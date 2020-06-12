УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7995 відвідувачів онлайн
Новини
2 193 73

Порошенко візьме участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства"

Порошенко візьме участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко прийняв запрошення Президента Європейської народної партії Дональда Туска взяти участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства" 17 червня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Під час заходу лідери обговорять шляхи посилення співробітництва між ЄС та країнами "Східного партнерства", поглиблення інтеграції ЄС з асоційованими країнами, а також обміняються думками щодо розвитку безпекової ситуації в регіоні та внутрішньополітичних і економічних процесів в країнах регіону.

У своєму виступі п’ятий Президент України поінформує учасників саміту про актуальні виклики, які стоять перед Україною, у зв’язку з триваючою російською агресією, пандемією коронавірусу та її соціально-економічними наслідками, а також висловить своє бачення щодо майбутнього розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба виступив за впровадження "промислового безвізу" для членів Східного партнерства, - МЗС

Окрему увагу Петро Порошенко приділить стану дотримання верховенства права та незалежності правосуддя в Україні.

Автор: 

Східне партнерство (123) Порошенко Петро (15171) Туск Дональд (514) Євросоюз (13398) Європейська Солідарність (1081)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
зелебобики, ну-ка, кто настоящий президент? ))
показати весь коментар
12.06.2020 10:15
+18
Европа показывает кем для них является янелох - пустым местом.
показати весь коментар
12.06.2020 10:16
+16
Так, тому свинюку Зелену, за стіл не запросили
показати весь коментар
12.06.2020 10:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Лук"янівському СІЗО?
показати весь коментар
12.06.2020 10:12 Відповісти
будеш
показати весь коментар
12.06.2020 10:16 Відповісти
Че скунс подрывает пердачек это хорошо, ты и так воняешь конечно, но все равно хорошо. Ну ты не переживай Вова с прошматроской в подъезде сфоткался, тоже результат))))
показати весь коментар
12.06.2020 10:30 Відповісти
ну все логічно- кому, як не справжньому Президенту брати участь у таких подіях? А Порох а далі залишається моїм Президентом!
показати весь коментар
12.06.2020 11:20 Відповісти
клятий Порох.
показати весь коментар
12.06.2020 10:14 Відповісти
зелебобики, ну-ка, кто настоящий президент? ))
показати весь коментар
12.06.2020 10:15 Відповісти
Бутусов! И Петров!
показати весь коментар
12.06.2020 10:27 Відповісти
президент Зеленский .., ты че , не знаешь ? Свинорылого гетьмана послали нах.... , в прошлом году еще ....
показати весь коментар
12.06.2020 11:00 Відповісти
бедненький......, скушай рошенку..... )
Порошенко візьме участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 3406
показати весь коментар
12.06.2020 11:07 Відповісти
Туск не знает или не видит сейчас никого в качестве Президента Украины?
показати весь коментар
12.06.2020 10:16 Відповісти
Не знает и не видит. Он же не лох.
показати весь коментар
12.06.2020 10:18 Відповісти
По факту Президента зараз у нас не має, є тупа зелена шлюха, що життя готове покласти на виконання вказівок Кремля, ось і звертаються до останнього дієздатного Президента...
показати весь коментар
12.06.2020 10:19 Відповісти
Европа показывает кем для них является янелох - пустым местом.
показати весь коментар
12.06.2020 10:16 Відповісти
Звісно що ні. Саме на це день та час ДБР йому випадково випише підозру.
До речі, я зрозумів навіщо ці юридичні шлюхи інкрімінують йому військовий злочин, хоча він не є військовослужбовців і його дії (ну ті що наснились слідчим) підпадають під ст.364 ККУ. Усе ж просто, 364 - виключна підслідність НАБУ, а цим шавкам кловунським, потрібно, щоби справа перебувала виключно у підконтрольному Портнову ДБРі
показати весь коментар
12.06.2020 10:17 Відповісти
А Зелю запросили?
показати весь коментар
12.06.2020 10:18 Відповісти
Його не помітили, занадто мілкий.
показати весь коментар
12.06.2020 10:26 Відповісти
Самый мелкий-это путин, от горшка два вершка.
показати весь коментар
12.06.2020 12:30 Відповісти
нет, пианино не нашли.
показати весь коментар
12.06.2020 10:38 Відповісти
На розігрів випустять.
показати весь коментар
12.06.2020 10:45 Відповісти
Для Зеленского такие встречи не интересны - он больше любит общаться с оманскими ряжеными, путинскими спецслужбами и путинской подстилкой Лукашенко....
показати весь коментар
12.06.2020 10:39 Відповісти
Ну так справжній Совок. Ці пляді ******* мати маєтки у Італії, а для інших... їх Європа не цікавить. Іншим ця мерзота берізки та лапті готує.
показати весь коментар
12.06.2020 10:44 Відповісти
После встречи лидеров будет корпоратив вот туда и пригласили в роли шута развлекать, сказали можно с кварталом приехать !
показати весь коментар
12.06.2020 12:49 Відповісти
Із роялем.
показати весь коментар
12.06.2020 12:57 Відповісти
Европейцы хоть осознают какого уровня гыдота с ними будет рядом сидеть
показати весь коментар
12.06.2020 10:18 Відповісти
Так, тому свинюку Зелену, за стіл не запросили
показати весь коментар
12.06.2020 10:20 Відповісти
порохоботы .., вы что , дебилы ? "Порошенко примет участие во встрече лидеров Европейской народной партии" только потому , что он свою воровскую шайку переименовал в европейская солидарность ..., и это не государственная , а партийная встреча.., на которой президенту делать нечего !!!! , вы бы еще гордились приглашением на Европейскую ЛГБТ встречу !!!
показати весь коментар
12.06.2020 11:11 Відповісти
Ні, на зустріч ЛГБТ точно Зеленського покличуть, він разом із тобою може поїхати.
показати весь коментар
12.06.2020 11:12 Відповісти
давно на цензере не был .. ферма так и работает на полную ..., а на личности переходить когда доводов нет быдло только и умеет ..., порохоботне не нужно ни интелекта , ни знаний .., быдлячества достаточно ....
показати весь коментар
12.06.2020 11:18 Відповісти
Тупішої істоти ніж виборець Зеленського просто не існує. До чого тут ферма? Якщо ти давно не був, то може не знаєш яка кількість Зелених, проплачених ботів тут?
Тепер по суті. Подивись уважно на який пост я відповів. До чого тут причини запрошення, місце та коло проведення? Це був типовий Зебот, його, разом із його замовником типово послали. Ти бажаєш помірятись інтелектом? Щось новеньке. Звісно. що серед мільйонів що віддали голоси за Зелю усі не можуть бути тупими, але це щось новеньке...
Чому б тобі не обрати іншу тему? Щодня, ця наволоч здає інтереси України, порушує Закони і т.п., там тобі не має що сказати?
показати весь коментар
12.06.2020 11:25 Відповісти
Зебобик даже не понимает, что на съезд одной из двух руководящих в ЕС партий не за название своей партии приглашают.
Порошенко візьме участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 9338
показати весь коментар
12.06.2020 11:57 Відповісти
Вчора був на ПРЯМОМУ.
показати весь коментар
12.06.2020 10:23 Відповісти
допрыгался зеля с преследованиями )теперь только лука его в гости будет звать
показати весь коментар
12.06.2020 10:24 Відповісти
Всем насрать.
показати весь коментар
12.06.2020 10:25 Відповісти
На Зелю ))))))))
показати весь коментар
12.06.2020 10:27 Відповісти
это потому ты тут свой высер оставил?
показати весь коментар
12.06.2020 10:29 Відповісти
Порошенко візьме участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 2828
показати весь коментар
12.06.2020 10:47 Відповісти
В то же время, Владимир едет на конференцию клоунов шапито.
показати весь коментар
12.06.2020 10:25 Відповісти
А Зеленский едет к союзнику нашего врага в Беларусь. Зеленский это абсолютно пророссийский человек!
показати весь коментар
12.06.2020 10:29 Відповісти
Там Таран уже пообнимался с местными пропаРашкинскими генералами...
показати весь коментар
12.06.2020 10:33 Відповісти
https://twitter.com/PavloNuss

https://twitter.com/PavloNuss Pavlo Nuss



Д.Туск признал президентство Порошенко одним из лучших в истории Украины и назвал его примером лидерства, в том числе и для ЕС.

Порошенко візьме участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 6555
показати весь коментар
12.06.2020 10:30 Відповісти
вот щас величайшему лидеру современности обидно было.
показати весь коментар
12.06.2020 10:31 Відповісти
А Зеля примет участие в поедании очередной шаурмы.
показати весь коментар
12.06.2020 10:31 Відповісти
если представить что следующий срок будет порох... это даже не плевок был бы в сторону зеленского ... это размазывание дерьма на его лице
показати весь коментар
12.06.2020 10:34 Відповісти
Когда то и Литвин был в этой партии,нормальный приемник его грязных дел нашелся.
показати весь коментар
12.06.2020 10:37 Відповісти
саме з-за "грязных дел" Литвина туди не прийняли. Хоча би тому, що з назвою він зманіпулював одну із рухівських партій. А була там ютька з матьківщиною - але їх викинули через лівацтво.
показати весь коментар
12.06.2020 15:41 Відповісти
читая очередную новость про порошенко, складывается впечатление, что репутация зеленского опять грузнет в дерьме.
показати весь коментар
12.06.2020 10:37 Відповісти
А як на зїзді без поросятини?
показати весь коментар
12.06.2020 10:37 Відповісти
один маленький злобный закомплексованный зелёный гомункулус на Банковой кусает себя за меленький, но натруженный музыкальный писюн.
показати весь коментар
12.06.2020 10:38 Відповісти
слушай .., такую же ***** киселев про Эрдагана нес в свое время ..., ты не кисель-пропагандон случайно ???
показати весь коментар
12.06.2020 11:07 Відповісти
Ну, позвездят и шо дальше? Оно шо президент? Какое он имеет отношение к стране на ЗАТВОРКАХ в парламенте? Ну шо оно может решать без полномочий, АБСУРД.
показати весь коментар
12.06.2020 10:46 Відповісти
вообще-то, только благодаря ему Украину ещё не послали в увлекательный пеший тур.
показати весь коментар
12.06.2020 10:48 Відповісти
Это равносильно пионерскому слету, там тоже выбирали пионера. БЛАГОДАРЯ ЕМУ - живем, как нигеры, имеем такую власть. И это все он привел, дозвезделся, долетался и вот шо имеем после него.
показати весь коментар
12.06.2020 11:01 Відповісти
Ну да, всего лишь съезд партии, сформировавшей правительства в 15 из 27 стран ЕС.
показати весь коментар
12.06.2020 11:20 Відповісти
Так то страны ЕС, а мы кто?
показати весь коментар
12.06.2020 11:24 Відповісти
О, уже не "пионерский слет", а "уважаемые люди".
Если ты не понял, то представители ЕС намекают одному велосипедисту, что они не довольны преследованием главы союзной партии.
показати весь коментар
12.06.2020 11:37 Відповісти
Ты шо больной, показывать можно кино, а президента избирают. Вообще без крыши.
показати весь коментар
12.06.2020 11:04 Відповісти
Добавлю, кстати вчера в козла получил ГЕНЕРАЛА, так что теперь меня можно показывать?
показати весь коментар
12.06.2020 11:06 Відповісти
ну чтоб тебе было понятнее -они готовы помочь, если что ,зелю поменять...или ты думаешь, шо после того ,как в нас вбухали столько сил и бабла ,все отдадут пуйлу? не дождешься
показати весь коментар
12.06.2020 11:08 Відповісти
Его и без них поменяют, даже и спрашивать не будут.
показати весь коментар
12.06.2020 11:13 Відповісти
Сейчас у зебилкуватых днище рвать будет. Их выбор может поучаствовать разве что в грустных посиделках с пуесосами по генделыкам.
показати весь коментар
12.06.2020 10:47 Відповісти
Це ж Солідарність усіх таких,як Туск(зміщений з голови ради Європи,бо перевищував свої повноваження в гострих внутрішніх суперечках і підтримував антидемократичні дії опозиції)
показати весь коментар
12.06.2020 10:58 Відповісти
Порошенко візьме участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 3970
показати весь коментар
12.06.2020 10:59 Відповісти
Не люблю,коли вмре і дивиться-кожний корумпований чи радник поросекомпаній Більд,Ващук,Байден змушений за гроші партнера захищати.
(Carl Bildt has been recruited as an advisor to a Russian oil company)
показати весь коментар
12.06.2020 11:11 Відповісти
Время ватных историй.
На должность Председателя Европейского совета можно избираться не более чем на 2 срока по 2,5 лет. Туск избирался в 2014 и 2017.
показати весь коментар
12.06.2020 11:05 Відповісти
Цукрова вата?
показати весь коментар
12.06.2020 11:18 Відповісти
порохоботы .., вы что , дебилы ? "Порошенко примет участие во встрече лидеров Европейской народной партии" только потому , что он свою воровскую шайку переименовал в европейская солидарность ..., и это не государственная , а партийная встреча
показати весь коментар
12.06.2020 11:05 Відповісти
О, а вот один из тех зебобиков, которые обеспечили "Партии зеленых" рекордный результат на парламентских выборах 2019-го года, т.к. он не понял, за каких "зеленых" нужно голосовать.
И он теперь удивляется: вот Порошенко назвал свою партию "ЕС" и его позвали на съезд ЕНП, а посему ЕПЗ не зовет на съезд Зеленского, ведь он тоже "зеленый".
показати весь коментар
12.06.2020 11:48 Відповісти
(лена)-бубченок ты куда?
(зе)-пойду из лука постреляю...
показати весь коментар
12.06.2020 11:20 Відповісти
Билет в один конец купил? Невозвращенец будет по-ходу.
показати весь коментар
12.06.2020 11:29 Відповісти
а Клован тем временем, запишет очередной видосик.....
показати весь коментар
12.06.2020 13:41 Відповісти
 
 