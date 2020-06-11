"Українці втомилися від русофобської істерії", - партія ОПЗЖ привітала РФ з "днем Росії"
"Партія "Опозиційна платформа - За життя" привітала всіх росіян з їхнім державним святом - днем Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті партії.
У повідомленні зазначається: "Партія "Опозиційна платформа – За життя" від імені всіх українців, які виступають за відновлення співпраці та нормалізацію відносин із Російською Федерацією, вітає росіян зі святом – Днем Росії!
Що б не говорив Президент України Зеленський, але з Росією нас пов'язують не просто спільні кордони, а передусім родинні зв'язки, тісно переплетені людські долі, духовні та культурні цінності, спільна історична спадщина, перемога у Великій Вітчизняній війні та пам'ять про цю Велику Перемогу, яка згуртувала наші народи на століття.
Саме тому всі спроби влади і національно стурбованих політиків, ура-патріотичної меншості вбити клин між українцями і росіянами, розірвати відносини між нашими країнами зазнали фіаско.
Українці втомилися від русофобської істерії, від політики ненависті та добре розуміють, що сьогодні Україна як ніколи потребує розвитку діалогу з Росією, радикальної зміни економічного курсу і відновлення стратегічного економічного партнерства з РФ.
Перший крок до початку діалогу між Україною і Росією вже зроблений. З ініціативи нашої партії у Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об'єднання "Міжпарламентський діалог заради миру: Україна – Росія – Німеччина – Франція".
Діалог і компроміси – ось шлях до миру і злагоди, відновлення добросусідських відносин між нашими країнами, добробуту наших народів".
Будь ласка, зачекайте...
это наверно где-то у них в головах
единственное на что способны рыги - это поехать с челобитной к царю и валяться в ногах просить денег. все
....тобто ті хто опускають ті керують , а ті хто топчуть з тими дружать ...)))
Це рабська психологія ...,
Судячи щоб від неї з бавитися треба не один десяток років ходити по пустелі ...Евреям хватило 40..., судячи тут сороків кою не обійдеться ..., бо нема Мойсея ...Тобто не хочуть щоб керував Український Мойсей ,. Згадка про «египетське « рабство таке
Тепле ***)))?
Им место только на нарах и чтобы духу их вонючего больше не было в Украине!