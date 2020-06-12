У світлі блокади Зеленським конкурсу на посаду директора ДБР, посада його заступника набуває ключового значення. Допущено 8 кандидатів, прийшло 6, - Бутусов. ПЕРЕЛІК
На конкурс на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань допущено вісім кандидатів, але прийшло тільки шість.
Про це на свій сторінці в Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Велика політична подія. Конкурс на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань. Вісім кандидатів допущено. Але прийшов тільки шість", - написав він.
За словами Бутусова, на конкурсі присутні два співробітники консультативної місії Євросоюзу і співробітник посольства США.
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