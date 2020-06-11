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Коломойський (3109) Медведчук (1694)

Коломойський і Медведчук володіють спільним бізнесом не тільки в медіа, а ще й в енергетиці, металургії та логістиці нафтопродуктів, - ЗМІ

Коломойський і Медведчук володіють спільним бізнесом не тільки в медіа, а ще й в енергетиці, металургії та логістиці нафтопродуктів, - ЗМІ

Олігархи Ігор Коломойський і Віктор Медведчук тісно пов'язані один з одним в декількох бізнес-сферах. А машина охорони, яка супроводжувала Володимира Зеленського під час виборчої кампанії, була зареєстрована на фірму, близько 10% якої належить Медведчуку.

До такого висновку журналісти програми "Схеми" прийшли, проаналізувавши декларацію Віктора Медведчука, інформує Цензор.НЕТ.

В обох олігархів є частка в трьох обленерго - "Львівобленерго", "Прикарпаттяобленерго" і "Запоріжжяобленерго". ЗМІ традиційно відносили ЗАТ "Львівобленерго" і ЗАТ "Прикарпаттяобленерго" до сфери впливу братів Григорія та Ігоря Суркісів із мажоритарною часткою власності та умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова з міноритарною.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (Smida), 88% акцій "Прикарпаттяобленерго" записані на пять кіпрських фірм: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Kerelio Commercial Ltd (12,7%), Miosaria Commercial Ltd (12,5%) та Zocatini Enterprises Ltd (12,5%).

Медведчук задекларував, що кінцевим бенефіціаром усіх п’яти фірм є його дружина Оксана Марченко. Подружжя сумарно сконцентрували щонайменше 44% акцій цього обленерго.

Читайте також: Медведчук задекларував частку в телеканалах "1+1" і "2+2", якою раніше володів Суркіс. ДОКУМЕНТ

На ці ж кіпрські фірми записано 89% акцій "Львівобленерго", тож за такими ж розрахунками частка родини народного депутата може складати до 44% акцій енергокомпанії. Ще близько 5% акцій цього обленерго володіє кіпрська Wadless Holdings Ltd. Ця фірма є близькою до оточення бізнесмена Ігоря Коломойського.

Контрольний пакет акцій ПАТ "Запоріжжяобленерго" (60,2%) належить державі. Понад 35% акцій записані на три кіпрські фірми: Lex Perfecta Ltd (16,5%), Bikontia Enteprises Ltd (12,3%) та Kerelio Commercial Ltd (7,1%). Народний депутат Медведчук задекларував, що його дружина є власницею двох з них (Kerelio Commercial та Lex Perfecta) – що вказує на те, що родина депутата могла сконцентрувати близько 12% акцій цього "Запоріжжяобленерго". Іншу фірму-власницю міноритарного пакету акцій обленерго, Bikontia Enteprises, у ЗМІ пов’язують із бізнесменом російського походження Костянтином Григоришиним та Ігорем Коломойським.

У сфері металургії Медведчук і Коломойський є партнерами в ЗАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" і АТ "Запорізький завод феросплавів".

Понад 91% акцій підприємства записані на пять кіпрських фірм: Venox Holdings Ltd (47,1%), Gazaro Ltd (16,5%), Boundryco Ltd (11%), Middleprime Ltd (9,8%), Crascoda Holdings Ltd (6,7%). У ЗМІ зазначали, що контроль над заводом належить так званій бізнес-групі "Приват" та російській VS Energy Олександра Бабакова, ексдепутата Держдуми Росії від партії "Единая Россия". Виявилося, що у підприємства є ще один, раніше невідомий акціонер.

Віктор Медведчук вніс у декларацію фірми зі структури "Дніпроспецсталі" – це Gazaro Ltd, Boundryco Ltd та Crascoda Holdings Ltd. Сім'я Медведчука є кінцевим бенефіціаром не менше 17% акцій "Дніпроспецсталі".

АТ "Запорізький завод феросплавів" – один із найбільших у Європі виробників феросплавів (сплавів заліза з різними хімічними елементами), які використовуються в різних сферах металургії.

90% акцій заводу записані на пять кіпрських фірм: Soltex Ltd (22,4%), Matrimax Ltd (22,4%), Tapesta Ltd (18,8%), Walltron Ltd (18,6%) та Halefield Holdings Ltd (7,7%). Історично українські ЗМІ зараховували цей завод до сфери інтересів групи "Приват". Але виявилося, що майже половиною заводу, схоже, володіє родина Віктора Медведчука.

Це – офшорні компанії з Британських Віргінських островів Seldon Ventures Ltd, Attolam Ventures Ltd, Geiora Management Ltd та Baikeens Investments Ltd. Ці чотири фірми сукупно володіють 41% акцій "Запорізького заводу феросплавів", тож якщо вони належать Марченко повністю – то саме такою є частка родини Медведчука у цьому феросплавному заводі.

П’ята компанія зі структури власності АТ "ЗЗФ" – це кіпрська фірма Halefield Holdings Ltd. Ця компанія, ймовірно, входить до складу умовної групи "Приват", адже у ЗМІ вона згадувалася як одна з найбільших фірм за об’ємами операцій із кіпрською філією "Приватбанку".

Крім цього, Коломойський і Медведчук спільно володіють розташованим в Одесі великим логістичним комплексом, який спеціалізується на перевалці нафти і скрапленого газу.

Його представляють чотири компанії: ПрАТ з іноземними інвестиціями "Синтез Ойл", ПАТ "Ексімнафтопродукт", ПАТ "Одеснафтопродукт" та ТОВ "Укрлоудсистем".

Власниками усіх цих чотирьох одеських підприємств є кіпрські фірми: Clanton Consulting Ltd, Portial Trading Ltd, Prescona Management Ltd та Inofos Management Ltd. У кожній із них має свою частку родина Медведчука. За даними кіпрського реєстру юридичних осіб, власником 10% акцій кожної з них є кіпрська Tominersa Investments Ltd, яку задекларував Віктор Медведчук. Таким чином сумарна частка родини народного депутата у компаніях Одеського перевалювального комплексу становить близько 10%.

Цікаво, що саме на компанію "Синтез Ойл" був зареєстрований Volkswagen Multivan – автівка з охороною, яка супроводжувала Володимира Зеленськогопід час президентської кампанії.
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Топ коментарі
+54
А ещё они владеют одним чуваком который считает себя президентом Украины
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11.06.2020 23:11
+28
Коломойский и Медведчук владеют общим бизнесом не только в медиа, но еще и в энергетике, металлургии и логистике нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 3328
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11.06.2020 23:11
+24
А Юля хоч патріотка?
Коломойский и Медведчук владеют общим бизнесом не только в медиа, но еще и в энергетике, металлургии и логистике нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 8937
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11.06.2020 23:17
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Соєві довірили цю почесну справу вам, істиним борцунам з олігархами, які поцупили тисячі мільярдів. Скільки прийшло повісток Коломойському?
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12.06.2020 05:29 Відповісти
Ну и какого хрена эта информация появляется через год после выборов, а не перед ними? Точно такая же ситуация и с сепаром дубинским и его высерами про фашистов и Слава Украине. Может быть хоть какая-то часть зебилов не проголосовала бы за клоуна и его банду.
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12.06.2020 04:18 Відповісти
Беня зелохов три раза купит, и четыре раза продаст.
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12.06.2020 07:01 Відповісти
так моника таки и мертверчуковская шестерка
да, зебенята, вы постарались с выбором )))
с днем раши всех поздравили??? )))
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12.06.2020 08:08 Відповісти
Но ведь Порошенко был ещё ближе к Медведчуку! Янукович послал Медведчука подальше, а Петр Порошенко реанимировал политический труп Медведчука, вписав его в минскую группу, а чуть позже стал активно вести с ним разный бизнес. именно при Порошенко Медведчук стал массово скупать информационные телеканалы!
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12.06.2020 13:37 Відповісти
ты по обыкновению врешь.
ты забыл назвать хоть один "с ним разный бизнес"
а Г+Г это таки собместный и моника там же вляпано)))
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12.06.2020 18:52 Відповісти
А чому нам про це бігусьонок не писав? А чому про це не говорила масейчучка? Де був лещ, зімін, нацсуки, швабодовці?Вони якраз говорили, що медведчук має бізнес із Порошенко і ввели в оману тупорилійший на планеті Земля нарід. Але це вже пізно щось говорити. Головне всі знали, але слухали помиї із говноканала бенямедведчукхуйло. Це собі можете уявили, щоб народ Ізраїля вибрав премрєром араба? Чи німці вибрали собі канцлером француза? А наш нарід зробив це. Тут навіть мова не йде за національність, а за некомпетентність і вороже ставлення до держави в части війни кандидата.
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12.06.2020 09:18 Відповісти
По факту, что бы наша страна продолжила свое движение вперед, с нашего пути нужно убрать пару валунов. Забрать все имущество/активы у медведчука, коломойского и ахметова и национализировать его.
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12.06.2020 10:39 Відповісти
А почему не у всех, кто завладел их с использованием КРИМИНАЛЬНЫХ способов?
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12.06.2020 13:38 Відповісти
Пока эти УПЫРИ не будут сидеть в месте с Ахметовым. Ничего у Украины не получится, будет бедность и дерибан!!!
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12.06.2020 11:04 Відповісти
Так олигархии как раз и не бывает без бедности широких слоев государства. Олигархи как раз и богатеют, на ограблении широких масс.
Ну вот например, Святош, Васадзе и Порошенко пролоббировали высокие ввозные пошлины на легковые автомобили и грабили украинцев, продавая со 100%-й накруткой шкоды, ланосы, ВАЗы.
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12.06.2020 13:41 Відповісти
Ну що, зебільчики, обрали зрадника очільником держави ?
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12.06.2020 14:46 Відповісти
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