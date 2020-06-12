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Новини Коронавірус і карантин
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Чи водити дитину в дитсадок, батьки мають вирішувати самі, враховуючи ризики, - Степанов

Чи водити дитину в дитсадок, батьки мають вирішувати самі, враховуючи ризики, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, чи небезпечно водити дітей до дитячих садків під час карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він розповів в ефірі "Україна 24".

"Так, у нас був випадок в Броварах. 1 червня вони відкрилися, 3-го захворіла вихователь, і 5-го почали всіх перевіряти. Відразу цей садок був закритий. Але рішення (водити дитину в садок. - Ред.) мають ухвалювати самі батьки", - сказав він.

Міністр зазначив, що в будь-якому випадку, крім постійного перебування вдома, ризики заразитися підвищуються.

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"Звичайно, є ризик захворіти. Він зводиться до мінімуму тільки на самоізоляції. Вимірюючи ризики, потрібно розуміти, наскільки вони високі. Потрібно пам'ятати, що діти хворіють частіше за все безсимптомно або в легкій формі", - сказав він.

Нагадаємо, в дитячому саду "Калинка" м. Бровари зафіксували 12 випадків інфікування коронавірусом.

Автор: 

діти (5064) дитячий садок (361) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Если у вас нету тёти,
То вам её не потерять,
И если вы не живёте,
То вам и не, то вам и не,
То вам и не умирать,
Не умирать…

Припев:

Оркестр гремит басами,
Трубач выдувает медь.
Думайте сами, решайте сами -
Иметь или не иметь.
Иметь или не иметь.
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12.06.2020 09:45 Відповісти
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12.06.2020 09:48 Відповісти
ни хрена себе министр … вместо того, чтобы дать чёткие рекомендации и обязательные к выполнению инструкции по подготовке дошкольных учреждений к приему детей, он решил всю ответственность спихнуть на родителей !!!!!!!!!!! Вот так простенько всё министерство во главе с министром останутся ни при чём, а на детей им плевать !!!!!!!
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12.06.2020 09:49 Відповісти
А зачем такой министр здравоохранения тогда?)))
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12.06.2020 09:52 Відповісти
А затем что у брановирусных без козла предводителя жизнь вне радость. Бедные и несчастные последователи ковида19 как без степаши жить уже и не знают. Болейте себе на здоровье только других не примушуйте. А суд будет над коронобесием.
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12.06.2020 10:10 Відповісти
Во всём виноваты родаки, ну не дают степашке спокойно получать бабки и ниХ не делать. На кой хрен нам такой министр когда он не в состоянии решать текущие проблемы. Пускай идёт пасти телят.
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12.06.2020 10:09 Відповісти
Если в Украине много больных детей, ТО КОНЕЧНО в садики детей водить не надо.Надо еще месяц подаждать и посмотреть еще раз.Дети за это потом вам всем "спасибо" скажут.
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12.06.2020 11:59 Відповісти
при 700 зараженных в день...
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12.06.2020 13:01 Відповісти
 
 