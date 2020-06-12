Я знав, що ці компанії належать Суркісам, - Ткаченко про приналежність Медведчуку частини каналу "1+1"

Міністр культури і інформаційної політики України, колишній генеральний директор 1+1 Media Олександр Ткаченко стверджує, що не знав про перебування в структурі власності медіахолдингу компаній, пов'язаних з Віктором Медведчуком - це напередодні показало розслідування журналістів програми "Схеми".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі hromadske, зазначивши, що з вересня 2019 не має ніякого стосунку до роботи 1 + 1 Media і не знає, що там відбувалося після.

"Моя історія стосунків із паном Медведчуком достатньо красномовна. Ми завжди займали протилежні позиції як під кутом зору цінностей стосовно преси, так і позицій стосовно агресії Росії, і взагалі його політичної діяльності в Україні як уповноваженого кума Путіна", — заявив Ткаченко.

Він також додав, що ті компанії, які журналісти-розслідувачі вказали як належні Медведчуку, на його пам’яті належали братам Суркісам.

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Водночас Ткаченко прокоментував розслідування тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка проводить розслідування діяльності телеканалів NewsOne, ZIK і "112 Україна", які пов’язують із Медведчуком і власником яких офіційно є його однопартієць Тарас Козак.

"Я був членом тимчасової слідчої комісії, яка розслідувала, яким чином у пана Козака опинилися у власності ці активи (телеканалів NewsOne, ZIK і "112 Україна" — ред.). Доповідь слідчої комісії має бути в Раді найближчим часом, її робота завершена. Там є певні цікаві факти, які, очевидно, мають бути оприлюднені", — зазначив чиновник.

Він додав, що сам Козак жодного разу не з’явився на засідання парламентської ТСК, хоча його туди неодноразово кликали для отримання інформації.

"Будь-яка історія, яка пов’язана з непрозорим фінансуванням, має бути завершена якимось логічним кінцем, тобто розслідуванням правоохоронних органів", — зазначив Ткаченко.