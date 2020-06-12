УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7665 відвідувачів онлайн
Новини
13 805 124

"Президент у період Богдана був енергійним, з гумором, а зараз втомлений, Єрмак - це тінь, яка випереджає президента", - "слуга народу" Богуцька

Народна депутатка України з партії "Слуга народу" Ліза Богуцька заявила, що після відходу з влади Андрія Богдана президент Володимир Зеленський замкнувся і в ньому "стала читатися дика втома".

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мені страшенно не подобається конфлікт Зеленського з Богданом. Я не знаю Володимира, але поважаю його, і знаю (і добре ставлюся) до Андрія, тому захищала його, коли на нього обрушилися ЗМІ з критикою його слів на адресу журналістів. В ФБ у мене з цього приводу був конфлікт з багатьма друзями. Тепер же вони вважають, що Богдан мав рацію. Багатьом з вас не подобався голова ОП, який щось постійно шепотів Президенту на вухо. Але згадайте Президента в період Богдана: енергійний, різкий, з гумором, простий, живий. Мені здалося, що після відходу Андрія Володимир замкнувся. Стала читатися втома. Дика втома", - написала нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться" - Бродський

"Замість одного Андрія прийшов інший. Він не шепоче на вухо. Але він - тінь Президента. І іноді ця тінь перебуває попереду. Нещодавно прочитала у Єрмака, що він був в Берліні з міжнародних справ. І з ним разом там працювали міністри (.. .). Один коментар я б відіслала 95 кварталу: "А в Києві я - з внутрішніх справ і зі мною разом працює президент Зеленський". Погодьтеся, така формула куди небезпечніше, ніж коли  нашіптує  Богдан, особливо, коли Президент-новачок губиться з відповіддю. Одного разу, в березні, на зустрічі з фракцією, Андрій Єрмак сказав, що такі зустрічі і консультації тепер будуть постійними. Це була ексклюзивна зустріч, без повторів. Зараз я не захищаю жодну зі сторін. Але конфлікт вийшов дивним чином в публічну площину і мені це страшенно не подобається", - резюмувала Богуцька.

Нагадуємо, Зеленський в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що "влада була некорисна" для ексглави ОП Андрія Богдана. У відповідь Богдан заявив, що президент Зеленський перетворив владу "на посміховисько".

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Богуцька Ліза (66) Богдан Андрій (425) Єрмак Андрій (1374)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Бубочка устала там - скорее вынимайте его обратно))
показати весь коментар
12.06.2020 10:55
+25
##@ла жаба гадюку
показати весь коментар
12.06.2020 10:55
+24
просто Богдан подгонял Вовке более качественный кокс
показати весь коментар
12.06.2020 10:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Пусть меньше нюхает или реже!
показати весь коментар
12.06.2020 11:51 Відповісти
Или наоборот -чаще и как можно больше!
показати весь коментар
16.06.2020 11:07 Відповісти
А тим часом... Зе натякає українцям, що він поспішає на потяг до Ростова:

"Президент у період Богдана був енергійним, з гумором, а зараз втомлений, Єрмак - це тінь, яка випереджає президента", - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6002
показати весь коментар
12.06.2020 11:52 Відповісти
Это из-за нехватки секса
показати весь коментар
12.06.2020 11:56 Відповісти
Ждать всегда ПРотивно, а он не дождется возврата на подмостки Кремлевской сцены и под софиты рашистских сериалов
показати весь коментар
12.06.2020 12:10 Відповісти
Після того як ми Зелю виженемо, він буде пишатися особливим успіхом на Московії.
показати весь коментар
12.06.2020 15:43 Відповісти
а че не веселиться, за него обтяпывали деда другие, а он шаурму жрал и купался...
показати весь коментар
12.06.2020 12:25 Відповісти
после шепота на ушко, расставанье - это боль
показати весь коментар
12.06.2020 12:27 Відповісти
давно не видпочивав.робе на износ!
показати весь коментар
12.06.2020 12:39 Відповісти
царь не настоящиий! У него нет тени! Мне страшно...
показати весь коментар
12.06.2020 12:41 Відповісти
Причина усталости гундявого стала понятна после того как он откосил от прохождения тестов у нарколога, будучи еще кандидатом. Можно было с помощью волшебного белого порошка или других снадобий привести его в чувство перед очередным концертом, а теперь концерт каждый день. Клоун вынужден работать на износ и его надолго не хватит
показати весь коментар
12.06.2020 12:54 Відповісти
Eрмак - завхоз. Венедиктова должна открыть против него дело за узурпацию власти.
показати весь коментар
12.06.2020 13:09 Відповісти
Кого мы должны пожалеть? Вопрос в том, когда они свалят со своими любовными проблемами?
показати весь коментар
12.06.2020 13:11 Відповісти
зеленский - охметовский ХОЛУЙ
показати весь коментар
12.06.2020 13:23 Відповісти
На фото трансвестит или Богуцкая??? я не ошибся?
показати весь коментар
12.06.2020 14:15 Відповісти
ну она блин такая страшная
показати весь коментар
12.06.2020 15:02 Відповісти
Бог шельму мітить.
показати весь коментар
12.06.2020 15:39 Відповісти
Ничего, отдохнёт на «курортном острове Джерси» в своей хате. Будет куда бабло тратить, а то жить ему не интересно.
показати весь коментар
12.06.2020 15:02 Відповісти
А Богуцька як була продажною гидотою, так і залишилася.
показати весь коментар
12.06.2020 15:38 Відповісти
У Богдана просто есть рецепт веселой водки и он с ним делился . а теперь Бубочку поят грустным шмурдяком от д Ермака .
показати весь коментар
12.06.2020 15:57 Відповісти
Ленкин положительный тест на COVID -это золотая карточка для нелоха свалить с должности красиво. И даже проклинать не будут... может быть. И пусть Ленка чувственно поблагодарит еРМАКА за проделанную "работу" и поделится с ним своим достоянием. От "теней" надо вовремя избавляться.
показати весь коментар
12.06.2020 15:58 Відповісти
И иногда эта тень находитЬся впереди.
Она еще и безграмотная.
Источник: https://censor.net/n3201591
показати весь коментар
12.06.2020 19:08 Відповісти
Ермак - это тень, которая опережает президента", - "слуга народа" Богуцкая
Ххххххххххххххххххх
Бугуцкая, если тень опережает президента(впереди) то ето означает только одно: зеленьій ублюдок повернулся к свету своим пуканом, и писдует в противоположную свету сторону(во тьму)
показати весь коментар
12.06.2020 20:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 