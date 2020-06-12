УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7647 відвідувачів онлайн
Новини Оборона
3 639 95

Пентагон назвав "критично важливим" партнерство з Україною в процесі протистояння Росії

Пентагон назвав

Міністерство оборони США назвало "критично важливим" партнерство з Україною в оборонній сфері в процесі стратегічного протистояння Сполучених Штатів з Росією.

Про це йдеться в заяві Пентагону щодо затвердження для України $250 млн як пакету оборонної допомоги на поточний фінансовий рік, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це ще раз підтверджує давню взаємодію у сфері оборони між США й Україною – критично важливим партнером на передовій стратегічного суперництва з Росією. Сполучені Штати залишаються непохитними у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявили в американському оборонному відомстві.

При цьому в Пентагоні деталізували, що допомога Україні передбачає розширення оборонних летальних можливостей ЗСУ, а також поінформованості про ситуацію на морі. До того ж, вона спрямована на поліпшення систем моніторингу повітряного простору України, систем командування та контролю; на забезпечення кращої захищеності сухопутних військ та сил спеціальних операцій шляхом надання протибатарейних радарів й тактичної техніки.

Також читайте: Пентагон підтвердив підтримку США в нарощуванні потенціалу ЗСУ для більш ефективного захисту від агресії РФ

Крім того, допомога передбачає підвищення рівня меддопомоги для військових, вдосконалення процедур евакуації, посилення кіберзахисту та стратегічних комунікацій з метою протидії операціям РФ.

Автор: 

оборона (4779) Пентагон (1421) допомога (8341)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
Свідомі українці, у ці темні часи реваншу хохломанкуртів і п'ятої колонни крємля, повинні діяти за правилом: «Роби як треба, а буде, як буде».
А треба: Україна. Армія. Мова. Віра. Смерть рашистським окупантам !
показати весь коментар
12.06.2020 01:13
+15
С ЗЕ в президентском кресле не будет никакого противостояния Роисе. Надо его смещать.
показати весь коментар
12.06.2020 01:05
+13
God bless USA !
Слава Україні !
показати весь коментар
12.06.2020 01:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С ЗЕ в президентском кресле не будет никакого противостояния Роисе. Надо его смещать.
показати весь коментар
12.06.2020 01:05 Відповісти
Свідомі українці, у ці темні часи реваншу хохломанкуртів і п'ятої колонни крємля, повинні діяти за правилом: «Роби як треба, а буде, як буде».
А треба: Україна. Армія. Мова. Віра. Смерть рашистським окупантам !
показати весь коментар
12.06.2020 01:13 Відповісти
можно я скажу проще? надо провести чистку в Украине от хохломанкуртов
показати весь коментар
12.06.2020 09:22 Відповісти
без верховенства права, економічних свобод, реприватизації стратегічних об'єктів і системних реформ не буде ні армії, ні мови, не віри..ні самої України..
показати весь коментар
12.06.2020 09:24 Відповісти
Держави не можуть існувати без Армії, Мови, Віри.
Спочатку Держава Україна, а потім реформи, і все інше: НЕЗАЛЕЖНО, від того, чи подобається це дурнуватому сєвєрному сосєду, що так набивається до нас у родичі.
показати весь коментар
12.06.2020 14:02 Відповісти
Насправді то можуть,але не у нашому випадку..і держава наче давно є,а от зі справжніми реформами якось вже майже тридцять років усе не складається..а навколишній світ йде вперед..на скільки ми там від Польщі вже відстали..? На 50 років, якщо не помиляюсь..
показати весь коментар
12.06.2020 14:27 Відповісти
Бро, ми живемо на цій території тисячі років.
Ми нізвідкіля сюди не приходили.
Русь, це древня назва України.
Але нашому дурнуватому азєопському сусіду, це пофіг.
Для нього аргумент, це «Точка У» по його «космонавтам» і бурятам.
показати весь коментар
12.06.2020 21:10 Відповісти
на жаль ви мене не почули.. вибачте, можливо я не зміг пояснити..
показати весь коментар
12.06.2020 21:18 Відповісти
Почув.
Пояснюю.
Реформи можуть бути в Державі.
Про які реформи може йти мова без Держави?
показати весь коментар
13.06.2020 13:07 Відповісти
То де реформи..?
показати весь коментар
13.06.2020 13:39 Відповісти
А де Держава?
показати весь коментар
13.06.2020 18:08 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2020 19:14 Відповісти
God bless USA !
Слава Україні !
показати весь коментар
12.06.2020 01:07 Відповісти
Пентагон назвав "критично важливим" партнерство з Україною в процесі протистояння Росії - Цензор.НЕТ 1467
показати весь коментар
12.06.2020 09:23 Відповісти
И теперь важно не ввязаться в предвыборную гонку в Штатах на стороне одной из сил, со своим "компроматом", как слон в посудной лавке, и не облажаться окончательно
показати весь коментар
12.06.2020 01:08 Відповісти
Так плівки Деркача вже пішли в ход.
Россія нє дрємлєт.
Це стандарт. Згадайте «плівки майора Мєльніченко» в дуеті, з випускницею інститута ім. Пушкіна, Машєй Йовановіч.
показати весь коментар
12.06.2020 01:17 Відповісти
Уже. ЗЕ старательно какнул на Байдена. А у него шансов стать президентом США сейчас гораздо больше, чем у Трампа.
показати весь коментар
12.06.2020 01:19 Відповісти
У Клинтон тоже было больше
показати весь коментар
12.06.2020 01:28 Відповісти
у Клинтон конкурентом был волшебник,

а у Байдена конкурентом будет Трамп
показати весь коментар
12.06.2020 01:34 Відповісти
Не волшебник, а колдун. И он скоро изменит под себя конституцию и будет колдовать дальше.
показати весь коментар
12.06.2020 01:37 Відповісти
какую именно конструкцию он изменит ?
показати весь коментар
12.06.2020 01:53 Відповісти
Надеюсь только свою
показати весь коментар
12.06.2020 02:01 Відповісти
ты себе представляешь америкосов точно такими же генетическими рабами, как и кацапы ?
показати весь коментар
12.06.2020 02:23 Відповісти
Ватный рашистский длбб,конституция США неизменна с момента ее принятия ! Это только на заСрахе ее могут насиловать хоть каждый год ,злобный карлик ***** крутит вашей конституцией,как цыган солнцем, а вы длббы только довольно похрюкиваете...
показати весь коментар
12.06.2020 07:11 Відповісти
После погромов, вызванных политикой Трампа, у него без шансов.

Скажем так, у Трампа стать снова презом США шансы такие же, как у ЗЕ дожить до окончания своего срока - и тают они с каждым новым днем.
показати весь коментар
12.06.2020 01:48 Відповісти
Пентагон назвал "критически важным" партнерство с Украиной в процессе противостояния России - Цензор.НЕТ 701
показати весь коментар
12.06.2020 01:10 Відповісти
Почему у человека грустное е...
показати весь коментар
12.06.2020 01:33 Відповісти
У человека?
показати весь коментар
12.06.2020 01:35 Відповісти
чєловєк-гавно...
показати весь коментар
12.06.2020 01:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mLCrC_MY41w - Страна у нас конечно...
https://www.youtube.com/watch?v=mLCrC_MY41w - Страна да!
https://www.youtube.com/watch?v=mLCrC_MY41w - И народ...
https://www.youtube.com/watch?v=mLCrC_MY41w - Народ вообще прекрасный!
https://www.youtube.com/watch?v=mLCrC_MY41w - Люди только г*вно (с)

Пентагон назвал "критически важным" партнерство с Украиной в процессе противостояния России - Цензор.НЕТ 6646
показати весь коментар
12.06.2020 01:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4A19FJr_RG8 человек - ГОВНО
показати весь коментар
13.06.2020 13:15 Відповісти
оно скорбит
показати весь коментар
12.06.2020 01:52 Відповісти
С таким союзником как мы у США есть шансы победить. Хотя конечно русня никогда не проигрывает дважды, но всё когда-то бывает в первый раз!
показати весь коментар
12.06.2020 01:30 Відповісти
Ну, то більше заслуга русскіх пропагандонів.
Россія у 1917, мала територію 1/6 суші. Правда за рахунок Сибірських безлюдних іпєнєй, перебивши малолюдні племена родичів американських індіянців (от не повезо людям, в Америці їх нищили Іспаняя і Португалія, а тут кассаби). Бувало, що кассабія влізала в Європу, але чогось швидко «по собствєнной волє» від туди вилітала. Європа, взагалі то дивиться на кассабію, як на буфер між Європою і Азією.
А щодо «нє проігриваєт», то було 1/6 суші, а зараз 1/9, це як?
Ну підшакалили в України мальоха. І всьо.
показати весь коментар
12.06.2020 01:48 Відповісти
А вот так. Проиграли Холодную войну в 90-х. А теперь маятник традиционно для Рассейки качнулся в другую сторону - начало новых захватнических войн. Надеюсь цивилизация на этот раз прикончит этот цикл на корню.
показати весь коментар
12.06.2020 01:54 Відповісти
Россія, це природній санітарний кордон між Європою і Китаєм.
Тому Європа зацікавлена у його збереженні. Ну, й у разу, обвалу і хаосу на кассабії, , куди попруться кассаби? Невже до Китаю?
показати весь коментар
12.06.2020 02:06 Відповісти
Значит мы обречены...
показати весь коментар
12.06.2020 02:09 Відповісти
Ну чому.
Якщо у вас дурнуватий сусіда, то у Вас повинні бути залізні двері, помповик, і знайомі в тирі, поліції, прокуратурі і суді.
Тому Україна. Армія. Мова. Віра. Смерть рашистським окупантам, і союзники.

Ізраїль оно вже звик і забув.
І араби, теж звикають.
показати весь коментар
12.06.2020 02:21 Відповісти
испытываю искреннее наслаждение от вашей интилихтуальной беседы...просто как бальзам на душу...
показати весь коментар
12.06.2020 06:29 Відповісти
Твое дело холопье - обоссался,стой обтекай, скрепыш-гипербореец,ерничает оно тут....
показати весь коментар
12.06.2020 07:24 Відповісти
танюха, ты чо... я кацапей так же как и ты готов зубами грызть в любой сезон года...обидные твои слова очень...
показати весь коментар
12.06.2020 08:45 Відповісти
1. У Вас несколько ошибок в слове «интеллектуальной».
2. Да, и еще: Вьі ж там не обкончайтесь..., от наслаждения.

показати весь коментар
12.06.2020 14:13 Відповісти
Проблема в том, что мы теперь союзники не ахти какие. В любой момент от нас можно ждать подляны. Усилиями ЗЕ Роися может из врага превратиться снова в "доброго соседа" и "старшего брата".
показати весь коментар
12.06.2020 01:51 Відповісти
"доброго соседа" и "старшего брата".

Нет, такое не пройдет. Ненависть со временем пройдет, соседом РФ и так является, но вот "добрым" и "братом" - уже никогда
показати весь коментар
12.06.2020 05:01 Відповісти
Зато у них, ненависть к украинцам постоянна.
показати весь коментар
12.06.2020 14:16 Відповісти
Козломордые - вам жопа:
Пентагон назвал "критически важным" партнерство с Украиной в процессе противостояния России - Цензор.НЕТ 4792

показати весь коментар
12.06.2020 01:41 Відповісти
шесть лет эти байки про СВИФТ. Шесть лет про ограничения нефтегазовых проектов. шесть лет что РФ вот-вот развалится. шесть лет - Козломордые - вам жопа.
не надоело?
показати весь коментар
12.06.2020 05:05 Відповісти
Во первых, СВИФТ не предлогали отключить кацапии, а официально оставили для дальнейших ужесточений санкций (это некоторые политики и эксперты говорили об отключении) и то об этом говорилось в 2014 году и на этом все, во вторых, технологию по добычи нефти уже как с 2014 года не продают кацапии, даже Китай отказался от сотрудничества, чтоб не попасть под санкции, поэтому, проекты по поиску новых месторождений не проводят, но есть риски, что найдется страна идиотов, которые согласятся совместно со своими технологиями (не продавая кацапии) создать совместный проект, вот об этом идет речь, и как вишенка на тортик, теперь еще и за газовые технологии и проекты предлагают взяться и т.д. Про все это, 6 лет никто не говорит, это произошло в 2014 году. А вот СВИФТ теперь только и предложили отключить.
показати весь коментар
12.06.2020 07:22 Відповісти
1) То же самое - блаблабла. некоторые политики говорят и звонко бряцают документами которые никто никогда не одобрит. Чушь полная.
2) Угу. именно России не продают, совместным проектам еще как. эксон мобайл и БП в помощь с проектами на Сахалине и Курилах. Газ - тут я какбы и не спорю - вопрос СП2 до сих пор всю Европу на ушах держит. и дело даже не в России, а в том, что ЕС от этого пострадает больше.
да, напоминаю малюсенький факт о санкциях, стране идиотов и непродаваемых технологиях - турбины Сименс в Крыму.
3) не отключат никогда - это будет конец мировой банковской системе
показати весь коментар
12.06.2020 07:31 Відповісти
На счет 1, то отдельные политики, а сейчас целая палата республиканцев, это уже официальное заявление, на счет 2, вот именно, совместные проекты, где используют технологию другие при разработках, сами же они не могут, по скольку им их не продают, вот сейчас и стоит вопрос о том, чтобы лишить их и совместных с кем бы либо проектов
показати весь коментар
12.06.2020 07:37 Відповісти
Я уважаю Ваше мнение, и искренне рад был его прочитать. Да, действительно, крупная группа продвинула пакет с рекомендацией отключить СВИФТ. Я в свою очередь утверждаю на 300 процентов что этого не произойдет, а сие - лишь один из инструментов повлиять на предстоящие выборы.. Ну а насчет того, что лишат эти компании или не лишат - поживем , увидим. А пока видно лишь, что запрет авиакомпаниям для КНР есть, а для РФ нет.
Вот такие избирательные санкции.
показати весь коментар
12.06.2020 07:44 Відповісти
Может его невозможно отключить? Свифт есть, а рубильник не поставили?
показати весь коментар
12.06.2020 08:41 Відповісти
Один смешной чувак Марк постоянно заканчивал свою речь словами: Carthago delenda est!
Что в итоге? Карфаген разрушен.
показати весь коментар
12.06.2020 08:43 Відповісти
Министерство обороны США назвало "критически важным" партнерство с Украиной в оборонной сфере в процессе стратегического противостояния Соединенных Штатов с Россией. Источник: https://censor.net/n3201535
Я загордилась и бдительно оглянулась по сторонам. А потом вспомнила как галантерейщик и Кардинал боролись с врагами Франции.
показати весь коментар
12.06.2020 01:49 Відповісти
Ви можете коротко переказати цей сюжет «галантерейщик и Кардинал боролись с врагами Франции.»?
І, логічний ланцюжок до асоціації з ним?
показати весь коментар
12.06.2020 02:02 Відповісти
Будь ласка, я російською мовою. Я живу в ****** при сверх медленном интернете и не могу вырезать кусок из "Три мушкетёра" где господин Бонасье взялся доносить на свою жену (Констанцию) и заявил Ришелье что "вместе мы сила"
США думает о тщетном сохранении мирового лидерства и как точка влияния ей на данном этапе нужна Украина. Не более. В большой политической игре они на соответствующий обмен сдадут кацапам Украину, так же как сирийских курдов, афганское правительство и руководство Ирака. Нет пока у кацапов достойной платы США за Украину.
Во многих областях, комсмосе, энергетике, ядерном сдерживании,финансах и интересах на Ближнем Востоке США успешно сотрудничают с Россией.Трамп предлагал клоу президенту договариваться с Путиным, Клинтон нажимала кнопку "перезагрузка" через пару месяцев после грузинской войны, а Обама до последнего отказывал Украине в летальном оружии. Основная база США в Европе вероятно будет в Польше. У Трампа и Байдена вопрос Украины то ли на 87 то ли на 88 месте. Вся разница между ними, что один зол на Зеленского.В "двух словах" это выглядит так. Украинская коррупция и американская бюрократия в реферат на попала.
показати весь коментар
12.06.2020 06:40 Відповісти
Сиди в своих мордовских ипенях,курица и умничай на срусайтах
показати весь коментар
12.06.2020 07:28 Відповісти
https://censor.net/user/41588,куриная мозга,а давай мы тебя в спам отправим,чтоб людям головы фейками не забивала!
показати весь коментар
12.06.2020 09:30 Відповісти
Не надо спама, я исправлюсь и скажу правду. - Америка придёт, накормит и убьёт всех наших врагов. А мы поможем Америке в экономическом противостоянии с Китаем.
показати весь коментар
12.06.2020 09:39 Відповісти
Так яким боком до цієї новини «стукачєство»?
Чи у Вас русскій синдром Павліка Морозова?
показати весь коментар
12.06.2020 14:05 Відповісти
І ще, про «дважди».
Скільки разів Путін поздоровляв Януковича з ізбранієм у 2004-2005 році?
показати весь коментар
12.06.2020 01:56 Відповісти
опять радары
показати весь коментар
12.06.2020 02:01 Відповісти
cейчас бы лидера нормального...а не зелеНого чмыря
у можно было бы получить статус главного союзника(вне нато)
показати весь коментар
12.06.2020 02:06 Відповісти
1 млрд баксов ежегодно, прямой военной безденежной помощи, при полном контроле Госдепа Пентагоныча.. и все нормально!..
показати весь коментар
12.06.2020 02:08 Відповісти
или пару таких пташек:
Пентагон назвав "критично важливим" партнерство з Україною в процесі протистояння Росії - Цензор.НЕТ 7896
показати весь коментар
12.06.2020 09:32 Відповісти
А у нас тут кое-кому "какая разница".
показати весь коментар
12.06.2020 02:16 Відповісти
І плевать Пентагону ПРо договрнякі с Пуйляндіей сцикунов і віцесцікунов по клічке Козирь і ПРочіх мразей
показати весь коментар
12.06.2020 02:26 Відповісти
У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти

11.06.20
Міністр оборони підтвердив інформацію про скорочення ЗС України на декілька десятків тисяч осіб, проте обіцяють нікого не звільняти - заповнятимуть вакантні посади, яких вдосталь.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150764479850455&id=104587954468108 повідомив генерал-лейтенант Забродський, екскомандувач Десантно-штурмових військ, народний депутат дев'ятого скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
показати весь коментар
12.06.2020 04:36 Відповісти
Министерство обороны США назвало "критически важным" партнерство с Украиной в оборонной сфере в процессе стратегического противостояния Соединенных Штатов с РоссиейИсточник: https://censor.net/n3201535

Уже прямым текстом говорят зачем им Украина, даже не стесняются.
показати весь коментар
12.06.2020 04:58 Відповісти
Это честь!
показати весь коментар
12.06.2020 06:38 Відповісти
что -честь?
показати весь коментар
12.06.2020 06:41 Відповісти
Это выгодно и критически важно для выживания Украины, как государства, при наличии такого шибанутого соседа как раша.
Взаимовыгодные отношения.
показати весь коментар
12.06.2020 07:25 Відповісти
Взаимовыгодно - это когда оба союзника против врага на острие атаки. А здесь - вы там , в Украине пока прямую агрессию РФ удержите, а мы за океаном, пока санкциями обложим и денег вам дадим.
На мой взгляд разница существенная. если мы союзники - так пусть США также воюет с РФ как и Украина. Но, к сожалению, пока видно что Украину используют в своих геополитических играх, в чем США выше в статье говорит прямым текстом.
показати весь коментар
12.06.2020 07:37 Відповісти
США помогли остановить бензоклонку другими методами, иначе пуйло имело бы в 2014 году не огрызок, а целую Новоотбросию, в которую он включал весь юго-восток, а может и всю Украину.
показати весь коментар
12.06.2020 07:52 Відповісти
Возможно. Но также есть и другое мнение, что России Донбасс толком не нужен (вернее нужен - но как буферная зона ), а вот Крым - лакомый кусочек. В итоге что имеем - Крым пока в российской оккупации официально и не стесняясь., Донбасс - так и остался буферной зоноц 9на деле конечно оккупация, но по официальным бумагам - РФ не признает независимые республики, ну то есть буферная зона, конечно же с войсками РФ и наемниками). Собственно, РФ что хотела, то и получила.
Кстати, в плюс моему мнению идет то, что РФ тратит на поддержку только Крыма бешеные деньги, которые недополучают другие регионы. Куда ей еще и всю Украину, лопнет.
показати весь коментар
12.06.2020 08:23 Відповісти
Не получила. Она хочет всю Украину.
Пукин: распад СССР - величайшая геополитическая катастрофа.
показати весь коментар
12.06.2020 08:30 Відповісти
В этьих словах Путина также есть зерно истины. Но вот подробно писать об этом не буду ибо модер бдит, и еще вдруг подтянет меня за пропаганду сами знаете чего. Говрил ли такое путин7 безусловно. Яляется ли распад СССР величайшей геополитической катастрофой? Безусловно. но тут стоит абстрагироваться и понять - что в данном случае катастрофа не как поражение, а как именн о распад соцблока и друго полюча. Смотрите, до этого мир был биполярным. Планета была поделена между соцлагерем во главе с СССР и каплагерем во главе с США. А псоле распада СССР соцблоку пришлось перестраиваться, куто-то смог, а кто-то, простите, до сих пор в дерьме по уши. Экономические потрясения в странах соцлагеря были неимоверные. Территориально развалилось несколько стран, другие потяеряли свою часть, а кое-где и до сих пор поделить не могут. Так что, как ни крути - но тут Путин прав. Но вот катастрофа какая - со знаком + или - - вот тут уже ответ сами знаете какой.

П.С, Мне лично кажется, что путин хочет не возврата СССР, а что то вроде империи с вассалами. В Союзе каждая республика имела голос, а в империи - есть метрополия, а есть провинция. Ну вот примерно как он поступает со странами СНГ типа Узбекистана и Таджикистана - местные князьки назначены, вроде и независимость, но в тоже время полный вассалитет от РФ
показати весь коментар
12.06.2020 08:43 Відповісти
И вот еще. после распада Союза появились папуасы с "дубинкой" - Пакистан, Индия, КНР, Иран. то что сейчас в мире творитсчя - это полный звиздец и анархия.
Я попытаюсь своими словами - РФ абсолютно безбашенный, безумный гопник, абсолютно непрогнозируемый. Сидит сам в овне, но до всех доколупывается КНР - сам себе паровоз. Прогнозируем, зависит от экономики, предпочитает экономическую экспансию. США - пытается удержать влияние "мирового жандарма", влезает во все конфликты в мире. ЕС - тихонечко охреневает в сторонке, потому что США ее туда задвинули.
Остальные папуасы - мочат друг друга и обещают всем ядреный конец, а им в свою очередь помогают то РФ, то КНр, то США
показати весь коментар
12.06.2020 08:50 Відповісти
"Мне лично кажется, что путин хочет не возврата СССР, а что то вроде империи с вассалами."

А украинцам это зачем, быть вассалом помойки, которые все без исключения являются такими же помойками?
Перечислять примеры не надо?
показати весь коментар
12.06.2020 08:58 Відповісти
в том то и дело. Путин понимает. что с Украиной так не получится, потому и огранисчился Крымом 9про Донбасс я выше писал). Но собственно наш дискурс пошел изза поста вверху. А я в свою очередь напоминаю - мы или союзники полноправные, или, извините, те же наемники.
показати весь коментар
12.06.2020 09:02 Відповісти
Помощь США и военная, и санкции помогает нам противостоять оккупанту.
Без нее нам гаплык.
Все разглагольствования о статусе от лукавого.
показати весь коментар
12.06.2020 09:07 Відповісти
Вот смотрите, по поводу летального вооружения -поставили джавелины. и что - где хоть одно примение в бою? Да ни одного. Из этого вывод - и без повмощи США бойцы ВСУ справляются с агрессором.Ну ок, тепловизоры, сухпаи, что там еще - обучение. Вы думаете без этого бойцы Украины на наваляли бы пьяному Ваньке?
Норм помощь - это когда на Камчатке и Сахалине высадится американский десант
показати весь коментар
12.06.2020 09:20 Відповісти
Джавелины это только малая часть помощи.
показати весь коментар
12.06.2020 09:24 Відповісти
И вот еще - ежели не Бог конечно, таки достроят СП2 - надобность украинского вассалитета (опять же -я так не счтиаю что Кремлю он нужен) отпадет сама собой.
показати весь коментар
12.06.2020 09:05 Відповісти
Опять же, санкции США СП-2 фактически остановили.
показати весь коментар
12.06.2020 09:10 Відповісти
Безусловно. Но вот такой вопрос - а само ЕС как к этому относится?
показати весь коментар
12.06.2020 09:16 Відповісти
ЕС не монолит. Немало из них отказываются от раша газа полностью.

Даже Германия что-то осознает.

"Германия отказала в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС."

https://censor.net/news/3195765/germaniya_otkazala_v_osvobojdenii_severnogo_potoka2_ot_pravil_gazovoyi_direktivy_es
показати весь коментар
12.06.2020 09:21 Відповісти
Статья о том , что Германия хочет получить свой кусок от прибыли, ибо газпром пытается монополизировать трубу. Вот и все. Так что что там немцы осознали или осознают - это миф. Деньги - в первую очередь. Из этой же статьи следует - если труба будет анпополам с Газпромом - то скатертью дорога! пусть работает.
Вы меня простите конечно, но у меня впечатление, что когда Вы читаете - Вы видете только то, что Вам удобно.
показати весь коментар
12.06.2020 09:25 Відповісти
До ЭТОГО отказа шла широкомасштабная компания по освобождению СП-"2 от правил газовой директивы ЕС. Шредеры очень старались.

Под статьей по ссылке есть ссылки на статьи по данной теме.
показати весь коментар
12.06.2020 09:32 Відповісти
заборем кацапа, никаких сомнений...
показати весь коментар
12.06.2020 06:32 Відповісти
Американцы всегда помогали братскому народу Украины.
показати весь коментар
12.06.2020 06:38 Відповісти
https://twitter.com/MullyaMia
https://twitter.com/MullyaMia

Муля Слобожанска

@MullyaMia

·https://twitter.com/MullyaMia/status/1271007621798154240 20 год

Зеленський:Порошенко досі вважає себе президентом,і розказує про мене байки Жодного слова в інтерв'ю про війну,армію,рос. агресію, про хоч якусь стратегію розвитку країни ЖОДНОГО Зате через словоПорошенко, Порошенко.. І це людина на посту приезидента України Це 3,143 ,панове
показати весь коментар
12.06.2020 08:45 Відповісти
Спасибо и на этом..с Другой строны что такое 250млн для противостояния с ордой?
финики на выход плиз
показати весь коментар
13.06.2020 13:39 Відповісти
 
 