УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8996 відвідувачів онлайн
Новини
7 289 37
Вакарчук (242) фінансування (3016) Рахманін (137) Голос партія (512)

"Голосу" буде фінансово важко, але це не пов'язано з виходом Вакарчука, - Рахманін

Вихід з парламенту Святослава Вакарчука не вплине на фінансування партії "Голос", тому що у неї не було спонсорів, яких вона може втратити.

Про це лідер парламентської фракції "Голосу" Сергій Рахманін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Наскільки нам важко буде з фінансової точки зору? Думаю, буде важко. Але це жодним чином не пов'язано з відходом Святослава Вакарчука від парламентської діяльності. Це буде пов'язано в принципі з кризою, яку переживає країна. Людям, які готові жертвувати на партію, буде складніше знаходити такі кошти. У нас не було ніяких особливих спонсорів, які теоретично можуть піти у зв'язку з відходом Вакарчука від діяльності. Це я абсолютно відверто заявляю", - сказав Рахманін.

Депутат спростовує чутки про нібито фінансування партії Віктором Пінчуком.

"Слухай, я вже втомився від розмови про Віктора Михайловича і Сороса. Коли це розповідають наші колеги з однієї відомої фракції - це одна історія. Коли мене запитують начебто дорослі серйозні люди - я стискаю плечима. Чесно", - відповів він на запитання Цензор.НЕТ.

Читайте також: У "Голосу" зараз рейтинг вищий, ніж у Вакарчука-кандидата в президенти, - Рахманін

За словами Рахманіна, ступінь фінансового благополуччя партії можна визначити за наявністю білбордів, реклами і ЗМІ.

"Дуже легко відстежити - є зайві кошти у партії чи ні. Це прекрасний маркер для будь-якої людини, яка схильна до якихось аналітичних дій і знає, як це працює. По-моєму, абсолютно очевидно, що зайвих коштів у цій партії немає. І ніякого Віктора Михайловича, Ріната Леонідовича або Ігоря Валерійовича за нами, слава Богу, немає. Це просто смішно", - сказав Рахманін.

Фінансування партія "Голос", за його словами, отримує від держави і з добровільних внесків.

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Рахманіним читайте тут.

11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе депутатські повноваження. При цьому він збирається продовжити роботу в політсилі, а також візьме участь у великому просвітницькому проєкті, розповів Вакарчук.

Місце Вакарчука в парламенті займе Аліна Свідерська, юрист і правозахисниця, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

Читайте також: Вакарчук увесь тиждень не був у Раді, бо вирішує сімейні справи, - "Голос"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Ну, теперь понятно: Славка без денег не работает! Клятвы Хипократа не давал....
показати весь коментар
11.06.2020 22:21
+7
що - пІнчук вже відмовився фінвнсувати...Мавр свою справу зробив- Мавр може вмерти...
показати весь коментар
11.06.2020 22:21
+5
Вакарчук гарно заходить і гарно виходить.
"Голосу" будет финансово тяжело, но это не связано с уходом Вакарчука, - Рахманин - Цензор.НЕТ 475
показати весь коментар
11.06.2020 22:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
камо бы им в партию. он бы поправил им дела с финансами. а можно и с марией деви христос договор подписать ))
показати весь коментар
11.06.2020 22:20 Відповісти
Ну, теперь понятно: Славка без денег не работает! Клятвы Хипократа не давал....
показати весь коментар
11.06.2020 22:21 Відповісти
Гіпократ НЕ лікував БЕЗКОШТОВНО.
показати весь коментар
12.06.2020 06:49 Відповісти
Да ладно. Славик на пару концертов сьездит в Беларусь и подкинет деньжат партии. Партейный взнос!
показати весь коментар
11.06.2020 22:21 Відповісти
що - пІнчук вже відмовився фінвнсувати...Мавр свою справу зробив- Мавр може вмерти...
показати весь коментар
11.06.2020 22:21 Відповісти
И никакого Виктора Михайловича, Рината Леонидовича или Игоря Валерьевича за нами, слава Богу, нет.

А про Джорджа Тивадаровича змовчав.
показати весь коментар
11.06.2020 22:25 Відповісти
Почему смолчал? Вот в тексте:

"Депутат опровергает слухи о якобы финансировании партии Виктором Пинчуком.
"Слушай, я уже устал от разговора о Викторе Михайловиче и Соросе. Когда это рассказывают наши коллеги из одной небезызвестной фракции - это одна история. Когда меня спрашивают вроде бы взрослые серьезные люди - я пожимаю плечами. Честно", - ответил он на вопрос Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net/n3201523"
показати весь коментар
11.06.2020 22:38 Відповісти
Іншими словами,фракція Голосу існуватиме півроку-рік,доки принципові й чесні не подадуться на вольні хлєба.
показати весь коментар
11.06.2020 22:26 Відповісти
Всплакнул. Куда пожертвования перечислять?
Блин, и я за вас голосовал. Хватит хныкать. Посчитай сколько людей остались без работы?
показати весь коментар
11.06.2020 22:27 Відповісти
А че голосовал то? За Славона?
показати весь коментар
11.06.2020 22:31 Відповісти
А як буде важко ПЄСу,коли Петра посадять у буцегарню))
показати весь коментар
11.06.2020 22:29 Відповісти
Тупо мечтатель?...
показати весь коментар
11.06.2020 22:34 Відповісти
А шо втіче до Ростова?
показати весь коментар
11.06.2020 22:38 Відповісти
В 148-й раз?
показати весь коментар
11.06.2020 22:43 Відповісти
Так ща не час,з ДБР він когті рвав гарно,як Янук по пінькам))
показати весь коментар
11.06.2020 22:48 Відповісти
Залізь назад у ту дірку із якої ти вилізло - сліпе, дурне і безкорисне створіння!
показати весь коментар
11.06.2020 23:19 Відповісти
За хулиганство?
показати весь коментар
11.06.2020 22:57 Відповісти
Рік пройшов...закінчилася весна, почалося літо...а зебілоїди продовжують читати одну й ту саму мантру про "посадить Порошенка"! Навіть вже молитеся на ************ кацапську (Б)єнєдіктову - а вдруг у неї вийде і пох...й на Україну, ага?!
показати весь коментар
11.06.2020 23:17 Відповісти
за німі другіє пріхо-о-дят,
оні будут тоже трудни...
показати весь коментар
11.06.2020 22:31 Відповісти
К сожалению, без серьезного финансирования товарищей с миллиардами, которые таким образом лоббируют свои интересы, у нас не возникают партии проходящие в парламент, хотя...кто в этом признается, когда политика - дело грязное, ложь и лицемерии основные ее составляющие.
показати весь коментар
11.06.2020 22:31 Відповісти
Вакарчук гарно заходить і гарно виходить.
"Голосу" будет финансово тяжело, но это не связано с уходом Вакарчука, - Рахманин - Цензор.НЕТ 475
показати весь коментар
11.06.2020 22:31 Відповісти
Як же добре, що бабу Юлю с ВР лише вперед ногами винести зможуть - сама вона звідти не піде.
показати весь коментар
11.06.2020 22:37 Відповісти
Сама вона туди не заходить. Її обирають виборці.
показати весь коментар
11.06.2020 22:45 Відповісти
Славка також вибирали...
Хоча...проїхали"Голосу" буде фінансово важко, але це не пов'язано з виходом Вакарчука, - Рахманін - Цензор.НЕТ 3128
показати весь коментар
11.06.2020 22:54 Відповісти
"Голосу" буде фінансово важко, але це не пов'язано з виходом Вакарчука, - Рахманін - Цензор.НЕТ 2203
показати весь коментар
11.06.2020 23:05 Відповісти
Прям дежавю какоето!)))
показати весь коментар
11.06.2020 22:34 Відповісти
Да сказал бы уже просто, завтра на всех столбах повесим объявление: "Продаётся фракция. Недорого". Так нет же, надо, как говаривал у меня препод в своё время, потягать зайця за яйця. Рахманин как та Саша Грей, если бы она попробовала изображать из себя невинность.
показати весь коментар
11.06.2020 22:35 Відповісти
Вакарчук,то целка, то не целка. Я сразу говорил, что это недоразумение сдуется. Ему песенки только плаксивые завывать картавым прононсом под базаром. Лабух недоделанный и маменькин сынок. Еще бы одного самодеятельного гнусавого клоуна отправить назад в КВН. Не везет украинцам с еврейскими гетманами.
показати весь коментар
11.06.2020 22:42 Відповісти
https://censor.net/news/3201523/golosu_budet_finansovo_tyajelo_no_eto_ne_svyazano_s_uhodom_vakarchuka_rahmaninВСЁ кругом на подачках олигархов,а в Германии канцлер получает €17 701,40.,ну кто пониже ещё меньше.
показати весь коментар
11.06.2020 22:44 Відповісти
Не твоя війна-а-а-а, аа? Славку?! Свою підлу місію ти виконав. А пінчук розклав яйця по різних корзинах. Оптова партія німих які тільки і шукають хто більше заплатить, пінчукові вже давно не цікава, у нього є своя квота у прислужників. Потрібні рішення прийняті! Папу не трогають,денєжка капаєт, зачем платить больше? Зараз сама незалежна партія штрейкбрехерів почне показувати свою "повну" незалежність проситися по різних фракціях, щоб хоч 500 гривень за голос (***, вибачте, бридко навіть те слово писати) хтось дав. СлавкОндоМ, 2оХ разовий!
показати весь коментар
11.06.2020 22:53 Відповісти
Пінчук розпайовує хор_ланку!
показати весь коментар
11.06.2020 23:01 Відповісти
Сява - двічі говнюк...
показати весь коментар
11.06.2020 23:11 Відповісти
Кто то дёргает за верёвочки и Славентия. В Раде все имеют свою цену.
показати весь коментар
11.06.2020 23:18 Відповісти
Рахманін вперед! А Слава нехай собі творить - все пробачити можна таланту ! Тільки не зраду . А політика то не для творчих натур.
показати весь коментар
12.06.2020 02:29 Відповісти
пане Сергію, зробіть заяву до нашого типу ПРеЗЕдента - нехай теж піде , невже йому комфортно сидіти боягузом у кріслі , яке під ним якось не таво ...
показати весь коментар
12.06.2020 02:35 Відповісти
вакарчук оказался не славка, а СЯВКА
показати весь коментар
12.06.2020 05:58 Відповісти
 
 