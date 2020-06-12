Понад 240 населених пунктів у двох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
В результаті ускладнення погодних умов 11 червня був знеструмлений 241 населений пункт у двох областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"11 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 241 населений пункт в 2 областях, а саме: Львівська - 200 і Волинська - 41", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
neverlok lok
показати весь коментар12.06.2020 08:34 Відповісти Мені подобається 0
Юрій Ан
показати весь коментар12.06.2020 08:37 Відповісти Мені подобається 0
neverlok lok
показати весь коментар12.06.2020 08:50 Відповісти Мені подобається 0
Юрій Ан
показати весь коментар12.06.2020 08:55 Відповісти Мені подобається 0
Владислав Носковский
показати весь коментар12.06.2020 08:48 Відповісти Мені подобається 0
5 копійок
показати весь коментар12.06.2020 09:05 Відповісти Мені подобається 1
neverlok lok
показати весь коментар12.06.2020 10:13 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль