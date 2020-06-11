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Новини Коронавірус і карантин
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спека (107) карантин (18171) COVID-19 (19763) Микичак Ірина (55) коронавірус (19920)

Спека на коронавірус не впливає, нічого не закінчилося, - заступник міністра охорони здоров'я Микичак

Спека на коронавірус не впливає, нічого не закінчилося, - заступник міністра охорони здоров'я Микичак

Поки не можна говорити про сезонність коронавірусу або про те, що його може вбити спека. Захистити себе можна тільки за допомогою використання рукавичок і масок, миття рук і відмови від масових заходів.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак розповіла в ефірі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді, говорити про те, що зміна погоди або сезонність впливають на коронавірус, дуже складно. Бо сам коронавірус дуже незвичайний, не надто вивчений, мало прогнозований. Тому, швидше за все, зростання кількості хворих не може корелювати з сезонністю", - пояснила Микичак.

За її словами, нині в міністерстві розглядають кілька причин різкого зростання кількості інфікованих. Насамперед йдеться про недотримання українцями правил карантину, який діє до цього дня.

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"Ми розглядаємо низку причин, чому сьогодні підйом захворюваності в багатьох областях України. Отже, це передусім тому, що ми стали недбало ставитися до тих простих правил, які рекомендують епідеміологи, Всесвітня організація охорони здоров'я. Ми вирішили, що карантин закінчився. Насправді, нічого не закінчилося. Карантин не може бути вічним, але ми маємо дотримуватися простих, елементарних правил. Ми повинні десь втратити трохи в комфорті, десь не піти святкувати, не піти в ресторан, не відвідати масовий захд. Але одягнути рукавички, маски, помити зайвий раз руки", - підкреслила заступниця міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, в Україні станом на 11 червня зафіксовано 29 070 випадків захворювання COVID-19. Від початку пандемії померло 854 особи. За останню добу зафіксували 689 нових випадків.
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Топ коментарі
+8
як не впливає? при +80 він гине
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11.06.2020 21:26
+6
Как это не закончилось?
А бабуин в кафе хмельницкого снял маску и сказал что вирус побежден
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11.06.2020 21:24
+6
Ждем новой рекомендации - очки менять через час, а то в эпицентре это не очень ходовой товар.
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11.06.2020 21:43
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Как это не закончилось?
А бабуин в кафе хмельницкого снял маску и сказал что вирус побежден
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11.06.2020 21:24 Відповісти
як не впливає? при +80 він гине
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11.06.2020 21:26 Відповісти
то есть почти в кипятке?
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11.06.2020 21:27 Відповісти
ага
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11.06.2020 21:28 Відповісти
Точно, все в сауну!
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11.06.2020 21:40 Відповісти
Есть одна маленькая, но довольно-таки большая проблема: "организм может не выдержать и сдохнуть"(с)
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11.06.2020 22:48 Відповісти
при +80 через 15 минут...
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11.06.2020 22:48 Відповісти
к сожалению...
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11.06.2020 21:28 Відповісти
Мы должны где-то потерять немного в комфорте, где-то не пойти праздновать, не пойти в ресторан, ..

А ишак со своей челядью в Хмельницком попёр в кафе и теперь вспышка..
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11.06.2020 21:29 Відповісти
То не вирус, то карма!
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11.06.2020 21:31 Відповісти
Зараз тільки кажуть за рукавички і маски.Але на самому початку ВОЗ за окуляри казала.
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11.06.2020 21:30 Відповісти
я уже сегодня поднимал эту тему... разгадка простая: на очках много не "заработаешь", а намордники уже рекомендуют менять через полчаса.
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11.06.2020 21:32 Відповісти
Ждем новой рекомендации - очки менять через час, а то в эпицентре это не очень ходовой товар.
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11.06.2020 21:43 Відповісти
Эль Мюридка писала что маски надо еще и правильно утилизировать, иначе толку будет либо мало, либо вообще вред. и ведь правда - просто концентрация вируса.
интересно - почему хироманты еще не предлагают гадание "вирусное" - типо погибнет клиент от вируса, или же умрет)
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11.06.2020 21:45 Відповісти
С чего ты взял, может уже и предлагают. Главари особей ромской (может и не только ) национальности возможно уже распределяют зоны влияния
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11.06.2020 22:05 Відповісти
Я только за, но шоб определить - есть ли в этом что-то. вполне возможно что есть

логично шо если есть, то напр в каком-то городде шо пострадал от вируса, "линии на руках" должны показывать хоть 10 лет назад шо много жителей усопнет за 10-11 лет.
интересно же, но чет не слышно за такие исследования - напр проверить 1000 жителей страны(как соцопрос получится) и понять не будет ли в ней потрясений(если линии не покажут депопуляцию ч-з х лет, например)
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11.06.2020 22:15 Відповісти
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11.06.2020 22:16 Відповісти
Уже вовсю валяются на газонах, штук 5 насчитал пока шёл с работы.
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11.06.2020 22:50 Відповісти
именно вечного продолжения этого дурантинного скотства вы, гниды, и хотите...
вам, мразям, так комфортно.
и не надо рассказывать, что все эти мерзости в моих интересах. они исключительно в интересах ваших жирных жоп.
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11.06.2020 21:31 Відповісти
похоже, что действительно, все переболеем, если так пойдет далее, тогда не маски надо носить, а укреплять иммунитет
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11.06.2020 21:32 Відповісти
обнадёжу: с вероятностью 80% он (иммунитет) у тебя уже есть.
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11.06.2020 21:33 Відповісти
спасибо, надежда - это наш компас земной
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11.06.2020 21:35 Відповісти
Чего уж там экономить на пожеланиях? С вероятностью 80% у тебя есть возможность сильно разбогатеть!
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11.06.2020 21:55 Відповісти
это не пожелание. это факт. просто коронаманьякам невыгодно его вспоминать лишний раз.
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11.06.2020 21:59 Відповісти
А удача - награда за смелость (с)
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11.06.2020 22:06 Відповісти
не пиши загадками.
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11.06.2020 21:58 Відповісти
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11.06.2020 21:32 Відповісти
Микитчатчка-молодедчка,плаксачка...
P.S.
Вдулбы,еслиб другая видна без масок...
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11.06.2020 21:32 Відповісти
На коронавирус может повлиять только сохранение четырехкратных зарплат врачам даже в случае полной отмены карантина. Пока такая зарплата существует лишь при карантине, карантин будет вечным.
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11.06.2020 21:33 Відповісти
Короче, зебуины мягко уговаривают, что карантин - это навсегда. Это маланский вариант особого положения в стране.
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11.06.2020 21:35 Відповісти
и где ты это "особого положения в стране" разглядел - ограничения есть не спорю - ну да кому я говорю тупому порохоботу которого хлебом не корми дай только по зе,зе,зе ,зекать
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11.06.2020 21:57 Відповісти
Валера, а ты обратил внимание, что кроме тебя, скудоумного, всем понятно о чём речь?
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11.06.2020 22:00 Відповісти
а безденежье?
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11.06.2020 21:40 Відповісти
Карантин-не догма,апилять руководство к отмыву бабла везде и уже..с................я н... поскорей
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11.06.2020 21:44 Відповісти
Карантин-не догма,апилять руководство к отмыву бабла везде и уже..с................я н... поскорей
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11.06.2020 21:47 Відповісти
пнх
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11.06.2020 21:47 Відповісти
Я думаю что не только на троещине водителей и охранников начнут отправлять в нокаут за требование одеть маску...
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11.06.2020 21:49 Відповісти
быдло не поумнеет никогда. Только палка по заднице!
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11.06.2020 21:53 Відповісти
64 млрд.грв ещё не растащили?
1600 человек умирает в Украине от различных заболеваний, из них в среднем только хот туберкулёза 11 человек. Если посмотреть всю таблицу умерших по заболеваниям, то становится всё сразу ясно, что нам втюхивают.
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11.06.2020 21:54 Відповісти
Вы суслика видите? Нет? А он есть.....
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11.06.2020 21:58 Відповісти
Ох уж эти суслики....
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11.06.2020 22:10 Відповісти
При поступлении в Институт травмотологии требуют сдать анализ на ковид.Разумеется стоит около 2000 грн., хотя типо министр Степанов заявлял, что тесты при плановой госпитализации бесплатны. Добиться бесплатных тестов невозможно. Пусть они все горят в аду, вместе с министром
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11.06.2020 22:42 Відповісти
Покуда есть на свете дураки = секта свидетилей короновируса будет продолжаться лохотрон...
=========
Короче Одесса трамвай...едет молодая баба с ребенком примерно лет 6-7...оба в масках и противочумных очках...на меня смотрят дико...вдруг мамаша..."мужчина так и будем стоять без маски?!" ..я естесвенно "Кхе-кхе кхе..поднимая вверх палец..коронавирус пчхи))))"
Короче она снося полтрамвая вылетает к двери...а там тоже без масок...истереческий вопль "остановите откройте дверь..здесь люди без масок"...на остановке вылетели пулей
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11.06.2020 22:58 Відповісти
Все тільки починається. ©
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11.06.2020 23:09 Відповісти
Почему в самых бедных странах Африки, где в нищете проживают сотни миллионов человек, статистика КВ на несколько порядков ниже, чем в «цивилизованных» странах, граждане которых ежегодно получают прививки? Великий и ужасный вирус не ходит к беднякам? Он слишком заносчивый и высокомерный или в Африке просто нечего красть у людей под предлогом пандемии?
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12.06.2020 00:43 Відповісти
Жара не влияет. В основном чем багаче страна тем больше кипиша. Совпадения? 🤣😆
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12.06.2020 00:44 Відповісти
Якраз жара вліяєт. При температурі вище 20 цей вірус здохне за 5 хвилин. Про розповідають притомні вірусологи, та ж сама Надія Жолобак.
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12.06.2020 04:28 Відповісти
Ультрафиолет оказывает оказывает разрушительное воздействие на вирус. Если это действительно вирус дурочка бл втирает дичь полную
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12.06.2020 05:17 Відповісти
 
 