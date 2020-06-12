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Уряд пропонує ліквідувати 490 наявних районів і створити 129 нових укрупнених

Уряд пропонує ліквідувати 490 наявних районів і створити 129 нових укрупнених

Кабінет Міністрів пропонує ліквідувати 490 районів, існуючих в областях України та Автономній Республіці Крим, та створити в Україні 129 нових укрупнених районів.

Відповідні проєкти постанов Верховної Ради були прийняті на засіданні уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, пропонується створити 129 нових районів, з них в Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Волинській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській, Рівненській областях - по 4 райони, в Харківській і Львівській - по 7, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Закарпатській, Сумській та Запорізькій - по 5, в Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій - по 3, а в Дніпропетровській, Київській і в Одеській - по 6 районів.

У Луганській і Донецькій областях пропонується створити по 8 районів, причому 7 з них припадають на тимчасово окуповані території обох областей, а в Криму передбачається створити 10 укрупнених районів.

Також читайте: Кабмін визначив адмінцентри і затвердив території 1470 територіальних громад

Автор: 

Кабмін (14085) район (28) децентралізація (453)


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Топ коментарі
+22
Из села и в ближний райцентр добраться проблема...а в дальний так вообще будет полный пп..
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12.06.2020 11:53
+14
Больше заняться мразям нечем,сидят карты перерисовывают,когда казнокрадов и взяточников начнете сажать,лазарева продолжает брать взятки и плевать ей на районы.
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12.06.2020 11:55
+8
Без референдуму?
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12.06.2020 11:53
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Из села и в ближний райцентр добраться проблема...а в дальний так вообще будет полный пп..
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12.06.2020 11:53 Відповісти
Реформи уряду неправильні бо в результаті непотрібного збільшення районів ми отримаємо погіршення адміністративного управління та зменшення якості надання адміністративного сервісу громадянам, зменшення кількості та якості надання медичних послуг, правоохоронних послуг, судових послуг, комерційних послуг! Замість того щоб ліквідувати 25 областей і створити меньші територіальні одиниці - краї, поділивши кожну область на 2-3 края і ліквідувавши облради та ОГА! щоб ******* адміністративний центр до мешканців сіл, які по 300км їдуть до обласного центру, ми робимо якусь ідіотську річ - збільшуємо райони! Хочу нагадати говнореформаторам Зеленського що зміна районів потребує змін в Конституцію України, а під час війни зміни в Конституцію України вносити не можна! Тому заспокойтесь говнореформатори, і займіться безпосередніми обов'язками - збиранням податків та боргів з олігархів! Ато підете з влади скорше ніж встигнете перекроїти під себе виборчі округи, дебіли!
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12.06.2020 12:49 Відповісти
В Чехии нет никаких райцентров, а только края (размером украинской больше области) но ничего простые люди живут здесь лучше чем в Украине...
...кстати вместо районов в Украине уже созданы территориальные громады...
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12.06.2020 13:07 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDIkTBzuL2f4vHuFaWXB048cMUcUYHCJ4u0btIcBp7oLsgi6m7gxp6n_MHvrRBiLSsw5oQazF9ptNg2&hc_ref=ARRKinzv_p8XznTbxMXpkCpmsNAPxYRmCsinr3qw8GTXqCtQ6RvRmPskEua2GXlZRfg&fref=nf Андрій Смолій https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3060913850613063&set=a.728397013864770&type=3 1 ч. ·
Влада пішла на створення так званого «Угорського району». Щойно це рішення було прийнято на засідання Уряду.Не зважаючи на тиск суспільства та відверта нехтування національних інтересів маємо ситуацію, коли Україну штовхають на внутрішню дестабілізацію. Такого не робила жодна влада, навіть за часів режиму Януковича.Чим це може закінчитися? Ми вже бачили в Криму чи на Донбасі. Дії влади Зеленського суперечать здоровому глузду, проте його тут не варто шукати. Такі дії є злочином проти країни.
https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/104004101_3060913853946396_8650795647531431917_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=110474&_nc_oc=AQmHB_6vy_kP0F5ZthoZBrUfiHitOJ4lbSW7Ay0U9nKUBIKsM_9UtSnYmSekcu2Z_yA&_nc_ht=scontent.fiev4-1.fna&oh=5755f51bf218e907bd4136007f8b55b9&oe=5F0A6DAB Уряд пропонує ліквідувати 490 наявних районів і створити 129 нових укрупнених - Цензор.НЕТ 4
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12.06.2020 13:45 Відповісти
Без референдуму?
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12.06.2020 11:53 Відповісти
Если это приведет к сокращению армии чинуш то только за.
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12.06.2020 11:54 Відповісти
на одному Центренерго зебіли вкрали вже стільки що хватить на 10 армій.
Але там шось ініціатив нема.
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12.06.2020 11:58 Відповісти
Не неси чушь, людей бени поставило правительство Гроси, а уже при Гончаруке их попросили вон и пошли суды.
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12.06.2020 12:00 Відповісти
А Гросю поставив Порох. Порох - ось причина! Доколє!
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12.06.2020 12:06 Відповісти
а як так вийшло шо при Гросі там було півтора ярда прибутку а тепер 4 ярди збитків?
Є пояснення?
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12.06.2020 12:12 Відповісти
Это Порох виноват, он Беню не посадил.
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12.06.2020 12:13 Відповісти
тогда,следуя этой логике,лучше один район ..
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12.06.2020 11:59 Відповісти
А області ліквідувати.
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12.06.2020 11:55 Відповісти
а звідки тоді обласні центри братимуть кошти на оновлення вулиць цих центрів, як не з дорожніх бюджетів області...
зеленський сказав, що йому необхідні міцні голови облдержадміністрацій
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12.06.2020 12:18 Відповісти
Больше заняться мразям нечем,сидят карты перерисовывают,когда казнокрадов и взяточников начнете сажать,лазарева продолжает брать взятки и плевать ей на районы.
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12.06.2020 11:55 Відповісти
Так кого не возьми тут же поднимается крик что это политические преследования честнейших людей.
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12.06.2020 11:58 Відповісти
Ліпше зменшити кількість дармоїдів у ВР до 150 чол. та скоротити Кабмін на половину!
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12.06.2020 11:57 Відповісти
Правильно! Кризис на дворе, а олигархам приходится 450 дармоедов конвертами подкармливать - сократить до 150!
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12.06.2020 12:18 Відповісти
до 129, по количеству районов
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12.06.2020 12:24 Відповісти
А лучше одного спикера оставить и сделать свободный вход в ВР.

Заседание будет выглядеть так:
- Рассматриваем "Антиколомойский закон", стартовая цена 1М. Так, бородатый мужчина в первом ряду 1М "против". Кто больше?
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12.06.2020 12:28 Відповісти
О-о-о-у,оце найн,оце буде великий шлехт,оце ніяк не могі! А що вони,оті скорочені дебілтати будуть робити,якщо головою працювати не можуть,а руками не вміють,га? Куди їм,слугам бувшим народу пристроїтись буде,хто їх,сердег буде кормити,га? Так що найн,найн і щераз найн!
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12.06.2020 12:46 Відповісти
Решение было дебильное с самого начала, когда его ещё предлагали при Ющенко.
Кому оно надо?
Практика показывает, что при любом сокращении админаппарат увеличивается на 20%
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12.06.2020 11:59 Відповісти
зачем? именно для этого сейчас подходящее время ????
и если громко ратуют за децентрализацию...то почему центр решил тихо кроить карту присоединяя что-то и укрупняя кого-то без мнения самих людей, живущих там ???
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12.06.2020 11:59 Відповісти
там, де створені отг при гройсманові грошей додалось....це зараз їх трохи урізали, вже при слугах народу...
так, що отг це нормально..
а те, що гроші з дорожнього бюджету області йдуть на ремонт вулиць обл.центрів - злочин
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12.06.2020 12:23 Відповісти
зелень готовится к выборам. Централизация-абсолютизация власти и подконтрольность выборов достигает своего апогея.
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12.06.2020 12:00 Відповісти
В Украине две проблемы дураки и дороги, районы в этот перечень не входят.
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12.06.2020 12:01 Відповісти
Сколько можно говорить: подобные реформы должны быть четко обоснованы в цифрах и четко планироваться и подготавливаться в деталях. Иначе их целью может быть только сокрытие дерибана всего и вся в прошлом, настоящем и будущем.
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12.06.2020 12:01 Відповісти
Так пойдет , то в Украине будет только три района: Закарпатский, Правобережный и Левобережный. Со своими правительствами...
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12.06.2020 12:04 Відповісти
Так легше буде ділити Україну, чим і займається представник ***** пан Зеленський.
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12.06.2020 12:07 Відповісти
тупорылые дебилоиды
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12.06.2020 12:05 Відповісти
Такое много ходов очка уже делал Черновецкий, результат- минус 75 млрд грн по курсу 5.3 из казны города 😉😉😉
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12.06.2020 12:07 Відповісти
Чем кретины обосновывают такое решение?
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12.06.2020 12:08 Відповісти
Было 490 феодалов,будет 129.
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12.06.2020 13:03 Відповісти
А лучше сделать Украинский район, Украинской области, Украины с царем зелепуком первым!!!
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12.06.2020 12:08 Відповісти
ПриЗе!дент-первый министр-спикер и единый депутат ВР-губернатор-глава райгосадминистрации-генерал-адмирал Зеленский.
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12.06.2020 12:21 Відповісти
рахобаны.... села и так дохнут, а потом вообще исчезнут. за какой то гребаной справкой ехать херзнает куда как раз для селян.... про поликлиники вообще молчу.... зато 450 гандонов ряхи отьедают за наши деньги.
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12.06.2020 12:10 Відповісти
Это ж и есть продолжение "земельной реформы".Селяне должны перебраться в Киев и сидеть там под мостами в картонных коробках,а не мешать пацанам ,своими одноособными хозяйствами ,деньги зарабатывать.
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12.06.2020 12:16 Відповісти
Ліквідовувати/розвалювати зелупень уміє, а створювати - ні. Хай валять, а будувати навчаться, дайте їм 100днів, а Зеленському другий термін.))
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12.06.2020 12:11 Відповісти
Феодали недоотримують податі з холопів - вирішено знищити все що заважає цим бидлохрякам висмоктувати бюджетне корито
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12.06.2020 12:11 Відповісти
Коли неспроможні управляти економікою ,олігархів відлучити від корупційних схем і завадити вивиденю коштів в офшори,демонополізація,деолігархизація,замість цього вони пропонують нікому не зрозумілий і не потрібний переділ районів.
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12.06.2020 12:14 Відповісти
Прежде чем объединять районы, необходимо как минимум все административные услуги, которые предоставляет государство перевести в электронный вид. Из дальних сел условного яготинского района людям придется ездить в Переяслав (70-80 км в одну сторону) чтобы получить справку. С какого переляку?
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12.06.2020 12:16 Відповісти
так їх передають в отг, яких по україні близько 1,5 тисяч
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12.06.2020 12:31 Відповісти
А что такое "справка"?
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12.06.2020 12:32 Відповісти
Справка это совковая отрыжка.
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12.06.2020 12:45 Відповісти
если 129 районов будет,то и должно тогда быть 129 депурастов в зраде.
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12.06.2020 12:19 Відповісти
https://site.ua/kirill.sazonov/28956-kolomoyskiy-idet-v-kabmin-za-dengami/ Коломойский идет в Кабмин. За деньгами

Естественно, за деньгами, а зачем туда еще ходить? Вот только у правительства своих денег нет по определению. Есть налоги и рычаги власти. Вот с помощью этих рычагов предприятия группы «Приват» и хотят выжать из украинцев и государства «немного лишних» денег для себя. И подконтрольные Коломойскому «Укртатнафта» и «Укрнафта» (а также «Укргаздобыча») уже подали совместное заявление в Министерство экономики. Они требуют ввести пошлину на импорт ДТ из РФ. Компании Коломойского хотят, чтобы ввели импортные пошлины в размере 8,46% в этом году, с последующим увеличением каждый год - до 25,4% с 2024 года.
В чем весь смысл такой красивой инициативы? Тут нужно знать несколько цифр. Рынок дизтоплива в Украине 7 млн. т, импортируемое из России ДТ составляет 36% или больше 2,5 млн. т. Основные потребители: население, армия, сельхозпроизводители, транспортные компании. Есть импорт из Беларуси, хотя нефть там тоже российская, так что хоть пнем по сове, хоть сову об пень. И есть украинское производство. Практически монопольно сосредоточенное в руках «Привата». Нужно понимать, что введение новых пошлин не сократит объем потребления. Мы будем потреблять столько же, просто дороже. И уркаинское ДТ не останется на сегодняшнем уровне - моментально подтянется до цены импорта. Кто-то потеряет, а кому-то профит.
Если говорить о конкретных суммах, то тут есть за что бороться. Последствием для государства и для потребителей будет общее удорожание непосредственно топлива на 11 млрд. грн. в этом году. Т.к., топливная составляющая есть в любой продукции и услуге, общие дополнительные затраты предприятий и граждан только в этом году составят около 40 млрд. грн. Государство и люди потеряют эти деньги (из-за дополнительных затрат), а выиграют от введения импортных пошлин компании Коломойского (а также импортеры ДП из Белоруссии, Литвы и других стран). То есть «Приват» просто получит сверхприбыль за счет дополнительных расходов государства и граждан. В качестве «дополнительного бонуса» из-за роста цен вообще на все мы получим всплеск инфляции и снова рост цен. Прелестная перспектива.
Главное, никто не против снижения доли импорта и роста производства внутри Украины. Но для этого нужно инвестировать в производство и, в идеале, еще и в рост внутренней добычи нефти. Нам же предлагают просто повысить цену на то, что есть. Заплатит армия, которая потребляет много ДТ. Заплатят сельхозпроизводители, которые используют до 7 млн. тонн в год. То есть мы потеряем на экспорте аграрной продукции, значит меньше валюты в страну и следите за ростом курса. Потеряет также малый и средний бизнес. Эти расходы, так или иначе, лягут на плечи всех украинцев - покупателей и налогоплательщиков. В тот момент, когда после карантина мы и так не слишком богаты. Зато Коломойский на ровном месте получит дополнительные сверхприбыли - ни копейки лишней не инвестировав.
Надо отметить, что это уже не первая попытка такого «сравнительно честного» отъема денег у населения и государства этой ФПГ. Так в марте 2018 года «Укртатнафта» подавала в Минэкономики заявление с требованием ввести ограничения на импорт нефтепродуктов. Заявление не было принято. В августе 2019 года была введена импортная пошлина на трубопроводные поставки ДТ из России (в размере 3,75%), последствием чего стал рост цены ДТ на внутреннем рынке Украины. В декабре 2019 года «Укртатнафта» Коломойского уже предлагала поднять акциз на СГ. Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат Василевская-Смаглюк, ранее долгое время работавшая на телеканале «1+1». Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не прошла.
Если государство сопротивляется, «Приват» не стесняется идти на откровенный шантаж. Дело в том, что группа «Приват» владеет наиболее крупным и единственным работающим нефтеперерабатывающим заводом Украины. Также группа «Приват» контролирует самую большую сеть автозаправочных станций в Украине. Монополист, может себе позволить.
Примерами являются одновременное закрытие группой «Приват» всех своих заправок в 2014 году (попытка надавить на Кабмин), ранее был аналогичный случай в 2008 году, когда были закрыты все заправки группы «Приват» в Днепропетровской области. В 2018 году входящее в группу «Приват» предприятие «Днепроазот» остановило производство жидкого хлора, при этом являясь его монопольным производителем в Украине, что поставило все водоканалы страны на грань остановки. Теперь снова группа «Приват» хочет усилить свое монопольное положение на рынке нефтепродуктов. Знакомая картина, знакомые методы.
Стоит отметить, что конкуренция на топливном рынке Украины сейчас и без того очень слабая. Импортное ДТ продается в Украину с дополнительной наценкой в 20 долл./т, по сравнению с другими странами. А в случае введения импортной пошлины эта дополнительная наценка будет еще на 70 долл/т выше. Все это ради чего, чтобы контролируемый Коломойским Кременчуг ский НПЗ мог еще больше зарабатывать
Если будет введена пошлина на импорт ДТ - государство и граждане будут нести дополнительные расходы, а Коломойский получит сверхприбыль. Кто-то теряет, кто-то находит? Не думаю, что это подходящий момент и честный способ повышения доходов. Так что задача правительства - не допустить введения импортной пошлины на ДТ.https://site.ua/kirill.sazonov/ Кирилл Сазонов
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12.06.2020 12:19 Відповісти
Не знаете зачем это делают? Люди на этой земле уже не нужны - созданы беспилотные комбайны-роботы. Поэтому никакого самоуправления, чтобы больше засевать пустых земель.
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12.06.2020 12:30 Відповісти
Такі експерименти над населенням уже проводились при Микиті Хрущові.Привели вони до массового зникнення невеликих сіл,смт, невеликих районних містечок,досить суттєвої руйнації народного господарства і т.д.Читайте і вивчайте історію, правлячі дуроломи і несусвітні неуки.Що,вам там уже нгема чим зайнятись,чи що?
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12.06.2020 12:35 Відповісти
Тоесть собрать обратно всех в колхозы ето есть ваша децентрализация? Особенно вокруг Киева где идут самые большие бои за землю, олигофрены переделывают раены и присоеденяют уже по такому маразму что даже не снилось. Что вы твари делаете?
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12.06.2020 12:40 Відповісти
ну будет , как с министерствами...укрупнили...через полгода разукрупнять...а денюжки на всё нада...наши денюжки
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12.06.2020 12:56 Відповісти
..ДЕ визначені ОТГ де ?

Конституція України - Розділ IX ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.
Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.
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12.06.2020 13:08 Відповісти
... КОЛИ і яка структура ПРОВОДИЛА дослідження ЧОГО ? .. де АНАЛІТИКА цього процесу і ОБГРУНТУВАННЯ потреби ... ДЕ ? .. БАНДА сіоністів БУДЕ нейтралізована в Україні ...
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12.06.2020 13:08 Відповісти
Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
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12.06.2020 13:09 Відповісти
Пока противник изучает карты, мы меняем ландшафты, причем вручную. Противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность (С)
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12.06.2020 13:11 Відповісти
С этим согласен.. Население уменьшилось значительно, районы нужно укрупнять. а количество депутатов сокращать.
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12.06.2020 13:11 Відповісти
депутатів, райадміністрації,держава в смартфоні)
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12.06.2020 13:37 Відповісти
охметовские холуи разворачивают земельный дерибан
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12.06.2020 13:18 Відповісти
Как уменьшить количество депутатов с 450 на 350, необходимо проводить референдум, как уменьшить количество существующих районов 490, правительство просто предлагает. В первом случае, по мнению чиновников, это значимое событие. Хотя для Украины это рядовое событие. Во втором случае, это уже не значимое событие, хотя изменится жизнь миллионов людей, значительно сложнее будет попасть на прием к чиновникам по любому вопросу.
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12.06.2020 13:41 Відповісти
Придурки. Районы в свое время создавались не просто так, а с учётом путей сообщения. К моему району хотят добавить ещё шесть районов преимущественно сельскохозяйственных. Все бы ни чего, но четыре из этих шести не имеют нормальной дороги к моему городу, а вот к областному центру имеют. Кроме того, туда абсолютно нет прямого железнодорожного сообщения, а автобус ходит раз в два дня и тот проходящий. Если уж так хотите укрупнять, то тогда начните с инфраструктуры. Людям придется в район по 100 км добираться на черт знает чём и не пойми какими путями.
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12.06.2020 14:03 Відповісти
бубачка на местных боиться отсмоктать, поэтому пытаеться рассовать в местную власть своих клоунов, вот только клоунов не все места не хватает
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12.06.2020 14:32 Відповісти
бдль.. зебилы, это сейчас самое главное?.. всё остальное порешали?.. или у Бени новые бизнес-идеи?
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12.06.2020 16:04 Відповісти
Всё украинское правительство все ЭТИ 30 лет самостийности и незалежности занимаются только тем что ликвидируют то население то районы .. промышленность и сельское хозяйство у нас в стране давно уже успешно уничтожили .
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13.06.2020 12:58 Відповісти
Для объективной оценки - надо рядом - для каждой области - привести среднюю численность населения районов в области.
Навскидку выглядит очень несоразмерное большое число районов в Крыму (аж 10? - на каком основании? Если под татар - то считаю такое несправедливым !).

И непропорционально количество в Луганской области (8), Львовской (7), Ивано-Франковской (5), Закарпатской (5).

Складывается впечатление, что количество районов (если Крым пока вывести за скобки) - непропроционально количеству проживающего в них населения (!) - больше в западных преимущественно украиноговорящих областях, чем в центра и восточных.

Опять запад тянет с востока одеяло(финансы) на себя .
Доколе?
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13.06.2020 17:31 Відповісти
Розумію необхідність упорядкувати адміністративно територіальний устрій, зменшити кількість органів виконавчої влади на місцях, прагнення децентралізації влади на місцях, але вибачте про самих жителів районів хтось подумав? При нинішньому розподілі районів і наразі стоїть проблема доїхати з віддаленого села до райцентру. Доріг немає, регулярне транспортне сполучення відсутнє. Це коли на папері, сидячи в кабінеті в Києві, дивитися то сполучення в два рейси між селом А і селом Б є регулярним. Але коли спробуєш скористатися, то стає зрозуміло, що доріг то немає, є лише напрямки. З існуючих 490 районів має залишитися 129, відстань від села до райцентру стає значно більшою, а доступність послуг меншою.
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16.07.2020 19:50 Відповісти
Заї...али зелені підараси .уже
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16.07.2020 19:56 Відповісти
 
 