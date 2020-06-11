УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8956 відвідувачів онлайн
Новини
2 519 87
Білорусь (7841) візит (1493) Єрмак Андрій (1352)

Єрмак у Мінську обговорив подробиці майбутнього візиту Зеленського в Білорусь

Єрмак у Мінську обговорив подробиці майбутнього візиту Зеленського в Білорусь

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з главою Адміністрації президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком поглиблення українсько-білоруського співробітництва та запланований візит президента України Володимира Зеленського в Білорусь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі президента України.

"Учасники зустрічі обговорили майбутній офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Білорусі, який попередньо запланований на жовтень цього року. Сторони висловили сподівання, що епідемічна ситуація не завадить участі президентів двох країн у третьому Форумі регіонів України та Республіки Білорусь, який має відбутися восени у білоруському Гродні", - сказано в повідомленні.

Також сторони обговорили поглиблення українсько-білоруського співробітництва.

"Співрозмовники відзначили хорошу динаміку збільшення товарообігу між двома країнами й висловили надію, що пандемія коронавірусу не матиме значного негативного впливу на двостороннє економічне співробітництво", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Під час виборів у Білорусі перевороту не буде, Майдану – і поготів, - Лукашенко

Крім того Єрмак та Сергієнко обговорили співпрацю в галузі інфраструктури. Зокрема йшлося про значні успіхи поновлення транзиту нафти через територію України на Мозирський НПЗ.

Окремо керівник ОП України подякував білоруській стороні за надання переговорного майданчика для роботи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Єрмак та Сергієнко детально обговорили питання боротьби двох країн з коронавірусом та висловили сподівання, що урядам України та Білорусі вдасться мінімізувати вплив пандемії на двосторонню економічну співпрацю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія відмовилася розробляти ракетне озброєння разом з Білоруссю, Лукашенко обурений

Під час візиту також відбулася низка зустрічей з членами новопризначеного уряду Білорусі для збереження високої інтенсивності двосторонніх контактів.

Зокрема, віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зустрівся з віцепрем’єр-міністром Республіки Білорусь Юрієм Назаровим.

Також відбулася зустріч міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Республіки Білорусь Віктором Хреніним.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Бо, крім Білорусі і Венесуели, його ніхто не запросить
показати весь коментар
11.06.2020 21:48
+15
Навіщо йому пертись в Білорусь ?
показати весь коментар
11.06.2020 21:46
+12
Готує місце для постійного проживання.
показати весь коментар
11.06.2020 21:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо йому пертись в Білорусь ?
показати весь коментар
11.06.2020 21:46 Відповісти
Готує місце для постійного проживання.
показати весь коментар
11.06.2020 21:47 Відповісти
Бо, крім Білорусі і Венесуели, його ніхто не запросить
показати весь коментар
11.06.2020 21:48 Відповісти
опыт у бацьки перенимать...как балансировать
показати весь коментар
11.06.2020 21:48 Відповісти
Так Лука просто стоит раком и у одного сосет а другому жопу подставляет. Какая тут балансировка?
показати весь коментар
11.06.2020 22:01 Відповісти
Фото Бубочки раком уже видели,игру на рояле слышали.Отсос покажите,чтобы зелеботы учились.
показати весь коментар
11.06.2020 22:29 Відповісти
протух ужо бацька - там зараз гебе кремлівське хороводи водить конкурс проводить на нового гауляйтера РБ
показати весь коментар
11.06.2020 22:04 Відповісти
Дуже хочу помилятися, але я теж такої думки...
показати весь коментар
11.06.2020 22:57 Відповісти
еге, працюють по молдовсько-вірменській схемі, аж не паляться
показати весь коментар
11.06.2020 23:24 Відповісти
Там некуда и нечем перенимать!
показати весь коментар
12.06.2020 00:21 Відповісти
Ну нічого собі провал !
Не змусив штати бомбити расєйку ! Нездара той Петька.
показати весь коментар
11.06.2020 21:54 Відповісти
і зухвале вбивство хутіна не підготував.
показати весь коментар
11.06.2020 21:54 Відповісти
У Моники таки прорыв во внешней политике. Уже вмешался в выборы США. Подставил Президента США под процедуру импичмента. Его потрепал по щечке сам Юнкер. Ему подарила велосипед Президент Эстонии.Он пообщался с полумертвым султаном Омана. У него в трагедии в Иране была перемога. Я ничего не пропустил?
показати весь коментар
11.06.2020 22:03 Відповісти
Забавно. Американец учит нас выбирать президента
показати весь коментар
11.06.2020 22:10 Відповісти
zабавно ето новоиспеченный кац под украинским флагом...
показати весь коментар
11.06.2020 22:14 Відповісти
Оно даже еще мысли не научилось формулировать
показати весь коментар
11.06.2020 22:19 Відповісти
то ли кац,то ли поц - сходу не разберешь..
показати весь коментар
11.06.2020 22:19 Відповісти
Оно думает шо оно кац. Hа самом деле оно еле-еле поц.
показати весь коментар
11.06.2020 22:24 Відповісти
Где именно?
показати весь коментар
11.06.2020 22:18 Відповісти
В Караганде!
показати весь коментар
11.06.2020 22:21 Відповісти
Ну а я за шо? Оттуда твои "мысли" и растут.
показати весь коментар
11.06.2020 22:23 Відповісти
Голосуй дальше за мёртвую белку в штанах и гордись её вяликой политикой
показати весь коментар
11.06.2020 22:26 Відповісти
русский, ты точно будешь последним существом на планете, у которого я спрошу совета за кого мне голосовать.
показати весь коментар
11.06.2020 22:29 Відповісти
За кого тебе голосовать тебе даже рюский не ответит
показати весь коментар
11.06.2020 22:30 Відповісти
Ну ты же только шо хрюкнул, русский, хотя я тебя не просил.
показати весь коментар
11.06.2020 22:31 Відповісти
Потому как уже всем пофиг, кто у вас победит из 2-х вяличайших мыслителей
показати весь коментар
11.06.2020 22:33 Відповісти
Тебе вообще все пофиг. Ты ж зеленая слизь, тебе комфортно под любым сапогом. Какая разница.
показати весь коментар
11.06.2020 22:35 Відповісти
В точку. Это ваш лозунг! Какая разница - между 2-мя одинаковыми партиями, 2-мя одинаковыми президентами
показати весь коментар
11.06.2020 22:37 Відповісти
Не, слизняк, ты на нас лозунг Моники не перекладывай. Это ваш зеленый вошдь озвучил под ваше дружное мычание
показати весь коментар
11.06.2020 22:39 Відповісти
Кстати, напомни, какой там у вас символ демократов?
Єрмак в Мінську обговорив подробиці майбутнього візиту Зеленського в Білорусь - Цензор.НЕТ 6155
показати весь коментар
11.06.2020 22:41 Відповісти
Давай я тебе лучше напомню, шо в любом случаe я в месяц буду делать больше, чем ты в год
показати весь коментар
11.06.2020 22:43 Відповісти
Конечно делай. Символ демократов призывает к достойному труду
показати весь коментар
11.06.2020 22:44 Відповісти
Лозунг Моники призывает к попрошайничеству. Чем вы и занимаетесь. Принимаете со всех сторон. Труд - это не ваш, не русское.
показати весь коментар
11.06.2020 22:54 Відповісти
Подскажи, отец родной, где найти в магазине что нибудь Made in USA
показати весь коментар
11.06.2020 23:02 Відповісти
Єрмак в Мінську обговорив подробиці майбутнього візиту Зеленського в Білорусь - Цензор.НЕТ 3193
показати весь коментар
11.06.2020 22:33 Відповісти
любой кац на вопрос "где" - ответит "в караганде"
поеты - мля, недостреляные....
показати весь коментар
11.06.2020 22:26 Відповісти
Єрмак в Мінську обговорив подробиці майбутнього візиту Зеленського в Білорусь - Цензор.НЕТ 4371
показати весь коментар
11.06.2020 22:29 Відповісти
кац у нас фотошопщик и быстрый - уже стало интереснее....)))
показати весь коментар
11.06.2020 22:34 Відповісти
база картинок своя или ваша общая сбушно - нкаведешная?
показати весь коментар
11.06.2020 22:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gdMvn7tYxtA&list=RDgdMvn7tYxtA&start_radio=1 Давай мы с тобой сыграем в прядки. И я тебя искать не буду (с)
показати весь коментар
11.06.2020 22:55 Відповісти
в прядки?...- ну давай ходайся...
я так понимаю с буквой "д" у тебя все в поряде, а ты не пробовал вообще все буквы на "д" заменять?
показати весь коментар
11.06.2020 23:22 Відповісти
Я знал что ты купишься на орфографию Ладно, бывай, американец. Надоел ты мне.
показати весь коментар
11.06.2020 23:27 Відповісти
и я знал, шо ты необучная скотыняка ...
от видишь оба все знали...
с копейкой домой пойдешь - калбасы мужу купи
показати весь коментар
11.06.2020 23:30 Відповісти
на смене до скольки?
у вас там и сейчас уже собачий голос, а не время...
так до скольки?
показати весь коментар
11.06.2020 23:38 Відповісти
А скольк осталось неоцененным,и встреча с императором Японии,экскурсии на Ниагару и Фудзияму,забеги по фонтанам,пожирание шаурмы.А кстати ,штраф за кафе он уже заплатил,а благодарность от врачей Волновахи за запрет костюмов от Пороха уже получил?Они,еще,кстати живы?
показати весь коментар
11.06.2020 22:34 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/26/7196370/
показати весь коментар
11.06.2020 22:48 Відповісти
Белорусам надо бы поосторожнее с таким визитером, как бы чего не вышло неожиданного.
показати весь коментар
11.06.2020 22:54 Відповісти
Беларусы против Лукашенко, украинцы против Зеленского, беларусы за Зеленского. Может Зеленского сделаем президентом Беларуси?
показати весь коментар
11.06.2020 21:46 Відповісти
Готують місце для ПМП?
показати весь коментар
11.06.2020 21:46 Відповісти
Ермак галимый сепар, как собственно и Зе
показати весь коментар
11.06.2020 21:46 Відповісти
Ермак в Минске обсудил подробности будущего визита Зеленского в Беларусь - Цензор.НЕТ 6940
показати весь коментар
11.06.2020 21:50 Відповісти
Ермак в Минске обсудил подробности будущего визита Зеленского в Беларусь - Цензор.НЕТ 236
показати весь коментар
11.06.2020 21:57 Відповісти
Буде вчитися у Лукашенка як покласти країну під кацапів.
показати весь коментар
11.06.2020 21:55 Відповісти
А може таки вирішив коронавірусом заразитися?
показати весь коментар
11.06.2020 22:04 Відповісти
Ждемс новых зешкваров от зезидента
показати весь коментар
11.06.2020 21:56 Відповісти
так у нас президент Ермак а Зе ниже канцелярского работника Ермака этот правит бал а Зе поездки по потемкинским деревням видосики одним словом полныЙ день игры актера РАЗГОВОРНОГО ЖАНРА УЖЕ ГОД ГАСТРОЛЕЙ А СТРАНА НА ОТКУП ДРУЗЬЯМ КУМЬЯМ ОЛИГАРХАМ И ВОРЬЮ
показати весь коментар
11.06.2020 21:56 Відповісти
Оман №2? Опять случайно встретится в минске в лифте с кремлевскими послами? Или кто то поверит что Зеленского интересует беларузкая картошка и креветки?
показати весь коментар
11.06.2020 21:59 Відповісти
На октябрь, тогда ладно, в Беларуси уже будет новый президент Виктор Бабарико.
показати весь коментар
11.06.2020 22:00 Відповісти
От него москвой за версту несёт. Я в данной ситуации реально не знаю а кого голосовать...
показати весь коментар
11.06.2020 23:01 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/6/11/382002/
показати весь коментар
11.06.2020 23:10 Відповісти
Я был председателем правления Белгазпромбанка 20 лет...

А в остальном лайт-популизм и работа на - понравится всем... У меня кум рашист , мечтающий о вхождении в россию, сразу в нём своего увидел...
показати весь коментар
11.06.2020 23:49 Відповісти
стрілу забили?
бо в післяоманській реальності його не відпустять далі, ніж на дистанцію вистілу з "бука"
показати весь коментар
11.06.2020 22:00 Відповісти
Разве организацией встреч президентов не МИД занимается?
показати весь коментар
11.06.2020 22:05 Відповісти
Кто управляет страной, тот и визитами Зеленского распоряжается. Решает к кому и когда ему ехать, согласовывает повестку дня и, вообще, определяет внешнюю политику государства.
Получилось так, что проголосовавшие в прошлом году на президентских выборах выбрали не Зеленского, а выбрали Ермака, который, де-факто, служит не Украине, а России.
показати весь коментар
11.06.2020 22:34 Відповісти
Глава Украины это Дерь Мак, с ним батька и будет говорить,а Бубочка просто статист.
показати весь коментар
11.06.2020 22:36 Відповісти
Зиц-председатель, нежащийся, как выразился Богдан, в "тёплой ванне".
показати весь коментар
11.06.2020 22:41 Відповісти
Так през Украины Ермак или Аваков? Я запутался.
показати весь коментар
11.06.2020 22:48 Відповісти
Отэто по-нашему. Посидеть в баньке с родным человеком, поговорить по душам, поностальгировать по самому вкусному пломбиру. попеть под гармонь советских песен, хряпнуть водяры русской... А то лезут тут какие-то европейцы сраные с какими=то непонятными ценностями, соросята всякие стрёмные... Жаль, Владимвладимыча не будет, втроем еще душевнее было бы...
показати весь коментар
11.06.2020 22:07 Відповісти
Єрмак в Мінську обговорив подробиці майбутнього візиту Зеленського в Білорусь - Цензор.НЕТ 9144
показати весь коментар
11.06.2020 22:09 Відповісти
Надеюсь и про Ермака не меньше знает? И молчит...А это уже соучастие...
показати весь коментар
11.06.2020 22:49 Відповісти
Братья белоруссы, бегите ставить свечку, шобы у вас там ничего не взорвалось, не сгорело и не затопило. Бедоносец едет
показати весь коментар
11.06.2020 22:11 Відповісти
А уже волнуюсь за бацьку
показати весь коментар
11.06.2020 22:19 Відповісти
октябре батьки ужо не будет,визит придется отменить
показати весь коментар
11.06.2020 22:39 Відповісти
Ермак? А що входить в твої обов'язки?
Ти гастрольний менеджер? Смотрящий від Пу?
показати весь коментар
11.06.2020 22:16 Відповісти
колю на лісапєті буде учить їздить.
показати весь коментар
11.06.2020 22:17 Відповісти
Ну усьо,песец Батьке.Карма,однако такая у Бубочки.
показати весь коментар
11.06.2020 22:28 Відповісти
Ещё одно подтверждение, что Зеленский стремительно становится нерукопожатным на Западе.
показати весь коментар
11.06.2020 22:30 Відповісти
Оно же сказало ,что это Порох виноват,всю правду о нем рассказал.
показати весь коментар
11.06.2020 22:38 Відповісти
Его ничтожество видно всем невооруженным взглядом и без Пороха, пусть себе не льстит.
показати весь коментар
11.06.2020 22:42 Відповісти
В Минске предстоит встреча путинских шестёрок. Смешно и грустно.... Будут сидеть , корчить из себя президентов.... А обсуждать будут наискорейшее выполнение путинских заданий, приказов и требований...Возможно. даже обговорят союзное государство под предводительством кремлёвской воши лобковой... Дожились, выбрали путинского гауляйтера и ждём каких-то положительных перемен...
показати весь коментар
11.06.2020 22:56 Відповісти
Козирь як оте фігаро - воно й віцепрез й міністр ЗС , воно й слуга двох господ одночасно- й на банковій й того що у рашистському бункері зараз сидить
показати весь коментар
12.06.2020 02:32 Відповісти
Нащо відвідувати країну, яка підтримала окупацію Криму і не засудила військове вторгнення у Донбас. Ми таким чином легалізуємо ці події
показати весь коментар
12.06.2020 07:37 Відповісти
 
 