Київський безпековий форум: Чи можуть Україна і Захід напрацювати альтернативу Мінським домовленостями?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Трансляція спільної онлай- дискусії Київського безпекового форуму і Королівського Інституту міжнародних відносин "Chatham House", присвяченій міжнародному переговорному процесу зі звільнення окупованих Росією територій нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

В "Українській доктрині безпеки і миру", яку підготувала у 2019 році група українських дипломатів і спеціалістів з міжнародного права на чолі з Послом Володимиром Василенком, міститься така оцінка Мінських домовленостей: "З погляду міжнародного права, Мінські домовленості є нікчемними з моменту їхнього підписання, оскільки були нав’язані Україні силою".

Нещодавно "Chatham House" представив доповідь Дункана Аллана "Мінська головоломка: політика Заходу і війна Росії на сході України". Там звучить така думка: "Мінські домовленості від вересня 2014 року і лютого 2015 року були покликані покласти край російській війні на сході України. Але вони ґрунтуються на двох непримиримих інтерпретаціях суверенітету України (саме те, що можна назвати "Мінською головоломкою"): чи бути Україні суверенною, як прагнуть українці, чи її суверенітет буде обмежений на вимогу Росії?"

Куди ведуть нас Мінські домовленості?

Чи вдасться Росії реалізувати свої загарбницькі плани стосовно України?

Чи здатні Україна та Захід виробити альтернативний план дій і стратегічно стримати агресора та війну, яку Кремль не має наміру припиняти?

Ці питання будуть у центрі нашої дискусії.

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Учасники розмови:

Олексій Резніков, Віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції окупованих територій, член Ради національної безпеки та оборони України, перший заступник глави делегації у Тристоронній контактній групі;

Дункан Аллан, британський дипломат та стратегіст, науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин "Chatham House";

Посол Курт Волкер, Спеціальний представник уряду Сполучених Штатів з переговорів стосовно України у 2017 – 2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA);

Ніко Ланґе, німецький політик, керівник офісу Міністра оборони Німеччини;

Аля Шандра, експертка з міжнародних відносин, головна редакторка громадської ініціативи "Євромайдан-Прес";

Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках;

Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України (2014), член Правління Фонду "Відкрий Україну".

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