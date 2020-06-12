Весілля в ресторанах у форматі до 10 осіб відзначати можна, але дотримуючись карантинних заходів, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що проводити весільні заходи можна, але із суворим дотриманням карантинних заходів.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи можна відзначати весілля в ресторанах в кількості до 10 осіб, міністр сказав, що можна, але обов'язково з дотриманням обмежувальних заходів.

"Святкувати можна, якщо ви дотримуєтеся обмежувальних заходів, а саме: в тому числі і соціальної дистанції (за можливості, розумію, що це весілля), використання антисептиків і інші заходи про які, всім нам відомо", - пояснив він.

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