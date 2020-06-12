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Новини Коронавірус і карантин
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Близько 2,2 тис. порушень режиму самоізоляції зафіксовано за час епідемії, - Степанов

Близько 2,2 тис. порушень режиму самоізоляції зафіксовано за час епідемії, - Степанов

За час епідемії COVID-19 в Україні було зафіксовано близько 2,2 тис. порушень режиму самоізоляції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"За статистикою, яку я знаю, дотримання режиму самоізоляції контролюється, в тому числі, через додаток "Дій вдома". Загальна кількість порушень за весь час становить близько 2,2 тисяч", - розповів міністр.

Степанов підкреслив, що дотримання режиму самоізоляції контролює Національна поліція, яка також накладає штрафи за недотримання режиму самоізоляції.

"Накладаються штрафи, близько 4,3 млн грн - це ті цифри, які я пам'ятаю", - додав глава МОЗ.

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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2.2к * 17к = 37.4 млн гривен.
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12.06.2020 11:41 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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12.06.2020 11:43 Відповісти
Сам на улице носи маску и детям своим малым не забудь одеть, а желательно две сразу.
Не хнычь потом, когда зачастишь к онкологу на прием. Кстати ВОЗ уже отказался от рекомендаций носить маску на улице. Держи дистанцию, пользуйся антисептиком
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12.06.2020 12:26 Відповісти
2200 протоколов и 2млрд 500млн грн премиальных. За что?
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12.06.2020 12:32 Відповісти
 
 