Російськомовні серіали в Україні йдуть на благо індустрії та економіки, - міністр культури Ткаченко

Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що російськомовні серіали, вироблені в Україні українською командою, сприяють розвитку української індустрії та економіки.

Про це він заявив в ефірі hromadske, коментуючи заяву продюсера серіалів і фільмів телеканалу "1+1" Олени Єремєєвої про те, що мелодрами українською мовою знімати невигідно, а комедії - навпаки, передає Цензор.НЕТ.

"Говорила вона, скоріше, про комерційну складову серіалів, які виробляються українською мовою. Якщо це україномовні комедії, то вони, в першу чергу, реалізуються в Україні", — зазначив Ткаченко.

Пізніше він пояснив, що виробництво великої кількості серіалів — це "питання економіки для каналів", а Державне агентство України з питань кіно "практично жодної копійки не вклало" у виробництво українськомовних серіалів.

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"До російської мови долучається економіка, пов’язана з можливостями продажу цих (тобто російськомовних, — ред.) серіалів Росії. Тому й відбувається такий дискурс стосовно того, що російської мови занадто багато в українському телепросторі", — додав міністр.

"Для мене в цьому дискурсі важливе інше: якщо продукт виробляється в Україні, українськими авторами, українськими режисерами, українськими акторами і навіть російською мовою — я вважаю, це на благо як індустрії, так і економіки", — заявив Ткаченко.

Водночас він додав, що просувати українські ідеї та українські наративи можна виключно українською мовою.