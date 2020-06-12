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Весілля в ресторанах у форматі до 10 осіб відзначати можна, але дотримуючись карантинних заходів, - Степанов
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що проводити весільні заходи можна, але із суворим дотриманням карантинних заходів.
Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи можна відзначати весілля в ресторанах в кількості до 10 осіб, міністр сказав, що можна, але обов'язково з дотриманням обмежувальних заходів.
"Святкувати можна, якщо ви дотримуєтеся обмежувальних заходів, а саме: в тому числі і соціальної дистанції (за можливості, розумію, що це весілля), використання антисептиків і інші заходи про які, всім нам відомо", - пояснив він.
Топ коментарі
+2 secret secret_too
показати весь коментар12.06.2020 10:26
+1 раша в перде
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+1 Александр Юр
показати весь коментар12.06.2020 10:34
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https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-sex-guidance.pdf?fbclid=IwAR1PTVAjukX6tTkMY-*****************************************
родители с обеих сторон - ещё 4 человека
итого осталось ещё 2 гостя
спасибо, степашка!
Сказал, чтобы за столом сидели по очереди.
- Ну как же так? Да ты что?!
- Чёрт её знает! Ты понимаешь, Серёга, я её без
пальто и шляпкимаски сроду никогда не видал. А там, гляди, баб чёртова уйма, поди теперь разберись!
- Подожди, да ты что, не можешь узнать свою невесту, что ли? Ну ты даёшь?!
- Нет, я её могу узнать, но в
пальтомаске!
(с)
Весілля в ресторанах у форматі до 10 осіб відзначати можна