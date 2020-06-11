Глава Донецької ОДА Кириленко запропонував встановлювати на території КПВВ банкомати, щоб виплачувати пенсії жителям окупованих територій
Донецька обласна держадміністрація виступає проти відкриття КПВВ, але за надання можливості отримати українські пенсіїї людям з тимчасово окупованих територій.
Про це 11 червня на пресбрифінгу в Краматорську заявив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Яка позиція облдержадміністрації? Це наразі не відкривати пункти пропуску в’їзду-виїзду. Але забезпечити, і розроблений певний механізм отримання пенсій пенсіонерами, які будуть рухатись з тимчасово окупованої території", - сказав очільник області.
Він зазначив, що пропозиція отримання пенсіонерами пенсії не передбачає відкриття КПВВ.
"Саме для того, щоб зняти цю напругу, люди мають можливість просто прийти на підконтрольну територію, тобто вийти з "нуля" на територію КПВВ та отримати пенсію, але без допуску далі на територію підконтрольну. Отримали пенсію – і повернулися назад, тому що це основна їхня ціль на цьому етапі, щоб не рухатися далі", - пояснив Кириленко.
Він припустив, що це буде складно, бо це потрібно багато банкоматів, багато готівки. Це також буде 2-3 години на день і декілька разів на тиждень, не більше, тому, звичайно, буде багато незадоволених.
"Це поетапно буде давати можливість отримати пенсіонерами грошові кошти, які їм на картковкі рахунки надходили протягом трьох місяців. Але це передбачає отриманння, але не перехід на підконтрольну територію", - сказав Кириленко.
Будь ласка, зачекайте...
не ближе чем в Луцке, Львове или Ужгороде...
Теперь без подтверждения живой пенс или нет сепарня начнет вьігребать из почти пустой казньі Украиньі миллиардьі.
на свободу с чистой совестью на свободус развязанными руками уйдём в Европу.
На жаль, його міжвушного майонезу не вистачає навіть на це...
По Вашему мнению, на вскидку, +/- десяток. Сколько эта тётка убила героев в Южном котле? Её ещё в ДАПе, Изварино и Дебальцево видели.
Она всю жизнь платила налоги и дура думала что её армия её защитит. Вот это настоящий " ёпаный бред!"
Я подскажу.
Эта тётка подала паспорт для пограничного контроля на КПВВ. Т.е она имеет пропуск на временно оккупированную территорию выданный СБУ Украины. Служба безопасности не имеет к ней претензий, так же как к Ахметову, Ефремову, Королевской и Штепе. Если Вы имеете данные или свидетель совершенных ей преступлений сообщите в "Миротворец"
Не знаешь как действовать? Действуй по уставу.
Мы будем по Конституции Украины статья 46 и "Закону Украины "О пенсионном обеспечении"
Сова мышам для безопасности посоветовала коту колокольчик на шею повесить. А как? Ха,ха, это уже тактика. Сова стратег.
Как? Каким способом с жителей ОРДЛО высчитывать 20% ПДВ?.
Добавлю, у них ещё и оружие до 12 мм разрешено.
Може, ще візмем на баланс пенсів Сибиру і Далекого Сходу?
А Україну залишим ватним виродками?
Фінансує не тільки держава Ізраїль, а також світовий канал. Зрозуміло.
Сарказм.
Он предположил, что это будет сложно, потому что для этого нужно много банкоматов, много наличности. Это также будет 2-3 часа в день и несколько раз в неделю, не больше, Источник: https://censor.net/n3201518
заодно потырить, куда ж без этого), но не с нашими "талантами" у руля
Как и дыровцы, зебилы 21.04.2019 добровольно отказались от всего, что у них было до 2019 года.