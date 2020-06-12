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Новини Коронавірус і карантин
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Весілля в ресторанах у форматі до 10 осіб відзначати можна, але дотримуючись карантинних заходів, - Степанов

Весілля в ресторанах у форматі до 10 осіб відзначати можна, але дотримуючись карантинних заходів, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що проводити весільні заходи можна, але із суворим дотриманням карантинних заходів.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи можна відзначати весілля в ресторанах в кількості до 10 осіб, міністр сказав, що можна, але обов'язково з дотриманням обмежувальних заходів.

"Святкувати можна, якщо ви дотримуєтеся обмежувальних заходів, а саме: в тому числі і соціальної дистанції (за можливості, розумію, що це весілля), використання антисептиків і інші заходи про які, всім нам відомо", - пояснив він.

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Автор: 

карантин (18172) весілля (76) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
-а теперь можете поцеловать невесту!...куда маску снял??? а ну быстро одень!!!
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12.06.2020 10:26
+1
в Украине а особенно в сёлах празднуют по 200 человек так что вот такие вот дела )
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12.06.2020 10:31
+1
- Не могу признать, где моя новая супруга.
- Ну как же так? Да ты что?!

- Чёрт её знает! Ты понимаешь, Серёга, я её без пальто и шляпки маски сроду никогда не видал. А там, гляди, баб чёртова уйма, поди теперь разберись!

- Подожди, да ты что, не можешь узнать свою невесту, что ли? Ну ты даёшь?!
- Нет, я её могу узнать, но в пальто маске!

(с)
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12.06.2020 10:34
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-а теперь можете поцеловать невесту!...куда маску снял??? а ну быстро одень!!!
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12.06.2020 10:26 Відповісти
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12.06.2020 10:27 Відповісти
Весілля в ресторанах у форматі до 10 осіб відзначати можна, але дотримуючись карантинних заходів, - Степанов - Цензор.НЕТ 8363
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12.06.2020 12:06 Відповісти
Make it a little kinky. Be creative with sexual positions and physical barriers, like walls, that allow sexual contact while preventing close face to face contact.
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-sex-guidance.pdf?fbclid=IwAR1PTVAjukX6tTkMY-*****************************************
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12.06.2020 12:11 Відповісти
в Украине а особенно в сёлах празднуют по 200 человек так что вот такие вот дела )
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12.06.2020 10:31 Відповісти
А ось і вперда обізвалась.
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12.06.2020 10:33 Відповісти
ти якби не вставив свої 5 копійок то ти був би не ти
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12.06.2020 10:35 Відповісти
Для того ж і існують 5 копійок щоб всюди їх вставляти.
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12.06.2020 11:03 Відповісти
уже не празднуют
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12.06.2020 10:51 Відповісти
ну-ну... жених + невеста + свидетели = 4 человека
родители с обеих сторон - ещё 4 человека
итого осталось ещё 2 гостя
спасибо, степашка!
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12.06.2020 10:32 Відповісти
Свадьбы в ресторанах в формате до 10 человек отмечать можно, но придерживаясь карантинных мер, - Степанов

Сказал, чтобы за столом сидели по очереди.
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12.06.2020 10:33 Відповісти
А в "велюре" я так понимаю можно по полной. Вот такой он, зеленоплеснявый карантин...
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12.06.2020 10:33 Відповісти
- Не могу признать, где моя новая супруга.
- Ну как же так? Да ты что?!

- Чёрт её знает! Ты понимаешь, Серёга, я её без пальто и шляпки маски сроду никогда не видал. А там, гляди, баб чёртова уйма, поди теперь разберись!

- Подожди, да ты что, не можешь узнать свою невесту, что ли? Ну ты даёшь?!
- Нет, я её могу узнать, но в пальто маске!

(с)
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12.06.2020 10:34 Відповісти
"Не может быть"?
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12.06.2020 10:35 Відповісти
Ага. Как же не может. Уже и не то может быть. )))
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12.06.2020 10:37 Відповісти
Это как-то так не актуально... Когда в Киеве половина ресторанов УКРАИНЫ и именно в Киеве - почти никто не работает.. только виталькин - авалон...
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12.06.2020 10:36 Відповісти
Ага. Рассадить гостей по разным этажам ресторана, а "горько" исполнять воздушным поцелуем.
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12.06.2020 10:41 Відповісти
А Степанов отличный юморист, с юмором ко всему подходит.
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12.06.2020 10:46 Відповісти
вітаю 95 Зе!шмаркль із знахідкою достойного автора-пісюаніста...
Весілля в ресторанах у форматі до 10 осіб відзначати можна


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12.06.2020 10:57 Відповісти
 
 