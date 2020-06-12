Якщо Трамп програє вибори і не залишить Білий дім, то його звідти виведуть військові, - Байден

Колишній віцепрезидент США і ймовірний кандидат на виборах глави держави від демократичної партії Джо Байден заявив, що в разі, якщо Дональд Трамп після того, як програє вибори президента в листопаді, спробує оскаржити їхні результати і відмовиться залишати Білий дім, то звідти його виведуть військові.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише CNN.

У ході інтерв'ю журналіст запитав у Байдена, що станеться, якщо Трамп програє на президентських виборах, але відмовиться покинути свій пост. У відповідь колишній екс-президент сказав, що в цьому випадку допоможуть військові.

"Я абсолютно впевнений, вони дуже швидко випровадять його з Білого дому", — зазначив Байден.

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Новий прогноз від The Economist дає колишньому віце-президенту і потенційному кандидату в президенти США від Демократичної партії Джо Байдену 83% шансів на перемогу в колегії вибірників і 96% шансів на перемогу на загальних президентських виборах. Аналітики прогнозують його перевагу над президентом США Дональдом Трампом.

The Economist аналізує дані опитувань, економіку та демографічні дані для прогнозування виборів в США в 2020 році

Наголошується, що Байден, швидше за все, переможе Дональда Трампа в колегії вибірників.