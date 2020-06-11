Найманці РФ навмисно знищили камеру СММ ОБСЄ на ділянці розведення сил біля Петрівського, - Цимбалюк
Найманці РФ навмисно знищили камеру СММ ОБСЄ на ділянці розведення сил біля Петрівського після того, як Місія зафіксувала там відновлення позицій російських окупаційних сил.
Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Встановлені СММ факти, які свідчать про військову діяльність Росії на Донбасі, як і раніше залишаються дуже незручними для російської сторони. Через два тижні після того, як Місія виявила триваюче укріплення позицій російських збройних формувань на ділянці розведення у Петрівському, камера СММ, яка знаходилася в цьому місці, була навмисно знищена 2 червня", - заявив Цимбалюк.
Український дипломат наголосив, що під час брифінгу СММ у понеділок було чітко заявлено, що камера була знищена пострілами зі стрілецької зброї, які були зроблені у безпосередній близькості до неї. З огляду на те, що ця територія контролюється російськими збройними формуванням, "немає жодних сумнівів в тому, хто це зробив".
Крім того, представник України привернув увагу присутніх до того, що 4 червня міні-безпілотник СММ під час прольоту в цьому районі на східніше Петрівського також був обстріляний російськими окупаційними силами.
"Ці цілеспрямовані дії демонструють ставлення Росії до виконання домовленостей у рамках Нормандського формату та Мінських угод, а також її незмінне бажання підірвати моніторингові спроможності СММ", - наголосив Цимбалюк.
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Что ей теперь делать, этой женщине, бывшей учительнице? Я думаю, она подаст в европейский суд на Украину, ведь именно наше любимое государство НЕ СМОГЛО защитить （причины не важны）часть своей территории и сотни тысяч граждан от врага； а теперь не дало гражданке Украины быть в месте постоянного проживания.
Даже сегодня никто не знает, когда начнется движение через блок-посты. Председатель ОГА Кириленко - это враг Украины, ему чем дольше закрыта граница, тем больше навар от контрабанды. Зеленая шмаркля вообще невменяемая, он совсем не понимает, что творится в государстве； у шмаркли главный враг это "Порох".
И такие настроения у многих, кто страдает от войны...
К 2014 году украинскую армию доразвалил енакиевский дважды "несудимый" ставленник Кремля Янукович, министрами обороны и СБУ были граждане Х**лостана. Против московской агрессии выступили добровольцы и волонтёры. А где был ты ?
А ви принципово не бажаєте користуватися мізками? Ви сподіваєтесь, що хтось буде подавати позов до європейського суду під час окупації?
" 18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с неподконтрольными территориями и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок российских экспертов, фактически зафиксировал отказ украинских властей от минских договорённостей[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F нейтральность? ]. Россия в документе названа «агрессором», а неподконтрольные украинскому правительству территории - «оккупированными»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceC-6 [6] . 20 февраля президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко подписал законhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceD-7 [7] , а 24 февраля он вступил в силу."