У світлі блокади Зеленським конкурсу на посаду директора ДБР, посада його заступника набуває ключового значення. Допущено 8 кандидатів, прийшло 6, - Бутусов. ПЕРЕЛІК

На конкурс на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань допущено вісім кандидатів, але прийшло тільки шість.

Про це на свій сторінці в Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Велика політична подія. Конкурс на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань. Вісім кандидатів допущено. Але прийшов тільки шість", - написав він.

За словами Бутусова, на конкурсі присутні два співробітники консультативної місії Євросоюзу і співробітник посольства США.

"Оскільки президент Зеленський блокує конкурс на посаду директора ДБР, щоб мати можливість в будь-який момент поміняти керівництво і давати накази ДБР в ручному режимі, посади заступників, які повинні по черзі виконувати обов'язки, набувають ключового значення. Зараз в.о. Олександр Соколов, другий заступник - Бабіков. Але він адвокат Януковича, і його призначення в.о. спричинить скандал, його призначати не хочуть. Тому новий заступник зможе відразу претендувати на нового в.о. Тому увагу до конкурсу велика", - зазначив журналіст.

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Фото: Бутусов/Facebook