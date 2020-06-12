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Російськомовні серіали в Україні йдуть на благо індустрії та економіки, - міністр культури Ткаченко

Російськомовні серіали в Україні йдуть на благо індустрії та економіки, - міністр культури Ткаченко

Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що російськомовні серіали, вироблені в Україні українською командою, сприяють розвитку української індустрії та економіки.

Про це він заявив в ефірі hromadske, коментуючи заяву продюсера серіалів і фільмів телеканалу "1+1" Олени Єремєєвої про те, що мелодрами українською мовою знімати невигідно, а комедії - навпаки, передає Цензор.НЕТ.

"Говорила вона, скоріше, про комерційну складову серіалів, які виробляються українською мовою. Якщо це україномовні комедії, то вони, в першу чергу, реалізуються в Україні", — зазначив Ткаченко.

Пізніше він пояснив, що виробництво великої кількості серіалів — це "питання економіки для каналів", а Державне агентство України з питань кіно "практично жодної копійки не вклало" у виробництво українськомовних серіалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я знав, що ці компанії належать Суркісам, - Ткаченко про приналежність Медведчуку частини каналу "1+1"

"До російської мови долучається економіка, пов’язана з можливостями продажу цих (тобто російськомовних, — ред.) серіалів Росії. Тому й відбувається такий дискурс стосовно того, що російської мови занадто багато в українському телепросторі", — додав міністр.

"Для мене в цьому дискурсі важливе інше: якщо продукт виробляється в Україні, українськими авторами, українськими режисерами, українськими акторами і навіть російською мовою — я вважаю, це на благо як індустрії, так і економіки", — заявив Ткаченко.

Водночас він додав, що просувати українські ідеї та українські наративи можна виключно українською мовою.

Автор: 

кіно (961) Ткаченко Олександр (509) українська мова (833) мова (741) російська мова (306)


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Топ коментарі
+65
Русскоязычные сериалы в Украине идут на благо индустрии и экономики России.
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12.06.2020 08:51
+24
и поэтому смародёренная Ткаченко Одесская киностудия не нужна.
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12.06.2020 08:53
+23
Русскоязычные сериалы в Польше, Англии, Франции, Америке...идут на благо индустрии и экономики Польши, Англии, Франции, Америки?...Ткаченко - Міністр Російської Культури?
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12.06.2020 09:20
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ГовноКАЦ звично припер якесь лайно.
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12.06.2020 11:07 Відповісти
Нехай сам і його жере разом зі скульптурами якутського "ліпили".
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12.06.2020 11:17 Відповісти
Чьей индустрии и экономики, расеюшки?
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12.06.2020 10:06 Відповісти
Звичайний зелений барига-малорос. Який там нах культур-мультур.
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12.06.2020 10:08 Відповісти
та **** ткаченко коментарі у фейсбуці відключило, навіть і послати його на йуф і привітати з Днем Росії немає змоги
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12.06.2020 10:08 Відповісти
Росії не важливо, що говорять в Україні. Росії важливо, щоб це говорилося російською мовою, бо русскаязичіє є головною та єдиною ознакою Русскава Міра.
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12.06.2020 10:10 Відповісти
Все верно!
Дайож на экраны побольше экономически полезных русскоязычных сериалов, и лучше, чтоб с оригинальными русскоязычными с раиси, а не эти ваши шокающие украинские подделки!
Что нибудь с Охлобыстиным или вон тем мордастеньким, который йогурты любит!!!
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12.06.2020 10:12 Відповісти
Вы не поняли хитрые и коварные намерения Ткаченко в борьбе с расийским агрессором и путинской пропагандой. Ткаченко предлагает создавать сериалы и фильмы на русском языке о фашистско - нацистской политике СССР, о геноциде Сталиным украинского народа, об издевательствах кремля над другими национальностями. Фильмы о кровавой войне кремля против Чечни, Грузии, Украины.... Фильмы о преступлениях путина против своих же сограждан - взрывы домов в мацкве, расстрелы мирных граждан....Такая русскоязычная продукция нужна для демонстрации по всему миру....
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12.06.2020 10:15 Відповісти
Звичайно, а ще про Бандеру що сидить в одному бараці концтабору з сином сРаліна, однак навіть такий геній як Ткаченко не продасть цього кацапам.
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12.06.2020 11:10 Відповісти
Сам придумав?
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12.06.2020 21:50 Відповісти
а давайте почнем героїн продавати. це також може піти на користь економіки.
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12.06.2020 10:17 Відповісти
І економічно і ідеологічно ідуть на користь Росії, плодять полчища безголових і безхребетних телепузиків, аби ті на радість кремлю потім гучно кричали "какая разніца" у зонах чергових спровокованих "іхтамнєтамі" конфліктів.
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12.06.2020 10:21 Відповісти
Министр русской культуры
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12.06.2020 10:25 Відповісти
Тобто Закон України для міністра культури України - не Закон? Прикольний міністр...
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12.06.2020 10:26 Відповісти
тут весь кабмин на приколе
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12.06.2020 10:50 Відповісти
Ткаченко - министр культуры России? Или Украины???
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12.06.2020 10:34 Відповісти
минситр "какаяразница"
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12.06.2020 10:54 Відповісти
ЧЬЕЙ?
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12.06.2020 10:49 Відповісти
Переключайся...судя по степени твоего идиотизма тебе уже не повредит..
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12.06.2020 10:53 Відповісти
ВЫ спрашиваете, как куётся гавно?
Да очень просто!
Достаточно пропустить ОДНО слово - и смысл существенно меняется, ср.:

"Русскоязычные сериалы в Украине идут на благо индустрии и экономики,"
"Русскоязычные сериалы, произведенные в Украине идут на благо индустрии и экономики,"
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12.06.2020 11:00 Відповісти
росія дійсно - ГАВНО.
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12.06.2020 11:13 Відповісти
Теперь у нас все по ЗЕ-бильному. Министр культуры Украины пропагандирует производство фильмов преимущественно на русском языке... Зепилы,сэр...
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12.06.2020 11:06 Відповісти
он не пропагандирует а защищает, от нападок упоротых "патриотов".
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12.06.2020 12:21 Відповісти
Пропустив слово:«...защищает РУССКИЙ МИР...». Тобто він діє в інтересах Росії. По суті є ворогом України.
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12.06.2020 21:57 Відповісти
Подлтавець... даже фамилию дебильную себе придумал,тролляка. На клавиатуре так спешил залогиниться...
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12.06.2020 23:52 Відповісти
Манкурт та запроданець,

що має офіційний статус -

Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що російськомовні серіали, вироблені в Україні українською командою, сприяють розвитку української індустрії та економіки. Джерело: https://censor.net/ua/n3201550
Російськомовні серіали в Україні йдуть на благо індустрії та економіки, - міністр культури Ткаченко - Цензор.НЕТ 686
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12.06.2020 11:34 Відповісти
И это министр культуры, позорище, не во благо культуры украинского народа, не во благо воспитания молодёжи на культурных ценностях Украины, не во благо моральных и духовных ценностей, а во благо бабала ему, клоуну , коломойскому. Гнать нахрен только за такие высказывания !
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12.06.2020 11:40 Відповісти
Дайте йому оселедця та нагадайте, що у нас вже шостий рік війна з раськай фєдераськай.
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12.06.2020 11:45 Відповісти
Ну да, есть украинцы и есть русские, вот это мы до сих пор не можем понять, и русские все будут делать для своей страны как это чучело, а украинцы будут терпеть. Терпеть пока Украина не станет хренорсией.
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12.06.2020 11:53 Відповісти
Ткаченко хоче кацапською говіркою створити по всій території України таке саме благо, яке має зараз ОРДЛО і Крим.
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12.06.2020 11:54 Відповісти
Почему никто не скажет ему чтоб он ехал в ростов за табачником??? Он же проверяет, раз не сказали, присуну поглубже.
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12.06.2020 11:55 Відповісти
Це мав би зробить Зе... , та він сам такий.
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12.06.2020 21:59 Відповісти
Русскоязычные сериалы ЗЕПРЕЗА нужны ему и остальным холуям Кремля
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12.06.2020 12:18 Відповісти
А что не так? Выпускать сериалы на украинском - Харьков, Запорожье, Херсон, Днепр и пр. их смотреть не будут. Переключатся на раша-сериалы про доблестное фсб.
Сейчас украинские сериалы на русском - хорошего качества, население хавает с удовольствием.
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12.06.2020 12:20 Відповісти
так говорили и про квоты на радио, кто эти песни слушать будет...
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12.06.2020 12:22 Відповісти
на радио нет выбора, ты не можешь включить в машине москальское радио. А тут выбор есть - через интернет люди просто переключатся на Раша-фильмы.
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12.06.2020 12:29 Відповісти
Ты недооцениваешь количество простого нарида, который просто хавает то, что ему показывают по телевизору.
Покажут на украинском - схавают и на украинском.
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12.06.2020 16:08 Відповісти
Тобто українською харошева качєства зробити неможливо. У цьому нас, принаймні, вже 300 років переконують. У західній Україні не було русскава язика. І, відповідно, там не було Голодоморів.
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12.06.2020 12:43 Відповісти
где ты это у меня прочитал? Ткни носом.
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12.06.2020 13:25 Відповісти
за бабло все продаст...
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12.06.2020 12:20 Відповісти
Таких підарів хочеться просто повісити без суда і слідства.
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12.06.2020 12:54 Відповісти
Чергова консерва вскрита і тепер буде смердіти "русськім мирам".
Але може це і правильно......щоби була контрреволюція, тоді українці будуть розуміти що необхідно захищати свою ідентифікацію більш ефективніше.
Майдан нічого не навчив ідентифікаційно обрізану меншину, діставшись до влади вона знову чинить критичний нахил намагаючись змінити курс.
Ця меншина не може існувати без корупції, схем, кумівства, та кругового зобов"язання по національному ознаку. Олігархи вмерли, вони поділили між собою сфери впливу і стали правителями Може це і є ознаки демократії?????????
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12.06.2020 13:40 Відповісти
Лучше бы закупили качественных западных сериалов чем свой совковый ширпотреб снимать.
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12.06.2020 14:10 Відповісти
Ну в наглу у горло пхають ,великобарськую культуру деревенских снобов.
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12.06.2020 15:58 Відповісти
Хіба українці не самі відкрили зелену дорогу таким тупоголовим, обравши президентом блазня?
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12.06.2020 22:06 Відповісти
понятно, что в украине много русскоязычных, и они покупатели. я бы, например, смотрела бы на украинском что-то позитивное, но таких как я меньшинство. всем нужна аморалка, и по-русски с матом.
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12.06.2020 16:33 Відповісти
Спасибо, но как нибудь обойдемся от этой низкокачественной шняги.
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12.06.2020 17:32 Відповісти
''продвигать украинские идеи и украинские нарративы можно исключительно на украинском языке''. Це означає, що російськомовні серіали, зроблені в Україні будуть просувати російські ідеї і російські наративи? Тобто, справа не тільки в економіці. Це не просто цинізм. Це зрада інтересів України.
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12.06.2020 22:46 Відповісти
ткаченко - в отставку... потому что этот дерьмовый пацан уже служит ватникам...
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13.06.2020 07:18 Відповісти
Громадські й культурні діячі, політики та журналісти вимагають від президента Володимира Зеленського і його команди зупинити наступ на українську мову та інформаційний простір.
"Прямий" приєднується до цього звернення і публікує повний текст заяви.
Новітня історія України засвідчує: якщо влада пропонує "винести за дужки" питання української ідентичності, а лейтмотивом мовної політики стає "яка різниця?", невдовзі цій владі українська мова і все, що робить країну Україною, чомусь стає поперек горла.
Так було в часи Януковича-Табачника і Ківалова-Колесніченка, так відбувається і тепер.
Упродовж першого року президентства Зеленського жевріла надія, що владі вистачить відповідальності зосередитися на вирішенні гострих питань безпеки та економіки і не чіпати закон про мову та норми інших законів, що захищають українську освіту, культуру, медіапростір.
Ці закони містять важливі механізми єднання нації, захисту державної незалежності й національної безпеки України. Доки українське військо боронить нашу незалежність на фронті, ці закони зміцнюють її всередині країни. Вони працюють і підтримуються більшістю людей. Єдине, що потрібно від влади - неухильно їх виконувати.
Проте останнім часом влада почала озвучувати тези, досі характерні лише для пропаганди держави-агресора і пов'язаних з нею олігархічних кланів. Президент України, голова Верховної Ради, новий міністр культури й інформаційної політики та інші посадовці раптом почали розповідати про потребу переглянути закон про мову, про якусь "іншу сторону" (?!) яку треба "почути", про таємничих "вчених", руками яких влада хоче розворушити вже вирішене на законодавчому рівні питання державної мови і ощасливити українців "правильними" мовними ініціативами.
"Слуги народу" не обмежилися словами і переходять до практичних руйнівних дій, які потребують належної реакції з боку суспільства.
По-перше, влада з маніакальною впертістю намагається протягнути законопроєкт №2362 одіозного депутата Максима Бужанського, який уже втретє (!) виносять на засідання комітету з гуманітарної та інформаційної політики. Цей проєкт передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.
Проти цього антиукраїнського проєкту виступають не лише громадські й експертні середовища, але й Міністерство освіти й науки. Адже за три роки надруковані підручники та посібники, проведені курси для вчителів і ніщо не заважає переходу шкіл на українську мову. Очевидно, що форсований розгляд проєкту 2362 на комітеті потрібен для того, щоб проштовхнути його на пленарному засіданні Ради до канікул.
Причому в останній "доопрацьованій" редакції законопроєкт став ще небезпечнішим. Він до всього іншого руйнує мовні норми ухваленого вже нинішнім складом парламенту і підписаного Зеленським закону "Про повну загальну середню освіту", відкриваючи шлюзи для русифікації освітнього процесу.
Не менше обурення викликає і підготовлена до реєстрації і розгляду на комітеті нова версія законопроєкту №2693 "Про медіа". У тексті доопрацьованого законопроєкту не лише значно погіршені порівняно з попередньою версією і з чинним законодавством механізми захисту української мови, але й практично знищується такий важливий інструмент протидії російській інформаційній агресії як Перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
Законопроєкт пропонує скасувати чинний перелік 150 осіб, фільми, програми, концерти за участю яких не мають права демонструватися в Україні. Натомість сформувати за дуже вузькими критеріями куций Перелік осіб, що створюють загрозу медіапростору, потрапити в який можна буде лише через голосування Національної Ради з питань телебачення й радіомовлення, більшість якої становлять вихідці з "Кварталу 95" і студії "1+1". Це означає масове повернення на українські екрани й у концертні зали "артистів-рашистів" з усіма наслідками для інформаційної безпеки держави.
Це - червоні лінії, які влада не має права перетинати ні заради комерційних інтересів олігархічних медіа, ні, тим більше, на догоду Москві і її п'ятій колоні.
Ми закликаємо керівництво держави і парламенту, народних депутатів України:
1. Зняти з розгляду провокаційний законопроєкт Бужанського №2362 і припинити спроби відновлення русифікації освіти.
2. Під час реєстрації та розгляду в першому читанні нового законопроєкту "Про медіа" не допустити послаблення жодної чинної законодавчої норми, що захищає українську мову та національний інформаційний простір, зберегти чинний Перелік осіб, що загрожують національній безпеці та механізми його наповнення і застосування.
3. Відмовитися від спроб ревізії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і зосередитися на його неухильному виконанні. А в цілому замість збурення і розколу суспільства на мовному ґрунті - сконцентруватися на розв'язанні соціальних та економічних проблем українських громадян.
Захист нашої мови і культурно-інформаційного простору - це речі, які українці боронитимуть за будь-яку ціну всіма передбаченими законом засобами. Ми закликаємо владу дослухатися до наших справедливих вимог і не провокувати громадянське протистояння.

https://prm.ua/pripiniti-nastup-na-**********-movu-ta-informatsiyniy-prostir-vidkrite-zvernennya-do-vladi/
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15.06.2020 22:19 Відповісти
"русскоязычные сериалы, произведенные в Украине украинской командой, способствуют развитию украинской индустрии и экономики"
Да, в случае соблюдения маленького условия, согласно которому команда должна делать украинский дубляж для трансляции их в Украине.
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18.06.2020 13:24 Відповісти
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