Спека на коронавірус не впливає, нічого не закінчилося, - заступник міністра охорони здоров'я Микичак
Поки не можна говорити про сезонність коронавірусу або про те, що його може вбити спека. Захистити себе можна тільки за допомогою використання рукавичок і масок, миття рук і відмови від масових заходів.
Про це заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак розповіла в ефірі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
"Насправді, говорити про те, що зміна погоди або сезонність впливають на коронавірус, дуже складно. Бо сам коронавірус дуже незвичайний, не надто вивчений, мало прогнозований. Тому, швидше за все, зростання кількості хворих не може корелювати з сезонністю", - пояснила Микичак.
За її словами, нині в міністерстві розглядають кілька причин різкого зростання кількості інфікованих. Насамперед йдеться про недотримання українцями правил карантину, який діє до цього дня.
"Ми розглядаємо низку причин, чому сьогодні підйом захворюваності в багатьох областях України. Отже, це передусім тому, що ми стали недбало ставитися до тих простих правил, які рекомендують епідеміологи, Всесвітня організація охорони здоров'я. Ми вирішили, що карантин закінчився. Насправді, нічого не закінчилося. Карантин не може бути вічним, але ми маємо дотримуватися простих, елементарних правил. Ми повинні десь втратити трохи в комфорті, десь не піти святкувати, не піти в ресторан, не відвідати масовий захд. Але одягнути рукавички, маски, помити зайвий раз руки", - підкреслила заступниця міністра охорони здоров'я.
Нагадаємо, в Україні станом на 11 червня зафіксовано 29 070 випадків захворювання COVID-19. Від початку пандемії померло 854 особи. За останню добу зафіксували 689 нових випадків.
Будь ласка, зачекайте...
А бабуин в кафе хмельницкого снял маску и сказал что вирус побежден
А ишак со своей челядью в Хмельницком попёр в кафе и теперь вспышка..
интересно - почему хироманты еще не предлагают гадание "вирусное" - типо погибнет клиент от вируса, или же умрет)
логично шо если есть, то напр в каком-то городде шо пострадал от вируса, "линии на руках" должны показывать хоть 10 лет назад шо много жителей усопнет за 10-11 лет.
интересно же, но чет не слышно за такие исследования - напр проверить 1000 жителей страны(как соцопрос получится) и понять не будет ли в ней потрясений(если линии не покажут депопуляцию ч-з х лет, например)
вам, мразям, так комфортно.
и не надо рассказывать, что все эти мерзости в моих интересах. они исключительно в интересах ваших жирных жоп.
P.S.
Вдулбы,еслиб другая видна без масок...
1600 человек умирает в Украине от различных заболеваний, из них в среднем только хот туберкулёза 11 человек. Если посмотреть всю таблицу умерших по заболеваниям, то становится всё сразу ясно, что нам втюхивают.
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Короче Одесса трамвай...едет молодая баба с ребенком примерно лет 6-7...оба в масках и противочумных очках...на меня смотрят дико...вдруг мамаша..."мужчина так и будем стоять без маски?!" ..я естесвенно "Кхе-кхе кхе..поднимая вверх палец..коронавирус пчхи))))"
Короче она снося полтрамвая вылетает к двери...а там тоже без масок...истереческий вопль "остановите откройте дверь..здесь люди без масок"...на остановке вылетели пулей