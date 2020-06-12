В Україні за добу - 683 нові випадки COVID-19, померло 16 осіб, загалом зафіксовано 29 753 випадки

Станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19. За добу - 683 нові випадки. 16 осіб померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ЦОЗ.

В Україні зафіксували 683 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу. Днем раніше повідомлялося про "рекордні" 689 нових випадків захворювання на COVID-19, 10 червня - про 525 нових випадків.

За добу померли 16 пацієнтів (добою раніше - 21), всього - 870.

За останню добу одужали 426 осіб (добою раніше - 372), всього - 13 567.

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Всього в Україні зараз хворіють 15316 осіб, що на 241 більше, ніж днем ​​раніше. Протягом двох тижнів, з 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисячами.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (112) області, Києві (95), Вінницькій (81), Рівненській (56), Харківській (52) та Волинській (47) областях.

У Херсонській і Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.