В Україні за добу - 683 нові випадки COVID-19, померло 16 осіб, загалом зафіксовано 29 753 випадки
Станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19. За добу - 683 нові випадки. 16 осіб померли від хвороби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ЦОЗ.
В Україні зафіксували 683 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу. Днем раніше повідомлялося про "рекордні" 689 нових випадків захворювання на COVID-19, 10 червня - про 525 нових випадків.
За добу померли 16 пацієнтів (добою раніше - 21), всього - 870.
За останню добу одужали 426 осіб (добою раніше - 372), всього - 13 567.
Всього в Україні зараз хворіють 15316 осіб, що на 241 більше, ніж днем раніше. Протягом двох тижнів, з 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисячами.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (112) області, Києві (95), Вінницькій (81), Рівненській (56), Харківській (52) та Волинській (47) областях.
У Херсонській і Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.
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неудивительно шо маем то шо маем - любую лапшу вешают
Наши эскулапы таких тоже к больным относят?
И половина вообще не верит в него. Пока в больничку не ляжет.
но сами маски ни от чего не защищают, что неоднократно говорил ВОЗ.
эта хрень распространяется через больницы, насколько понимаю.
У еще большего кол-ва имбецилов она одета только на рот.
Нормальных, как всегда - меньшинство....
І в мене підстав для мого висновку значно більше, ніж в "бразильського лідера", бо Трамп звинуватив ВООЗ у прямо протилежному - що вони недостатньо серйозно попереджали про небезпеку коронавірусу.
Це різні Марії ван Керкхови? Чи просто це ви перекручуєте факти так, як вам це наказують кремлівські куратори?
Є офіційні визначення: що таке пандемія, і це не те, що тобі здається чи не подобається.
Кількість померлих від іспанки 100 років тому була приблизно 50 млн., тобто вдвічі більше, ніж загиблих від першої світової війни...
Але це "всього лише" 2,5% від тодішнього населення Землі.
То "хіба це пандемія" за визначенням подібних на тебе?
А скільки тобі треба, щоб померло, щоб ти вже вважав це "пандемією"? 50%? 99%?
Коронавірус за словами Малишевої дійсно був би "дивом-дивним", якби вбивав тільки дебілоїдів. Але нажаль такого подарунку людству поки що ніхто зробити не може...
"Вирусы существуют больше чем человек, что бы ты знал. И их море всяких и ваш этот коронавирус уже давно есть и никакой опасности он не несёт." - це просто геніальний дебілізм на рівні "високий вищий за низького, а вологий мокріший за сухого".
Как бесчисленны ряды недоучившихся двоешников, неспособных связать два плюс два...
Бессимптомные - значит без кашля!
А без кашля - значит меньше капель с вирусом сеют вокруг!
А меньше вируса - значит меннее заразны!
Технокерівник ВОЗ по ковід-19 Марія Ван Керкхов, ты же не забывай, что большинство людей - идиоты, и поясняй на пальцах, что имеешь в виду!
ПС: Я готов подождать до утра - возможно, благодаря мучительным ночным раздумьям мысль о том, что кашляющий более заразен, чем не кашляющий, сможет пробиться в монолит твоего черепа....
Чувак говорит о том, что если тест неадекватный или его проводить неправильно - получится неправильный результат.
У тебя есть сомнения в этом? У меня - нет.
Або для протверезіння треба, щоб було, як в Нью-Йорку: переповнені лікарні, холодильники для морозива, переобладнані для перевезення трупів, хворі в палатках біля шпиталів та похорони без родичів в пластикових мішках. Люди не розуміють, що якщо стеля обвалилася на їхнього сусіда, то це означає, що на них вона вже не впаде.
Відповідну інформацію з посилання на власні джерела оприлюднило видання https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/v-ofisi-prezidenta-spalah-koronavirusu-novini-ukrajini-50093997.html НВ . Водночас у пресслужбі не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про хворобу Резнікова. За інформацією видання, коронавірус обом діагностували 12 червня ввечері.