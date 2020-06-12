Пентагон назвав "критично важливим" партнерство з Україною в процесі протистояння Росії

Міністерство оборони США назвало "критично важливим" партнерство з Україною в оборонній сфері в процесі стратегічного протистояння Сполучених Штатів з Росією.

Про це йдеться в заяві Пентагону щодо затвердження для України $250 млн як пакету оборонної допомоги на поточний фінансовий рік, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це ще раз підтверджує давню взаємодію у сфері оборони між США й Україною – критично важливим партнером на передовій стратегічного суперництва з Росією. Сполучені Штати залишаються непохитними у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявили в американському оборонному відомстві.

При цьому в Пентагоні деталізували, що допомога Україні передбачає розширення оборонних летальних можливостей ЗСУ, а також поінформованості про ситуацію на морі. До того ж, вона спрямована на поліпшення систем моніторингу повітряного простору України, систем командування та контролю; на забезпечення кращої захищеності сухопутних військ та сил спеціальних операцій шляхом надання протибатарейних радарів й тактичної техніки.

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Крім того, допомога передбачає підвищення рівня меддопомоги для військових, вдосконалення процедур евакуації, посилення кіберзахисту та стратегічних комунікацій з метою протидії операціям РФ.