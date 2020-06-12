Нардеп "Голосу" Юрчишин про обшуки в Омеляна: Перетворення правоохоронної системи на каральну і повернення до часів Януковича
Співробітники ДБР прийшли о 6:30 ранку з обшуками в будинок ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна через претензії до колишнього власника будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин.
"Не прийшли вдень, не перепитали, хто тут мешкає. А ввірвалися о 6.30. Колись такі підходи використовували КГБ, щоб залякувати. Ранок чи пізній вечір, щоб сусіди були поруч. І розуміли, що приїхали до неблагонадійного. Ми дізналися про такий випадок лише тому що Володимир публічна особа. Але такі випадки у виконанні правоохоронців трапляються системно по всій країні. Це ще одне свідчення провалу правоохоронної реформи", - йдеться в повідомленні.
За словами Юрчишина, обшуки в Омеляна - це фіксація стану подальшого перетворення правоохоронної системи на каральну і повернення до постсовка часів Януковича.
Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що ДБР проводить обшуки в будинку ексміністра Омеляна.
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предьявляют "недекларирование проживания в доме в течении 2-х недель в 2016 году".
страшное преступление! обыски для этого в 6 утра надо проводить.
а насправді - сцикло сциклом
ВЕРНОЙ ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,СОРАТНИКИ -ПОСЛЕДОВАТЕЛИ,ЗЕ БИЛЫ -КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!
А ТАКОЖ (ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕСОР, ЛЕГІТИМНИЙ КАЦАПСЬКИЙ П? .. РЕЗИДЕНТ ЯНИЧАРА,
І ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ЗРАДНИК - ПОСІПАКА, ВІРНИЙ ОПРИЧНИК -ІУДА У ФАШИСТА @УЙЛА !