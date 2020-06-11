"Голосу" буде фінансово важко, але це не пов'язано з виходом Вакарчука, - Рахманін

Вихід з парламенту Святослава Вакарчука не вплине на фінансування партії "Голос", тому що у неї не було спонсорів, яких вона може втратити.

Про це лідер парламентської фракції "Голосу" Сергій Рахманін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Наскільки нам важко буде з фінансової точки зору? Думаю, буде важко. Але це жодним чином не пов'язано з відходом Святослава Вакарчука від парламентської діяльності. Це буде пов'язано в принципі з кризою, яку переживає країна. Людям, які готові жертвувати на партію, буде складніше знаходити такі кошти. У нас не було ніяких особливих спонсорів, які теоретично можуть піти у зв'язку з відходом Вакарчука від діяльності. Це я абсолютно відверто заявляю", - сказав Рахманін.

Депутат спростовує чутки про нібито фінансування партії Віктором Пінчуком.

"Слухай, я вже втомився від розмови про Віктора Михайловича і Сороса. Коли це розповідають наші колеги з однієї відомої фракції - це одна історія. Коли мене запитують начебто дорослі серйозні люди - я стискаю плечима. Чесно", - відповів він на запитання Цензор.НЕТ.

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За словами Рахманіна, ступінь фінансового благополуччя партії можна визначити за наявністю білбордів, реклами і ЗМІ.

"Дуже легко відстежити - є зайві кошти у партії чи ні. Це прекрасний маркер для будь-якої людини, яка схильна до якихось аналітичних дій і знає, як це працює. По-моєму, абсолютно очевидно, що зайвих коштів у цій партії немає. І ніякого Віктора Михайловича, Ріната Леонідовича або Ігоря Валерійовича за нами, слава Богу, немає. Це просто смішно", - сказав Рахманін.

Фінансування партія "Голос", за його словами, отримує від держави і з добровільних внесків.

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Рахманіним читайте тут.

11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе депутатські повноваження. При цьому він збирається продовжити роботу в політсилі, а також візьме участь у великому просвітницькому проєкті, розповів Вакарчук.

Місце Вакарчука в парламенті займе Аліна Свідерська, юрист і правозахисниця, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

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