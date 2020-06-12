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Новини
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Я знав, що ці компанії належать Суркісам, - Ткаченко про приналежність Медведчуку частини каналу "1+1"

Я знав, що ці компанії належать Суркісам, - Ткаченко про приналежність Медведчуку частини каналу

Міністр культури і інформаційної політики України, колишній генеральний директор 1+1 Media Олександр Ткаченко стверджує, що не знав про перебування в структурі власності медіахолдингу компаній, пов'язаних з Віктором Медведчуком - це напередодні показало розслідування журналістів програми "Схеми".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі hromadske, зазначивши, що з вересня 2019 не має ніякого стосунку до роботи 1 + 1 Media і не знає, що там відбувалося після.

"Моя історія стосунків із паном Медведчуком достатньо красномовна. Ми завжди займали протилежні позиції як під кутом зору цінностей стосовно преси, так і позицій стосовно агресії Росії, і взагалі його політичної діяльності в Україні як уповноваженого кума Путіна", — заявив Ткаченко.

Він також додав, що ті компанії, які журналісти-розслідувачі вказали як належні Медведчуку, на його пам’яті належали братам Суркісам.

Також читайте: Коломойський і Медведчук володіють спільним бізнесом не тільки в медіа, а ще й в енергетиці, металургії та логістиці нафтопродуктів, - ЗМІ

Водночас Ткаченко прокоментував розслідування тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка проводить розслідування діяльності телеканалів NewsOne, ZIK і "112 Україна", які пов’язують із Медведчуком і власником яких офіційно є його однопартієць Тарас Козак.

"Я був членом тимчасової слідчої комісії, яка розслідувала, яким чином у пана Козака опинилися у власності ці активи (телеканалів NewsOne, ZIK і "112 Україна" — ред.). Доповідь слідчої комісії має бути в Раді найближчим часом, її робота завершена. Там є певні цікаві факти, які, очевидно, мають бути оприлюднені", — зазначив чиновник.

Він додав, що сам Козак жодного разу не з’явився на засідання парламентської ТСК, хоча його туди неодноразово кликали для отримання інформації.

"Будь-яка історія, яка пов’язана з непрозорим фінансуванням, має бути завершена якимось логічним кінцем, тобто розслідуванням правоохоронних органів", — зазначив Ткаченко.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Ткаченко Олександр (509) 1+1 (171)


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Топ коментарі
+27
Зайдите на дерьмоканалы Мертвечука - все равно,что окунулись в выгребную яму помойного "русского мира" вечернего мудозвоона-Соловьева.
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12.06.2020 02:02
+20
Кто такие 73 процента?
Это попугаи, повторяющие фразы услышанные на олигархических телеканалах:
- Прилетаю я как-то на Мальдивы… Вы не были на Мальдивах? Ну так вот, а Бигус мне и говорит: «Армию разграбил Свинарчук из Укрборонпрома». Пропало… «Миллион, миллион, миллион алых роз…» А я ему и говорю: «Шурик, будьте осторожны - Порошенко убил брата!» А он мне: «В городе Липецке, в городе Липецке кондитерская фабрика»

Кто им вкладывает в головы эти фразы?
Как видим, участие в этом принимает сам кум *****
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12.06.2020 02:30
+16
"Прямой" ведёт антиукраинскую пропаганду?
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12.06.2020 02:18
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Зайдите на дерьмоканалы Мертвечука - все равно,что окунулись в выгребную яму помойного "русского мира" вечернего мудозвоона-Соловьева.
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12.06.2020 02:02 Відповісти
Какой он русский, все фигуранты - евреи. И Суркисы и Медведчук, Ткаченко и Соловьев.
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12.06.2020 03:36 Відповісти
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12.06.2020 05:53 Відповісти
Ви відважна людина.Я собі такої наруги над мізками не можу дозволити - мені треба здорову голову, щоб працювати, а після 1 години перегляду цих каналів можна на дурку втрапити.
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12.06.2020 12:32 Відповісти
ткаченко - ниаимудакнейший зашквар зели, абсолютное зло. как такое чмо вообще имеет возможность что-то вякать, это зашквар...
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12.06.2020 02:04 Відповісти
ну, это что-то вроде табачника в роли "министра образования"... а что у бубочки-шута есть? Что и кто у него ваще есть??? Бурят-богдасик уже заговорил. Дерьмяк - не вздумай увольнять, бо ты у меня вот на чем сидишь (показывает на расстегнутый гульфик)... бубочка, этот милашка-еврейский мальчик - образец политической никчемы... слон в посудной лавке... мещанин во дворянстве. Он не способен учиться... затрапезный актеришко одного амплуа, ножками подрыгать, мордашку скорчить... нашли идиоты себе президента...
Так, навскидку, что сделал для Украины Порох, припоминаете? Припоминаете условия, в которых он вручную вращал ржавый механизм государства в условиях агрессии??? И что делает для страны этот никчема? Мост построил? Войска отвел с позиций в чисто поле? (Противник, если еще не знаете, уже окопался на линии разведения)... с теслой поговорил? Таксистов на преступников-террористов и ключевого свидетеля по МН17 поменял? Вот что полезного сделало это дерьмо, кроме преференций для первой, как ее назвать..., кроме передачи всей президентской власти завканцелярией Дерьмаку..., больнично-карантинной эпопеи, Омана, встречи гереговской Мечты, кортежей из 40 авто - велосипедист **********... такие мелкие президентские проделки, про которые моментально забывают... през-видосик... да к тому же и дурак...
Зебилы, челлендж... назовите 1 достижение вашего преза за год и месяц...
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12.06.2020 07:09 Відповісти
я не знал... я не я и хата не моя
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12.06.2020 02:05 Відповісти
если пдрстчского вида чувак отращивает пдрстчского вида бородку вонючую как и он, это уже повод усомниться...
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12.06.2020 02:07 Відповісти
я знал, но всё *******... любите меня
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12.06.2020 02:08 Відповісти
чмо зеленое на фото, зеля - эпоха чма, начиная с чубаки с проститутками, и этот то же самое...
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12.06.2020 02:10 Відповісти
Мертвечук..суркисня..козак..ватная пропаганда. А всякие ткаченки ничего не знают и ничего не подозревают. А если знают,то им пох. Абсурд на абсурде и абсурдом погоняет.
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12.06.2020 02:12 Відповісти
"Представляете, захожу я в подъезд, а там мне вломили ******** с криками: Ось тобі **** 4000 доларів зп, ось тобі **** 300% надбавки лікарям, ось тобі підар "перестать стрелять", ось тобі скотиняка 500 000 рабочіх мєст за полгода, ось тобі рост економікі на 40% только за 1й год, щоб я за тебя, пид**са, еще раз проголосовал!
Потом лежу, чувствую - меня обсикают...
Я спрашиваю: Ви хто? За що меня так?
А они мне: Ми - порохоботи!" (с) витяг із заяви в першу приватну мусарню Авакова патєрпєвшєго Зеленського
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12.06.2020 02:12 Відповісти
я снимал этих мудаков на шабаше зеленом, что чубака, что этот, что мудак третий тищенка - отборные мудилы, даже по виду...
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12.06.2020 02:13 Відповісти
А расследовать "Прямой" канал Петра, которым владеет подставной Владимир Макеенко, слабо?
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12.06.2020 02:14 Відповісти
"Прямой" ведёт антиукраинскую пропаганду?
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12.06.2020 02:18 Відповісти
Закон должен быть один для всех! А отмывать бабло через подставных лиц - это преступление!
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12.06.2020 02:38 Відповісти
Позвони Бигусу. Что-то расследования по этому поводу не встречалось.
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12.06.2020 02:42 Відповісти
Вместо Бигуса это расследование ведет ГБР...
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12.06.2020 02:49 Відповісти
Ага. Там ещё 19 дел. Одно абсурднее другого.)
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12.06.2020 02:52 Відповісти
какя разніца о чем брешут сейчас зебіловласті - вони з кожною брехнею зануруються туди в болото, ЗЕлене болото де квакають жаби ПР їх фінал сорому
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12.06.2020 02:22 Відповісти
Кто такие 73 процента?
Это попугаи, повторяющие фразы услышанные на олигархических телеканалах:
- Прилетаю я как-то на Мальдивы… Вы не были на Мальдивах? Ну так вот, а Бигус мне и говорит: «Армию разграбил Свинарчук из Укрборонпрома». Пропало… «Миллион, миллион, миллион алых роз…» А я ему и говорю: «Шурик, будьте осторожны - Порошенко убил брата!» А он мне: «В городе Липецке, в городе Липецке кондитерская фабрика»

Кто им вкладывает в головы эти фразы?
Как видим, участие в этом принимает сам кум *****
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12.06.2020 02:30 Відповісти
73%- это те, кто не хотел второго срока парашенки и совсем не поклонники зеленского
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12.06.2020 06:33 Відповісти
Та нет . То такие же иваны, как ты , жиденько обделались и кричат , что виноваты и в гуане не они. Инфантильные дебилы с синдромом Даннинга - Крюгера ☝️☝️☝️
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12.06.2020 07:06 Відповісти
не сильно много- аж 73%? чтой-то ты обделался, вместе парашенкой
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12.06.2020 07:08 Відповісти
Такие 73 %, обделвашиеся, сидят на диванчике и скулят. Но есть нюанс . Обделаться им помогают такие срашистские боты , как ты . От тебя на километр воняет ********** . Вот скажи, как правильно ,- " "на" Украине или " в " пишется?
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12.06.2020 07:15 Відповісти
Дай-ка предположу... щас он ответит уклончиво: В (в!) данбасе... "В"... страна такая... в стране, не НА территории...
Кацапы прикумарили, голубчики рюзьке миры
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12.06.2020 07:23 Відповісти
Доброго ранку, Україно, без порошенка і януковича !
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12.06.2020 04:55 Відповісти
Какой же он - добрый , с зеленским и мудачуком ?? .
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12.06.2020 05:28 Відповісти
И с ментами-москальскими выкормышами.
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12.06.2020 05:43 Відповісти
😡Отака інформаційна політика.Ткаченко не підтримує внесення до «чорних списків» усіх російських акторів, які побували в окупованому Криму
Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що не підтримує заборону фільмів і серіалів з російськими акторами, які побували в окупованому Криму.
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12.06.2020 05:19 Відповісти
Ну вот зачем Коломойскому еще кто- то на канале 1+1 ? По идее он должен стремиться к монополии и никого не пускать на свои каналы. Денег что ли не хватает? Зачем он делится властью над кагалом? И с кем, с Медведчуком!
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12.06.2020 06:10 Відповісти
мне б твои проблемы...
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12.06.2020 06:43 Відповісти
Так твои проблемы проистекают от этого. Сначала зомбируют, потом выбирают, потом сожалеют и жалуются.
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12.06.2020 06:55 Відповісти
наверно... в тещином доме порвалась груша в нутри насосной станции, и пока проблем нет, но бак бістро проржавеет, надо срочно ремонт
клиентский акум 60А никак не хочет держать вилку; Андрюха (которій гоняет амерские машині) должен за 6 акумов и пока не отдает, а поставщик нажимает уже; рібній пруд опять візівает, что-то там на солнечной станции опять у них негаразді с моими акумами; огурці взошли ужасно плохо, надо срочно пересеять; арахис не хочет вообще всходить; ціплята из инкубатора на подходе, надо новое отдельное помещение для молодняка готовить; подшипник кондиционера в авто полетел, надо срочно 4-5 тіс гривен на ремонт или ездить и дальше без кондиционера;

а вот тебя волнует тока почему же Коломойский допустил отход небольшой доли "1+1" в другие руки...
вот и говорю: мне б твои проблемі
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12.06.2020 07:16 Відповісти
Советское быдло неизлечимо будет и через 100 лет.
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12.06.2020 06:17 Відповісти
Что значит - через 100 лет? Воспитывать надо. А если каналы будут в руках у таких, то....
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12.06.2020 06:56 Відповісти
Я знал, что эти компании принадлежат Суркисам, - Ткаченко о том, что часть канала 1+1 принадлежит Медведчуку - Цензор.НЕТ 2848
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12.06.2020 06:25 Відповісти
На сайте ДНР Последний рубеж, с которого пропагандист пять лет радостно перепечатывал картинки , изображен знак почётного нквдиста. А также приведены разъяснения : Все бандеровцы и прочая шелупонь будет безжалостно отстреливаться уполномоченными органами.Это красный ресурс .
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12.06.2020 07:41 Відповісти
если не знал, значит недалекий, зачем дурака в министры? только очень сомневаюсь, что не знал, значит хитроопый, вот и сидит, ждет бабло, чтоб стырить
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12.06.2020 06:32 Відповісти
я даже догадываюсь, в период правления кого, медведчук так мощно окреп и стал собственником многих телеканалов, АЗС, бензинопроводов и т.д
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12.06.2020 06:39 Відповісти
Невже пре-зека Янука ?
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12.06.2020 06:52 Відповісти
при міністрі янука
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12.06.2020 06:57 Відповісти
Це той міністр кум Віті . шо кум ху@ла ?
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12.06.2020 06:59 Відповісти
Медведчук человек Кучмы. Он принадлежит к этой группе влияния. Старых киевских. Сюда же Суркис, Шуфрич и там другие кадры, которые сейчас позабыты и в тени. У них очень много денег, но вот Медведчук сейчас стал их кошельком. Их отодвинули от власти оранжевые, а после регионалы. После Майдана 2014 года они решили, что настало их время.

Они не просто союзники Москвы. Они всегда ориентировались на Москву. Но это чисто наши олигархические группы, которые имеют в Украине связи и умеют делать бизнес. Иначе говоря, тут не вина Порошенка или еще кого-то. В Украине возник вакуум после того как Семью Януковича отодвинули и этот вакуум должен был кто-то заполнить. Его заполнил Медведчук.
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12.06.2020 07:08 Відповісти
Его могли бы заполнить западные корпорации, которые пришли в Украину. Но наши олигархи боятся как огня западного капитала. Сейчас модно говорить о том что Украине угрожает быть "cырьевым придатком" Запада, но на самом деле это страх наших олигархов перед западными экономическими группами.
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12.06.2020 07:10 Відповісти
Каналом 1+1 владел Рабинович, тот самый из партии Медведчука. Потом он потерял его, так как он там чем-то насолил Кучме и его тупо отодвинули от власти и отдал свою долю Коломойскому. Чтобы стало понятно как это делается. Украинская политика чуточку сложнее, чем последние год-пять лет. Она идет в конфликты, которые были созданы двадцать лет назад.
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12.06.2020 07:16 Відповісти
Я знал, что эти компании принадлежат Суркисам, - Ткаченко о том, что часть канала 1+1 принадлежит Медведчуку - Цензор.НЕТ 5740
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12.06.2020 06:53 Відповісти
Дима , ты прям удивил снова, до глубины души . Надеюсь , ты живёшь . По- полной. Свой выбор теперь. Порохофобия- это твое 🐐🐐🐐🐐
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12.06.2020 07:10 Відповісти
мощное укрепление позиций медведчука произошло исключительно при активной и непосредственной помощи порошенки
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12.06.2020 07:19 Відповісти
Т.е. при Порошенко , он открыто, всем каналом, ездил в ********* и славил 75 лет убийств миллионов ?
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12.06.2020 07:22 Відповісти
при порошенко он становился резко богаче и влиятельнее, а его партия по рейтингу ноздря в ноздрю с порошенковской
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12.06.2020 07:27 Відповісти
Потому что люди забыли что Медведчук архитектор позднего Кучмизма.
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12.06.2020 07:32 Відповісти
Из википедии:
1992 року Медведчук створив фірму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_%22%D0%91%D1%96.%D0%90%D0%B9.%D0%95%D0%BC%22 Міжнародна адвокатська компанія "Бі.Ай.Ем" , співзасновниками якої були також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григорій Суркіс , його молодший брат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валентин Згурський , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Юрій Карпенко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Богдан Губський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%85_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій Лях . Серед основних напрямків діяльності фірми, за твердженнями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Чобота , було сприяння відкриттю закордонних валютних рахунків, реєстрації підприємств у офшорних зонах та набуттю нерухомості у закордонних країнах.

З 1993 - член Партії прав людини.
У 1994 р. - разом з іншими членами ППЛ - увійшов до складу СДПУ.
З 1995 Член Центральної Ради партії СДПУ, а згодом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%9F%D0%A3(%D0%9E) СДПУ(О) (1995-98 рр.).
Голова комісії з питань правової реформи СДПУ (1995-96 рр.).
Член Політбюро (до 1998 р. - Правління) СДПУ(О) з січня 1995 р.
У 1996-1998 рр. - заступник голови СДПУ(О).
У 1998-2007 рр. - голова СДПУ(о).

Народний депутат України II-IV та IX-ого скликань, перший заступник Голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВРУ (лютий 2000 - грудень 2001), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Глава АП України (2002-2005)

Медведчук это как Ермак двадцать лет назад. Он был главой крупнейшей фракции - СДПУ, был главой администрации Кучмы. Он фактически правил Украиной, как сейчас Ермак. Он имеет связи в украинской политике десятилетиями. Он не вырощен Порошенко.
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12.06.2020 07:36 Відповісти
он приближен и возвышен порошенко в 2015-2019
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12.06.2020 07:45 Відповісти
Как он может быть возвышен, если Медведчук крупная фигура украинской политики? Мало того, я открою вам тайну, но в молодости Порошенко был частью этой самой партии Медведчука, тоесть, Медведчук был его прямым начальником. Это еще до того как он основал Партию Регионов. Иначе говоря, в то время Медведчук был намного важнее Порошенка.
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12.06.2020 07:48 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998 1998 року Порошенко став членом фракції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0) СДПУ(о) у ВРУ та був в її політбюра На виборах мав № 11 у списку. Однак мандат здобув за мажоритарним округом № 12. На початку https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 року залишив цю партію.

Партия СДПУ была президентской партией, её возглавлял Леонид Кравчук вместе с Медведчуком и молодой Порошенко решил что это лучший вариант для старта своей политической карьеры.
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12.06.2020 07:51 Відповісти
Незнайка в Солнечной стране
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12.06.2020 07:13 Відповісти
Я знал, что эти компании принадлежат Суркисам, - Ткаченко о том, что часть канала 1+1 принадлежит Медведчуку - Цензор.НЕТ 6555
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12.06.2020 07:25 Відповісти
Медведчук мочил Порошенка. Он не его друг и не союзник. У вас ошибка. То что произошло во время не значит что произошло в следствии этого.
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12.06.2020 07:29 Відповісти
Президент України Петро Порошенко має регулярні таємні зустрічі із кумом Путіна - Віктором Медведчуком. Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" оприлюднили результати свого чотиримісячного спостереження за оточенням нашого гаранта.

... Але у журналістів "Схем" є й іще одна версія таких частих зустрічей між Порошенко та Медведчуком. Вони припускають, що ті обговорюють майбутні вибори. Адже чинний український президент і кум Путіна, який нещодавно вийшов з тіні й жадає повернутися у велику політику, можуть бути один одному корисні. Медведчук допоможе Порошенку переобратися вдруге, а Порошенко допоможе пізніше тому на парламентських виборах, з прицілом на те, що Медведчук отримає посаду спікера й очолить восени Верховну Раду. Плани наполеонівські, проте, аби про все домовитися й узгодити деталі, Порошенко й Медведчук потребують особистих зустрічей
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..https://24tv.ua/ru/poroshenko_i_medvedchuk__chomu_vorog_prihodit_dodomu_n1317915 Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому? - 24 Канал ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
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12.06.2020 08:08 Відповісти
И всё это время Медведчук владел каналом 1+1 и имел общие бизнесы с Коломойским.
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12.06.2020 08:14 Відповісти
Борцы с Порошенко рассказывали что он там диктатор, хочет узурпировать власть, оттого нужно его скинуть. Вот все эти разговоры о договорах с Медведчуком это те же сказки про диктатуру от Порошенка.
Оказалось, что никакой диктатуры не было. Конспирологи сами придумали себе и эти идеи разделял Кремль, которому тоже не нравился Порошенко. Все эти ребята просто были использованы Кремлем, чтобы избавиться от проукранский власти и сделать в Украине разворот на Восток. Вот и всё чего добились свергатели Порошенка.
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12.06.2020 08:17 Відповісти
Любой нормальный человек это видел и год, и два, и три назад. Но наши журналисты, активисты, политические деятели оказались легко управляются Кремлем. Теперь они делают вид, что они не такие. Но вот всё что вы пишите и другие это просто отказ от признания того, что вы просто кремлевские марионетки.
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12.06.2020 08:21 Відповісти
..Всі журналісти. активісти. волонтери ..*какі * !
Один * пеця -святий * !..
.Мантра ...*Хто проти Пеці - той ахент * вже задовбала !
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12.06.2020 08:39 Відповісти
Но ведь так и оказалось. Журналисты, активисты и волонтеры оказались в кремлевском дискурсе. Они не выдавили из себя раба. А теперь им стыдно, но признать свою ошибку не могут и дальше рассказывают о диктаторе-Порошенко и его планах.
Россия коварный враг, страшный. Нельзя забывать об этом ни на момент. Наши люди забыли, что Россия никуда не делась.
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12.06.2020 08:53 Відповісти
Я знал, что эти компании принадлежат Суркисам, - Ткаченко о том, что часть канала 1+1 принадлежит Медведчуку - Цензор.НЕТ 5908
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12.06.2020 07:50 Відповісти
Я знал, что эти компании принадлежат Суркисам, - Ткаченко о том, что часть канала 1+1 принадлежит Медведчуку - Цензор.НЕТ 3625
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12.06.2020 07:45 Відповісти
Есть ещё недоразвитые которые зомбоящик смотрят??
Единственный украинский канал более менее объективный 24ый и то на ютьюбе смотрю
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12.06.2020 08:07 Відповісти
ткаченко сам подтвердил, что зеленский это проект кацапской мрази мертведчука за деньги каломойши
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12.06.2020 08:15 Відповісти
Ткаченко утверждает, что не знал .-Лжец и вор, обычный слуга народа Коломойского. /Ткаченко та Неверко. сфальсифікували документи та здійснили рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського.
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12.06.2020 08:38 Відповісти
Тобто фактично фуйло просувало нашого гнома в президенти.
Чуднєнько !
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12.06.2020 08:39 Відповісти
 
 