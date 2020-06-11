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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ навмисно знищили камеру СММ ОБСЄ на ділянці розведення сил біля Петрівського, - Цимбалюк

Найманці РФ навмисно знищили камеру СММ ОБСЄ на ділянці розведення сил біля Петрівського, - Цимбалюк

Найманці РФ навмисно знищили камеру СММ ОБСЄ на ділянці розведення сил біля Петрівського після того, як Місія зафіксувала там відновлення позицій російських окупаційних сил.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Встановлені СММ факти, які свідчать про військову діяльність Росії на Донбасі, як і раніше залишаються дуже незручними для російської сторони. Через два тижні після того, як Місія виявила триваюче укріплення позицій російських збройних формувань на ділянці розведення у Петрівському, камера СММ, яка знаходилася в цьому місці, була навмисно знищена 2 червня", - заявив Цимбалюк.

Український дипломат наголосив, що під час брифінгу СММ у понеділок було чітко заявлено, що камера була знищена пострілами зі стрілецької зброї, які були зроблені у безпосередній близькості до неї. З огляду на те, що ця територія контролюється російськими збройними формуванням, "немає жодних сумнівів в тому, хто це зробив".

Крім того, представник України привернув увагу присутніх до того, що 4 червня міні-безпілотник СММ під час прольоту в цьому районі на східніше Петрівського також був обстріляний російськими окупаційними силами.

"Ці цілеспрямовані дії демонструють ставлення Росії до виконання домовленостей у рамках Нормандського формату та Мінських угод, а також її незмінне бажання підірвати моніторингові спроможності СММ", - наголосив Цимбалюк.

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Топ коментарі
+6
Так если уже документально зафиксировано, что окупанты вернулись на отведенные позиции, то нам тоже нужно возвращать свои позиции? Или опять будем отводить наши войска еще дальше в сторону Львова?
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11.06.2020 23:44
+5
Вона забов'язана подати у суд, нехай і у європейський, на країну- окупанта рассею. Так, як під час окупації, саме крахна- окупант несе відповідальність за громадян і їх майно
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11.06.2020 23:48
+4
Можно считать что ето сделали коллеги Мердведчука и ОПЗЖ, и внести их в санкционный список? Они ведь сами признались что террористы на самом деле ето ихние коллеги
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11.06.2020 23:42
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Сложно всё. Вот к моему коллеге в Киев приехала мать из Макеевки, очень проукраински настроенная женщина. Карантин сделал невозможным ее возвращение в Донбасс. За время карантина ее квартиру трижды （!） ограбили... Вынесли много нажитого годами, реальность Донбасса с уголовниками у власти.
Что ей теперь делать, этой женщине, бывшей учительнице? Я думаю, она подаст в европейский суд на Украину, ведь именно наше любимое государство НЕ СМОГЛО защитить （причины не важны）часть своей территории и сотни тысяч граждан от врага； а теперь не дало гражданке Украины быть в месте постоянного проживания.
Даже сегодня никто не знает, когда начнется движение через блок-посты. Председатель ОГА Кириленко - это враг Украины, ему чем дольше закрыта граница, тем больше навар от контрабанды. Зеленая шмаркля вообще невменяемая, он совсем не понимает, что творится в государстве； у шмаркли главный враг это "Порох".
И такие настроения у многих, кто страдает от войны...
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11.06.2020 23:14 Відповісти
https://censor.net/user/214736.
К 2014 году украинскую армию доразвалил енакиевский дважды "несудимый" ставленник Кремля Янукович, министрами обороны и СБУ были граждане Х**лостана. Против московской агрессии выступили добровольцы и волонтёры. А где был ты ?
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11.06.2020 23:25 Відповісти
Вона забов'язана подати у суд, нехай і у європейський, на країну- окупанта рассею. Так, як під час окупації, саме крахна- окупант несе відповідальність за громадян і їх майно
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11.06.2020 23:48 Відповісти
Ага, такая умная. Возьми подай. Завтра или тебя или твоих родственников расстреляют или посадят на подвал пока не заберешь заявление еще и компенсацию не выплатишь им. Украина по нормальному должна на официальном уровне принять закон в котором будет значиться что за окупированную территорию и за все что там творится несет ответственность Рашка. И Украина не признает никаких бумаг и никакие договора связанные с окупантами и окупированными территориями. Потому что как я писал ниже. сейчас боевики отжимают у людей недвижимость и имущество и заставляют переоформить на них по украинскому законодательству.
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11.06.2020 23:58 Відповісти
Я така.
А ви принципово не бажаєте користуватися мізками? Ви сподіваєтесь, що хтось буде подавати позов до європейського суду під час окупації?
" 18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с неподконтрольными территориями и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок российских экспертов, фактически зафиксировал отказ украинских властей от минских договорённостей[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F нейтральность? ]. Россия в документе названа «агрессором», а неподконтрольные украинскому правительству территории - «оккупированными»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceC-6 [6] . 20 февраля президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко подписал законhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceD-7 [7] , а 24 февраля он вступил в силу."
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12.06.2020 00:14 Відповісти
Я лишь написал о жизненных обстоятельствах всего лишь одного （!） человека, связанные с политикой проведения дурантина и ограничения права передвижения никак не обозначая свою личную позицию. А вот то, что граница не работает, говорит наличие на прилавках магазинов того же Донецка продуктов с контролируемой части. Выходит, правила только для простых людей? Вот я об этом.
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12.06.2020 04:12 Відповісти
А у моих знакомых переселенцев, боевики вообще отобрали дом и поселились в нем. А соседи звонили и через них передали что если вернутся хозяева то убьют. А у родственницы живущей в окупированном крыму отжали кафе и заставили поехать в Херсонскую область переоформить официально продажу на другого человека иначе сказали и квартиру отберут. И теперь представь как они смотрят каждый день новости уже 6 лет как Украина свет, воду, газ, пенсии льготы окупантам платит. Да еще признает некоторые документы оформленные окупантами типо свидетельства о образовании, свидетельства о смерти и продажу недвижимости (оформляемая сепарами на подконтрольной Украине территории).
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11.06.2020 23:51 Відповісти
Как-то оно не нормально, судиться с Украиной за преступления рашысских оккупантов... Хотя, я понимаю, такова юридическая процедура.
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12.06.2020 08:49 Відповісти
А кто орал -«Путин введи « -ввёл ,теперь голодные бунты и жизнь ,как в совке , наслаждайтесь , жители данбасса
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11.06.2020 23:19 Відповісти
Можно считать что ето сделали коллеги Мердведчука и ОПЗЖ, и внести их в санкционный список? Они ведь сами признались что террористы на самом деле ето ихние коллеги
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11.06.2020 23:42 Відповісти
Так если уже документально зафиксировано, что окупанты вернулись на отведенные позиции, то нам тоже нужно возвращать свои позиции? Или опять будем отводить наши войска еще дальше в сторону Львова?
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11.06.2020 23:44 Відповісти
кто бы мог подумать???!!!!
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12.06.2020 00:07 Відповісти
Ну и что там клоун рассказывал, что если будут нарушения со стороны кацапов, что наши войска вернутся на ранее оставленные позиции? Хотя насколько я понимаю, что там уже все наши окопы заминированы и все простреливается кацапами, так что вернуть позиции мы сможем только большой кровью наших воинов. Ну а зеленой G2 на это наплевать, они готовят отвод наших войск еще на нескольких участках.
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12.06.2020 04:25 Відповісти
 
 