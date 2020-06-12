За добу на COVID-19 захворіли 152 дитини і 73 медпрацівники, загалом 2 244 дитини та 5 322 медики, - Степанов
В Україні кількість хворих на коронавірус медиків становить 5 322 особи, інфіковані також 2 244 дитини.
Про це в ході брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 683 людини. З них 152 дитини, а також 73 медпрацівники. Госпіталізовано 130 осіб", - зазначив міністр.
У той же час зафіксовано 16 летальних випадків.
"Всього за час пандемії захворіли 29 753 особи. З них 2 244 дитини, а також 5 322 медпрацівники", - повідомив Степанов.
Про це в ході брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 683 людини. З них 152 дитини, а також 73 медпрацівники. Госпіталізовано 130 осіб", - зазначив міністр.
У той же час зафіксовано 16 летальних випадків.
"Всього за час пандемії захворіли 29 753 особи. З них 2 244 дитини, а також 5 322 медпрацівники", - повідомив Степанов.
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