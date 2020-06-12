Понад 240 населених пунктів у двох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

В результаті ускладнення погодних умов 11 червня був знеструмлений 241 населений пункт у двох областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"11 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 241 населений пункт в 2 областях, а саме: Львівська - 200 і Волинська - 41", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жінка загинула через негоду у Львові. ФОТОрепортаж