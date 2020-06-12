Головний санлікар Ляшко про рекордне зростання випадків COVID-19: Ми усуваємо чергу зразків для тестування на коронавірус
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив рекордне зростання кількості людей, у яких виявили коронавірусну хворобу, отриманням результатів від зразків, які були направлені на аналіз ще за кілька днів до того. Тобто йдеться про випадки, які могли б оголосити раніше, але через недостатню кількість потужностей для тестування про них оголосили лише зараз.
Про це Ляшко розповів в ефірі Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.ua.
"Ми усуваємо чергу зі зразків, які були зібрані впродовж останніх днів. Передавали (зразки — ред.) в інші лабораторії, для того, щоб протестувати і не було черги, і робились потім дослідження "сьогодні на сьогодні" або "сьогодні на завтра"", — сказав головний санлікар.
Він також додав, що найбільше непроаналізованих зразків накопичилося в Києві та Львівській області. Зокрема, в останній очікують на перевірку двох тисяч зразків крові на коронавірус — їх протягом дня мають доставити до Національної референс-лабораторії.
Нагадаємо, в Україні за 10 червня виявили 689 нових випадків, що є добовим рекордом, за 11 червня - 683 нові випадки.
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За прошлый год в ДТП погибли 3454 чел.
Нужно запретить автомобили.
Утонули около 1000 чел.
Нужно запретить купаться.
В мире ежегодно умирает более 3 000 000 чел. от алкоголя.
Нужно запретить бухать.
Ну и т.д.
Тонут бухие - надо принудительно лечить от алкоголизма
умирают "от алкоголя" - на самом деле умирают от контрафактного алкоголя - надо принудительно лечить от алкоголизма и контролировать контрафакт.
Или можно продолжать жить так как мы и ныть - а чего мы так плохо живем, и валить в Польшу или Канаду. Где будете как миленькие ездить не нарушая ПДД и пить алкоголь за бешеные деньги из спецмагазинов.
О_о...