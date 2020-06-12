Якщо Трамп програє вибори і не залишить Білий дім, то його звідти виведуть військові, - Байден
Колишній віцепрезидент США і ймовірний кандидат на виборах глави держави від демократичної партії Джо Байден заявив, що в разі, якщо Дональд Трамп після того, як програє вибори президента в листопаді, спробує оскаржити їхні результати і відмовиться залишати Білий дім, то звідти його виведуть військові.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише CNN.
У ході інтерв'ю журналіст запитав у Байдена, що станеться, якщо Трамп програє на президентських виборах, але відмовиться покинути свій пост. У відповідь колишній екс-президент сказав, що в цьому випадку допоможуть військові.
"Я абсолютно впевнений, вони дуже швидко випровадять його з Білого дому", — зазначив Байден.
Новий прогноз від The Economist дає колишньому віце-президенту і потенційному кандидату в президенти США від Демократичної партії Джо Байдену 83% шансів на перемогу в колегії вибірників і 96% шансів на перемогу на загальних президентських виборах. Аналітики прогнозують його перевагу над президентом США Дональдом Трампом.
The Economist аналізує дані опитувань, економіку та демографічні дані для прогнозування виборів в США в 2020 році
Наголошується, що Байден, швидше за все, переможе Дональда Трампа в колегії вибірників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Никогда ещё кацапам не было так хреново, как при трампе.
Мазохисты, мля.
Ой "плохо"
Якщо негри вже зараз творять в США анархію, то уявляю що буде в США років через 50.
https://censor.net/ua/user/462985
Геї і лезбіянки ніякої загрози не несуть. От деякі індивіди, тут умнічають, і пропонують уявити що буде зі мною через 50 років..Це типові виборці зеленського, і вони доволі тупі, не вміють аналізувати.ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Тихо сам с собою я веду беседу.
Это называется "создание нового мирового порядка".
Мені не потрібно, щоб цей ідіотизм перейшов до Канади.
Та й Штати мають бути сильними. Без питань.
Трюдо любить всі ці шоу з паданням на коліна (то - винятково його проблеми) ... терендить про =systemic racism=, доколупався до поліції ... RCMP ...
Наш (мій employer) big boss під час щотижневої конференції сказав, що =All lives matter=, бо мене уже тіпає, як я чую =справа джорджа флойда= ...
А може це було сплановано, зараз після протестів серед негрів великий всплеск захворюваності на короновірус більшість без страховки.... Цікаве рішення давньої проблеми і менше антитрампівського електорату...
Как бы Байдена самого после проигрыша не увели в наручниках прокуроры /за коррупцию/!
Однако вынесли ...
Боже,храни Америку!