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Постпред США Гілмор в ОБСЄ: Якщо РФ везе на Донбас гуманітарний вантаж, то чому вночі і так секретно?

Постпред США Гілмор в ОБСЄ: Якщо РФ везе на Донбас гуманітарний вантаж, то чому вночі і так секретно?

Виявлення СММ ОБСЄ військових автоколон, які вночі таємно заходять з РФ на територію ОРДЛО поза офіційними пунктами пропуску, ставить під сумнів російські заяви про постачання "гуманітарної допомоги".

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 11 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"6 червня СММ надала детальний звіт щодо руху колони транспортних засобів через міжнародно визнаний російсько-український кордон під прикриттям темряви у районі поза офіційними пунктами пропуску. Колона, яка під час в'їзду в Україну не проходила жодної перевірки, складалася з транспортних засобів військового типу та супровідних легких машин. Було прослідковано її руху до складу під Луганськом. Вміст цих транспортних засобів залишається невідомим", - зазначив американський дипломат у своєму виступі.

З огляду на цей нічний рух автоколони з РФ на тимчасово окупований Донбас в обхід офіційних пунктів пропуску посол США поцікавився, а що везли ці військові вантажівки – чи справді "гуманітарну допомогу"?

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"Якщо, як часто заявляє Росія, транспортні засоби перевозили гуманітарний вантаж, то чому він перевозився настільки секретно? Дії Росії підкреслюють, що вона не є нейтральним спостерігачем у цьому конфлікті, а навпаки – глибоко причетна", - заявив Джеймс Гілмор.

Як відомо, у звіті СММ ОБСЄ від 6 червня повідомлялося про виявлення пересування вантажівок військового типу через неконтрольовані ділянки кордону в окупованих районах Луганщини.

Так, у період між 20:40 4 червня та 00:24 5 червня БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував автоколону вантажівок військового типу, що заїжджали з Росії до України, та ще одну автоколону вантажівок, які виїжджали з України, ґрунтовою дорогою неподалік н. п. Черемшиного (непідконтрольний урядові, 59 км на південний схід від Луганська) біля кордону з РФ в місці, де немає контрольно-пропускних пунктів.

Пізніше 8 червня СММ ОБСЄ знову повідомила про виявлення вночі руху двох колон вантажівок у прикордонних з Росією окупованих районах Донбасу, де немає офіційних пунктів пропуску на кордоні.

Автор: 

ОБСЄ (3504) росія (65122) США (22769) гуманітарна допомога (991) Гілмор Джеймс (23)


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Топ коментарі
+11
Был бы у нас гавнокомандующий не четырехкратный уклонист, можно было бы на этом "конвое" испытать точность Ольхи-М. А то дорогая штука, но прилетает не в ту мишень... (((
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12.06.2020 07:51
+6
Боеприпасы и провизия. Такое уже шесть лет происходит, этот американец как будто вчера родился или он в коме был?
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12.06.2020 07:46
+5
все всё понимают.
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12.06.2020 08:36
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Патамушто "их там нет",и груз - пирожки с гвоздями и сырки , плавленые "металлургами дамбаса". Супрыз такой, мишебратский😉😉😉
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12.06.2020 07:45 Відповісти
Гилмор просто туповатенький. В Таллинне основная масса грузовиков проезжает ночью. Поскольку некоторые важные дороги закрыты для грузовиков днем, чтобы уменьшить траффик. Это вполне логичное и понятное явление.
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12.06.2020 08:22 Відповісти
Серьезно ? Как такого , транзита в Таллинне нет , если только в порт.и ездят в любое время.
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12.06.2020 08:33 Відповісти
"и ездят в любое время." не надо ляля. основная масса едет в порт ночью.

я работал рядом с портом.
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12.06.2020 08:49 Відповісти
Мне ответишь?
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12.06.2020 08:51 Відповісти
Тьху, коцап опять ожидаемо брешет.
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12.06.2020 08:59 Відповісти
Может и не врёт)
Если это касается цивилизации Европы...
Но речь идёт о рассеи!
А там о таких правилах никто ни слухом, ни духом
Не говоря уже за бамбас...
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12.06.2020 09:15 Відповісти
Ты шо застеснялся?😂🌷
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12.06.2020 09:12 Відповісти
Это ты к тому,что коцапы не убивают украинцев?
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12.06.2020 08:35 Відповісти
кацапы убивают украинцев, украинцы убивают кацапов, украинцы убивали иракцев, украинцы убивали украинцев.
как то похрен. тема была не про это.
я к тому что движение грузовиков ночью - экономически и транспортно выгодно.
в европе дохренища дорог где движение грузовиков запрещено в дневное время.
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12.06.2020 13:25 Відповісти
Если тебе как то похрен,то кокого ты свои ватные рога засунул на чужой для тебя сайт?😂🌷
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12.06.2020 13:43 Відповісти
Ти або реально тупаватенький або дурня вмикаешь .Кацапня ввозить в Украіну таку гуманітарку яка чомусь вбиває курва нашіх хлопаків на передку , та цивільних по ходу
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12.06.2020 10:13 Відповісти
Боеприпасы и провизия. Такое уже шесть лет происходит, этот американец как будто вчера родился или он в коме был?
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12.06.2020 07:46 Відповісти
https://censor.net/user/465215 Злочинці на власних виробничих потужностях виробляли ********** та відправляли Росії
Служба безпеки України викрила чотирьох переселенців з окупованої території України, які виготовляли танкові снаряди для російської армії.
Злочинці контрабандою завозили комплектувальні частини до танкових *********** з Росії в Україну, оформлюючи їх як "металобрухт" через підконтрольні фірми.Потім їх перевозили до одного з міст на Луганщині, де на власних виробничих потужностях переробляли та повертали країні-агресору.Як повідомляє Служба безпеки України, жодних дозвільних документів чи погоджень Державної служби експортного контролю злочинці не мали.10 червня 2020
https://defence-ua.com/
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12.06.2020 08:02 Відповісти
нужны кацапские трупы. Только тогда кацапские свиноматки возопят и поверят... нет, в другом порядке, поверят и возопят... хотя нет, ошибаюсь... скотомогильники под псковом, да и по всей парашке... нет, не сработает...
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12.06.2020 07:49 Відповісти
Тависчь Гилмор уже отдал Донбасс русским???
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12.06.2020 07:50 Відповісти
Был бы у нас гавнокомандующий не четырехкратный уклонист, можно было бы на этом "конвое" испытать точность Ольхи-М. А то дорогая штука, но прилетает не в ту мишень... (((
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12.06.2020 07:51 Відповісти
Хорошо, що ти не головнокомандувач, дбл бть
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12.06.2020 08:06 Відповісти
ну тупые !
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12.06.2020 07:53 Відповісти
РФ везет на Донбасс ......секретно/ О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных,И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель.
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12.06.2020 07:54 Відповісти
Щоб дамбасіти не розграбували по дорозі, як грабували МЕТРО.
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12.06.2020 07:55 Відповісти
Касаби відкрили "другий хфронт" і привезли "руssкую тушонку"
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12.06.2020 07:57 Відповісти
- Чтоб не сглазили.
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12.06.2020 08:01 Відповісти
Потому, що рузге криси
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12.06.2020 08:04 Відповісти
Надо попросить турок шлепнуть на колоннам из беспилотников. Нашим главнокомандующих Путин по-прежнему не разрешает.
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12.06.2020 08:09 Відповісти
Это наезд на обсе, которое ничего не видит.
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12.06.2020 08:15 Відповісти
надеюсь это стеб такой. Потому что, если чиновники в США продолжают верить в гуманитарку из РФ, то это зашквар для них. и для нас тоже.
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12.06.2020 08:32 Відповісти
все всё понимают.
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12.06.2020 08:36 Відповісти
а у кацапов все ночью и все секретно..
отлить бегут перебежками от окопа к окопу, шо бы "враг" не засек....
на вопрос, а почему не в туалет? - ответа нет.
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12.06.2020 08:35 Відповісти
Странная эта так называемая Россия с краденым названием, историей, религией. Постоянно воюет, сует свой нос во все дырки. Напала без объявления войны подло, коварно на Грузию, Молдавия, Чечню, Украину, Сирию, постоянно помогает различного рода террористам, вмешивается в выборы в других странах. Постоянно убивает всех тех, кто не согласен с ее политикой (Ненцев, правительство Квасьневского под Смоленском и этот перечень можно долго продолжать). Везет на Донбасс гуманитарный груз ночью и секретно. Ее войска воюют без знаков отличия своей страны как бандиты. И хоронят убитых тайно, ночью, без всяких там почестей и даже в России их стыдятся, стараются не вспоминать. Антидемократическая, дурная стана, лишняя страна, которой давно не должно быть на политической карте мира
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12.06.2020 08:38 Відповісти
Все очень просто , там бочки с варенье и корзины с печеньем что бы никто не завидовал а то капиталистам и пиндосам тоже захочеться , петуха из говна , а на всех то не хватает , только для членов клуба ,уский мир
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12.06.2020 08:47 Відповісти
https://vidgolos.co.ua/2020/04/26/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
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12.06.2020 08:51 Відповісти
Невже почали "оченята відкриватися"? Не пора б запитатися в Росії з якого дива вона шастає через кордон України як її заманеться?
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12.06.2020 10:16 Відповісти
что тут непонятного? чтобы проклятые пиндосы не украли
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12.06.2020 10:44 Відповісти
 
 