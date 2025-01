Коломойський і Медведчук володіють спільним бізнесом не тільки в медіа, а ще й в енергетиці, металургії та логістиці нафтопродуктів, - ЗМІ

Олігархи Ігор Коломойський і Віктор Медведчук тісно пов'язані один з одним в декількох бізнес-сферах. А машина охорони, яка супроводжувала Володимира Зеленського під час виборчої кампанії, була зареєстрована на фірму, близько 10% якої належить Медведчуку.

До такого висновку журналісти програми "Схеми" прийшли, проаналізувавши декларацію Віктора Медведчука, інформує Цензор.НЕТ.

В обох олігархів є частка в трьох обленерго - "Львівобленерго", "Прикарпаттяобленерго" і "Запоріжжяобленерго". ЗМІ традиційно відносили ЗАТ "Львівобленерго" і ЗАТ "Прикарпаттяобленерго" до сфери впливу братів Григорія та Ігоря Суркісів із мажоритарною часткою власності та умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова з міноритарною.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (Smida), 88% акцій "Прикарпаттяобленерго" записані на пять кіпрських фірм: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Kerelio Commercial Ltd (12,7%), Miosaria Commercial Ltd (12,5%) та Zocatini Enterprises Ltd (12,5%).

Медведчук задекларував, що кінцевим бенефіціаром усіх п’яти фірм є його дружина Оксана Марченко. Подружжя сумарно сконцентрували щонайменше 44% акцій цього обленерго.

На ці ж кіпрські фірми записано 89% акцій "Львівобленерго", тож за такими ж розрахунками частка родини народного депутата може складати до 44% акцій енергокомпанії. Ще близько 5% акцій цього обленерго володіє кіпрська Wadless Holdings Ltd. Ця фірма є близькою до оточення бізнесмена Ігоря Коломойського.

Контрольний пакет акцій ПАТ "Запоріжжяобленерго" (60,2%) належить державі. Понад 35% акцій записані на три кіпрські фірми: Lex Perfecta Ltd (16,5%), Bikontia Enteprises Ltd (12,3%) та Kerelio Commercial Ltd (7,1%). Народний депутат Медведчук задекларував, що його дружина є власницею двох з них (Kerelio Commercial та Lex Perfecta) – що вказує на те, що родина депутата могла сконцентрувати близько 12% акцій цього "Запоріжжяобленерго". Іншу фірму-власницю міноритарного пакету акцій обленерго, Bikontia Enteprises, у ЗМІ пов’язують із бізнесменом російського походження Костянтином Григоришиним та Ігорем Коломойським.

У сфері металургії Медведчук і Коломойський є партнерами в ЗАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" і АТ "Запорізький завод феросплавів".

Понад 91% акцій підприємства записані на пять кіпрських фірм: Venox Holdings Ltd (47,1%), Gazaro Ltd (16,5%), Boundryco Ltd (11%), Middleprime Ltd (9,8%), Crascoda Holdings Ltd (6,7%). У ЗМІ зазначали, що контроль над заводом належить так званій бізнес-групі "Приват" та російській VS Energy Олександра Бабакова, ексдепутата Держдуми Росії від партії "Единая Россия". Виявилося, що у підприємства є ще один, раніше невідомий акціонер.

Віктор Медведчук вніс у декларацію фірми зі структури "Дніпроспецсталі" – це Gazaro Ltd, Boundryco Ltd та Crascoda Holdings Ltd. Сім'я Медведчука є кінцевим бенефіціаром не менше 17% акцій "Дніпроспецсталі".

АТ "Запорізький завод феросплавів" – один із найбільших у Європі виробників феросплавів (сплавів заліза з різними хімічними елементами), які використовуються в різних сферах металургії.

90% акцій заводу записані на пять кіпрських фірм: Soltex Ltd (22,4%), Matrimax Ltd (22,4%), Tapesta Ltd (18,8%), Walltron Ltd (18,6%) та Halefield Holdings Ltd (7,7%). Історично українські ЗМІ зараховували цей завод до сфери інтересів групи "Приват". Але виявилося, що майже половиною заводу, схоже, володіє родина Віктора Медведчука.

Це – офшорні компанії з Британських Віргінських островів Seldon Ventures Ltd, Attolam Ventures Ltd, Geiora Management Ltd та Baikeens Investments Ltd. Ці чотири фірми сукупно володіють 41% акцій "Запорізького заводу феросплавів", тож якщо вони належать Марченко повністю – то саме такою є частка родини Медведчука у цьому феросплавному заводі.

П’ята компанія зі структури власності АТ "ЗЗФ" – це кіпрська фірма Halefield Holdings Ltd. Ця компанія, ймовірно, входить до складу умовної групи "Приват", адже у ЗМІ вона згадувалася як одна з найбільших фірм за об’ємами операцій із кіпрською філією "Приватбанку".

Крім цього, Коломойський і Медведчук спільно володіють розташованим в Одесі великим логістичним комплексом, який спеціалізується на перевалці нафти і скрапленого газу.

Його представляють чотири компанії: ПрАТ з іноземними інвестиціями "Синтез Ойл", ПАТ "Ексімнафтопродукт", ПАТ "Одеснафтопродукт" та ТОВ "Укрлоудсистем".

Власниками усіх цих чотирьох одеських підприємств є кіпрські фірми: Clanton Consulting Ltd, Portial Trading Ltd, Prescona Management Ltd та Inofos Management Ltd. У кожній із них має свою частку родина Медведчука. За даними кіпрського реєстру юридичних осіб, власником 10% акцій кожної з них є кіпрська Tominersa Investments Ltd, яку задекларував Віктор Медведчук. Таким чином сумарна частка родини народного депутата у компаніях Одеського перевалювального комплексу становить близько 10%.

Цікаво, що саме на компанію "Синтез Ойл" був зареєстрований Volkswagen Multivan – автівка з охороною, яка супроводжувала Володимира Зеленськогопід час президентської кампанії.