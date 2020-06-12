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Новини Коронавірус і карантин
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Головний санлікар Ляшко про рекордне зростання випадків COVID-19: Ми усуваємо чергу зразків для тестування на коронавірус

Головний санлікар Ляшко про рекордне зростання випадків COVID-19: Ми усуваємо чергу зразків для тестування на коронавірус

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив рекордне зростання кількості людей, у яких виявили коронавірусну хворобу, отриманням результатів від зразків, які були направлені на аналіз ще за кілька днів до того. Тобто йдеться про випадки, які могли б оголосити раніше, але через недостатню кількість потужностей для тестування про них оголосили лише зараз.

Про це Ляшко розповів в ефірі Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.ua.

"Ми усуваємо чергу зі зразків, які були зібрані впродовж останніх днів. Передавали (зразки — ред.) в інші лабораторії, для того, щоб протестувати і не було черги, і робились потім дослідження "сьогодні на сьогодні" або "сьогодні на завтра"", — сказав головний санлікар.

Він також додав, що найбільше непроаналізованих зразків накопичилося в Києві та Львівській області. Зокрема, в останній очікують на перевірку двох тисяч зразків крові на коронавірус — їх протягом дня мають доставити до Національної референс-лабораторії.

Також читайте: COVID-19: у світі захворіли 7,59 млн осіб, найбільше в США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв досягла 423,8 тис.

Нагадаємо, в Україні за 10 червня виявили 689 нових випадків, що є добовим рекордом, за 11 червня - 683 нові випадки.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
З одної сторони він правий. Завжди після вихідних іде стрибок. Проте 2 дні поспіль під 700 нових випадків? Чергою опрацювання це не виправдаєш. Посипалось.
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12.06.2020 09:07
+4
Сміялись над вашим керівництвом. А над нашим керівництвом ми вже рік сміємось, інколи крізь сльози.
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12.06.2020 09:08
+4
Тобто, раніще умисно "стримували" статистику? Ну, чародії, фокусники, клоуни, шахраї, мать вашу.
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12.06.2020 09:20
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Интересно почему эта очередь образовалась? Не было бы заболевших то и очереди не было бы. Все взаимосвязано.
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12.06.2020 09:32 Відповісти
потому что кому-то нужна "позитивная статистика"
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12.06.2020 09:38 Відповісти
То есть ещё плюс те,кто в очереди....
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12.06.2020 09:39 Відповісти
Украина:
За прошлый год в ДТП погибли 3454 чел.
Нужно запретить автомобили.
Утонули около 1000 чел.
Нужно запретить купаться.
В мире ежегодно умирает более 3 000 000 чел. от алкоголя.
Нужно запретить бухать.
Ну и т.д.
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12.06.2020 09:57 Відповісти
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12.06.2020 10:11 Відповісти
рост ДТП - надо ужесточать контроль ПДД, как и во всем мире
Тонут бухие - надо принудительно лечить от алкоголизма
умирают "от алкоголя" - на самом деле умирают от контрафактного алкоголя - надо принудительно лечить от алкоголизма и контролировать контрафакт.
Или можно продолжать жить так как мы и ныть - а чего мы так плохо живем, и валить в Польшу или Канаду. Где будете как миленькие ездить не нарушая ПДД и пить алкоголь за бешеные деньги из спецмагазинов.
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12.06.2020 10:28 Відповісти
а рост количества госпитализированных с пневмонией вследствие Ковида - тоже следствие увеличения кол-ва тестируемых?
О_о...
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12.06.2020 10:25 Відповісти
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