За сутки на Львовщине выявили 112 новых случаев COVID-19, всего 2526 инфицированных и 92 умерших, - горсовет

По состоянию на утро 12 июня во Львове и Львовской области подтверждены 2526 случаев инфицирования коронавирусом, из них 92 - летальных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

По данным ведомства, в общем коронавирусная инфекция обнаружена у 2526 человек, 92 человека умерли. 598 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 534 ПЦР-теста, из которых 112 - положительные (из них - 60 это жители Львова).

"За эти сутки наши лаборатории провели много ПЦР-тестов - это 534 анализа. Из них 112 - положительные. Такая динамика у нас в среднем за последние дни", - сообщила руководитель городского штаба по борьбе с коронавирусом Галина Сличная.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире заболели 7,59 млн человек, больше всего в США, РФ, Бразилии и Индии. Число жертв достигло 423,8 тыс.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5328 человек, госпитализированы - 830, на амбулаторном лечении - 4498 человек, выписаны - 644 человека. Сейчас в больнице находятся 178 человек, из них в реанимации - 8 человек, на аппарате ИВЛ - 1 человек.

Напомним, по состоянию на утро 12 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 753 случая COVID-19. За сутки - 683 новых случая. 16 человек умерли от болезни.