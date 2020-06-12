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Якщо Трамп програє вибори і не залишить Білий дім, то його звідти виведуть військові, - Байден

Якщо Трамп програє вибори і не залишить Білий дім, то його звідти виведуть військові, - Байден

Колишній віцепрезидент США і ймовірний кандидат на виборах глави держави від демократичної партії Джо Байден заявив, що в разі, якщо Дональд Трамп після того, як програє вибори президента в листопаді, спробує оскаржити їхні результати і відмовиться залишати Білий дім, то звідти його виведуть військові.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише CNN.

У ході інтерв'ю журналіст запитав у Байдена, що станеться, якщо Трамп програє на президентських виборах, але відмовиться покинути свій пост. У відповідь колишній екс-президент сказав, що в цьому випадку допоможуть військові.

"Я абсолютно впевнений, вони дуже швидко випровадять його з Білого дому", — зазначив Байден.

Також читайте: Байден обходить Трампа на 14%, - опитування. ФОТО

Новий прогноз від The Economist дає колишньому віце-президенту і потенційному кандидату в президенти США від Демократичної партії Джо Байдену 83% шансів на перемогу в колегії вибірників і 96% шансів на перемогу на загальних президентських виборах. Аналітики прогнозують його перевагу над президентом США Дональдом Трампом.

The Economist аналізує дані опитувань, економіку та демографічні дані для прогнозування виборів в США в 2020 році

Наголошується, що Байден, швидше за все, переможе Дональда Трампа в колегії вибірників.

Автор: 

Байден Джо (2887) вибори (6689) США (22769) Трамп Дональд (5607)


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Топ коментарі
+19
Если полиция и армия откажутся навести порядок в стране, реднеки достанут из своих гаражей автоматическое оружие и частично перестреляют гоминидов, а остальных реаптриируют обратно в Африку.
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12.06.2020 09:24
+12
В США происходит в точности тот же сценарий по которому гномы разрушают государства: со дна общества поднимают бунт обсосов, одновременно подкупая силовые органы чтобы они не вмешивались. Деятельность шайки Троцкого-Ульянова помните ? Вот, те же самые силы и сейчас рушат Америку. Там всё чётко, программа начатая ещё во Французскую революцию: накачивают быдло деньгами, наркотиками; проводят массовый террор против среднего класса, затем дробят государство на более мелкие составляющие, а на должность "президента" сажают какую-нибудь смешную марионетку, типа Зеленского.
Это называется "создание нового мирового порядка".
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12.06.2020 09:46
+10
Пусть победит Трамп, демократы - это сборище питорасов в худшем смысле этого слова
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12.06.2020 09:45
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это потому что Пентагон уже слил Трампа...
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12.06.2020 09:19 Відповісти
Влажные мечты кремлевского сортира
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12.06.2020 09:48 Відповісти
ПОЛОУМНОЕ рыжее чмо должно уйти,тогда вовику зеленскому прийдется о-о-чень плохо !!!
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12.06.2020 11:26 Відповісти
Скоріше явно хворого на деменцію байдена відвезуть до шпиталю санітари.
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12.06.2020 12:26 Відповісти
маячня... у Трампа така ж деменція як і Байдена по віку
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12.06.2020 13:16 Відповісти
... і зачекай-но ще на хід конем від Байдена, в Америці не тільки Президента обирать, а ще й віце-президента, ПАРУ діячів, поки офіційно не оголошено старту виборчої гонки, де Байден презентує свого віце-президента... їм може стати дуже відомий республіканець, чи республіканка))
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12.06.2020 13:30 Відповісти
Американці вже почали боятися Байдена.
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12.06.2020 09:20 Відповісти
Газети Байдена дають йому дуже високі відсотки на перемогу. А всі чекають результату підрахунків голосів. Ці вибори будуть дуже цікаві.
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12.06.2020 09:24 Відповісти
різниця буде невелика за голосами виборників
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12.06.2020 09:27 Відповісти
Если влезут ********** хакеры,то трамп снова выиграет
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12.06.2020 09:33 Відповісти
Это, точно.
Никогда ещё кацапам не было так хреново, как при трампе.
Мазохисты, мля.
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12.06.2020 09:43 Відповісти
то то он постоянно рашу хочет вернуть в G8
Ой "плохо"
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12.06.2020 11:51 Відповісти
Не вийграет. Раньше бил ефект неожиданности, сейчас все знают кто такой ***** и что от него ждать.
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12.06.2020 10:11 Відповісти
Це дерьмо завтраподохне
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12.06.2020 09:49 Відповісти
Если полиция и армия откажутся навести порядок в стране, реднеки достанут из своих гаражей автоматическое оружие и частично перестреляют гоминидов, а остальных реаптриируют обратно в Африку.
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12.06.2020 09:24 Відповісти
там крім реліктових гомінідів є ще велика кількість проміжних гібридних форм..здебільшого іспаномовних..
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12.06.2020 09:31 Відповісти
Их частично подчистили ковидом в NY и LA, но похоже что маловато.
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12.06.2020 09:32 Відповісти
якщо не помиляюсь, то ще років з п'ять - десять тому вони стали найбільшою національною меншиною у штатах..
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12.06.2020 09:37 Відповісти
Так их для этого сорок лет завозили через мексиканскую границу.
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12.06.2020 09:39 Відповісти
я до того, що відстрілом гомінідів це не закінчиться..
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12.06.2020 09:46 Відповісти
Конечно, не закончится. Кровищи будет колоссальное количество.
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12.06.2020 09:47 Відповісти
або буде як у ПАР після "демократизації"..кров пустять лише одній стороні..
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12.06.2020 09:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fcsu-HGP9G4 ))
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12.06.2020 09:46 Відповісти
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12.06.2020 09:52 Відповісти
А на Ростов его не заберут??
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12.06.2020 09:25 Відповісти
Ростов не резиновый !!😁😁😁
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12.06.2020 09:31 Відповісти
глупый вопрос и такой же глупый ответ
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12.06.2020 09:29 Відповісти
Якщо негри вже зараз творять в США анархію, то уявляю що буде в США років через 50. США просто перетвориться на якесь Сомалі. Якщо хтось сумнівається, то почитайте в статистиці скільки народжується в США негрів, а скільки білих. В негритянських сім'ях по 5-6 дітей. В білих 1-2 дитини
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12.06.2020 09:31 Відповісти
а сколько геев и лесбиянок? вырождение ждет америку
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12.06.2020 09:35 Відповісти
Геї і лезбіянки ніякої загрози не несуть. От деякі індивіди, тут умнічають, і пропонують уявити що буде зі мною через 50 років... Це типові виборці зеленського, і вони доволі тупі, не вміють аналізувати.
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12.06.2020 11:15 Відповісти
Якщо Трамп програє вибори і не залишить Білий дім, то його звідти виведуть військові, - Байден - Цензор.НЕТ 252 https://censor.net/ua/user/462985

Якщо негри вже зараз творять в США анархію, то уявляю що буде в США років через 50.

Якщо Трамп програє вибори і не залишить Білий дім, то його звідти виведуть військові, - Байден - Цензор.НЕТ 252 https://censor.net/ua/user/462985

Геї і лезбіянки ніякої загрози не несуть. От деякі індивіди, тут умнічають, і пропонують уявити що буде зі мною через 50 років..Це типові виборці зеленського, і вони доволі тупі, не вміють аналізувати.ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Тихо сам с собою я веду беседу.
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12.06.2020 12:06 Відповісти
Ти краще уяви що з тобою буде через 50 років
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12.06.2020 09:50 Відповісти
колись клінтоніха теж була певна у перемозі..не кажи гоп..
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12.06.2020 09:32 Відповісти
В этот раз рыжий орангутан проиграет.
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12.06.2020 11:26 Відповісти
подивимось..
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12.06.2020 11:46 Відповісти
Помнится про Клинтон говорили тоже самое. Что 100% победит....
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12.06.2020 09:32 Відповісти
так разница этих выборов от тех, что один из кандидатов уже успел обосраться
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12.06.2020 09:51 Відповісти
два старых маразматика, такая большая америка, что больше не кому доверить ядерную кнопку, как этим старцам?
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12.06.2020 09:34 Відповісти
Вовке ********!
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12.06.2020 09:51 Відповісти
Байден вже гази не може втримати у прямому етері, куди йому в президенти, а Трамп знову виграє. Для України це великого значення не має, Трамп, звичайно, не цяця, шахраюватий і трохи прокацапський, але Клінтон та Обама взагалі були кацапською агентурою, які і шкодили США, і зрадили Україну. І корупціонер Байден, що чудово злигався з янучарами і разом з ними грабував Україну, жодної довіри не викликає.
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12.06.2020 09:35 Відповісти
Це демаю, не моя і не Ваша проблема. Ви тут у себе розберіться за кого голосувати, ато вибираєте самий великий непотріб і ще намагаєтеся вчити норимальних людей. Нам всеодно хто виграє вибори, бо американці наші друзі і в тій і в другй партії. А московити вороги, з якого боку не подивися.
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12.06.2020 10:09 Відповісти
Покажите пример всем, шлепнете трампушку прям перед белим домом! Зебил с путлером обосрутся шлакоблоками)
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12.06.2020 09:35 Відповісти
Шлепни вовочку ******** в сортире,путинососец
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12.06.2020 09:52 Відповісти
дивні діла) респи стали демократами і навпаки
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12.06.2020 09:36 Відповісти
Невже? Як були демократи глобалістами (партія рабовласників в минулому, до речі, це ж глобалізм у чистому вигляді), так ними і залишаються, хіба що повністю на цей час контролюються єврейським фінансовим капіталом, а усі ці нікчеми з антіфа та чорних банд лише тупий інстумент для повернення у владу. Тому ***** як був, так і буде їх природнім спільником, бо погляди однакові, питання лише в розподілі сфер впливу. До того ж Росія повністю контролюється тим же еврейським капіталом, тож вони взагалі одновірці і однодумці. Трам же націоналіст (в певному сенсі) і ізоляціоніст (теж певною мірою), тож він може загравати з *****м і навіть сипатизувати йому, але вони природні вороги, і з загравань заздалегідь нічого не вийде, історію не обдуриш.
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12.06.2020 09:47 Відповісти
Так це демократи пропонують повернути підоРашку в G7? Не Трампуша з респами?)
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12.06.2020 09:54 Відповісти
А це неважливо, важливі лише спільні інтереси. А повернення в G7 це лише питання іміджу, насправді Росія там зайва з о'бєктивних чинників - вона заслабка економічно.
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12.06.2020 10:00 Відповісти
Что там происходит???Дикий Запад вернулся в США???)))
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12.06.2020 09:41 Відповісти
В США происходит в точности тот же сценарий по которому гномы разрушают государства: со дна общества поднимают бунт обсосов, одновременно подкупая силовые органы чтобы они не вмешивались. Деятельность шайки Троцкого-Ульянова помните ? Вот, те же самые силы и сейчас рушат Америку. Там всё чётко, программа начатая ещё во Французскую революцию: накачивают быдло деньгами, наркотиками; проводят массовый террор против среднего класса, затем дробят государство на более мелкие составляющие, а на должность "президента" сажают какую-нибудь смешную марионетку, типа Зеленского.
Это называется "создание нового мирового порядка".
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12.06.2020 09:46 Відповісти
Там же уже закончились погромы?
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12.06.2020 09:52 Відповісти
Они будут идти постоянно, пока гоминидов не выгонят обратно в Африку.
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12.06.2020 09:59 Відповісти
Троцький та Членін це агенти протилежних сил.
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12.06.2020 10:41 Відповісти
Разве ?
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12.06.2020 10:42 Відповісти
Ну да, Бронштейн це американоєврейські фінансисти , Ленін це імперці Німеччини, переміг Бронштейн, бо йому допомогли генштабівці РІ. Дивимось на результати першої світової.
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12.06.2020 10:47 Відповісти
Ульянов ошивался в Швейцарии... хотя, может и так.
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12.06.2020 10:56 Відповісти


Мені не потрібно, щоб цей ідіотизм перейшов до Канади.
Та й Штати мають бути сильними. Без питань.
Трюдо любить всі ці шоу з паданням на коліна (то - винятково його проблеми) ... терендить про =systemic racism=, доколупався до поліції ... RCMP ...
Наш (мій employer) big boss під час щотижневої конференції сказав, що =All lives matter=, бо мене уже тіпає, як я чую =справа джорджа флойда= ...
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13.06.2020 10:20 Відповісти
Когда грызутся два пса не нужно кому-либо сунуть между них свою голову, откусят по задницу.
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12.06.2020 09:43 Відповісти
Что за херня там у вас происходит? Такие заявления не допустимы.
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12.06.2020 09:44 Відповісти
Пусть победит Трамп, демократы - это сборище питорасов в худшем смысле этого слова
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12.06.2020 09:45 Відповісти
нет, победит Байден и устроит зенытику "приключения")
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12.06.2020 09:53 Відповісти
Старий маразматик уявляє себе рятівником нації. Хєр тобі, а не президенство. Трамп 2020!
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12.06.2020 09:47 Відповісти
Демократи рано святкують перемогу, їх шоу з негретянськими протестами, коштували трампу велику долю рейтингу... Але Трамп шоумен побачимо чим це закінчиться, більшість виборців живуть там інтернетом.... Російський фейсбук, де головний акціонер колишній росіянин, може знову зробити вибори..
А може це було сплановано, зараз після протестів серед негрів великий всплеск захворюваності на короновірус більшість без страховки.... Цікаве рішення давньої проблеми і менше антитрампівського електорату...
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12.06.2020 09:48 Відповісти
пьетро тоже так говорил!)))
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12.06.2020 09:51 Відповісти
трамп вассал фуйла
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12.06.2020 09:53 Відповісти
пусть лучше расскажу че там с Эпштейном и с почтовым сервером Киллари
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12.06.2020 09:53 Відповісти
Злющий какой ... бубочке перепадет от него не хило
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12.06.2020 09:55 Відповісти
бубочка Деркача ему бросит в пасть)
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12.06.2020 09:56 Відповісти
Мистер Байден, нашего гундосова тоже не забудьте вынести)
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12.06.2020 09:56 Відповісти
а вообще обратите внимание, как СМИ дешево и эффективно манипулируют плебсом: задают подготовленный вопрос нужному кандидату в таком ключе, словно что-то негативное, связанное с нежеланным кандидатом, обязательно произойдет: "что будет, если выяснится, что Трамп - дальний родственник Гитлера, на завтрак ест испаноговорящих младенцев и держит в подвале черных трансгендеров в цепях, для ежедневного угнетения и харрасмента?"
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12.06.2020 09:59 Відповісти
Зачем Украине лезть в американскую политику? Москве это на руку.
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12.06.2020 10:09 Відповісти
Трампа на свалку истории - гоу ту Раша!
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12.06.2020 10:10 Відповісти
Не говори "гоп" ...! Трамп не подарок, но из двух 3,1415д@р@сов выберут наименьшего 3,1415д@р@са, хотя один не чем не лучше другого!

Как бы Байдена самого после проигрыша не увели в наручниках прокуроры /за коррупцию/!
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12.06.2020 10:10 Відповісти
так уже давно бы увели прокуроры Байдена в наручниках за коррупцию... чего же не увели? 4 года было чтоб увести... а может потому что коррупции никакой и не было и не за что уводить.
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12.06.2020 10:14 Відповісти
если петю соего до сих пор не повязали, то это не значит, что он не вор и не коррупционер!
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12.06.2020 10:19 Відповісти
мы говорим об американской правохранительной системе и Байдене, не переводи стрелки на петю соевого, и постарайся понять то, о чем я написал выше, против Байдена нет дел о коррупции, у американских прокуроров на Байдена ничего нет, поэтому Трамп только и может что пукнуть в лужу
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12.06.2020 10:29 Відповісти
отсутствие дел ни есть отсутствие факта коррупции! не только у байдена, но и у трампа и еще кучи политиков и бизнесменов "рыльце в пушку"! на это "глаза закрывают" не только в украине
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12.06.2020 12:26 Відповісти
АСТАНАВИТЕСЬ! РОСТОВ НЕ РЕЗИНОВЫЙ!!!
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12.06.2020 10:14 Відповісти
Совсем плохой Дед стал - бредит по сумасшедчему.
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12.06.2020 10:15 Відповісти
Люди, як же вами легко стало маніпулювати! Ще до виборів далеко, а ви вже знаєте фіналістів, і більше того хто переможе і що "зробить" з папередніком. Це така справжня демократія? Вибір без вибору.
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12.06.2020 10:16 Відповісти
я бы посмотрел это шоу
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12.06.2020 10:27 Відповісти
Нас більше цікавить, кого виведуть к Кремля, хоч непевне винесуть, а не виведуть
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12.06.2020 10:45 Відповісти
Байден не Кеннеді, а Трамп не Рейган, тому ніякого зиску для України не буде.
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12.06.2020 10:54 Відповісти
Цыплят по осени считают...
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12.06.2020 11:03 Відповісти
Біден виграє з 117%. Чи 217%. А може 1117%.
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12.06.2020 11:06 Відповісти
Байден виграє, як би вас ватніків не бомбило.
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12.06.2020 11:28 Відповісти
Виграє виграє цей дружбан комуністичного китаю. на 1117%.
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12.06.2020 12:23 Відповісти
Он как Янукович попросить ***** ввести
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12.06.2020 11:29 Відповісти
Ненси тоже так д у м а л а ...
Однако вынесли ...
Якщо Трамп програє вибори і не залишить Білий дім, то його звідти виведуть військові, - Байден - Цензор.НЕТ 7033
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12.06.2020 11:57 Відповісти
прогрес деменции на лицо у старого маразматика
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12.06.2020 12:09 Відповісти
Схоже в байденутих істерика.
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12.06.2020 12:10 Відповісти
Умничка!
Боже,храни Америку!
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12.06.2020 15:35 Відповісти
 
 