УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8782 відвідувача онлайн
Новини
23 055 331
росія (63614) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (488)

"Українці втомилися від русофобської істерії", - партія ОПЗЖ привітала РФ з "днем Росії"

"Партія "Опозиційна платформа - За життя" привітала всіх росіян з їхнім державним святом - днем Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті партії.

У повідомленні зазначається: "Партія "Опозиційна платформа – За життя" від імені всіх українців, які виступають за відновлення співпраці та нормалізацію відносин із Російською Федерацією, вітає росіян зі святом – Днем Росії!

Що б не говорив Президент України Зеленський, але з Росією нас пов'язують не просто спільні кордони, а передусім родинні зв'язки, тісно переплетені людські долі, духовні та культурні цінності, спільна історична спадщина, перемога у Великій Вітчизняній війні та пам'ять про цю Велику Перемогу, яка згуртувала наші народи на століття.

Саме тому всі спроби влади і національно стурбованих політиків, ура-патріотичної меншості вбити клин між українцями і росіянами, розірвати відносини між нашими країнами зазнали фіаско.

Українці втомилися від русофобської істерії, від політики ненависті та добре розуміють, що сьогодні Україна як ніколи потребує розвитку діалогу з Росією, радикальної зміни економічного курсу і відновлення стратегічного економічного партнерства з РФ.

Перший крок до початку діалогу між Україною і Росією вже зроблений. З ініціативи нашої партії у Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об'єднання "Міжпарламентський діалог заради миру: Україна – Росія – Німеччина – Франція".

Діалог і компроміси – ось шлях до миру і злагоди, відновлення добросусідських відносин між нашими країнами, добробуту наших народів".

Читайте також: Депутати ОПЗЖ поскаржилися в прокуратуру на журналіста Муждабаєва, який назвав УПЦ МП підрозділом ФСБ Росії. ДОКУМЕНТ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+115
"Украинцы устали от русофобской истерии" , - партия ОПЗЖ поздравила РФ с "днем России" - Цензор.НЕТ 1514
показати весь коментар
11.06.2020 22:57
+106
Яке відношеня це кацапське опзж має до українців?
показати весь коментар
11.06.2020 22:57
+99
Украинцы устали от украинофобской опзжопной партии, а от оккупантов тем более!
показати весь коментар
11.06.2020 22:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
А кто им дал право говорить от имени украинцев? Сколько этого говна в парламенте? 10%?
показати весь коментар
12.06.2020 09:16 Відповісти
хз, что такое русофобская истерия?
это наверно где-то у них в головах
показати весь коментар
12.06.2020 10:03 Відповісти
Украинцы прежде всего устали от российского украинофобства и имперского хамства, и от предателей-соглашателей типа ОПЗЖ, желающих придти к власти на сдаче национальных интересов. Если Россия опять подомнет Украину благодаря таким ОПЗЖ - то все будет очень жестоко и надолго. Несогласных с политикой России очень-очень много, Россия начнет для них целые концлагеря строить. И опять придут российские военкомы, и опять украинцы пойдут погибать куда-нибудь в Сирию, Конго, Афган. А возможно Раша пошлет их против Польши, Литвы и остальной Европы. Вот такой исторический момент у нас.
показати весь коментар
12.06.2020 10:07 Відповісти
Чим далі тим більше подобається програма МПС ( Маленької Партії Снайперів)
показати весь коментар
12.06.2020 10:22 Відповісти
Що ви до них причепилися.Вони є рекрути москальські,які примостилися заЖОПою резинової баби Заходу для задоволення українських жовнярів Незалежності.Придурки.
показати весь коментар
12.06.2020 10:23 Відповісти
ОПЗЖопа, я втомився від вас і таких як ви. Котіться до свого хазяїна, у кремль.
показати весь коментар
12.06.2020 10:24 Відповісти
Нас с росией связывали торько рабские отношения! Востановление рабских отношений с расийской ********** невозможны!
показати весь коментар
12.06.2020 10:29 Відповісти
один УДИВЛЕННО-ВОЗМУЩЕННЫЙ ВОПРОС.......ПОЧЕМУ эти отбросы-недобитки жоппыблока еще в Украине????
показати весь коментар
12.06.2020 10:45 Відповісти
потому что 5 лет правленіе пороха - привело 20% населенія на голосованніях опзж
показати весь коментар
12.06.2020 21:43 Відповісти
За злодія в свій час проголосувало 54% виборців, за блазня - 73%.Але це не привід голосувати за відвертих ворогів України, а їх приводять у ВР.
показати весь коментар
12.06.2020 22:14 Відповісти
Два патриота


"Українці втомилися від русофобської істерії", - партія ОПЗЖ привітала РФ з "днем Росії" - Цензор.НЕТ 1636



показати весь коментар
12.06.2020 11:32 Відповісти
Фотографія не відповідае дійсності .не початок Спасае , а кінець...
показати весь коментар
12.06.2020 16:30 Відповісти
«Ми вас, актівістов, в зємлю закапивать будєм» - Ілля Ківа
показати весь коментар
13.06.2020 11:11 Відповісти
Ківа з тими хто більш популярний в Україні сьогодні,.. куди дуля туди дим ..Проблеиа не Ківа , а саме популярність про рашинських партій..
показати весь коментар
13.06.2020 14:11 Відповісти
кивнул и корчится
показати весь коментар
06.01.2021 06:36 Відповісти
Ги. Колись на початку 2000-х зателефонував у справах до російської фірми, відповів інженер- конструктор пенсійного віку. Задля етикету, привітав його з цим "днем рабсії". Він аж обурився - "да какой ето праздник!". Тим не менш він проковтнув моє привітання, оскільки "кушать сильно хочча".
показати весь коментар
12.06.2020 11:48 Відповісти
День рождение дедушки Гитлера пусть Рабинович не пропустит в следующем году. А то украинцы устали уже и от Вилкуловского победобесия.
показати весь коментар
12.06.2020 12:09 Відповісти
украинцы устали от популистов и идиотов
единственное на что способны рыги - это поехать с челобитной к царю и валяться в ногах просить денег. все
показати весь коментар
12.06.2020 12:10 Відповісти
Жоппоблок предалей Украины арестуют когда-нибудь?
показати весь коментар
12.06.2020 13:47 Відповісти
С дном нароссии зажиддя
показати весь коментар
12.06.2020 15:03 Відповісти
З відки їхали туди назад і приїхали..
....тобто ті хто опускають ті керують , а ті хто топчуть з тими дружать ...)))
Це рабська психологія ...,
Судячи щоб від неї з бавитися треба не один десяток років ходити по пустелі ...Евреям хватило 40..., судячи тут сороків кою не обійдеться ..., бо нема Мойсея ...Тобто не хочуть щоб керував Український Мойсей ,. Згадка про «египетське « рабство таке
Тепле ***)))?
показати весь коментар
12.06.2020 16:25 Відповісти
Можна промовчати коли б за них голосували росіяни чи білоруси ..., судячи скільки їх в раді .. за них відав голос не один українець ..а тисячі., хоча які вони українці....хохли ...,яничар...и
показати весь коментар
12.06.2020 16:28 Відповісти
Хто втомився від " русофобської істерії"? Ви? А від війни, де гинуть люди, і від окупації ви не втомились? Ваша заява - ворожа. Розумію, хтось вас обирав, і це болить ще більше.
показати весь коментар
12.06.2020 16:59 Відповісти
До каких пор эти сепаратистские гниды будут безнаказанно оболванивать народ и оправдывать нашего врага?
Им место только на нарах и чтобы духу их вонючего больше не было в Украине!
показати весь коментар
12.06.2020 17:52 Відповісти
За себя говорите,холуи кремлевские!
показати весь коментар
12.06.2020 19:53 Відповісти
Насрать что они говорят. Важно, КТО их слушает!
показати весь коментар
12.06.2020 20:17 Відповісти
І хто обирає.
показати весь коментар
12.06.2020 22:17 Відповісти
Когда будут соблюдены все формальности судопроизводства в Гааге, и на выхлопе Россиi предъявят конкретный иск, с конкретными последствиями, то станет ясно, что любимое путинское "это не я" - никого не перчит. И это нанесет сокрушимый удар по его "глиняным ногам". Его рейтинг и так движется к размеру его письки, а после решения суда, он вообще "рассосется". =)
показати весь коментар
12.06.2020 21:19 Відповісти
українци усталі от опзж
показати весь коментар
12.06.2020 21:41 Відповісти
Що вони за хренотень несуть? А як же Крим і Донбас?? ОПЗЖ - кремлівські диверсанти.
показати весь коментар
12.06.2020 22:53 Відповісти
Что значит "ОПЗЖ поздравила РФ"? Знамо дело, "Кожного рот дере ложка суха"©. А подарки где? Вода в Северо-Крымский канал для почину - подойдёт.
показати весь коментар
06.01.2021 06:33 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 