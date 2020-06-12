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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у світі захворіли 7,59 млн осіб, найбільше в США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв досягла 423,8 тис.

COVID-19: у світі захворіли 7,59 млн осіб, найбільше в США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв досягла 423,8 тис.

Станом на ранок 11 червня у світі зареєстрували 7,59 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 7 597 430 (7 458 921 - вчора) випадків інфікування та 423 846 (419 020- вчора) смертей через коронавірус.

COVID-19: у світі захворіли 7,59 млн осіб, найбільше в США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв досягла 423,8 тис. 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 116 034 (+ 904 за добу), хворих - 2 089 701 (+ 23 300 за добу).

На другому місці за кількістю хворих  Бразилія - ​​805 649 інфікованих (+30 465 за добу) і 41 058 (+ 1 261 за добу) летальних випадків.

Росія посідає  третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 502 436 осіб (+ 8 779 за добу), кількість смертей - 6 532 (+ 174 за добу).

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Індія випередила Велику Британію за кількістю хворих: 298 283 (+ 11 128 за добу), 8 501 летальний випадок (+ 394 за добу).

У Великій Британії - 291 409 хворих (+ 1 266 за добу), померли 41 279 пацієнтів (+ 151).

В Іспанії зареєстрували 289 787 (+ 427 за добу) пацієнтів, померли 27 136. За останню добу летальних випадків в країні не зафіксовано.

В Італії зафіксували COVID-19 у 236 142 (+ 379) осіб. Померло 34 167 (+ 53) осіб.

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COVID-19: у світі захворіли 7,59 млн осіб, найбільше в США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв досягла 423,8 тис. 02

Нагадаємо, станом на ранок 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19. За добу - 683 нові випадки. 16 осіб померли від хвороби.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Полмиллиона погибших, а кацапетовские тролли продолжают: "Никакого коронавируса нет. Вас разводят. Не носите намордники". Идиоты. Вот когда все, у кого над масками торчат носы, перевыздыхают, эпидемия пойдет на спад.
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12.06.2020 09:40 Відповісти
Безкарантинна Білорусь обійшла безкарантинну Швецію..

Але їм обійти піденну Африку по заражуваності все одно не вдасться..

Тому що У Південній Африці з карантином у 3 рази більше народу,чим у них разом..
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12.06.2020 10:17 Відповісти
 
 