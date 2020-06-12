1 001 4
За добу на Буковині захворіли на коронавірус 38 осіб, - ОДА
11 червня коронавірус підтвердили у 38 буковинців. Загалом в області заразилися 3836 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію озвучив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у фейсбуці.
"На Буковині 11 червня офіційно підтверджено ще 38 випадків зараження на коронавірус. Лабораторний центр досліджував 402 зразки. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3836 осіб. 23 буковинці сьогодні перемогли COVID-19, вони двічі отримали негативний результат тестів", - розповів Осачук.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в тексте написано "Лабораторный центр исследовал 402 образца."
следовательно, 38 из них дали положительный результат. и я бы не был так категоричен, что результат верен. повторное исследование может показать все 38 образцов негативными.
кто там за это отвечает?
наказать!!!