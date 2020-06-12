Законопроєкт про можливу зміну території країни спрямований тільки на її збільшення, - Стефанчук

Законопроєкт про можливість зміни території України на референдум спрямований суто на збільшення території країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі суспільно-політичного токшоу "Право на владу" на 1 + 1 заявив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Під час ефіру ведуча Наталія Мосейчук запитала у нього, для чого треба було створювати такий інструмент, яким можна підправити територію України.

"Це застаріла інформація. В цьому законопроєкті №3612 ця редакція була приведена у відповідність, як це говорить стаття 73 Конституції України. Там чітко сказано, питання про зміну територій України вирішуються всеукраїнським референдумом.

Тому тільки питання, якщо буде порушено про зміну території України, це Конституційна вимога, ми не могли обійти її в законі. Але в той же час в запобіжниках ми поставили, що не може бути винесені питання, які руйнують територіальну цілісність, тобто зміна територій України може йти, умовно кажучи, тільки на її прирощення", – відповів він.

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