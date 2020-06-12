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Нардеп "Голосу" Юрчишин про обшуки в Омеляна: Перетворення правоохоронної системи на каральну і повернення до часів Януковича

Нардеп

Співробітники ДБР прийшли о 6:30 ранку з обшуками в будинок ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна через претензії до колишнього власника будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин.

"Не прийшли вдень, не перепитали, хто тут мешкає. А ввірвалися о 6.30. Колись такі підходи використовували КГБ, щоб залякувати. Ранок чи пізній вечір, щоб сусіди були поруч. І розуміли, що приїхали до неблагонадійного. Ми дізналися про такий випадок лише тому що Володимир публічна особа. Але такі випадки у виконанні правоохоронців трапляються системно по всій країні. Це ще одне свідчення провалу правоохоронної реформи", - йдеться в повідомленні.

За словами Юрчишина, обшуки в Омеляна - це фіксація стану подальшого перетворення правоохоронної системи на каральну і повернення до постсовка часів Януковича.

Дивіться: ДБР провело обшуки в офісі забудовника Вавриша. ФОТО

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що ДБР проводить обшуки в будинку ексміністра Омеляна.

Автор: 

обшук (1971) Юрчишин Ярослав (153) Омелян Володимир (1351) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+16
Нардеп "Голоса" Юрчишин про обыски у Омеляна: Преобразование правоохранительной системы в карательную и возвращение во времена Януковича - Цензор.НЕТ 6858
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12.06.2020 10:02
+11
зобов`язуюсь і надалі витирати об скомороха ноги)
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12.06.2020 10:04
+8
Нардеп "Голоса" Юрчишин про обыски у Омеляна: Преобразование правоохранительной системы в карательную и возвращение во времена Януковича - Цензор.НЕТ 4774
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12.06.2020 10:14
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Нардеп "Голоса" Юрчишин про обыски у Омеляна: Преобразование правоохранительной системы в карательную и возвращение во времена Януковича - Цензор.НЕТ 6858
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12.06.2020 10:02 Відповісти
зобов`язуюсь і надалі витирати об скомороха ноги)
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12.06.2020 10:04 Відповісти
Хех! Тільки помітив?
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12.06.2020 10:05 Відповісти
Це так вигідно: красти будучи при владі, а коли вас відштовхнули від корита - верещати про політичні переслідування і карателів
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12.06.2020 10:05 Відповісти
А ще вигідніше - красти біля корита і політично переслідувати тих хто про це говорить) Правда Ігорь Валєріч?
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12.06.2020 10:08 Відповісти
ну так воровство почему-то не предьявляют.
предьявляют "недекларирование проживания в доме в течении 2-х недель в 2016 году".
страшное преступление! обыски для этого в 6 утра надо проводить.
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12.06.2020 10:11 Відповісти
Когда было по другому?
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12.06.2020 10:07 Відповісти
без масових посадок усіх "попередників" (починаючи з 1991 року, а то і раніше) ми ніколи не позбудемося статусу європейського гаїті..
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12.06.2020 10:09 Відповісти
Питаня тільки в тому що, ніхто спочатку не хоче посадити трьох друзів.
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12.06.2020 10:14 Відповісти
хочуть, але здебільшого у м'які та ситі крісла..коло замкнулось..
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12.06.2020 10:16 Відповісти
Хто дивився Зірковий десант?

Нардеп "Голоса" Юрчишин про обыски у Омеляна: Преобразование правоохранительной системы в карательную и возвращение во времена Януковича - Цензор.НЕТ 3624
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12.06.2020 10:09 Відповісти
От уже чиновники привыкли к безнаказанности и безоблачной жизни. Три десятилетия уничтожали правосудие, разлагали друг друга сладкими взятками, а тут вдруг оба-на, обыск! Непорядок...
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12.06.2020 10:09 Відповісти
чим закінчилися часи януковоща усі добре пам'ятають..
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12.06.2020 10:10 Відповісти
Для карательных органов - неплохо
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12.06.2020 10:13 Відповісти
так буде не завжди))
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12.06.2020 10:25 Відповісти
Если в 2014-м не решили вопрос, то чего им боятся?
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12.06.2020 11:31 Відповісти
ще раз: так буде не завжди
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12.06.2020 14:45 Відповісти
Да конечно,вспомни как потрох расправился с Саакашвили,вас всех,кто тогда этого "не заметил", нужно так же нагнуть,мрази.
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12.06.2020 10:10 Відповісти
Порошенко візьме участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства" на запрошення Туска.)как тебе, зебил?
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12.06.2020 10:20 Відповісти
А по теме нечего сказать?
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12.06.2020 10:28 Відповісти
Как он с ним расправился? Лишил гражданства, полученное на основе указанной недостоверной информации?
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12.06.2020 15:18 Відповісти
гундос вже остаточно довів, що він потєрпєвший і обіжений. При чому сам і під запис. Думаю за камерою він сів і заплакав. Кляті порохоботи!
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12.06.2020 10:11 Відповісти
Що там порохоботи вчора кричали про Стерненка? Не будьте, як порохоботи, засуджуйте кожну протиправну дію. В данному випадку жорстко плюсую позицію представника "Голосу".
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12.06.2020 10:12 Відповісти
имеют право ,он публичный человек и все сделал для прихода зесрани ,пусть даже перед самым голосованием и в себя пришел - было поздно
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12.06.2020 10:17 Відповісти
Для поразки Порошенко більше всього постаралися він сам його друзі свинарчуки з омельянами але ви цього досі не зрозуміли намагаєтся перекласти вину на когось чим сієте розбрат в українському суспільстві граючи на користь ворога. Проблема в тому що, Порошенко став гетьманом порохоботів та не України. Те, що робить зараз голосатий Юрчишин, якого ви чморили перед виборами, вище від того що зробив Порошенко. Тому що, заступається за того, хто його ображав. Але для того, щоб це зрозуміти треба мати поняття про мораль.
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12.06.2020 10:43 Відповісти
Нардеп "Голосу" Юрчишин про обшуки в Омеляна: Перетворення правоохоронної системи на каральну і повернення до часів Януковича - Цензор.НЕТ 125
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12.06.2020 10:52 Відповісти
Я ж казав що, треба мати поняття про мораль і ви мене правильно зрозуміли.
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12.06.2020 10:55 Відповісти
тупому мудилі бубочці здається, що так він крутіше виглядає
а насправді - сцикло сциклом
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12.06.2020 10:13 Відповісти
Нардеп "Голоса" Юрчишин про обыски у Омеляна: Преобразование правоохранительной системы в карательную и возвращение во времена Януковича - Цензор.НЕТ 4774
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12.06.2020 10:14 Відповісти
Дякуйте 73% неадекваті, для яких "Закон для усіх" = "0", а головним є "Закон для ворогів, а для себе усе". Це наслідки їх тупості і так буде, незалежно від Пець, Зеленських, Юль чи ще когось на чолі країни. Буде рівно до того часу, поки більшість почне вимагати не тупі відосики і "поржати", а "Закон для усіх!"
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12.06.2020 10:31 Відповісти
Так-так, тільки 27% порохоботів за один закон для всіх. Тому, решта у них вороги України. Навіть той самий Юрчишин, який так підступно начебто захищає Омельяна.
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12.06.2020 10:53 Відповісти
Кінь, що ти верзеш. Юрчишин для ЄС є конкурентом, бо вони близькі за політичними поглядами і боряться за одну і ту саму групу виборців. В політичній конкуренції і боротьбі можна критикувати один одного, проте робити це цивілізовано. Ніяких ударів нижче пояса між ЄС і Голосом поки що не спостерігається.
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12.06.2020 15:24 Відповісти
Юрчишину........Вакарчук дважды ушел поняв свою НЕсостоятельность в политике.....и вам ВСЕМ пора за лидером.
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12.06.2020 10:35 Відповісти
т.е. омелян бедная , безвинно заподозренная овечка ????, я извиняюсь ...
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12.06.2020 10:49 Відповісти
Конечно не овечка, просто законно надо обыски проводить. Как суд дал разрешение на обыск без обвинения?
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12.06.2020 11:18 Відповісти
Так строго к зе нельзя относиться, надо учитывать, что зе дилетант, он только учится на преза, всякое может случиться, у него еще есть четыре года, наберитесь терпения, он способный, научится.
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12.06.2020 11:00 Відповісти
Я ниче не знаю... я голосовал за ЛИБЕРТАРИАНСТВО!
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12.06.2020 11:17 Відповісти
Недомерок, ты это своему лабуху расскажи.
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12.06.2020 12:25 Відповісти
Нардеп "Голосу" Юрчишин про обшуки в Омеляна: Перетворення правоохоронної системи на каральну і повернення до часів Януковича - Цензор.НЕТ 1852
ВЕРНОЙ ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,СОРАТНИКИ -ПОСЛЕДОВАТЕЛИ,ЗЕ БИЛЫ -КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!
А ТАКОЖ (ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕСОР, ЛЕГІТИМНИЙ КАЦАПСЬКИЙ П? .. РЕЗИДЕНТ ЯНИЧАРА,
І ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ЗРАДНИК - ПОСІПАКА, ВІРНИЙ ОПРИЧНИК -ІУДА У ФАШИСТА @УЙЛА !
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12.06.2020 14:08 Відповісти
 
 