране счастливых людей, где нет коррупции» на «теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей».https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2.html#more-105648 Читать далее
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11.06.2020 21:24 Відповісти
На фіга встановлювати банкомати? Якого чорта взагалі платити тим, хто там проживає? Хто хоче, той переїхав від терористів, от тим треба. Що не має куди гроші витратити?
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11.06.2020 21:25 Відповісти
О! Сбьівается мечта пуйла+сивохи.
Теперь без подтверждения живой пенс или нет сепарня начнет вьігребать из почти пустой казньі Украиньі миллиардьі.
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11.06.2020 21:25 Відповісти
Согласно принятого закона, она и так без подтверждения будет выгребать до ПОЛНОГО ОКОНЧАНИЯ КАРАНТИНА. Это когда пройдёт 2,3 и 4 волна. И + месяц на раскачку.
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11.06.2020 21:48 Відповісти
лавочку с навесом возле моста однажды поставили.
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11.06.2020 21:26 Відповісти
Так і банкомати сп*здять
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11.06.2020 21:31 Відповісти
Навпаки - охорону виставлять - щоб на постійній основі гроші на дурняк отримувати...
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11.06.2020 21:38 Відповісти
а могут вокруг банкомата ограду поставить с воротами и за вход деньги брать. слесарей - интеллигентов со средним образованием, если такие найдутся, расстреливать будут на месте))
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11.06.2020 22:12 Відповісти
На прямо по домам развозить. А шо??
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11.06.2020 21:29 Відповісти
Як борги віддавати МВФ, то з нас деруть, а не ЛДНР, але іще їм пенсії плати. Казкові ідіоти
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11.06.2020 21:30 Відповісти
Конечно! Давайте возьмом еще больше кредитов, чтобы платить пенсии звавшим пуйла пенсам.
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11.06.2020 21:30 Відповісти
Эти пенсы уже задрали. Давайте от них откажемся. Всех с пропиской в ОРДЛО лишим гражданства (малехо подправим конституцию) и на свободу с чистой совестью на свободу с развязанными руками уйдём в Европу.
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11.06.2020 21:53 Відповісти
Щоб таке зробити то Парасюка на трон президента
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11.06.2020 22:12 Відповісти
Завтра мы от больного брата откажемся. Нах он нужен? Возись с ним. Но - шифоньер наш. Земля то в Донбассе - наша.
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11.06.2020 23:19 Відповісти
Я полагаю все неудачную шутку от подё...ки отличают.
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11.06.2020 22:43 Відповісти
Ті привізіть їм бабла самоскидом та вигрузіть посеред КПВВ це те саме, що банкомат поставити - гроші викинуті у прірву.
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11.06.2020 21:32 Відповісти
Другий крок- банкомати на території ОРДЛО, а третій- платити пенсії російськими рублями.
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11.06.2020 21:34 Відповісти
А ху-ху не хо-хо.... ?
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11.06.2020 21:36 Відповісти
не...не банкоматы на выдачу, а терминалы на приём - пусть за коммуналку оплачивают...))))
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11.06.2020 21:39 Відповісти
Это и так делается. Квартиру в дыре продать очень сложно и за копейки. Все переселенцы которые выехали на свободную Украину спонсируют террористов и оплачивают комуналку закрытых квартир. Разбомбленных там еденицы. А Вы что не знали?
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11.06.2020 22:05 Відповісти
Расєйські окупанти та їх донабвійські у лугандонські посіпаки несуть повну відповідальність за окуповані території, отже нехай і платять пенсії.
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11.06.2020 21:39 Відповісти
США ещё Пеце говорили прекратить платить пенсии ОРДЛО.
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11.06.2020 22:12 Відповісти
Виплачувати пенсії жителям окупованих територій повинен окупант. Як говорять цигани: - Хто вкрав коня, той його і годує.
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11.06.2020 21:43 Відповісти
А може зразу на пунктах пропуску ставити ящики зі зброєю та набоями? А з транспортних літаків скидати броньовану техніку, завозити пальне, подарувати бойові літаки та виділити їм якийсь аеродром і пальне для тренувальних польотів? О! Ще й боєкомплекти для учбових стрільб! А чо? Нормальок!
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11.06.2020 21:43 Відповісти
Не подсказывай Зеле, что надо делать. Он так и делает.
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11.06.2020 22:14 Відповісти
Як би ж то він робив все, що я навигадував! Він би вже або раків годував, або здобрював Маріїнський парк, або розважав би сусіда Вітю з Ростова...
На жаль, його міжвушного майонезу не вистачає навіть на це...
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11.06.2020 22:24 Відповісти
Таких вумників треба пи*дити.
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11.06.2020 21:45 Відповісти
Ах***ть как мы рады за сепаров. Как раз кредит МВФ пойдет окупантам. А на нас налоги навешали. Только не пойму почему с украинцев высчитывают 20% ПДВ а с жителей ОРДЛО нет? Ну и смысл им возвращаться в Украину при том что у них и тарифы остались на уровне 2013 года и растаможка авто у них намного дешевле чем у нас и бензин с кацапстана дешевле возят? Украинская власть сама отталкивает ОРДЛО от Украины
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11.06.2020 21:45 Відповісти
Не зря же ***** говорил, что именно Украина финансирует войну.
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11.06.2020 21:47 Відповісти
Мудрый нарид своих героев убитых *************** сепарами похоронил,а теперь убийцам будет деньги в дыру платить.Это ёпаный бред!
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11.06.2020 21:55 Відповісти
Глава Донецкой ОГА Кириленко предложил устанавливать на территории КПВВ банкоматы, чтобы выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 390
По Вашему мнению, на вскидку, +/- десяток. Сколько эта тётка убила героев в Южном котле? Её ещё в ДАПе, Изварино и Дебальцево видели.

Она всю жизнь платила налоги и дура думала что её армия её защитит. Вот это настоящий " ёпаный бред!"
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11.06.2020 22:23 Відповісти
Это та,что под танки украинской армии ложилась и не пускала сынка попочленца словить,который с флагом ********* захватывал гос.учреждения и громил банкоматы и супермаркеты?Или эта наводчица,которая сообщала бойцам гиркина куда стрелять?А может снайперша?Со спины как-то не разглядеть.
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12.06.2020 00:52 Відповісти
Со спины как-то не разглядеть.
Я подскажу.
Эта тётка подала паспорт для пограничного контроля на КПВВ. Т.е она имеет пропуск на временно оккупированную территорию выданный СБУ Украины. Служба безопасности не имеет к ней претензий, так же как к Ахметову, Ефремову, Королевской и Штепе. Если Вы имеете данные или свидетель совершенных ей преступлений сообщите в "Миротворец"
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12.06.2020 01:20 Відповісти
Будет экономику дырляндии украинскими деньгами поддерживать?Там процветающие молодые республики,зачем там украинские гривны,на них национальная символика,за такое убить могут.Или в рубли ей конвертировать,как удобно?
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12.06.2020 00:58 Відповісти
Нет. Не будем.
Не знаешь как действовать? Действуй по уставу.
Мы будем по Конституции Украины статья 46 и "Закону Украины "О пенсионном обеспечении"
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12.06.2020 01:39 Відповісти
Примите 100 плюсов. Умнейшая и своевременная мысль. Полностью Вас поддерживаю.
Сова мышам для безопасности посоветовала коту колокольчик на шею повесить. А как? Ха,ха, это уже тактика. Сова стратег.
Как? Каким способом с жителей ОРДЛО высчитывать 20% ПДВ?.
Добавлю, у них ещё и оружие до 12 мм разрешено.
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11.06.2020 22:13 Відповісти
так у них были банкоматы,когда они Украиной были,но им не надо их было,гни их поломали,паспорта сожгли,что снова надо?А украинцам это надо,у людей,которые не предавали страну спросили?
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11.06.2020 21:46 Відповісти
Хай хозяїн мережи АТБ роздає продпайки убогим, він же слуга зеленого народу в Раді.
Може, ще візмем на баланс пенсів Сибиру і Далекого Сходу?
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11.06.2020 21:51 Відповісти
Ну, пенсіонерів Ізраїлю взяли ж.
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11.06.2020 21:57 Відповісти
аЗлупу нхй. В Ізюм банкомати перенести
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11.06.2020 21:55 Відповісти
Так вони ж не кричали "Натаняху введі...поглубже
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11.06.2020 21:58 Відповісти
Да но пенсии им же платят не 1600 грн...а полноценную израильскую...а это минимум 20000грн...
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11.06.2020 22:05 Відповісти
Айда все в Палестину!
А Україну залишим ватним виродками?
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11.06.2020 22:09 Відповісти
Это шо??? у городі бузина, ав Києві дядько...?
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11.06.2020 22:31 Відповісти
Їм платять за те що вони євреї, іудеї...
Фінансує не тільки держава Ізраїль, а також світовий канал. Зрозуміло.
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11.06.2020 22:37 Відповісти
А ты думаешь даунбаситы получают меньше пенсии? Там в основном шахтеры получавшие зарплаты при Украине по $1200-$1700 в месяц, и пенсии у них в среднем выше 10000грн. Или думаешь они за 1600грн так визжат чтобы им пенсию Украина выплачивала?
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11.06.2020 22:21 Відповісти
так у них наверное еще и стаж льготный...наверное 45-50 лет с учетом вредности...И самое смешное, что шахты у "кормильцев" нерентабельны....
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11.06.2020 22:34 Відповісти
Ну а как же. Мусора, СБУшники которые перешли в 2014 году на сторону росийских окупантов сейчас уже на пенсии в свои 45 по льготному стажу. Получают нашу пенсию и убивают наших людей которые платят налоги для своих же убийц. Вот такой вот пздц. Поетому ненависть даже больше к *нашей* власти которая за наш же счет финансирует убийц. И территорию нужно начинать освобождать именно с Киева.
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11.06.2020 23:20 Відповісти
кстати от потроха освободились- тот после встречи с путлером в 15г. стал выплачивать пенсии в лугандон, а их оформление( соц. выплат) стало настолько формальным, что не нужно ездить на "контролируемую территорию"...
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12.06.2020 08:52 Відповісти
Украине пора прекращать платить пенсии гражданам России в дырляндии.
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11.06.2020 22:06 Відповісти
Надо наставить еще и на границе с Крымом и раздавать деньги без карточек .
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11.06.2020 22:06 Відповісти
Хай Путч дасть Землі лантух з грошима, а той сяде на розмежуванні і роздає
Сарказм.
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11.06.2020 22:12 Відповісти
Нет,но возмутило просто ********! Давайте бл. их боевиков на довольствие поставим,квартиры им будем выдавать.Что происходит в этой сумасшедшей стране???
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11.06.2020 22:10 Відповісти
73% дебілів проголосували за зЕлоха, а тепер пожинають плоди своєї розумової відсталості
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11.06.2020 22:18 Відповісти
Многие боевики до сих пор числятся рабочими на Ахметовских предприятиях. И после будут еще и пенсии получать и льготы а некоторые и инвалидность оформят как несчастный случай на заводе. Иначе думаешь почему боевики не трогают Ахметовские шахты и недвижимость на окупированной территории, а Ахметов им взамен ешелонами *гуманитарные* грузы завозит
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11.06.2020 22:24 Відповісти
А не пошли бы Лугандонцы На Уй)( Эрефия их оккупировала , пусть их и содержит
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11.06.2020 22:11 Відповісти
Угу, на окупованих територіях встановити гривневі(або ще краще-баксові) банкомати, запустити воду у Крим,віддати ...уйлу харківщину, херсонщину,миколаївщину,одещщину,а мадьярам Закарпаття,кредити МВФ також ...уйлу-і вже Україна стане зовсім незалежною,вільною,толерантною для оточуючих її усіляких "ласих на чужі ковбаси" сусідів, дуже файною державою,але яка,на той час уже буде знаходитись на цвинтарі всесвітньої історії.
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11.06.2020 22:13 Відповісти
Тих банкоматів, що стояли в ОРДЛО до 2014 року вистачало? Принаймні проффесору не жалілись. От через них і виплачувати, причому з тих податків, що сплатило ОРДЛО. Даунбасянам напевно руки покоцюбить брати гроші від бендеровцев, чи ні?
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11.06.2020 22:13 Відповісти
Цирк та і годі. Зеленим гроші нема куди дівати. Шкода, що Захарченко не дожив, не зміг отримати свою пенсію.
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11.06.2020 22:15 Відповісти
Буде як з лавочками)))
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11.06.2020 22:15 Відповісти
https://censor.net/user/35164 Та ні чекайте чекайте , яки 20000грв Израиль платит пособие , социального страхования Битуах леуми , приехавшим из України , а украинскую пенсию они могут получать по желанию , но ее будут вычитать из пособия . Так что , то на то и выходит . И главное в Израиль они сами переехали , а в Лугандон приехала Эрефия по ихней просьбе ( любителей уского мира )
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11.06.2020 22:24 Відповісти
А тогда в чем смысл, если ее из пособия будут вычитать?...
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11.06.2020 22:37 Відповісти
Бред, они свои пенсии потеряли в 2014 году создав Лугандон ,вот пусть Лугандон им пенсии и платит
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11.06.2020 22:35 Відповісти
Отдайте этих пенсов на баланс Дыры. Я не понимаю зачем весь этот цирк.
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11.06.2020 22:47 Відповісти
Всё что нужно знать о Паше Кириленко - тоже видном экономисте.

Он предположил, что это будет сложно, потому что для этого нужно много банкоматов, много наличности. Это также будет 2-3 часа в день и несколько раз в неделю, не больше, Источник: https://censor.net/n3201518
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11.06.2020 22:48 Відповісти
Неплохая идея, а заряжать в эти банкоматы купюры с портретами Зеленского, Каломойского, Ахметова и т д
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11.06.2020 23:07 Відповісти
Гривня у них не ходит, так что они не инвестируют у нашу економику, не платят налогов, т.е. вытягивают со страны валюту в чистом виде, а отдавать долги МВФу нашим детем, да еще плюс проценты. Есть варианты разные, но нашим они не интересны, например, все уплаченные пенсии "туда" автоматически записывать в ущерб от агрессора, или пенсии платить только с донорских международных фондов, есть там деньги-платим, нет-не платим, или поставить условие МВФ о списании долгов, короче, на этой теме можно было еще и профит поиметь(заодно потырить, куда ж без этого), но не с нашими "талантами" у руля
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11.06.2020 23:38 Відповісти
Глава Донецкой ОГА Кириленко предложил устанавливать на территории КПВВ банкоматы, чтобы выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 153 ОТО І ВСЯ ПЕНСІЯ.
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11.06.2020 23:45 Відповісти
ага… добрые… одним воду, другим банкоматы, ещё аптеки с боярышником и фунфуриками вдоль всей границы с РФ откройте. Мы ж фошизды! а немцы так они сразу булочные расставили по периметру блокадного Ленинграда, ага?
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11.06.2020 23:46 Відповісти
Точно. И каждый день менять на новый. Прям вот вместе с инкассацией привозить новый банкомант вместо раскуроченного.
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12.06.2020 00:46 Відповісти
Вы еще скажите, что нужно платить пенсии тем, кто за ЗЕ голосовал.
Как и дыровцы, зебилы 21.04.2019 добровольно отказались от всего, что у них было до 2019 года.
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12.06.2020 00:49 Відповісти
Выдавать венесуэльскими боливарами 1 к 1!
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12.06.2020 00:49 Відповісти
Раніше вони витрачали наші гроші на нашій території. А тепер хочуть, щоб наша готівка у величезній кількості виводилась. А що ж буде з гривнею? Цей умнік про це подумав?
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12.06.2020 06:36 Відповісти
ну да, по логике этого козла - можно поставить банкоматы прям в донецке, шоб не ездить...
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12.06.2020 08:02 Відповісти
Ну если такие сложности с установкой банкоматов, то не попытаются ли перенести КПВВ под Харьков и Днепр с установкой душевых кабинок и раздачей пиццы?
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12.06.2020 07:15 Відповісти
Такая трогательная забота о кормильцах...
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12.06.2020 08:17 Відповісти
да ладно, сразу грузовиками по месту жительства в лугандонии развозить, чё там...
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12.06.2020 09:15 Відповісти
 
 