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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 152 дитини і 73 медпрацівники, загалом 2 244 дитини та 5 322 медики, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 152 дитини і 73 медпрацівники, загалом 2 244 дитини та 5 322 медики, - Степанов

В Україні кількість хворих на коронавірус медиків становить 5 322 особи, інфіковані також 2 244 дитини.

Про це в ході брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 683 людини. З них 152 дитини, а також 73 медпрацівники. Госпіталізовано 130 осіб", - зазначив міністр.

У той же час зафіксовано 16 летальних випадків.

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"Всього за час пандемії захворіли 29 753 особи. З них 2 244 дитини, а також 5 322 медпрацівники", - повідомив Степанов.

Про це в ході брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 683 людини. З них 152 дитини, а також 73 медпрацівники. Госпіталізовано 130 осіб", - зазначив міністр.

У той же час зафіксовано 16 летальних випадків.

"Всього за час пандемії захворіли 29 753 особи. З них 2 244 дитини, а також 5 322 медпрацівники", - повідомив Степанов.

Автор: 

діти (5064) карантин (18172) лікарі (1287) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Эпидемиологический порог равен 1% заболевших от количества жителей, все остальное от лукавого.
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12.06.2020 09:41
+2
Увеличили количество тестов. Никакой эпидемии нет. С этих 600+ единицы лечат в больнице.
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12.06.2020 09:42
+1
600+ захворівших завжди були. Просто їх успішно маскували з допомогою черг на ПЛР.
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12.06.2020 09:40
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Наслідки відкриття дитячих садків і тотального нехтування батьками заходами безпеки.
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12.06.2020 09:26 Відповісти
Це наслідки тупорилої політики окозамилювання.
Черга на ПЛР тести близько 8 днів. Медсестра, з підозрою на ковід, здає тест і ще тиждень як ні в чому не бувало ходить на роботу, де заражає колег і пацієнтів. Зато у зебілів гарна статистика - не більше ніж 40-50 захворівших на область...
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12.06.2020 09:34 Відповісти
По 600+ захворілих з'явилось не в квітні чи травні, а саме після послаблення карантину в червні. "Політика окозамилювання" випадково зламалась саме в цей період?
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12.06.2020 09:38 Відповісти
600+ захворівших завжди були. Просто їх успішно маскували з допомогою черг на ПЛР.
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12.06.2020 09:40 Відповісти
А після послаблення карантину раптово вирішили не маскувати, ага.
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12.06.2020 09:41 Відповісти
"Послаблення" карантину вкупі з перфомансами бродячого цирку у Велюрі та хмельницькох кабаках теж зробили свою справу.
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12.06.2020 09:44 Відповісти
Увеличили количество тестов. Никакой эпидемии нет. С этих 600+ единицы лечат в больнице.
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12.06.2020 09:42 Відповісти
кількість тестів не збільшили. Просто перестали робити повторні тести для одужавших.
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12.06.2020 09:47 Відповісти
Эпидемиологический порог равен 1% заболевших от количества жителей, все остальное от лукавого.
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12.06.2020 09:41 Відповісти
А пандемию при каком процентном соотношении объявили?
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12.06.2020 09:51 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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12.06.2020 10:21 Відповісти
 
 