"Президент у період Богдана був енергійним, з гумором, а зараз втомлений, Єрмак - це тінь, яка випереджає президента", - "слуга народу" Богуцька

Народна депутатка України з партії "Слуга народу" Ліза Богуцька заявила, що після відходу з влади Андрія Богдана президент Володимир Зеленський замкнувся і в ньому "стала читатися дика втома".

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мені страшенно не подобається конфлікт Зеленського з Богданом. Я не знаю Володимира, але поважаю його, і знаю (і добре ставлюся) до Андрія, тому захищала його, коли на нього обрушилися ЗМІ з критикою його слів на адресу журналістів. В ФБ у мене з цього приводу був конфлікт з багатьма друзями. Тепер же вони вважають, що Богдан мав рацію. Багатьом з вас не подобався голова ОП, який щось постійно шепотів Президенту на вухо. Але згадайте Президента в період Богдана: енергійний, різкий, з гумором, простий, живий. Мені здалося, що після відходу Андрія Володимир замкнувся. Стала читатися втома. Дика втома", - написала нардепка.

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"Замість одного Андрія прийшов інший. Він не шепоче на вухо. Але він - тінь Президента. І іноді ця тінь перебуває попереду. Нещодавно прочитала у Єрмака, що він був в Берліні з міжнародних справ. І з ним разом там працювали міністри (.. .). Один коментар я б відіслала 95 кварталу: "А в Києві я - з внутрішніх справ і зі мною разом працює президент Зеленський". Погодьтеся, така формула куди небезпечніше, ніж коли нашіптує Богдан, особливо, коли Президент-новачок губиться з відповіддю. Одного разу, в березні, на зустрічі з фракцією, Андрій Єрмак сказав, що такі зустрічі і консультації тепер будуть постійними. Це була ексклюзивна зустріч, без повторів. Зараз я не захищаю жодну зі сторін. Але конфлікт вийшов дивним чином в публічну площину і мені це страшенно не подобається", - резюмувала Богуцька.

Нагадуємо, Зеленський в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що "влада була некорисна" для ексглави ОП Андрія Богдана. У відповідь Богдан заявив, що президент Зеленський перетворив владу "на посміховисько".