Уряд пропонує ліквідувати 490 наявних районів і створити 129 нових укрупнених

Кабінет Міністрів пропонує ліквідувати 490 районів, існуючих в областях України та Автономній Республіці Крим, та створити в Україні 129 нових укрупнених районів.

Відповідні проєкти постанов Верховної Ради були прийняті на засіданні уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, пропонується створити 129 нових районів, з них в Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Волинській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській, Рівненській областях - по 4 райони, в Харківській і Львівській - по 7, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Закарпатській, Сумській та Запорізькій - по 5, в Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій - по 3, а в Дніпропетровській, Київській і в Одеській - по 6 районів.

У Луганській і Донецькій областях пропонується створити по 8 районів, причому 7 з них припадають на тимчасово окуповані території обох областей, а в Криму передбачається створити 10 укрупнених районів.

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