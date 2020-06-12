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Понад 240 населених пунктів у двох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Понад 240 населених пунктів у двох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

В результаті ускладнення погодних умов 11 червня був знеструмлений 241 населений пункт у двох областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"11 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 241 населений пункт в 2 областях, а саме: Львівська - 200 і Волинська - 41", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Автор: 

негода (757) ДСНС (5104) Електрика (2042) Львівська область (2425)


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Опа Цензор а как это вы новость с ДТП актера Ефремова профукали ? Еще за 9 число
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12.06.2020 08:34 Відповісти
Тебя ураган лишил света 8 числа?
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12.06.2020 08:37 Відповісти
А тебя видать лишил ..У нас в Полтаве не было никаких ураганов ..Напиши еще какую-нибудь фразу я вижу ты гигант мысли ..
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12.06.2020 08:50 Відповісти
Шо, в холодильнике морозился, отец дерьмократии?
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12.06.2020 08:55 Відповісти
Один кац зажмурив іншого каца. У чому новина?
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12.06.2020 08:48 Відповісти
Понад 240 населених пунктів у двох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3929
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12.06.2020 09:05 Відповісти
Ефремов кац который чмырит моль ,а враг моего врага сам понимаеш
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12.06.2020 10:13 Відповісти
 
 