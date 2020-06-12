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У світлі блокади Зеленським конкурсу на посаду директора ДБР, посада його заступника набуває ключового значення. Допущено 8 кандидатів, прийшло 6, - Бутусов. ПЕРЕЛІК

На конкурс на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань допущено вісім кандидатів, але прийшло тільки шість.

Про це на свій сторінці в Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Велика політична подія. Конкурс на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань. Вісім кандидатів допущено. Але прийшов тільки шість", - написав він.

За словами Бутусова, на конкурсі присутні два співробітники консультативної місії Євросоюзу і співробітник посольства США.

У світлі блокади Зеленським конкурсу на посаду директора ДБР, посада його заступника набуває ключового значення. Допущено 8 кандидатів, прийшло 6, - Бутусов 01

"Оскільки президент Зеленський блокує конкурс на посаду директора ДБР, щоб мати можливість в будь-який момент поміняти керівництво і давати накази ДБР в ручному режимі, посади заступників, які повинні по черзі виконувати обов'язки, набувають ключового значення. Зараз в.о. Олександр Соколов, другий заступник - Бабіков. Але він адвокат Януковича, і його призначення в.о. спричинить скандал, його призначати не хочуть. Тому новий заступник зможе відразу претендувати на нового в.о. Тому увагу до конкурсу велика", - зазначив журналіст.

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У світлі блокади Зеленським конкурсу на посаду директора ДБР, посада його заступника набуває ключового значення. Допущено 8 кандидатів, прийшло 6, - Бутусов 02
Фото: Бутусов/Facebook

У світлі блокади Зеленським конкурсу на посаду директора ДБР, посада його заступника набуває ключового значення. Допущено 8 кандидатів, прийшло 6, - Бутусов 03

Автор: 

конкурс (1286) Бутусов Юрій (3589) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+6
И к гадалке не ходи - каждый из єтих шести имеет стойкое подкацапское амбре.
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12.06.2020 11:14
+2
А что это все в масках ?
Эпидемия чумы или оспы в городе ?
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12.06.2020 11:19
+2
Оманське брехло самодержець всєя України.
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12.06.2020 11:19
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В свете блокады Зеленским конкурса на пост директора ГБР, должность его зама приобретает ключевое значение. Допущено 8 кандидатов, пришло 6, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9356
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12.06.2020 11:14 Відповісти
И к гадалке не ходи - каждый из єтих шести имеет стойкое подкацапское амбре.
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12.06.2020 11:14 Відповісти
Из 6 одна фамилия Украинская!
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12.06.2020 11:48 Відповісти
А что это все в масках ?
Эпидемия чумы или оспы в городе ?
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12.06.2020 11:19 Відповісти
Оманське брехло самодержець всєя України.
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12.06.2020 11:19 Відповісти
о, одне українське прізвище і не факт, що українська душа
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12.06.2020 11:24 Відповісти
Ну, и кого из близких Бене кандидатов укажет Бутусов, как самого достойного?
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12.06.2020 11:30 Відповісти
Конечно же тебя , ибо ты - избранный
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12.06.2020 11:50 Відповісти
Неплохо бы вспомнить как назначали генпрокурором Луценко: законы меняли в угоду Петру Алексеевичу.А потом такие жуткие провалы ГПУ что весь мир хихикал.Тогда была ещё лучшая клоунада, ничего нового.
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12.06.2020 11:58 Відповісти
Какие провалы?
У меня точно провал в памяти.
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12.06.2020 12:03 Відповісти
https://twitter.com/OdessaTatiana
https://twitter.com/OdessaTatiana
https://twitter.com/OdessaTatiana


https://twitter.com/OdessaTatiana
https://twitter.com/OdessaTatiana

МАЙДАНбандерівка

@OdessaTatiana


У світлі блокади Зеленським конкурсу на посаду директора ДБР, посада його заступника набуває ключового значення. Допущено 8 кандидатів, прийшло 6, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5887
показати весь коментар
12.06.2020 13:26 Відповісти
 
 