За добу на Буковині захворіли на коронавірус 38 осіб, - ОДА

11 червня коронавірус підтвердили у 38 буковинців. Загалом в області заразилися 3836 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію озвучив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у фейсбуці.

"На Буковині 11 червня офіційно підтверджено ще 38 випадків зараження на коронавірус. Лабораторний центр досліджував 402 зразки. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3836 осіб. 23 буковинці сьогодні перемогли COVID-19, вони двічі отримали негативний результат тестів", - розповів Осачук.

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