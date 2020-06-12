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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Буковині захворіли на коронавірус 38 осіб, - ОДА

За добу на Буковині захворіли на коронавірус 38 осіб, - ОДА

11 червня коронавірус підтвердили у 38 буковинців. Загалом в області заразилися 3836 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію озвучив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у фейсбуці.

"На Буковині 11 червня офіційно підтверджено ще 38 випадків зараження на коронавірус. Лабораторний центр досліджував 402 зразки. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3836 осіб. 23 буковинці сьогодні перемогли COVID-19, вони двічі отримали негативний результат тестів", - розповів Осачук.

Також читайте: В Україні за добу - 683 нові випадки COVID-19, померло 16 осіб, загалом зафіксовано 29 753 випадки

За добу на Буковині захворіли на коронавірус 38 осіб, - ОДА 01

Автор: 

Буковина (847) карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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12.06.2020 08:32 Відповісти
что за чушь в заголовке?
в тексте написано "Лабораторный центр исследовал 402 образца."
следовательно, 38 из них дали положительный результат. и я бы не был так категоричен, что результат верен. повторное исследование может показать все 38 образцов негативными.
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12.06.2020 08:19 Відповісти
не заболели, а обнаружили...а обнаружить их всеж нужно было раньше...намного раньше...
кто там за это отвечает?
наказать!!!
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12.06.2020 08:35 Відповісти
 
 