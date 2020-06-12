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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, постраждали троє українських воїнів, ліквідовано і поранено 16 найманців РФ, - штаб

Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, постраждали троє українських воїнів, ліквідовано і поранено 16 найманців РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Мар’їнки ворог тричі, впродовж доби, обстрілював опорні пункти Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Два рази, у вечірній час, агресор відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Новомихайлівки. Поруч з населеним пунктом Гнутове противник застосував міномети калібру 82 мм. Неподалік Новотроїцького російські окупанти порушили режим припинення вогню з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а оборонців Чермалика обстріляли зі снайперської зброї. Проти захисників Павлополя агресор задіяв БпЛА для скидання гранатометного пострілу та міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Також читайте: Найманці РФ навмисно знищили камеру СММ ОБСЄ на ділянці розведення сил біля Петрівського, - Цимбалюк

"Українські військовослужбовці рішуче застосовували чергові вогневі засоби. На свої нахабні дії загарбники отримали жорстку відповідь", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по оборонних укріпленнях українських воїнів неподалік Оріхового збройні формування РФ двічі вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Захисників Хутора Вільного ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів. По наших позиціях поблизу Кримського агресор застосував озброєння БМП, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Також на підступах до Новоолександрівки і Луганського російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень та ще один захисник – бойового травмування.

Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність. За даними розвідки, 11 червня наші воїни знищили вісім російських окупантів та ще щонайменше вісьмох поранили", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів наші опорні пункти неподалік населеного пункту Луганське.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по наших захисниках біля Верхньоторецького агресор застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

"Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче подавили активність противника.

За поточну добу втрат серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, постраждали троє українських воїнів, ліквідовано і поранено 16 найманців РФ, - штаб 01
Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, постраждали троє українських воїнів, ліквідовано і поранено 16 найманців РФ, - штаб 02

Автор: 

ліквідація (3911) обстріл (28428) поранення (2801) Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Горіть у пеклі, москалі
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12.06.2020 07:39
+8
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html?m=1

Обстрелы и раненные постоянно . Надеюсь, кацапы , вы все сядете на бутылки или на стволы ваших страшных минометов
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12.06.2020 07:39
+7
Швидше брехня але сподіваюсь хочоб на половину правда.
Героям Слава!!!
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12.06.2020 08:02
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Горіть у пеклі, москалі
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12.06.2020 07:39 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html?m=1

Обстрелы и раненные постоянно . Надеюсь, кацапы , вы все сядете на бутылки или на стволы ваших страшных минометов
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12.06.2020 07:39 Відповісти
"восемь уничтожено и как минимум восемь ранено"...таких сообщений штаба ООС вообще не помню...либо враньё, либо окопное сидение нашим порядком надоело...
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12.06.2020 07:47 Відповісти
Швидше брехня але сподіваюсь хочоб на половину правда.
Героям Слава!!!
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12.06.2020 08:02 Відповісти
Щось мені не віриться про ліквідованих найманців.
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12.06.2020 08:12 Відповісти
С каждым разом всё больше.Завтра расскажут о 30 убитых террористах.
Не понятно почему бойцы ВСУ получают ранения и травмы,а боевики смертельные ранения!
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13.06.2020 03:03 Відповісти
https://t.me/a_shtirlitz Анатолий Штирлиц
https://telegra.ph/file/ee0a6d8710a8bd190657b.jpg ​​ Втрати російсько-окупаційних військ 11.06.2020 р. склали 16 осіб:
Безповоротні (200) - 8 (4 - 4 омсбр, 2 - 7 омсбр, 2 - 6 омсп).
Санітарні (300) - 8 ( 6 - 4 омсбр, 1 - 7 омсбр, 1 - 9 омсп ).
Додатково нформація уточнюється.
Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! 🇺🇦
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12.06.2020 10:28 Відповісти
Этого вам сказать не могут,военная тайна!😀
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13.06.2020 03:04 Відповісти
Війна триває.
Здоров'я нашим воякам!
Ворогам - 2 метри над тілом.
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12.06.2020 08:28 Відповісти
А шо это за дежурные средства для ответки - калаши и СВД?
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12.06.2020 08:48 Відповісти
почему такой скепсис? Вы часто уличали наш штаб во лжи? Думаю, подробности появятся.
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12.06.2020 09:05 Відповісти
В сплошь и рядом! Так по официальным данным прокуратуры Украины в Луганской области за январь февраль 2020 потери ВСУ составили 30 погибших только по Луганской области.. это больше чем заявлял штаб ООС по всему Донбассу за тот же самый отрезок времени https://v-variant.com.ua/lug_obl/incidents/94747-s-nachala-goda-v-oos-na-luganschine-pogiblo-30-*******.html
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12.06.2020 09:52 Відповісти
Прокуратура ЛО видала дані по ВСІМ втратам. Штаб ООС подає лише бойові. Чи тобі кожного дня мають доповідати про п"яних, які загинули в ДТП?
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12.06.2020 18:42 Відповісти
Война на Донбассе это единственный конфликт где придумали делить потери на боевые и не боевые больше никто в мире такой фигнёй никогда не маялся. Да и как ты будешь знать погиб ли человек от вражеской пули или его просто списали на не боевого чтобы родственникам не платить?
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12.06.2020 21:52 Відповісти
Ти несеш таку маячню, що навіть пояснювати тобі сенсу немає.
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12.06.2020 23:03 Відповісти
Так а что не так? Все правильно он пишет.
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13.06.2020 10:17 Відповісти
ЩО правильно? Те, що (з його точки зору) до втрат потрібно вдносити аватара, що захлинувся блювотою? Ховати з оркестром і збирати кошти на меморіальну дошку??? Чи правильно, що воно, війни і близьке не бачило і тому не розуміє і смердить про те, що можна загибель в бою списати на бойову? І про це буду4ть мовчати побратими??? У вас зрадойобство вже вийшло на космічний рівень...
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13.06.2020 11:41 Відповісти
Какой смертью кто там умер из тех кто был призван государством в армию и служил на горячей точке это дело десятое и хорошее поле для разного рода манипуляций. ни СССР в Афгане или ВМ ни Германия ни США во Вьетнаме или Ираке никто и никогда не делил своих погибших на правильных и не правильных все шли одним списком.
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13.06.2020 12:49 Відповісти
Ти сильно помиляєшся)))
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13.06.2020 18:51 Відповісти
Одужання нашим героям
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12.06.2020 09:32 Відповісти
Треба ще більше росіян вбивати, тоді інші не захочуть іти втирати з Росії.
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12.06.2020 09:49 Відповісти
Поздравили с днём рассеи!
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12.06.2020 10:41 Відповісти
 
 