За сутки в 10 областях Украины снизилось количество активных больных COVID-19, - СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в десяти из 24 областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заболевания CОVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области – 112 человек. В Киеве – 95 новых случаев заболевания, в Винницкой области – 81 случай.

Больше всего выздоровевших в Киеве – 79 человек, а также в Волынской области (48 человек) и в Закарпатской области (41 человек).

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтвержден 81 новый случай заболевания Covid-19 и 24 выздоровления, в области болеет 465 человек (на 57 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждены 47 случаев Covid-19, два летальных случая за сутки. Выздоровели 48 человек, всего в области болеет 895 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области 2 новых случая Covid-19 и 7 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 259 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Донецкой области 10 новых случаев за сутки, выздоровевших нет, всего в области болеет 151 человек (на 10 больше за сутки);

- в Житомирской области 21 новый случай за сутки, 7 выздоровевших, всего болеет 469 человек (на 14 больше за сутки);

- в Закарпатской области 35 новых случаев за сутки, 3 летальных, 41 выздоровевших, всего в области болеет 793 человека (на 9 меньше за сутки);

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- в Запорожской области 5 новых случаев Covid-19 за сутки, выздоровело 19, болеет 178 человек (на 14 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 20 новых случаев, 9 выздоровевших, болеет 578 человек (на 11 больше за сутки);

- в Киевской области 12 новых случаев, 32 выздоровевших, всего болеет 1245 человек (на 20 меньше за сутки);

- в Кировоградской области 5 новых случаев, 6 выздоровевших, всего болеет 85 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Луганской области новых случаев не обнаружено, 1 выздоровел, всего болеет 10 человек (на 1 меньше за сутки);

- во Львовской области 112 новых случаев Covid-19 за сутки, 3 летальных. Выздоровело 10 человек, сейчас в области болеет 1838 человек (на 100 больше за сутки);

- в г. Киев 95 новых случаев за сутки, один летальный. Выздоровели 79 человек, всего болеет 2549 человек (на 15 больше за сутки);

- в Николаевской области 5 новых случаев за сутки, 3 выздоровело, всего болеет 103 человека (на 2 больше за сутки);

- в Одесской области 20 новых случаев за сутки, один выздоровевший, всего болеет 625 человек (на 19 больше за сутки);

- в Полтавской области один новый случай Covid-19 за сутки, выздоровевших нет, всего в области болеет 8 человек (на 1 больше за сутки);

- в Ривненской области 56 новых случаев за сутки, один летальный. Выздоровели 30 человек, всего болеет 991 человек (на 25 больше за сутки);

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- в Сумской области один новый случай за сутки, двое выздоровевших, всего в области болеет 38 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 23 новых случая Covid-19, 12 выздоровевших, всего в области болеет 339 человек (на 11 больше за сутки);

- в Харьковской области 52 новых случая Covid-19, 2 летальных. Выздоровели 35 человек, всего в области болеет 677 человек (на 15 больше за сутки);

- в Херсонской области новых случаев не обнаружено, один человек выздоровел, всего в области болеет 2 человека (на 1 меньше за сутки);

- в Хмельницкой области 6 новых случаев Covid-19 за сутки, выздоровели 32 человека, всего в области болеет 128 человек (на 26 меньше за сутки);

- в Черкасской области 11 новых случаев, 4 выздоровевших, всего в области болеет 146 человек (на 7 больше за сутки);

- в Черновицкой области 38 новых случаев за сутки, 4 летальных. Выздоровели 24 человека, всего в области болеет 2468 человк (на 10 больше за сутки);

- в Черниговской области 25 новых случаев за сутки, выздоровевших нет, всего в области болеет 277 человек (на 25 больше за сутки).

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