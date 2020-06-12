Головний санлікар Ляшко про рекордне зростання випадків COVID-19: Ми усуваємо чергу зразків для тестування на коронавірус

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив рекордне зростання кількості людей, у яких виявили коронавірусну хворобу, отриманням результатів від зразків, які були направлені на аналіз ще за кілька днів до того. Тобто йдеться про випадки, які могли б оголосити раніше, але через недостатню кількість потужностей для тестування про них оголосили лише зараз.

Про це Ляшко розповів в ефірі Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.ua.

"Ми усуваємо чергу зі зразків, які були зібрані впродовж останніх днів. Передавали (зразки — ред.) в інші лабораторії, для того, щоб протестувати і не було черги, і робились потім дослідження "сьогодні на сьогодні" або "сьогодні на завтра"", — сказав головний санлікар.

Він також додав, що найбільше непроаналізованих зразків накопичилося в Києві та Львівській області. Зокрема, в останній очікують на перевірку двох тисяч зразків крові на коронавірус — їх протягом дня мають доставити до Національної референс-лабораторії.

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Нагадаємо, в Україні за 10 червня виявили 689 нових випадків, що є добовим рекордом, за 11 червня - 683 нові випадки.