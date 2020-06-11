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Угорщина (2151) мова (736)

Україна не вноситиме зміни в закон про освіту на догоду Угорщині, - Кулеба

Україна не вноситиме зміни в закон про освіту на догоду Угорщині, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не вноситиме жодних додаткових змін, крім рекомендованих Венеціанською комісією, на вимогу Угорщини.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна не вноситиме жодні додаткові зміни до закону про освіту, окрім тих, які були обумовлені рішення Венеціанської комісії, для того, щоб піти на якісь компроміси з Угорщиною", - сказав Кулеба.

Він нагадав, зокрема, що Венеціанська комісія серед іншого рекомендувала продовжити перехідний період для переходу на нову систему навчання.

Міністр підкреслив, що Україна не буде змінювати принципи освітнього закону.

Водночас він зауважив, що Угорщина ніколи ані на офіційних, ані на неофіційних переговорах і в публічних заявах не заперечувала, що українці угорського походження володіти державною - українською мовою.

Разом з тим Кулеба закликав не виводити проблемні питання в Закарпатті на рівень сеператизму, наводячи при цьому приклади Донбасі або Криму.

"У нас не було на Донбасі сепаратизму. У нас не було в Криму сепаратизму. У нас — російська агресія. Якби Росія не зайшла на Донбас, якби вона не зайшла в Крим, ми б знайшли рішення для тих проблем у суспільстві всередині нашого внутрішнього українського діалогу", - додав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не створює Берегівський район на Закарпатті на догоду інтересам Угорщини, це фейк, - Кулеба
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Топ коментарі
+4
Украина должна защищать свои национальные интересы! А тем более на нашей территории! Венгры в край уже... Они хотят отжать у Украины территорию! Там правят путинские нацисты! Слать венгров нах!!!
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11.06.2020 23:02
+4
а район венгерский тоже не будет в угоду венгрии?
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11.06.2020 23:09
+3
кацапам підставили дупу, ірану підставили, а чому ж угорців обійшли анальними радощами?
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11.06.2020 23:04
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Вот и чудненько.
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11.06.2020 22:53 Відповісти
За аналогією з радянського гумору "Вона нібито кається, а ми їй нібито віримо..." (С)
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11.06.2020 22:54 Відповісти
Украина должна защищать свои национальные интересы! А тем более на нашей территории! Венгры в край уже... Они хотят отжать у Украины территорию! Там правят путинские нацисты! Слать венгров нах!!!
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11.06.2020 23:02 Відповісти
кацапам підставили дупу, ірану підставили, а чому ж угорців обійшли анальними радощами?
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11.06.2020 23:04 Відповісти
а район венгерский тоже не будет в угоду венгрии?
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11.06.2020 23:09 Відповісти
Чувство самосохранения присутствует, прошупали реакцию, не прокатило, отложили. С водичкой в Крым ровно таже история.
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11.06.2020 23:20 Відповісти
ну нет то и нет, забудьте о НАТО и ЕС тогда
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11.06.2020 23:58 Відповісти
Пффффф. Ти звідки вилізло, копрофаг мадярський?
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12.06.2020 00:39 Відповісти
Украина поставила крест на вступлении в НАТО и ЕС, так как не смогла пойти навстречу пожеланиям полноправному члену НАТО и ЕС -- Венгрии.
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12.06.2020 01:30 Відповісти
Що ви там курите?
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12.06.2020 06:12 Відповісти
А тобі воно навіщо?
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12.06.2020 07:08 Відповісти
Вам уже "зелена маса", ніхто не вірить. У вас один каже так, інший ні, а третій десь посередині. Ну, а звичайно, головний робить по-четвертому і не на користь держави. Одна тільки надія залишилася, що ви за 4 роки, які залишилося вам тут руйнувати, не зруйнуєте все до нуля.
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12.06.2020 09:20 Відповісти
 
 