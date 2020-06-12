У ЗСУ за добу зафіксовано 6 нових випадків COVID-19, хворіє 160 осіб, - Командування Медсил

Шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 зареєстровано за минулу добу в Збройних силах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

За даними відомства, станом на 10:00 12 червня в ЗСУ COVID-19 хворіє 160 осіб, а всього за час пандемії одужали 163 людини, летальних випадків - 4.

Днем раніше повідомлялося про 159 активних випадках хвороби і 148 видужали з початку пандемії. Таким чином, за добу видужала 5 раніше хворих, а кількість активних випадків збільшилася на 1.

Згідно з повідомленням, на ізоляції (в тому числі самоізоляції) зараз перебуває 526 осіб (на 72 менше, ніж добою раніше). У 51 військовослужбовця ізоляція закінчується в найближчі три доби.

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За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хвороби COVID-19.

"З них у закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи (Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Київської області – 1 військовослужбовець та Дніпропетровська міська клінічна лікарня – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 3 особи (Волинська область – 2 військовослужбовця та Львівська область – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні", - йдеться в повідомленні.