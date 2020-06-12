Близько 2,2 тис. порушень режиму самоізоляції зафіксовано за час епідемії, - Степанов

За час епідемії COVID-19 в Україні було зафіксовано близько 2,2 тис. порушень режиму самоізоляції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"За статистикою, яку я знаю, дотримання режиму самоізоляції контролюється, в тому числі, через додаток "Дій вдома". Загальна кількість порушень за весь час становить близько 2,2 тисяч", - розповів міністр.

Степанов підкреслив, що дотримання режиму самоізоляції контролює Національна поліція, яка також накладає штрафи за недотримання режиму самоізоляції.

"Накладаються штрафи, близько 4,3 млн грн - це ті цифри, які я пам'ятаю", - додав глава МОЗ.

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