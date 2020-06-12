Помпео привітав громадян РФ зі святом, нагадавши про деклароване Росією 30 років тому прагнення до демократії і миру
Державний секретар США Майкл Помпео привітав росіян з національним святом, Днем Росії, і нагадав, що в декларації про суверенітет РФ гарантувалися рівні права і захист усіх громадян, а також йшлося про мир і злагоду з сусідами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", офіційну заяву Помпео оприлюднив у ніч на п'ятницю Державний департамент США.
"У цей день ми відзначаємо 30-ту річницю Декларації державного суверенітету Росії, яка визнала демократичні прагнення й суверенітет російського народу, його багатовікову історію, культуру й традиції, його невід'ємне право на гідне життя. До того ж, це гарантувало росіянам виконання прав та рівний захист на основі верховенства права, а також готовність жити в мирі та злагоді з усіма іншими країнами й народами", - наголосив Помпео.
Водночас, глава американської дипломатії згадав про 75-ту річницю завершення Другої світової війни.
"США шанують спільну жертву усіх народів, які докладали зусиль для перемоги над нацизмом, у тому числі мільйони російських солдатів та цивільних, які пережили величезні страждання та людські втрати", - зазначив держсекретар США.
У цьому зв'язку Помпео підкреслив важливість співпраці двох країн, яка свого часу поклала край нацистській агресії в Європі.
День Росії - державне свято РФ, яке відзначається з 1992 року в день прийняття Декларації про державний суверенітет РРФСР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Демократія порожнє слово для цих дикунів.
нічого не поробиш.
-Писдец!
А ще , будь ласка , нах і гоу хоум.
------------
от ето шо щас было? - такой тонкий стеб?
https://censor.net/n3201545
Липецька фабрика Roshen: як Порошенко продовжує вести бізнес в Росії, Право на правду
Свежие новости же. Праздничные!
https://shapito.d3.ru/rosgvardeets-iznasiloval-sosluzhivtsa-butylkoi-1994843/ Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца. Военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону начал расследование уголовного дела о сексуальном насилии в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии России. Об этом стало известно «Коммерсанту».
По версии следствия, в ночь с 31 мая на 1 июня два контрактника Росгвардии распивали спиртные напитки на съемной квартире. Около 03:00, ефрейтор «не осознавая своих действий», засунул заснувшему сослуживцу в задний проход горлышко от водочной бутылки.
подробнее -- https://lenta.ru/news/2020/06/12/iznasilovanie/
Кацапстан зробив це свято, а тепер пробує його кудись "засунути подалі",майже не згадуючи...
а різні "злопихатєлі" нагадують )))