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Новини Убивство Сергієнка
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Обшуки в Омеляна проводилися в межах справи про вбивство журналіста Сергієнка, в якому фігурує ексрегіонал Бобов

Обшуки в Омеляна проводилися в межах справи про вбивство журналіста Сергієнка, в якому фігурує ексрегіонал Бобов

У п'ятницю, 12 червня, вранці співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в будинку у колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. Заходи проводили в рамках кримінального провадження, в якому фігурує екснардеп Партії регіонів Геннадій Бобов.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.

Обшуки проводилися в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом викрадення злочинною організацією 4 квітня 2014 року в Корсунь-Шевченківському та подальшим вбивством журналіста Василя Сергієнка. У цій справі проходить екснардеп від Партії регіонів Геннадій Бобов.

Власницею будинку, де проживає Омелян, є родичка колишнього парламентарія Світлана Бобова. За версією слідства в будинку можуть зберігатися докази, які можуть бути долучені до кримінального провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР доручено розслідувати факт розкриття суддею таємної інформації у справі вбивства Сергієнка, - ГПУ. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.

За картиною, яку на сьогодні відновило слідство, події розвивалися так. Близько 21:00 Сергієнко, як зазвичай, вийшов закрити ворота на ніч. Тут йому завдали перший удар, ймовірно, зламавши ніс і щелепу. Сергієнко був великим і міцним чоловіком - він не знепритомнів, а встиг добігти до порогу будинку. Його наздогнали і завдали другий удар по голові. В цей час на пронизливі крики сина надвір вибралася його 87-річна мати Ніна Андріївна. Зі зламаною ногою, забувши, що потрібно на щось спертися, діставшись до вхідних дверей, вона побачила невідомих у масках і сина, що лежав у крові.

Літня жінка закричала так голосно, наскільки вистачило сил. Благала їх. Але на неї ніхто не реагував. Невідомі, які прийшли в той вечір за її сином, просто мовчки потягли його до машини. Сина везли вбивати, а вона не могла йому нічим допомогти. "Я ображаюся на своє серце, що воно пережило таке і не зупинилося", - сказала нам Ніна Андріївна.

Пізніше слідство встановить, що Сергієнка поволокли до виходу, завантажили в машину. Потім викрадачі попрямували в сторону Виграєвського лісового господарства. На асфальтованій ділянці колишньої автозаправки Сергієнка передали двом безпосереднім убивцям. Яма-могила була вирита заздалегідь за 50 метрів від дороги. Але вбили журналіста не відразу. Смерть настала від аспірації крові внаслідок черепно-мозкової травми. При огляді судово-медичним експертом було виявлено 19 колото-різаних ран: 17 безпосередньо на тілі, а ще були з обох боків на шиї. У нього були зламані ребра і під'язикова кістка - вона ламається тільки при задушенні. Також по тулубу було завдано численних ран. Наручники були на руках, ноги зв'язані ізоляційною стрічкою.

16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка Вадима Мельника, колишнього начальника охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.

У 2018 році справу частково взяла ГПУ. Тепер щодо вбивства Сергієнка є два кримінальні провадження. Одне протягом трьох років безуспішно слухають суди, а друге перебуває в Управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Також читайте: Є світло в кінці тунелю, і ми сподіваємося завершити розслідування результативно, - Горбатюк про пошук замовника вбивства Сергієнка

У березні 3019 року з'явилася інформація про те, що в США затримано ще одного підозрювано, ймовірного керівника групи викрадачів - Андрія Іносова.

У травні 2019 року в Городищенському суді вибухнув скандал. Місцева суддя під час відкритого засідання зачитала інформацію про застосування заходів безпеки до одного з підозрюваних, чим фактично розкрила вразливу інформацію і перешкодила роботі слідства. Ці документи не були пов'язані зі справою, яку суд вже слухає. Прокуратура хотіла перевести одного з підозрюваних у Київ на кілька днів.

26 червня Віктору Горбенку і Роману Недибалюку Городищенський райсуд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт.

8 січня 2020 р суд відпустив під домашній арешт Вадима Мельника, який є одним із обвинувачених у вбивстві черкаського журналіста Василя Сергієнка.

Автор: 

обшук (1971) Омелян Володимир (1351) Бобов Геннадій (27) Сергієнко Василь (64)


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Топ коментарі
+17
а чого в "дєло" Шеремета постіснялись Омеляна всунуть?
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12.06.2020 10:41
+14
Зачем пришли в шесть утра, пугать детей Омеляна автоматчиками?
А если бы такую побудку устроили детям Зе?

«...Хочу попросити, щоб не чіпали моїх дітей і мою дружину, вони не мають до цього відношення», - заявив Зеленський.
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12.06.2020 10:48
+10
На каких зебилов расчитана эта версия?
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12.06.2020 10:43
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а чого в "дєло" Шеремета постіснялись Омеляна всунуть?
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12.06.2020 10:41 Відповісти
Патамушта он уже в деле дома фигурирует...
Быстро бубочка-ж-массончик обижается... тока вчера Омельян прошелся по этой зеленой мрази в ходе тв-марафона, и вот тебе, лови аваковских сук по наводке ленкиного арлекина... или пьеро? Или петрушки??? Короче, говно зеленое
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12.06.2020 10:57 Відповісти
Ганьба Зеленському
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12.06.2020 10:42 Відповісти
а чому?
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12.06.2020 11:06 Відповісти
А тому, що якого хрена було піьнімпюати сім'ю Омеляна так рано, коли справа його не стосується? Що заважало зробити ОГЛЯД, а не ОБШУК приміщення з дозволу Омеляна у зручний час? А я скажу, що. Просто завданням цих лосів було не пошук доказів, а кошмаренря всіх, хто критику Бубочьку. Тепер зрозуміло?
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12.06.2020 11:18 Відповісти
а подумати не пробувала?
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12.06.2020 11:23 Відповісти
От тому, що
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12.06.2020 13:50 Відповісти
- Скажите, а покойная ваша теща не любила шутить?
- А что такое?
- Может быть, никаких бриллиантов нет?(с)
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12.06.2020 10:42 Відповісти
На каких зебилов расчитана эта версия?
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12.06.2020 10:43 Відповісти
а Омелян заказчик что ли.. раз в рамки этого дела попал))
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12.06.2020 10:43 Відповісти
Ахметов купив 51% каналів Прямий та П'ятий... Слава Україні!!!
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12.06.2020 10:45 Відповісти
А ещё премьерское место для своего управленца шмыгаля ,
Смерть кацапской ********* !!! 😛
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12.06.2020 10:47 Відповісти
То вони обмінялися акціями
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12.06.2020 12:41 Відповісти
Я считаю обыска оправданы, мало ли что припрятано у этого Бобова а дело серьезное.
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12.06.2020 10:45 Відповісти
Теперь действительно стало жалко рябошапку - представляю уровень док базы против пети в делах , которые ему подсовывала венедиктова на подпись
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12.06.2020 10:45 Відповісти
На наступному общуці обовязково знайдуть де що підкинули сьогодні.
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12.06.2020 10:47 Відповісти
Зачем пришли в шесть утра, пугать детей Омеляна автоматчиками?
А если бы такую побудку устроили детям Зе?

«...Хочу попросити, щоб не чіпали моїх дітей і мою дружину, вони не мають до цього відношення», - заявив Зеленський.
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12.06.2020 10:48 Відповісти
да кому они всра..ся закопают просто и без музыки.... Вова ты не переживай.. тебе уж точно будет все равно грустный ты наш клоун на виселице...
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12.06.2020 10:51 Відповісти
Не грустный , а гНустявый )))
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12.06.2020 11:35 Відповісти
Мину нашли учебную или может сразу ракету ОТРК?)))
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12.06.2020 10:50 Відповісти
Ладно дом приехали обыскать, а автоматчики зачем ? Они в серьёз полагали что тот бывшый владелец Бобова со своей шайкой, гдето скрывается в том доме ? Хотя чего ещё ожидать от людей, которые строят версии на основе википедии.
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12.06.2020 10:54 Відповісти
Ну как зачем, помпезно запустили в воздух пару десятков тысяч налогов Зебилов, жаль что не только их
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12.06.2020 12:33 Відповісти
Кого ці дебіли з ДеБілеР намагаються наї@ати? Увірватись о шостій ранку (!!) по справі, яка тягнеться вже декілька років?! В помешкання, де проживають вже інші люди? А чому не в 9.00, це ж було б логічніше. Просте і тупе залякування по-портновськи.
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12.06.2020 10:59 Відповісти
Судячи з останніх подій, папа карломойский з мердведчуком викидують використане поліно! А віслюк, сам, навіть не підозрюючи нічого, їм допомагає. Получивши по вухах(від Богдана,як сигнал), сам чапає до гиляки, бо безпросвітно дурне!
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12.06.2020 11:05 Відповісти
Обшуки в Омеляна проводилися в межах справи про вбивство журналіста Сергієнка, в якому фігурує ексрегіонал Бобов - Цензор.НЕТ 3203
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12.06.2020 11:15 Відповісти
Теперь в доме может стоит "жучков"поискать?
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12.06.2020 11:23 Відповісти
Рекомендую начать с тараканов!
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12.06.2020 11:25 Відповісти
Порохосоя настолько конченые отморозки...у них первая и последняя цель гадить везде где есть малейшая вероятность что Петя пойдет как организатор. А то что ******* соучастник, это факт не требующий доказательств, ибо когда ты глава государства и у тебя под носом твои кореша подобное творят, но ты уперто кормиш быдло сказками про 144 риформы........
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12.06.2020 11:24 Відповісти
Про 144 реформы...
С каких пор поклонник зе его ******** стал называть ) Шо и вы от вислюка Оманского никаких реформ не увидели , а вас же дураков предупреждали - кушай те не обляпайтесь 😂
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12.06.2020 11:39 Відповісти
ЗЕбил ???
Так это уже принято скрывать
По морде надают
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12.06.2020 11:48 Відповісти
яке ж ти мерзотне!
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12.06.2020 12:34 Відповісти
а на хрена маски шоу устраивать в 6 30 ?
чтоб Геннадий Бобов не сбежал ?
так его там нет и никогда не было
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12.06.2020 11:47 Відповісти
то что за П*ДАРА бобова взялись наконец - это хорошо!
но Омеляна "опускать" на этой теме: как-то смешно...
он что, к 9 утра уже все попрятал бы??)
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12.06.2020 12:10 Відповісти
В огороде бузина ,а в Киеве дядька. Бред сивой кобылы.
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12.06.2020 12:54 Відповісти
Суцільна імітація діяльності, аби рейтинг найвеличнішого тримався. Цього достатньо з таким недолугим народом.
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12.06.2020 21:36 Відповісти
 
 