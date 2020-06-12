Російськомовні серіали в Україні йдуть на благо індустрії та економіки, - міністр культури Ткаченко
Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що російськомовні серіали, вироблені в Україні українською командою, сприяють розвитку української індустрії та економіки.
Про це він заявив в ефірі hromadske, коментуючи заяву продюсера серіалів і фільмів телеканалу "1+1" Олени Єремєєвої про те, що мелодрами українською мовою знімати невигідно, а комедії - навпаки, передає Цензор.НЕТ.
"Говорила вона, скоріше, про комерційну складову серіалів, які виробляються українською мовою. Якщо це україномовні комедії, то вони, в першу чергу, реалізуються в Україні", — зазначив Ткаченко.
Пізніше він пояснив, що виробництво великої кількості серіалів — це "питання економіки для каналів", а Державне агентство України з питань кіно "практично жодної копійки не вклало" у виробництво українськомовних серіалів.
"До російської мови долучається економіка, пов’язана з можливостями продажу цих (тобто російськомовних, — ред.) серіалів Росії. Тому й відбувається такий дискурс стосовно того, що російської мови занадто багато в українському телепросторі", — додав міністр.
"Для мене в цьому дискурсі важливе інше: якщо продукт виробляється в Україні, українськими авторами, українськими режисерами, українськими акторами і навіть російською мовою — я вважаю, це на благо як індустрії, так і економіки", — заявив Ткаченко.
Водночас він додав, що просувати українські ідеї та українські наративи можна виключно українською мовою.
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Дайож на экраны побольше экономически полезных русскоязычных сериалов, и лучше, чтоб с оригинальными русскоязычными с раиси, а не эти ваши шокающие украинские подделки!
Что нибудь с Охлобыстиным или вон тем мордастеньким, который йогурты любит!!!
Да очень просто!
Достаточно пропустить ОДНО слово - и смысл существенно меняется, ср.:
"Русскоязычные сериалы в Украине идут на благо индустрии и экономики,"
"Русскоязычные сериалы, произведенные в Украине идут на благо индустрии и экономики,"
що має офіційний статус -
Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що російськомовні серіали, вироблені в Україні українською командою, сприяють розвитку української індустрії та економіки. Джерело: https://censor.net/ua/n3201550
Сейчас украинские сериалы на русском - хорошего качества, население хавает с удовольствием.
Покажут на украинском - схавают и на украинском.
Але може це і правильно......щоби була контрреволюція, тоді українці будуть розуміти що необхідно захищати свою ідентифікацію більш ефективніше.
Майдан нічого не навчив ідентифікаційно обрізану меншину, діставшись до влади вона знову чинить критичний нахил намагаючись змінити курс.
Ця меншина не може існувати без корупції, схем, кумівства, та кругового зобов"язання по національному ознаку. Олігархи вмерли, вони поділили між собою сфери впливу і стали правителями Може це і є ознаки демократії?????????
"Прямий" приєднується до цього звернення і публікує повний текст заяви.
Новітня історія України засвідчує: якщо влада пропонує "винести за дужки" питання української ідентичності, а лейтмотивом мовної політики стає "яка різниця?", невдовзі цій владі українська мова і все, що робить країну Україною, чомусь стає поперек горла.
Так було в часи Януковича-Табачника і Ківалова-Колесніченка, так відбувається і тепер.
Упродовж першого року президентства Зеленського жевріла надія, що владі вистачить відповідальності зосередитися на вирішенні гострих питань безпеки та економіки і не чіпати закон про мову та норми інших законів, що захищають українську освіту, культуру, медіапростір.
Ці закони містять важливі механізми єднання нації, захисту державної незалежності й національної безпеки України. Доки українське військо боронить нашу незалежність на фронті, ці закони зміцнюють її всередині країни. Вони працюють і підтримуються більшістю людей. Єдине, що потрібно від влади - неухильно їх виконувати.
Проте останнім часом влада почала озвучувати тези, досі характерні лише для пропаганди держави-агресора і пов'язаних з нею олігархічних кланів. Президент України, голова Верховної Ради, новий міністр культури й інформаційної політики та інші посадовці раптом почали розповідати про потребу переглянути закон про мову, про якусь "іншу сторону" (?!) яку треба "почути", про таємничих "вчених", руками яких влада хоче розворушити вже вирішене на законодавчому рівні питання державної мови і ощасливити українців "правильними" мовними ініціативами.
"Слуги народу" не обмежилися словами і переходять до практичних руйнівних дій, які потребують належної реакції з боку суспільства.
По-перше, влада з маніакальною впертістю намагається протягнути законопроєкт №2362 одіозного депутата Максима Бужанського, який уже втретє (!) виносять на засідання комітету з гуманітарної та інформаційної політики. Цей проєкт передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.
Проти цього антиукраїнського проєкту виступають не лише громадські й експертні середовища, але й Міністерство освіти й науки. Адже за три роки надруковані підручники та посібники, проведені курси для вчителів і ніщо не заважає переходу шкіл на українську мову. Очевидно, що форсований розгляд проєкту 2362 на комітеті потрібен для того, щоб проштовхнути його на пленарному засіданні Ради до канікул.
Причому в останній "доопрацьованій" редакції законопроєкт став ще небезпечнішим. Він до всього іншого руйнує мовні норми ухваленого вже нинішнім складом парламенту і підписаного Зеленським закону "Про повну загальну середню освіту", відкриваючи шлюзи для русифікації освітнього процесу.
Не менше обурення викликає і підготовлена до реєстрації і розгляду на комітеті нова версія законопроєкту №2693 "Про медіа". У тексті доопрацьованого законопроєкту не лише значно погіршені порівняно з попередньою версією і з чинним законодавством механізми захисту української мови, але й практично знищується такий важливий інструмент протидії російській інформаційній агресії як Перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
Законопроєкт пропонує скасувати чинний перелік 150 осіб, фільми, програми, концерти за участю яких не мають права демонструватися в Україні. Натомість сформувати за дуже вузькими критеріями куций Перелік осіб, що створюють загрозу медіапростору, потрапити в який можна буде лише через голосування Національної Ради з питань телебачення й радіомовлення, більшість якої становлять вихідці з "Кварталу 95" і студії "1+1". Це означає масове повернення на українські екрани й у концертні зали "артистів-рашистів" з усіма наслідками для інформаційної безпеки держави.
Це - червоні лінії, які влада не має права перетинати ні заради комерційних інтересів олігархічних медіа, ні, тим більше, на догоду Москві і її п'ятій колоні.
Ми закликаємо керівництво держави і парламенту, народних депутатів України:
1. Зняти з розгляду провокаційний законопроєкт Бужанського №2362 і припинити спроби відновлення русифікації освіти.
2. Під час реєстрації та розгляду в першому читанні нового законопроєкту "Про медіа" не допустити послаблення жодної чинної законодавчої норми, що захищає українську мову та національний інформаційний простір, зберегти чинний Перелік осіб, що загрожують національній безпеці та механізми його наповнення і застосування.
3. Відмовитися від спроб ревізії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і зосередитися на його неухильному виконанні. А в цілому замість збурення і розколу суспільства на мовному ґрунті - сконцентруватися на розв'язанні соціальних та економічних проблем українських громадян.
Захист нашої мови і культурно-інформаційного простору - це речі, які українці боронитимуть за будь-яку ціну всіма передбаченими законом засобами. Ми закликаємо владу дослухатися до наших справедливих вимог і не провокувати громадянське протистояння.
https://prm.ua/pripiniti-nastup-na-**********-movu-ta-informatsiyniy-prostir-vidkrite-zvernennya-do-vladi/
Да, в случае соблюдения маленького условия, согласно которому команда должна делать украинский дубляж для трансляции их в Украине.