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Новини Коронавирус и карантин
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Если мы решим, что его нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно, - Степанов о второй волне коронавируса

Если мы решим, что его нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно, - Степанов о второй волне коронавируса

Вторая волна пандемии коронавируса может произойти в Украине, но это зависит в первую очередь от украинцев. Если перестать бороться с коронавирусом, он непременно о себе напомнит.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По словам главы Минздрава, игнорирование существования коронавируса может перерасти во вторую волну пандемии.

"Все зависит от нас. В зависимости от того, как мы себя будем вести, будет вести себя вирус с нами. Если мы решим, что его больше нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно. Это может перерасти во вторую волну, это потом можно будет назвать как угодно", - пояснил Степанов.

Напомним, за предыдущие сутки в Украине зафиксировали резкий рост количества новых случаев коронавируса: вчера обнаружили почти 700 новых больных.

Также читайте: Такого антирекорда по COVID-19 у нас еще не было: будут определенные меры, - Степанов. ВИДЕО

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Топ коментарі
+8
Да достали этим лохотроном! Цифры рисуют от фонаря! В Харькове нету ни одного подтвержденного случая! Все болезни списывают на "корону". Под этот шумок этот режим просто убивает Украину, но думаю что люди этих мразей скоро на вилах вынесут! И это будет справедливо!
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12.06.2020 04:45
+7
недоучка из моза продолжает запугивать насморком. Долбоёбы присвоили особую опасность обычному насморку,проводят фальш тесты,все для одного,им охота управлять концлагерем. Тольтко массовые протесты ,позволят покончить с карантином а ,заодно, с недоучками у власти
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12.06.2020 03:38
+5
нафига вы тогда транспорт и эпицентры открыли, и бубочка пьет кофию без маски как пример... вы и аиноваты
и кто обеспечит подушку людям сидеть дома, вы? вы уже попилили себе половину бабла а людям шиш...
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12.06.2020 01:20
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нафига вы тогда транспорт и эпицентры открыли, и бубочка пьет кофию без маски как пример... вы и аиноваты
и кто обеспечит подушку людям сидеть дома, вы? вы уже попилили себе половину бабла а людям шиш...
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12.06.2020 01:20 Відповісти
Степанов, кофий в Хмельницком пить будешь ?
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12.06.2020 01:31 Відповісти
Всем коронавирусникам рекомендую обратиться к психиатру или психологу, нервы подлечить
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12.06.2020 01:39 Відповісти
а всем, кто так думает, прямиков в дурдом
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12.06.2020 10:51 Відповісти
tZE inform
С утра обрушился вал информации о разногласиях внутри власти по поводу дальнейших действий по эпидемии. При том, такое впечатление, что они реально не знают что делать. Условно три группы -

1. Степанов и К - эпидемия продолжается, дайте денег.
2. Шмыгаль\Марченко - денег нет, заканчивайте эпидемию.

3. Зеленский, ОПУ - кто-нибудь толком объяснит, что происходит?
Минздрав изменил правила выписывания больных и теперь народ будет "выздоравливать" активно и весело. А то в больницах мест уже нет ...
МОЗ Украины занимается шулерским манипулированием данных выдавая за проведение анализов тестирование низкокачественными китайскими тестами уровень неопределенности которых достигает 80%.
Все это означает, что решение о выходе из карантина есть решение чисто политическое и экономическое и до конца не продуманное. Исходя из расчетов циклов реинфицирования, в таких условиях Украину ЖДЕТ НОВАЯ ВОЛНА ЭПИДЕМИИ В СЕРЕДИНЕ-КОНЦЕ ИЮНЯ.
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12.06.2020 01:39 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
Вовочка, тебе не удастся отвлечь нас от работы . Мы будем продолжать считать больных и обстрелы, писать о твоих экономических и личных провалах, но за одно и составим список врагов Украины мечтающих изменить ее границы .
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12.06.2020 01:44 Відповісти
А команду Авакова ждут дополнительные 2, 5 миллиарда гривень вроде бы на добавки к зарплате полицейских и нацгвардейцев за их работу в условиях пандемии!
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12.06.2020 04:54 Відповісти
Если мы решим, что его нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно, - Степанов о второй волне коронавируса - Цензор.НЕТ 8677
Если мы решим, что его нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно, - Степанов о второй волне коронавируса - Цензор.НЕТ 2203
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12.06.2020 01:52 Відповісти
Да вы сначала первую волну переживите
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12.06.2020 02:35 Відповісти
Сертельный вирус уже о себе сурово напомнил после после поспешного послабления карантина во многих странах. Это всё равно что заявлять, мол, 3-я Мировая война может быть вскоре, хотя она уже вовсю идёт.
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12.06.2020 02:50 Відповісти
недоучка из моза продолжает запугивать насморком. Долбоёбы присвоили особую опасность обычному насморку,проводят фальш тесты,все для одного,им охота управлять концлагерем. Тольтко массовые протесты ,позволят покончить с карантином а ,заодно, с недоучками у власти
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12.06.2020 03:38 Відповісти
ты, придурок. даже не знаешь, что насморка при короне нет!?
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12.06.2020 10:53 Відповісти
Под суд всю ОПГ ковид 19.
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12.06.2020 04:13 Відповісти
Коронавірус є, але для зелупєні він перетворився на спосіб розкрадання бюджету та обмеження прав українців.
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12.06.2020 04:21 Відповісти
так это ж твой любимый "карантин"! и на права тебе всегда было насрать... что поменялось?
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12.06.2020 04:45 Відповісти
Мені і на тебе насрати. Кажу як є, без викрутасів.
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12.06.2020 08:02 Відповісти
не сомневаюсь. и отвечаю глубокой взаимностью.
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12.06.2020 08:05 Відповісти
Шось в лісі здохло.
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12.06.2020 07:27 Відповісти
Шарлатан - це лжелікар, що відправляє вас на той світ, тоді як справжній лікар дає вам померти своєю смертю. Степашка йди на хрін!
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12.06.2020 04:30 Відповісти
Да достали этим лохотроном! Цифры рисуют от фонаря! В Харькове нету ни одного подтвержденного случая! Все болезни списывают на "корону". Под этот шумок этот режим просто убивает Украину, но думаю что люди этих мразей скоро на вилах вынесут! И это будет справедливо!
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12.06.2020 04:45 Відповісти
Прогрессирующее уменьшение остроты болезни отмечено с мая 2020 года.
Новые исследования показывают, что коронавирусная инфекция нового типа ослабевает, а это значит, что второй волны COVID-19, вероятно, не будет. Об этом корреспондентам информагентства РИА Новости рассказал вирусолог Массимо Клементи, проректор университета Vita-Salute San Raffaele в Милане (Италия).

По словам Клементи, еще в мае медики отметили прогрессирующее уменьшение остроты болезни, с которой попадали в больницы пациенты с коронавирусом. Речь идет, как отметил вирусолог, не только об общем снижении числа больных, но и об уменьшении числа пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии. При этом, повысилось число инфицированных, которые могут получать лечение на дому.
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12.06.2020 05:03 Відповісти
А Степанов про это не знает.
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12.06.2020 06:42 Відповісти
А коронавірус і мутуватиме в сторону ослаблення. Сенс йому вбивати носія?
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12.06.2020 08:01 Відповісти
Выглянул правитель в Киеве из окна служебного кабинета, или посмотрел на тротуары, проезжая в машине и видит, что много людей в масках, хорошо! Посмотрел ВЕБ-камеры на площадях крупных городов- люди в масках! И страна - в масках! Кто станет носить маски в такую жару? Только зомбированный, или идиот от рождения! А раз много идиотов и зомбированных - страной управлять и клоуну можно. Одно хорошо - раз человек в маске, значит. у него здоровые сердце и легкие. Хотя, идиот может и этого не понимать...
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12.06.2020 05:04 Відповісти
Здоровые сердце и легкие - это после ношения летом маски - ненадолго.
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12.06.2020 07:34 Відповісти
Если мы решим, что его нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно, - Степанов о второй волне коронавируса - Цензор.НЕТ 1189
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12.06.2020 06:22 Відповісти
Вторая волна просто неизбежна на почве того, как правительства многих стран стало снимать ограничительные меры против распространения вируса. почитайте новости. в странах ЕС идет снятие ограничений практическим везде, потому что иначе экономике полный конец придет, и снова здравствуйте новые очаги заражения
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12.06.2020 06:36 Відповісти
Если мы решим, что его нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно, - Степанов о второй волне коронавируса - Цензор.НЕТ 4818
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12.06.2020 06:56 Відповісти
Простой баланс по Гамбугскому счету. Луганская область - нашли с трудом 42 случая ковида19 за весь карантин.Но за это время угробили экономику и здровье больных люддей
плановые операци и все такое при этом своровав по 1000 тыс грв на короновирус. У каждого считая немовлят. И говорит мы продолжим.
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12.06.2020 07:35 Відповісти
все равно не верю я в теорию заговора
ну вот не могу представить, что собрались европейские правители и постановили: а давайте убьем сопсную єкономику и создадим миллионы безработных и вызовем гневное роптание смердов в свой адрес... и большинство из нас поставит крест на своей карьере...
зачем?
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12.06.2020 07:42 Відповісти
А комуністи колись думали про кар'єру?
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12.06.2020 08:09 Відповісти
Там збираються не ті маріонетки, яких ви вважаєте " світовими лідерами" там збираються ті, які ставлять цих маріонеток вами керувати, вірніше ті, які виконують рішення тих хто керує і ними і вами. А для примітивних скажу простий беззаперечний факт в кожному колективі, групі, команді, общині люди кожного дня плетуть заговори та інтриги. Чи не так? І в управлінні світовими процесами це теж так само проходить. Чи ви вважаєте, що світова спільнота живе за хаосом та броунівським рухом? Не тупіть.
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12.06.2020 10:03 Відповісти
Что там решать то...если шмыгло уже вирус под контроль взяло?? Или оно сбрехало по привычке..??
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12.06.2020 08:22 Відповісти
Вангует. Не удивлюсь, если у шмыги скоро появится медицинский диплом.
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12.06.2020 09:10 Відповісти
люди це стадні примати, тому і маніпулюють ними як стадом....
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12.06.2020 09:51 Відповісти
 
 