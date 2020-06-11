Через розкрадання російського фінансування в "корпусах ЛДНР" некомплект охочих воювати, - ЗМІ
Злодійством у так званому "міністерстві оборони ДНР" упритул зацікавилися російські військові і правоохоронні органи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DonPress.
"1 і 2 АК ЛДНР" структурно входять у Південний військовий округ РФ і з нього отримують фінансування, матеріально-технічне забезпечення.
"А в т.зв. "міноборони ДНР" служать настільки "талановиті" хлопці, що їхнє тотальне злодійство не помітити вже просто неможливо. Як результат, вище російське військове командування прийшло до невтішного висновку: якщо процес не зупинити, то армія бойовиків може зовсім розвалитися. Як результат: пожвавилася робота створеної ще 23 серпня 2019 року згідно з розпорядженням т.зв. "глави ДНР" № 251 "ліквідаційної комісії з ліквідації міністерства оборони ДНР", причому сам документ - секретний, тому на офіційному сайті т.зв. "глави республіки" його зі зрозумілих причин не знайдеш", - повідомляє Телеграм-канал "Донбаський кейс".
Ресурс із посиланням на джерела зазначає, що комісія отримала матеріали щодо майна переданого т.зв. "МО ДНР адміністрацією м.Донецька", частину даних щодо його фінансової діяльності, а також боргів, які НЗФ накопичили перед кредиторами і не забули скласти список всіх транспортних засобів на балансі т.зв. "Міністерства":
"Комісія також серйозно перетрусила архіви, отримавши "безліч цікавих документів", які, починаючи з 2014 року були передані в т.зв. "державний архів ДНР", кажуть, що "нарили багато чого цікавого". Судячи з усього, в 2019 році керівництво т.зв. "міноборони ДНР" - пронесло, справа обмежилася перевірками міндоходів, пенсійного фонду та інших органів типу соціального страхування, за результатами яких Д. Пушиліну доповіли про стандартні в таких випадках "ліквідації окремих порушень, що не впливає на оборону республіки"" .
При цьому через розкрадання фінансів члени НЗФ "1 і 2 АК ЛДНР", а в реальності Південного військового округу, втомившись від безгрошів'я і незадовільних соціально-побутових умов служби почали просто "розбігатися". На даний момент у військових частинах "республік" спостерігається настільки значний некомплект кадрів, що це призвело до "перетасування" решти членів НЗФ.
Ресурс уточнив: "Проблему намагалися вирішити за допомогою мобілізації під час нещодавньої "повної бойової готовності", але і з цим не зрослося, реально повернути на службу не вдалося практично нікого. Зараз "нова хвиля" спроб вирішення питання: т.зв. "військкомати республік" за допомогою російських кураторів знову намагаються запросити на службу росіян, для "боротьби з бандерівцями", також, до речі, малоуспішно. У цьому всьому найсмішніше, що рано чи пізно прийде час, коли точно так само "тихо і непомітно" почне роботу нова російська комісія: з ліквідації самих "ЛДНР", тож поки нехай тренуються на т.зв. "міноборони", напрацьовані методики надалі на користь підуть".
Будь ласка, зачекайте...
...а потім вирішив повернутися на тисячу років назад і розповісти нам про це? Дякую.
(Жарт, звісно.)
а сивошка ж предупреждал-страдал... хорошо хоть банкоматы хотят на КПВВ ставить... а то совсем бы туго было асвабадителям... да и кармильцам.... туда же
Роcія готується будує новий військовий полігон Вороніже під кордоном України.
******** полігон загальною площею понад 50 кв. км. обладнується для підготовки російських військових частин на Західному театрі бойових дій. Для організації та проведення занять з бойової та спеціальної підготовки особового складу Вісленської мотострілецької дивізії.
У вересні Росія має провести навчання "Кавказ-2020", які загрожують Україні.
На цьому тлі створення нового військового полігону збройних сил Росії поблизу кордонів України є відображенням небезпечної тенденції щодо подальшої мілітаризації Російської *********, яка готується, у тому числі, і до проведення наступальних дій на Західному напрямку.
У вересні цього Росія має провести навчання "Кавказ-2020", загрозу від яких вже коментували у Міноборони України. Так, у 2019 р. https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/5/7225418/ представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України з приводу цих навчань публічно стверджував : "Саме в наступному році планується навчання "Кавказ-2020", де плани щодо застосування нових формувань проти нашої держави вже будуть практично відпрацьовані на полігонах, у навчальних центрах Південного військового округу, у тому числі й на території Криму".
https://defence-ua.com/news/rocija_buduje_novij_vijskovij_poligon_pid_kordonom_ukrajini-835.html