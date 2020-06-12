Нардеп "Голосу" Юрчишин про обшуки в Омеляна: Перетворення правоохоронної системи на каральну і повернення до часів Януковича

Співробітники ДБР прийшли о 6:30 ранку з обшуками в будинок ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна через претензії до колишнього власника будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин.

"Не прийшли вдень, не перепитали, хто тут мешкає. А ввірвалися о 6.30. Колись такі підходи використовували КГБ, щоб залякувати. Ранок чи пізній вечір, щоб сусіди були поруч. І розуміли, що приїхали до неблагонадійного. Ми дізналися про такий випадок лише тому що Володимир публічна особа. Але такі випадки у виконанні правоохоронців трапляються системно по всій країні. Це ще одне свідчення провалу правоохоронної реформи", - йдеться в повідомленні.

За словами Юрчишина, обшуки в Омеляна - це фіксація стану подальшого перетворення правоохоронної системи на каральну і повернення до постсовка часів Януковича.

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Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що ДБР проводить обшуки в будинку ексміністра Омеляна.