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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу - 683 нові випадки COVID-19, померло 16 осіб, загалом зафіксовано 29 753 випадки

В Україні за добу - 683 нові випадки COVID-19, померло 16 осіб, загалом зафіксовано 29 753 випадки

Станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19. За добу - 683 нові випадки. 16 осіб померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ЦОЗ.

В Україні зафіксували 683 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу. Днем раніше повідомлялося про "рекордні" 689 нових випадків захворювання на COVID-19, 10 червня - про 525 нових випадків.

За добу померли 16 пацієнтів (добою раніше - 21), всього - 870.

За останню добу одужали 426 осіб (добою раніше - 372), всього - 13 567.

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Всього в Україні зараз хворіють 15316 осіб, що на 241 більше, ніж днем ​​раніше. Протягом двох тижнів, з 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисячами.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (112) області, Києві (95), Вінницькій (81), Рівненській (56), Харківській (52) та Волинській (47) областях.

У Херсонській і Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.

В Україні за добу - 683 нові випадки COVID-19, померло 16 осіб, загалом зафіксовано 29 753 випадки 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
При чем здесь власть если народ перестал соблюдать меры безопасности. Вчера была статья про набитые электрички и все без масок.
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12.06.2020 08:31
+11
Не знаю как в больших городах, но у нас народ все больше забивает на маски и антисептики... И это совсем неправильно.
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12.06.2020 08:31
+10
...А мізки самому не потрібно мати !?..*Нех...шастать *
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12.06.2020 08:35
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я уже заколебался писать об этом - тестов до 2 недель ждут(некоторые - посмертно уже), а 99% тут думает шо вчера именно взяли и сразу нашли 700 больных.
неудивительно шо маем то шо маем - любую лапшу вешают
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12.06.2020 08:58 Відповісти
На чому проганяють? Стало більше лабораторій, чи в добі тепер 36-ть годин?
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12.06.2020 09:41 Відповісти
поясню приклад,львівські тести відвозять в франківськ,бо там немає такої черги,тому такі цифри
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12.06.2020 12:55 Відповісти
Пояснюю приклад, харківські тести везуть в лабораторію в Харкові, де вони не дочекавшись аналізу висихають і стають не придатними... Так що казочки про "щось везуть кудись" залиште МОЗу.
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12.06.2020 13:51 Відповісти
такой бы был результат и до карантина 500-600 тесты делали избранным тогда поэтому было и 100 и 200 в день а как начали каждый день увеличивать то пошло шо был карантин шо небыл в чем смысл ?в смертях наверное больше умерло бы из за нагрузки одновременно на больницы но не сравнить с цифрой по онкологии туберкулезом болезни сердца диабетом за эти два месяца
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12.06.2020 08:41 Відповісти
Молодец. Правильно мыслишь. На фронте войны с барановирусом все зависит от количества тестов сделаных ) а эти придурки не пишут сколько реально госпитализировано людей. Основная важная цыфра это госпитализация. Меня не должно колыхать то что с 683 человек 670 дома переживают этот барановирус.
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12.06.2020 10:21 Відповісти
Ты настолько тупое, что не понимаешь, что не всех нужно госпитализировать? Нигде мире не ложат в больницы с легкой формой короновируса, хотя они являясь источником распространения вируса несут угрозу окружающим и для это и придумали домашний карантин.
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13.06.2020 02:42 Відповісти
Бойтесь не бойтесь все равно умрёте, рано или на полстолетия позже, кому как карта ляжет.
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12.06.2020 08:42 Відповісти
Давай ти перший - подай приклад.
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12.06.2020 09:59 Відповісти
Гм. В странах с развитой медициной установлено, что у 20% населения уже появился стойкий иммунитет.
Наши эскулапы таких тоже к больным относят?
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12.06.2020 08:42 Відповісти
Юмористы, то коронавирус изобразят оранжевого , то зелёного цвета. Кстати пыль под микроскопом такая же по форме только серого цвета.
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12.06.2020 08:45 Відповісти
Наш коронавірус точно зеленого кольору!
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12.06.2020 09:42 Відповісти
Защищать кандидатскую по этой теме не собираешься случайно?
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12.06.2020 09:47 Відповісти
Но людям ведь по факту пофиг. Уверен что почти все без масок толпами в метро всех пихают.

И половина вообще не верит в него. Пока в больничку не ляжет.
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12.06.2020 08:45 Відповісти
в метро все в масках.
но сами маски ни от чего не защищают, что неоднократно говорил ВОЗ.
эта хрень распространяется через больницы, насколько понимаю.
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12.06.2020 08:52 Відповісти
Если человек болен , то в маске шанс заразить здорового меньше. А откуда вы знаете здоровый рядом с вами стоит или нет ? Большинство ведь не сдают тесты.
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12.06.2020 08:56 Відповісти
не знаю, як в метро, але в багатьох інших громадських місцях люди вже познімали маски. І, до речі, маски таки дають певний захист, саме дисциплінований масковий режим допоміг густонаселеним Кореї та Японії стримати у себе пандемію
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12.06.2020 09:11 Відповісти
в метро видел пару имбецилов, у которых маска была на шее.
У еще большего кол-ва имбецилов она одета только на рот.
Нормальных, как всегда - меньшинство....
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13.06.2020 00:20 Відповісти
Прийде не друга хвиля, а 9-й вал.
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12.06.2020 08:46 Відповісти
За п'ять копійок вал цей буде?
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12.06.2020 09:49 Відповісти
Безкоштовно.
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12.06.2020 09:58 Відповісти
Безкоштовно своїм,чи взагалі всім?
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12.06.2020 10:48 Відповісти
20.05.20 Зеленский: Первая волна борьбы с COVID-19 пройдена. Уверен в этом/ В прошлом погибших украинцев на 1 млн населения было больше чем таких у соседних стран-войны, Голодомор.В этой эпидемии Украине надо быть осторожнее и предусмотрительнее других стран.
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12.06.2020 08:47 Відповісти
а я писал пару недель назад, что так будет! что пройдет 2 недели и будут новые вспышки. все нужно рассчитывать на 2 недели вперед. То бишь, кто заразится сегодня, то мы об этом можем узнать после инкубационного периода, через 1-3 недели. Тех, что выявили сегодня, то они были заражены в предыдущих 1-3 недели. И власти у нас не думают, как решить проблему и не берут ответственность жесткую, и люди безответственные. И вместе они не понимают того, что своей безответственностью наносят вред и окружающим и стране и экономике страны! Если бы ввели карантин в начале самой максимальной жесткости, чтобы люди не вылазили даже с хат и армия была применена и полиция и нац гвардия, чтобы все сидели дома. Всюду установить между микро районами пункты пропуска, как в Китае и сделать всюду на этих пунктах проверку температуры и т.п. Для тех, кто на работу. Короче продумать каждый шаг по максимуму, чтобы люди не заражались и убить коронавирус в 0. И границу не открывать, пока в мире есть коронавирус! Но у нас никто не думает ни за людей, ни за экономику, ни за страну. Всем все похер...
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12.06.2020 09:16 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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12.06.2020 10:12 Відповісти
Коронаботов, на которых выделены деньги с этих 65 млрд ведут пропаганду паники и страха. Большинство коронаботов это центральные СМи.большинство комментирующих коронопсизозных - тупые овцы)
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12.06.2020 10:17 Відповісти
Бразильский лидер считает, что призывы ВОЗ к сохранению режима карантина в мире являются ее целенаправленной политикой по разрушению экономических систем
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12.06.2020 10:15 Відповісти
А я вважаю, що заклики кремлетролів нехтувати карантином є цілеспрямованою політикою кремля з руйнації української держави як такої.
І в мене підстав для мого висновку значно більше, ніж в "бразильського лідера", бо Трамп звинуватив ВООЗ у прямо протилежному - що вони недостатньо серйозно попереджали про небезпеку коронавірусу.
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12.06.2020 10:48 Відповісти
Я вважаю, що ви закликаєте до тотальних карантинів з метою економічної кризи і подальшого встановлення тотального зубожіння простого люду. Ви неадекват який боїться фейкової пандемії. Пройшло пів року і я так нікого і не знаю захворівшого на суму 21 століття. Це ганьба бути таким дебілом і вірити в ту всю ахінею, якщо вже купа доказів юрехливості. І ніякі прогнози не збуваються. Згадайте як шведам до 1 червня прогнозували 100 000 смертей. Де ті смерті? Ви нікчемні телепні, ті хто не робить висновків.
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12.06.2020 11:00 Відповісти
Тебе что, кто- то мешает облизывать дверные ручки? Вперёд!
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12.06.2020 11:09 Відповісти
Ты почему гавкаешь? Намордник забыл одеть? 😆
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12.06.2020 11:29 Відповісти
А как я тибе мешаю дверные ручки облизывать?
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12.06.2020 11:53 Відповісти
Зачем мне их облизывать? Я же не собака, как ты собаченок в наморднике)) это твоя стихия облизывать))
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12.06.2020 12:10 Відповісти
А доказать, что вируса нет? Засцал?
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12.06.2020 12:12 Відповісти
Технокерівник ВОЗ по ковід-19 Марія Ван Керкхов 08.06.2020р. На брифінгу заявила, що ніякої пандемії не має!!! І що безсимптомні носії не поширюють Ковід-19. Безсимптомне носійство було причиною запровадження самоізоляції та стагнації світової економіки. Хто за це буде відповідати??!!!
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12.06.2020 12:13 Відповісти
"В конце мая глава миланской больницы Сан-Рафаэль Альберто Зангрилло заявил, что, по его мнению, https://lb.ua/world/2020/06/01/458826_glava_milanskoy_bolnitsi_zayavil.html коронавирус становится слабее . Эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов в ответ заявила, что это не так. По ее словам, нет никаких свидтельств того, что коронавирус меняется по форме, передаче или тяжести заболевания, которое он вызывает." lb.ua, 10.06.20.

Це різні Марії ван Керкхови? Чи просто це ви перекручуєте факти так, як вам це наказують кремлівські куратори?
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12.06.2020 12:31 Відповісти
Читай новини. Багато змі написало, що безсимптомні не передають вірус. Це заява цієї Марії. Є відео. Тому мені важко щось тобі пояснити. Бо ти віриш тільки брехні. Якщо в тебе всі кремлеботи то в тебе взагалі параноя і тобі потрібно звернутися до психіатра. До речі зайди в фейсбук там на сторінці МОЗ більшість коментаторів не вірять в пандемію. Ти теж всіх звинуватиш в кремлеботстві? Ти вважаєш що якщо за 4 місяці загалом інфікованих 0.07 % людей то це пандемія? Невже ти настільки далекий і не думаєш головою? В тебе взагалі є мізки? Мені здається ти зашуганий коронапсихозний чоловічок в обірваних штанцях.
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12.06.2020 12:41 Відповісти
А мені не здається, я бачу, що якщо ти навіть і не кремлетроль, то просто тупе бидло, яке не вміє аналізувати навіть власні аналізи.
Є офіційні визначення: що таке пандемія, і це не те, що тобі здається чи не подобається.
Кількість померлих від іспанки 100 років тому була приблизно 50 млн., тобто вдвічі більше, ніж загиблих від першої світової війни...
Але це "всього лише" 2,5% від тодішнього населення Землі.
То "хіба це пандемія" за визначенням подібних на тебе?
А скільки тобі треба, щоб померло, щоб ти вже вважав це "пандемією"? 50%? 99%?
Коронавірус за словами Малишевої дійсно був би "дивом-дивним", якби вбивав тільки дебілоїдів. Але нажаль такого подарунку людству поки що ніхто зробити не може...
"Вирусы существуют больше чем человек, что бы ты знал. И их море всяких и ваш этот коронавирус уже давно есть и никакой опасности он не несёт." - це просто геніальний дебілізм на рівні "високий вищий за низького, а вологий мокріший за сухого".
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12.06.2020 16:34 Відповісти
Яке ж Ти хворе) ну от Ти і зрівняв 50 млн в 1918 а зараз ледве дотягнуть 1 млн тобто в 50 разів менше, а якщо врахувати що зараз населення набагато більше то втрати такі ж як від грипу в 2017/18 році. Божеяке ти хворе рівняєш 50 млн жертв і 1 млн. Ахаха ти убогий лушпень((( скільки тобі не аргументуй ти хворе на всю голову. Завжди пандемією вважалося якщо хворіє хоча б 5% населення потім вооз вирішили під чіїсь інтереси поміняти визначення пандемії. Але звідки тобі це знати ти убога тварина тупа. Навіть в Україні почитай який по епідеміологічний поріг. І не патякай фігні якщо не знаєш тупорилий гандон. Такі дебіли як ти вражають своєю тупістю. Ви зомбодрочери центральних Змі. Для вас не існує власної думки і аналізувати взагалі не вмієте. Ви **** тварі думаєте що хтось переживає за пенсіонерів? Мабуть тому **** сигарети і алкоголь продаються всім бо за здоров'я хтось переживає? Чи ***** пенсійний вік підіймають бо за людей переживають? Та ви тварі не бачити що локдауни і убивство економік це і ціль. Тварі дебілохдні транснаціональні компанії заробили на цьому карантині а малі й середні бізнеси вбиті. А ви сцикуни повірили, що вам втирають в телевізорі! І що хто з депутатів помер? Хоч хтось? Чому ***** не померли!? Відповідай гандон тупорилий! Чи Зеленський твоє вмре? Такий ***** вірус? Шо й симптомів немає? Та ти гнидо коли роздуплився? **** тупорила!? Ти ***** мозги маєш чи дятел чи попугай? Та йди ***** тормоз коронапсихозний.
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12.06.2020 17:38 Відповісти
Вирусы существуют больше чем человек, что бы ты знал. И их море всяких и ваш этот коронавирус уже давно есть и никакой опасности он не несёт. Сейчас такая же ситуация в Украине как и в прошлом году и позапрошлом. Забери тесты и выклбчи телевизор и разницы не заметишь. Только такие клоуны как ты верят в смертельный вирус. Вы коронапаникеры на руку тем кто это все затеял. И что бы вы знали все старики в Италии которые умерли от хронических болезней ещё й к этому всему осенью 2019 прошли массовую вакцинаю от менингокока. И доказано что смертность выше в тех кто получас привывку от гриппа. По-этому Украине никакой пандемии не будет. Все что сейчас раздувается это тупой розводняк лохов.
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12.06.2020 12:17 Відповісти
Боже!
Как бесчисленны ряды недоучившихся двоешников, неспособных связать два плюс два...
Бессимптомные - значит без кашля!
А без кашля - значит меньше капель с вирусом сеют вокруг!
А меньше вируса - значит меннее заразны!
Технокерівник ВОЗ по ковід-19 Марія Ван Керкхов, ты же не забывай, что большинство людей - идиоты, и поясняй на пальцах, что имеешь в виду!
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12.06.2020 17:41 Відповісти
Ахаха убогий придурок)) одевай намордник и не гавкай тормозяра) 30 тысяч человек в Украине за 3 месяца нашли)) это 0.7% от всего вселения. Ох какое ужасное ОРВи) ахаха како страшный вирус ужас/))) и то с этих 30 тысяч 25 тысяч даже не чхали)
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12.06.2020 18:16 Відповісти
Да́ какие 0.7% это я загнул. 0.075%! И это за 3 месяца! ****** какой вирус
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12.06.2020 18:18 Відповісти
Мой придурочек, даже носитель ОРВИ, которые не кашляет, менее заразен чем тот, что кашляет.
ПС: Я готов подождать до утра - возможно, благодаря мучительным ночным раздумьям мысль о том, что кашляющий более заразен, чем не кашляющий, сможет пробиться в монолит твоего черепа....
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12.06.2020 19:58 Відповісти
АМФАШ , персонально для тебя https://youtu.be/xsQhupJylTc
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12.06.2020 21:39 Відповісти
Ну и?
Чувак говорит о том, что если тест неадекватный или его проводить неправильно - получится неправильный результат.
У тебя есть сомнения в этом? У меня - нет.
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13.06.2020 09:14 Відповісти
У меня вызывает сомнение,что 80% китайских текстов неадекватные,так как один анализ показывает один результат,а второй другой результат и 20% проводятся неправильно,а у тестированных,когда нет никаких признаков гриппа ,находят короновирус и помещают на домашний режим,не позволяя несколько недель выходить из дому.,это в лучшем случае,а в худшем помещают в палату,где действительно ,находятся пациенты подхватившие грипп.и происходит заражение.
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13.06.2020 12:30 Відповісти
Если тебя реально интересует вопрос - попытайся в нём разобраться. Мало ли что у кого вызывает сомнение!
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13.06.2020 12:46 Відповісти
ага ...и мёртвые воскреснут как Иисус.
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12.06.2020 15:42 Відповісти
Упали продажи антисептиков для рук,куча экспертов наперебой стали доказывать,что основной способ передачи через руки. Не покупают гуманитарные маски? Значит карантин следует ужесточить. Как же вам понравилось,держать людей за управляемое быдло,прям как на россии...
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12.06.2020 11:24 Відповісти
Шиють в дурні нашого брата. Ох, як шиють!
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12.06.2020 12:36 Відповісти
Ждите опять карантина по полной программе - намордник, домашний арест, все закрыто.
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12.06.2020 13:51 Відповісти
Ну, якщо купа дебілів навіть на цьому сайті не може ніяк второпати, що епідемія не скінчилася, а карантин послабили лише тому, що грошей в казні нема, і грунтують свої "геніальні висновки" на рівні: "ніяких вірусів та мікробів не існує, бо я їх навіть тверезим не бачу", то так і буде.
Або для протверезіння треба, щоб було, як в Нью-Йорку: переповнені лікарні, холодильники для морозива, переобладнані для перевезення трупів, хворі в палатках біля шпиталів та похорони без родичів в пластикових мішках. Люди не розуміють, що якщо стеля обвалилася на їхнього сусіда, то це означає, що на них вона вже не впаде.
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12.06.2020 16:49 Відповісти
Если,как показывали РосСми в Америке,людей хоронят в пластиковых пакетах,горы трупов,морги переполнены...,то кто тогда протестует в Америке? И второе! Количество зараженных и заболевших,это разные вещи. Китайцы правильно сказали.Мы просто первыми определили,что это...В последние 5 лет наши врачи,которые давно заразились безобидным вирусом,принимая пациентов с неподдающимися никакому лечению бронхитами писали ОРВИ.
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12.06.2020 20:33 Відповісти
Перепрошую. померлих у сполучених штатах - 116,795, тих що вилікувались - 838,417, тих що хворіють - 1,160,109, населення - 330,901,704... до чого ваше питання про протести? І по друге: китайці точно знають що це і звідки це. Що за "бєзобідний" вірус останніх 5 років?
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13.06.2020 01:45 Відповісти
https://youtu.be/xsQhupJylTc Мнение по поду тестов канадского ученого биолога Дэвида Кроу.
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12.06.2020 21:29 Відповісти
Это новый антирекорд? Я просто не слежу - не успеваю...
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12.06.2020 21:54 Відповісти
В наше время верить никому нельзя. Только фактам. Если у ваших знакомых нет знакомых которые заболели . То на нет и суда нет.
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13.06.2020 03:49 Відповісти
вибачте.. а в Бразилії чи в Перу заморозки?
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13.06.2020 10:25 Відповісти
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков захворів на коронавірус. Разом з ним діагноз нібито підтвердили у радника президента Володимира Зеленського Руслана Демченка.
Відповідну інформацію з посилання на власні джерела оприлюднило видання https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/v-ofisi-prezidenta-spalah-koronavirusu-novini-ukrajini-50093997.html НВ . Водночас у пресслужбі не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про хворобу Резнікова. За інформацією видання, коронавірус обом діагностували 12 червня ввечері.
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13.06.2020 14:58 Відповісти
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