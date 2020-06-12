Порошенко візьме участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства"
Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко прийняв запрошення Президента Європейської народної партії Дональда Туска взяти участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства" 17 червня 2020 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Під час заходу лідери обговорять шляхи посилення співробітництва між ЄС та країнами "Східного партнерства", поглиблення інтеграції ЄС з асоційованими країнами, а також обміняються думками щодо розвитку безпекової ситуації в регіоні та внутрішньополітичних і економічних процесів в країнах регіону.
У своєму виступі п’ятий Президент України поінформує учасників саміту про актуальні виклики, які стоять перед Україною, у зв’язку з триваючою російською агресією, пандемією коронавірусу та її соціально-економічними наслідками, а також висловить своє бачення щодо майбутнього розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом.
Окрему увагу Петро Порошенко приділить стану дотримання верховенства права та незалежності правосуддя в Україні.
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До речі, я зрозумів навіщо ці юридичні шлюхи інкрімінують йому військовий злочин, хоча він не є військовослужбовців і його дії (ну ті що наснились слідчим) підпадають під ст.364 ККУ. Усе ж просто, 364 - виключна підслідність НАБУ, а цим шавкам кловунським, потрібно, щоби справа перебувала виключно у підконтрольному Портнову ДБРі
Тепер по суті. Подивись уважно на який пост я відповів. До чого тут причини запрошення, місце та коло проведення? Це був типовий Зебот, його, разом із його замовником типово послали. Ти бажаєш помірятись інтелектом? Щось новеньке. Звісно. що серед мільйонів що віддали голоси за Зелю усі не можуть бути тупими, але це щось новеньке...
Чому б тобі не обрати іншу тему? Щодня, ця наволоч здає інтереси України, порушує Закони і т.п., там тобі не має що сказати?
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Д.Туск признал президентство Порошенко одним из лучших в истории Украины и назвал его примером лидерства, в том числе и для ЕС.
Если ты не понял, то представители ЕС намекают одному велосипедисту, что они не довольны преследованием главы союзной партии.
(Carl Bildt has been recruited as an advisor to a Russian oil company)
На должность Председателя Европейского совета можно избираться не более чем на 2 срока по 2,5 лет. Туск избирался в 2014 и 2017.
И он теперь удивляется: вот Порошенко назвал свою партию "ЕС" и его позвали на съезд ЕНП, а посему ЕПЗ не зовет на съезд Зеленского, ведь он тоже "зеленый".
(зе)-пойду из лука постреляю...