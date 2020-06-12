Чи водити дитину в дитсадок, батьки мають вирішувати самі, враховуючи ризики, - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, чи небезпечно водити дітей до дитячих садків під час карантину.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він розповів в ефірі "Україна 24".
"Так, у нас був випадок в Броварах. 1 червня вони відкрилися, 3-го захворіла вихователь, і 5-го почали всіх перевіряти. Відразу цей садок був закритий. Але рішення (водити дитину в садок. - Ред.) мають ухвалювати самі батьки", - сказав він.
Міністр зазначив, що в будь-якому випадку, крім постійного перебування вдома, ризики заразитися підвищуються.
"Звичайно, є ризик захворіти. Він зводиться до мінімуму тільки на самоізоляції. Вимірюючи ризики, потрібно розуміти, наскільки вони високі. Потрібно пам'ятати, що діти хворіють частіше за все безсимптомно або в легкій формі", - сказав він.
Нагадаємо, в дитячому саду "Калинка" м. Бровари зафіксували 12 випадків інфікування коронавірусом.
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