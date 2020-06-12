У Польщі розшукують трьох українок, які втекли із самоізоляції. Їм загрожує тюремний термін
У Польщі розшукують трьох українок, які втекли із самоізоляції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Dziennik.
У місті Ґміна Пшемент у Великопольському воєводстві розшукують трьох громадянок України, які втекли із самоізоляції, на якій вони мали перебувати після того, як у їхньої сусідки виявили коронавірус.
За даними поліції, всі три приїхали в Польщу кілька днів тому. Вони працювали на одному з місцевих підприємств.
Після того, як у жінки, з якою вони проживали в одному будинку, підтвердили коронавірус, їх зобов'язали залишатися на самоізоляції.
"Однак, жінки вирішили втекти з будинку, в якому були на самоізоляції. Це вкрай безвідповідальна поведінка, бо цілком ймовірно, що вони теж заражені", - зазначив представник поліції Войцех Адамчик.
За його словами, жінкам загрожує від 6 до 8 років позбавлення волі.
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Дивно.. що ви підозрюєте Юлєчку у будь-яких політичних поглядах..
Як і ЗЕ.. ))))))))))))))))))
це суто шкурне питання..
нагадаю.. при Юлєчці ГУбський став найбільшим латифундистом Київщини...
Я наблюдаю за ее политической карьерой с 2004го года. Так что можешь мне не рассказывать какая она белая и пушистая. И я помню как ее засняли на скрытую камеру как она распекала своего помошника, за то что он взятку судье занес не так или не занес (давно было уже точно не помню). И это показали по телевидению, правда один раз, а потом "порешали".
НЕ ТУЖСЯ ! )))
Тепер тюрма і заборона в"їзду..
З голоду помирали? точно ні.
По его словам, женщинам грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.
а ще їм загрожує те,що "стараннями української дипломатії" свій термін відбуватимуть не в Польщі
Mieszkaniec Buska-Zdroju (Świętokrzyskie) co prawda nie opuścił budynku, w którym odbywa kwarantannę, ale i tak za złamanie jej zasad zapłaci 10 tysięcy złotych. Odwiedził go bowiem kolega, który przyniósł alkohol. Nawet do ośmiu lat więzienia grozi z kolei mieszkańcowi Białegostoku, który opuścił dom, bo miał apetyt na rybę.
https://tvn24.pl/raporty/koronawirus-raport-4352250 KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL
Mężczyzn z Buska-Zdroju przyłapali strażnicy miejscy, którzy patrolowali okolice budynku zbiorowej kwarantanny. Mundurowi dostali zgłoszenie, że siedzą tam osoby objęte przymusową izolacją i piją alkohol.
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Мешканець Бусько-Здруя (Свєнтокшиське) не залишав будівлю, в якій перебуває на карантині, але заплатить 10 000 злотих за порушення правил. Його відвідав друг, який приніс алкоголь.
У свою чергу, до восьми років ув'язнення загрожує мешканцю Бялистока, який пішов з дому, бо "мав апетит на рибу".
Мужчин з Бусько-Здруя були схоплені при патрулювання району навколо будівлі масового карантинну. Поліцейських повідомили про те, що люди, які перебувають у примусовій ізоляції, сидять і вживають алкоголь.