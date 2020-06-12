У Польщі розшукують трьох українок, які втекли із самоізоляції. Їм загрожує тюремний термін

У Польщі розшукують трьох українок, які втекли із самоізоляції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Dziennik.

У місті Ґміна Пшемент у Великопольському воєводстві розшукують трьох громадянок України, які втекли із самоізоляції, на якій вони мали перебувати після того, як у їхньої сусідки виявили коронавірус.

За даними поліції, всі три приїхали в Польщу кілька днів тому. Вони працювали на одному з місцевих підприємств.

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Після того, як у жінки, з якою вони проживали в одному будинку, підтвердили коронавірус, їх зобов'язали залишатися на самоізоляції.

"Однак, жінки вирішили втекти з будинку, в якому були на самоізоляції. Це вкрай безвідповідальна поведінка, бо цілком ймовірно, що вони теж заражені", - зазначив представник поліції Войцех Адамчик.

За його словами, жінкам загрожує від 6 до 8 років позбавлення волі.