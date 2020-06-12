Порошенко візьме участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства"

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко прийняв запрошення Президента Європейської народної партії Дональда Туска взяти участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства" 17 червня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Під час заходу лідери обговорять шляхи посилення співробітництва між ЄС та країнами "Східного партнерства", поглиблення інтеграції ЄС з асоційованими країнами, а також обміняються думками щодо розвитку безпекової ситуації в регіоні та внутрішньополітичних і економічних процесів в країнах регіону.

У своєму виступі п’ятий Президент України поінформує учасників саміту про актуальні виклики, які стоять перед Україною, у зв’язку з триваючою російською агресією, пандемією коронавірусу та її соціально-економічними наслідками, а також висловить своє бачення щодо майбутнього розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом.

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Окрему увагу Петро Порошенко приділить стану дотримання верховенства права та незалежності правосуддя в Україні.