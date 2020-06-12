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Київський безпековий форум: Чи можуть Україна і Захід напрацювати альтернативу Мінським домовленостями?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум: Чи можуть Україна і Захід напрацювати альтернативу Мінським домовленостями?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Трансляція спільної онлай- дискусії Київського безпекового форуму і Королівського Інституту міжнародних відносин "Chatham House", присвяченій міжнародному переговорному процесу зі звільнення окупованих Росією територій нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

В "Українській доктрині безпеки і миру", яку підготувала у 2019 році група українських дипломатів і спеціалістів з міжнародного права на чолі з Послом Володимиром Василенком, міститься така оцінка Мінських домовленостей: "З погляду міжнародного права, Мінські домовленості є нікчемними з моменту їхнього підписання, оскільки були нав’язані Україні силою".

Нещодавно "Chatham House" представив доповідь Дункана Аллана "Мінська головоломка: політика Заходу і війна Росії на сході України". Там звучить така думка: "Мінські домовленості від вересня 2014 року і лютого 2015 року були покликані покласти край російській війні на сході України. Але вони ґрунтуються на двох непримиримих інтерпретаціях суверенітету України (саме те, що можна назвати "Мінською головоломкою"): чи бути Україні суверенною, як прагнуть українці, чи її суверенітет буде обмежений на вимогу Росії?"

  • Куди ведуть нас Мінські домовленості?
  • Чи вдасться Росії реалізувати свої загарбницькі плани стосовно України?
  • Чи здатні Україна та Захід виробити альтернативний план дій і стратегічно стримати агресора та війну, яку Кремль не має наміру припиняти?

Ці питання будуть у центрі нашої дискусії.

Також читайте: Представник РФ Гризлов про участь переселенців у ТКГ: Фактично це означає вихід України з Мінського процесу

Учасники розмови:

Олексій Резніков, Віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції окупованих територій, член Ради національної безпеки та оборони України, перший заступник глави делегації у Тристоронній контактній групі;

Дункан Аллан, британський дипломат та стратегіст, науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин "Chatham House";

Посол Курт Волкер, Спеціальний представник уряду Сполучених Штатів з переговорів стосовно України у 2017 – 2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA);

Ніко Ланґе, німецький політик, керівник офісу Міністра оборони Німеччини;

Аля Шандра, експертка з міжнародних відносин, головна редакторка громадської ініціативи "Євромайдан-Прес";

Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках;

Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України (2014), член Правління Фонду "Відкрий Україну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київський безпековий форум: Як Україні і США спільно протидіяти провокаціям Москви? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

росія (65122) Форум (132) Яценюк Арсеній (2570) мінські угоди (2231) Лубківський Данило (46) Волкер Курт (609) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+5
" Могут ли Украина и Запад выработать альтернативу Минским договоренностям?"

Конечно могут, только вот на худших условиях для Украины! Поскольку Московиты уже наученные, и худшие для себя условия тупо не подпишут, зато вымутят для Украины новые обязательства
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12.06.2020 11:01
+2
Кремлеботы ведут информавционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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12.06.2020 10:53
+2
А НУЖНО ли?
Всё равно Расия согласится урегулировать конфлик только на СОБСТВЕННЫХ условиях - впихнуть ОРДЛО в Украину как федеративные образования с правом вето ЕС-НАТО. НО! Тянуть резину не создавая повода отменить санкции - это ОБЯЗАТЕЛЬНО!
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12.06.2020 11:21
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Кремлеботы ведут информавционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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12.06.2020 10:53 Відповісти
" Могут ли Украина и Запад выработать альтернативу Минским договоренностям?"

Конечно могут, только вот на худших условиях для Украины! Поскольку Московиты уже наученные, и худшие для себя условия тупо не подпишут, зато вымутят для Украины новые обязательства
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12.06.2020 11:01 Відповісти
А НУЖНО ли?
Всё равно Расия согласится урегулировать конфлик только на СОБСТВЕННЫХ условиях - впихнуть ОРДЛО в Украину как федеративные образования с правом вето ЕС-НАТО. НО! Тянуть резину не создавая повода отменить санкции - это ОБЯЗАТЕЛЬНО!
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12.06.2020 11:21 Відповісти
Что бы то ни было подписывать с путиным не имеет никакого значения. ПаРаша наплюёт на все договорённости. Мокшанскую помойку надо душить в объятиях санкций. В этом должен активно участвовать весь цивилизованный мир, а не только США, Канада и ещё несколько наших ближайших союзников....Кремль - угроза всему миру.
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12.06.2020 11:29 Відповісти
Альтернатива одна - наша земля , наша свобода .
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12.06.2020 15:01 Відповісти
Напиши тоже самое,но гордо,под своим флагом?😂🌷
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12.06.2020 15:09 Відповісти
А ведь этому говнюку из Славянскаhttps://censor.net/user/471642 тут неделю назад рукоплескали и лайков наставили за фразу "членом по роялю"...
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12.06.2020 15:14 Відповісти
Несостоявшийся домбасит, а ты все сидишь, как баба Яга в тылу врага, а в любимую тобой Дырляндию не едеш...Чего мучаешься под проклятыми биндерами?
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12.06.2020 15:15 Відповісти
А коли почнуть заслухувать тих, хто відмовився від Женевської альтернативи на користь гібридно-переможнтх Мінських домовленостей з сепараристами?
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12.06.2020 15:08 Відповісти
Жгите, Путин обожает таких балаболов. Кстати, то что у нас называют Минскими угодами, в 2014 году в РУ СМИ называлось "Мирный план Путина". И альтернативы ему нет, потому как этот самый Путин нападет.
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12.06.2020 15:08 Відповісти
https://twitter.com/UAPopcorn
https://twitter.com/UAPopcorn
https://twitter.com/UAPopcorn ЗЕвірус https://twitter.com/UAPopcorn @UAPopcorn https://twitter.com/UAPopcorn/status/1270803825021116416 10 июн.

Там Индия и Китай оружием гремят.
Вот, например, Индия стянула к границе с Китаем свои войска.
Больше похоже на показуху и взаимное запугивание, но кто его знает, мы в 2020 живём...
https://twitter.com/UAPopcorn/status/1270803825021116416
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12.06.2020 15:14 Відповісти
нет - не могут...
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12.06.2020 15:14 Відповісти
кто же с прикацапленой свиньей о чем говорить будет? - нет.
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12.06.2020 15:16 Відповісти
конечно нет, потому, что Европа уже шесть лет, двумя руками, свои бубенчики найти не может.....
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12.06.2020 15:30 Відповісти
все ети меркели и макроны они же перед кацапней тока....
но хорошо всё понимают - сопля зеленая им и не друг и не враг - не видят они в упор палитика миравога масштаба!!!
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12.06.2020 15:43 Відповісти
видят как и все - ссыкуна криворогатого....
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12.06.2020 15:45 Відповісти
а у Сени я смотрю зубные протезы очень качественные...завидую... ну а чо, столько нацарювать в свое время - потомкам и в десятом колене на австрийские импланты хватит...сениным...
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12.06.2020 16:10 Відповісти
 
 