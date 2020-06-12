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ПЦУ про обвинувачення проти Порошенка: Будь-яка політична мотивація неприпустима і грає на руку агресору

ПЦУ про обвинувачення проти Порошенка: Будь-яка політична мотивація неприпустима і грає на руку агресору

Помісна Українська Православна Церква відчуває особливу відповідальність за сьогодення і майбутнє України, і тому змушена публічно засвідчити глибоке занепокоєння кризою довіри до одного з найбільш важливих державних інститутів - правосуддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Київської Митрополії Православної Церкви України.

"Об’єктивність і незалежність правосуддя – не лише один з наріжних каменів існування цивілізованого суспільства і демократичної державності, але і обов’язок, який покладено Божим Законом. У Священному Писанні міститься багато застережень володарям і суддям бути об’єктивними, безпристрасними, непідкупними, відповідальними при встановленні вини й накладанні покарання. А також, що дуже важливо, пам’ятати – кожна людина постане перед Богом на суд, про який сказано: "Яким судом судите, таким судитимуть і вас, і якою мірою міряєте, такою відміряється й вам" (Євангеліє від Матфея, 7:2).

Ми твердо переконані в тому, що Україна може мати сталий розвиток і надію на краще майбутнє лише в разі інституційного утвердження правосуддя, яке не залежить від поточної політичної ситуації, захищене від корупційних впливів, здійснюється на основі верховенства права, з додержанням презумпції невинуватості, передбачає відсутність вибірковості. Лише таке правосуддя здатне мати довіру та справді служити встановленню справедливості.

На жаль, ми бачимо, що попри намагання проводити реформи, система правосуддя в цілому, окремі її елементи та інституції надалі залишаються серед лідерів суспільної недовіри. Внесення у ведення розслідувань політичної складової та вибірковості завжди лише поглиблюють таку недовіру, доказом чого є ганебні судові переслідування представників опозиції за часів влади колишнього президента В. Януковича", - йдеться в заяві.

Зазначається, що до правосуддя істотно підриває і міжнародний авторитет України. Пам’ятаємо, як судові переслідування опозиційних діячів у часи президентства В. Януковича були постійним предметом уваги і справедливої критики з боку демократичних країн та міжнародних інституцій.

Також читайте: Підозри ДБР, які намагалися вручити Порошенку, зліплені на піску, - Яценюк

"З минулого слід робити правильні висновки, адже внутрішні та зовнішні ризики, з якими стикається Україна зараз, в умовах триваючої російської агресії, пандемії та спричиненої нею глобальної економічної кризи – неспівставно більші, ніж десятиліття тому.

Тоді Українська Церква застерігала державу від помилкових рішень – і подальший розвиток подій засвідчив справедливість такої позиції. Ми не втручалися і не втручаємося у сферу розслідувань та судочинства, де відповідальність лежить на державі. Але як Церква, яка керується істинами Закону Божого, та як одна з інституцій громадського суспільства, яка турбується про благо українського народу, ми маємо обов’язок нагадувати і застерігати. Зокрема про те, що і безкарність для порушників закону, і безпідставне переслідування лише заради переслідування є однаково шкідливими та неприпустимими.

Нас, як Церкву, змушує звертати на себе увагу той факт, що останнім часом наполегливо, особливо у пов’язаних з країною-агресором засобах масової інформації, проводиться думка, що різні обвинувачення, які висуваються проти п’ятого президента України П. Порошенка, мають якийсь зв’язок з його роллю, як глави держави, в сприянні церковному об’єднанню, утворенню Православної Церкви України та в отриманні нею Томосу від Вселенського Патріарха.

З огляду на все вищесказане очевидним є, що будь-яка політична мотивація у діяльності правоохоронних органів та порушенні кримінальних справ, зокрема проти п’ятого президента України, – недопустима.

Більше того, вона буде небезпечною для громадянського миру в умовах російської агресії, коли країна-агресор радо використовує будь-які конфлікти всередині України на шкоду нашій державі та для досягнення своїх цілей в гібридній війні.

В кожному демократичному суспільстві завжди є різне ставлення до політиків – хтось їх підтримує, хтось – ні. Але аксіомою демократії є те, що політичні симпатії чи антипатії не впливають на правосуддя. Відхід від цієї аксіоми завжди веде до відходу від демократії", - сказано в заяві.

Читайте: Більдт про переслідування Порошенка: Якщо Зеленський піде шляхом Януковича, ця справа буде в центрі уваги європейських партнерів

Також в ПЦУ нагадали, що протягом минулого року ми вже багато разів стикалися з прикладами того, як юридична система використовується супротивниками Української Церкви з метою перешкоджання волевиявленню релігійних громад, для переслідування духовенства та активних парафіян, для тиску на сумлінних представників органів місцевої влади і самоврядування.

"Наша єдність, наша державна і церковна незалежність, наша гідність і свобода дісталися занадто дорогою ціною, яку заплатили покоління наших предків і яку продовжують платити зараз захисники від російської агресії. Тому ми не можемо допустити, щоби ворог скористався нашими внутрішніми непорозуміннями, політичними суперечками та недосконалістю державних інституцій для руйнування цих здобутків та здійснення реваншу.

Ми просимо Бога всіх, від кого залежить ухвалення відповідних рішень, надихнути духом мудрості, правди, розсудливості та стриманості. І запевняємо, що і надалі будемо, як і дотепер, на боці українського народу", - підсумували в ПЦУ.

Нагадаємо, раніше, 10 червня 2020 року, співробітники Офісу генпрокурора намагалися вручити підозру п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку в приміщенні Державного бюро розслідувань.

Автор: 

Порошенко Петро (15171) переслідування (93) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+14
Посадити Порошенка- одна з головних вимог Кремля, разом із мовним законом та водою в Крим.
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12.06.2020 11:59
+8
секта это твоя МП - у ней даже томоса нет и основал ее товарищ Сралин..
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12.06.2020 12:01
+8
Сьогодні в зеботів аврал - на розрив працюють...
ПЦУ про обвинувачення проти Порошенка: Будь-яка політична мотивація неприпустима і грає на руку агресору - Цензор.НЕТ 542
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12.06.2020 12:14
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У вас , пане одна хвамілія з Стефанішин , а чи ви адвокат ?
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12.06.2020 13:04 Відповісти
Тобто, у вас тільки по моїй хвамілії заперечення? З іншим ви погоджуєтесь?
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12.06.2020 13:06 Відповісти
Зрозумів , ви з одної ставки...
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12.06.2020 13:08 Відповісти
Ставки верховного головнокомандувача.
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12.06.2020 13:17 Відповісти
Теперішнього? Я чому підозрював, що ти теж кловун із цирку.
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12.06.2020 13:19 Відповісти
Весь мир - цирк, а люди в нем клоуны.
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12.06.2020 13:32 Відповісти
Вважаю що вкласти договір , на той час була необхідність . Та потрудіться привести конкретніше приклад зради в статті договору (яку ви надіюсь читали...)
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12.06.2020 13:06 Відповісти
Ніякої необхідності тоді не було, якщо б Порошенко тоді належним чином організував оборону держави. Але я пишу зовсім не про це, а про те, що не можна порушення законів та Конституції виправдовувати "необхідністю". Зрада у тому, що у цих угодах створюються непередбачені Конституцією територіальні утворення, підконтрольні окупантам, тобто, це незаконна сецесія частини України на користь окупантів. А президент, я нагадаю, гарант Конституції!
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12.06.2020 13:21 Відповісти
Вашу точку зору зрозумів.
Тобто ви вважаєте що на початку 2014 року були всі можливості оборонятись ? Чинити опір обстрілам з градів та гармат з території РФ (Гуково), відбиватись від наступу чорних орків під Дебальцево , та інших населених пунктів ..?
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12.06.2020 13:32 Відповісти
Саме так! Що б мав зробити президент для відбиття агресора: Ввести воєнний стан, заборонити діяльність всіх проросійських сил, пересаджати всіх проросійських колабрантів - Медведчука, Бойка, тощо. Оголосити загальну мобілізацію, з жорстким покаранням уклоністів, жорстко обмежити всі державні видатки, а всі заощаджені кошти спрямувати на армію, скоротити армію безкорисних чиновників, не виплачувати мільйонні зарплати Коболєвим, Вітренкам та іншим, припинити виплачувати пенсії лугандонцям, можливо навіть карткову систему ввести. Всі наявні технічні, матеріальні, людські, фінансові ресурси спрямувати на боротьбу з окупантами. Порошенко не зробив нічого з цього! Це вже не кажучи про багато іншого, що він мав зробити.
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12.06.2020 13:40 Відповісти
Казалось бы простое дело, но и тут Пэтя смог накосячить. Получил ты https://www.patriarchate.org/announcements/-/asset_publisher/MF6geT6kmaDE/content/patriarchikos-kai-synodikos-tomos-choregeseos-autokephalou-ekklesiastikou-kathestotos-eis-ten-en-oukraniai-orthodoxon-ekklesian?_101_INSTANCE_MF6geT6kmaDE_languageId=uk_UA томос . Там же четко написано, это ведь документ!, что выдан он Святейшей Церкви Украины. Приезжает наш Петя, ясно солнышко и создает ПЦУ. Ну что тут сказать? Почему не СЦУ?
Теперь все имеют полное право задать вопрос, какое отношение имеет ПЦУ к Томосу?
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12.06.2020 12:59 Відповісти
Я, хотя и противник Порошенко, скажу, что украинцы сами со своей церковью разберутся, без заезжих кацапов.
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12.06.2020 13:04 Відповісти
Кацап, ти свій Томос покажи, для початку. Ну щоби я не напрягався і звязок вашої "церкви" із Нечистим не показува.
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12.06.2020 13:05 Відповісти
Понятно. Вы же вроде юрист из Закарпатья. И такое отношение к документам.
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12.06.2020 13:09 Відповісти
я не спеціалізуюсь на "церковному праві", і ДУЖЕ сумніваюсь, що ви на ньому спеціалізуєтесь настільки, щоби робити висновки.
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12.06.2020 13:11 Відповісти
Кстати, я родом из славного козачьего города Запорожье. И в наРФии даже никогда не был и надеюсь и не буду. Так что меня этот маразм Пэти тоже касается.
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12.06.2020 13:10 Відповісти
"Маразм" Пеці увійде до історії, як одне, з найбільших його досягнень. Як початок кінця Московської секти самосвятів.
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12.06.2020 13:12 Відповісти
У Пеці є всі шанси увійти в історію, як перший президент України, який отримає тюремний термін. Звичайно, що інший втік би за кордон, але Порошенко зі своєю жадібністю навряд чи залишить награбоване роками добро.
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12.06.2020 13:24 Відповісти
Проблема в тому , що до виборів 2019 року , представники РФ , з усіх СМІ, криком кричали , що порох ще поплатиться , що супротив вчинив в 2014-19 роках...
Виходить є послідовники , які не бачать що відбувається зараз з "домовленностями " по впливу окупантів на Україну.
ну-ну ... час розсудить.
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12.06.2020 13:40 Відповісти
Зверніть увагу на те, зараз всі російські ЗМІ, та російські урядовці та росіяни стали масово та активно мочити Зеленського. Так, у деяких росіян справді була думка, що порох вчинив щось погане для Росії, хибна думка. Хибна думка, насправді, кращого для росіян президента, який подарував Росії Донбас, ще не було. (Навіть Янукович у 2003 році захистив острів Тузлу від росіян). Але тут був ще такий фактор, що росіяни навмисно створювали для Порошенка імідж борцуна з Росією, щоб українці повірили, і зробили навпаки.
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12.06.2020 13:47 Відповісти
?? Що ?
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12.06.2020 13:48 Відповісти
Янукович захистив Тузлу ?
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12.06.2020 13:49 Відповісти
Так ви навіть про Тузлу нічого не чули?!! А можна поцікавитись, скільки вам років? (без образ).
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12.06.2020 13:56 Відповісти
Пороху росіяни створили імідж , та зупинили його бізнес в РФ?
Ну це вже перебір...
Справді " многоходовочка"...
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12.06.2020 13:51 Відповісти
Його бізнес у Росії, який дихав на ладан ще до війни, ніяк його іміджу не стосується. Насправді, одне іншому не заважає, і пресування Порошенка в Росії, і створення йому іміджу борцуна з Росією.
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12.06.2020 13:58 Відповісти
Нагадую , якщо ви не пам'ятаєте , а чи не знаєте :
Липецька фабрика цукерок до 2014 року , виробляла стільки продукції , що нею було заповнено всі полиці магазинів від Ростова до Вологди...
Тому в Ліпецьку , Москва і зупинила все , коли порох почав опиратись окупації.
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12.06.2020 14:08 Відповісти
Ну, добре, у 2014 році зупинила, але ніякого опору окупації Порошенко не робив, навпаки, він послідовно здавав Росії українські території.
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12.06.2020 14:21 Відповісти
Ще раз, тут нема ніякого протиріччя. Нагадаю, що Москва ввела санкції навіть проти проросійських прихильників в Україні. Здається, навіть проти Бойка. Це така давня російська політика - тримати на гачку.
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12.06.2020 14:22 Відповісти
30 вересня 2003 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 МЗС України направило МЗС Росії ноту протесту.
6 жовтня 2003 міністр закордонних справ України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Костянтин Грищенко прямує до Москви на перемовини з приводу конфлікту.
Для особистої участі у розв'язанні конфлікту президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кучма терміново перериває візит у Латинську Америку і прямує на Тузлу.

Кучма (!) відстояв Тузлу , а не Янукович...
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12.06.2020 13:56 Відповісти
Ви просто ці події читаєте, а я все бачив на власні очі, які заяви робив Янукович, як він тоді діяв. (Не те, що я є його прихильником, але він дійсно тоді відстояв Тузлу). Кучма тоді фактично вже майже не керував державою, він неофіційно оголосив Януковича "прєємніком", і передав йому всі державні справи.
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12.06.2020 14:01 Відповісти
Скільки вам років , (без образ) ?
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12.06.2020 14:02 Відповісти
Дорослий чоловяга , а вірить пропаганді з московії... нажаль.
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12.06.2020 14:11 Відповісти
Господи! Та я нікому не вірю, навіть собі, я вірю тільки своїм очам! Я ж вам нижче посилання дав, що саме домовленості Януковича-Путіна у 2003 році залишили Тузлу за Україною. Я у 2003 році дивився тв, де були кадри, як Янукович прибув на Тузлу, і там особисто давав розпорядження військовим і робив заяви, що не віддасть Тузлу та Крим Росії. Ще раз, це не на захист Януковича, це просто факт!
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12.06.2020 14:18 Відповісти
Янукович , уже тоді , в2003 році відпрацьовував подачки з Москви.
І як-би Кучма Леонід Макарович не створив спротив окупантам , то втікач Янукович , правив би і зараз ...
А ви дуже довірлива до ТВ людина , що самі підтверджуєте.
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12.06.2020 14:26 Відповісти
Тобто, у прихильників Порошенка злочинець Кучма, який створив в Україні бандитський олігархічний режим, який і привів до влади проросійського Януковича, поставивши його на посаду прем'єра, і оголосивши його своїм "прєємніком", який підтримував Януковича на виборах, вже став народним українським героєм? От ви добалакались! Та якраз вибори 2004 року і були побудовані на протистоянні "проукраїнського" Ющенка та "проросійського" тандему Кучми-Януковича.
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12.06.2020 14:38 Відповісти
Щось ви трішки перегнули з "приємником" Віктором . Януковича "призначили"(!) донецькі під протекторатом з РФ у 2004 році. Згадайте скільки разів цар вітав з перемогою Віктора-шапкокрада. А головне (не відхиляйтесь од теми) , ви хочете посадити хоч-когось ... Крім пороха слідуючий хто на вашу думку ?
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12.06.2020 18:04 Відповісти
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/dogovorennosti-putina-i-janukovicha-tuzla-ostaetsja-za-ukrainoj-a-181146/ Договоренности Путина и Януковича: Тузла остается за Украиной
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12.06.2020 14:03 Відповісти
Ви просто читаєте російський контент , та ще й російською мовою. А до представників з московії , вже давно довіри нема . Якраз з моменту спроби захоплення РФ острова Тузла...
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12.06.2020 14:20 Відповісти
Де там російський контент? Це український сайт. Добре, ось вам українська Вікіпедія українською мовою, щоб вже ніяких претензій! https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B0 В листопаді 2003 прем'єр-міністри Росії і України домовились про припинення подальшого будівництва дамби. Ще раз пишу, я споглядав ці події власними очима!
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12.06.2020 14:31 Відповісти
Віка:
Кучма- протистояв , а Віктор , який шапкокрад , вже "служив" царю на той час.
"Для особистої участі у розв'язанні конфлікту президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кучма терміново перериває візит у Латинську Америку і прямує на Тузлу."

Де тут досягнення Януковича , у здачі інтересів України - таки так.
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12.06.2020 18:08 Відповісти
Пеця не втече, тому мрії Зеленського на це безпідставні. Я розумію, що дуже хочеться. Доказів не має, судової перспективи не має, а от якби втік, зупинили би бесперспективну справу, зняли би пару відосиків для тупих... як усе було би класно. Пеці на має, піару купа... Було би, але не буде
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12.06.2020 13:46 Відповісти
Ну, нема доказів, так нема, не нервуй так, заспокойся.
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12.06.2020 13:48 Відповісти
Ааа, не має... А де тоді підозра Венедиктовій, що без доказів притягла особу до кримінальної відповідальності? Це у твоїх зеленій, пустій голові все просто, а в житті, за "немає доказів" настає кримінальна відповідальність.
А хочеш я тобі далі намалюю? У невстановлений досудовим розслідуванням час у підозрюваного виник умисел на незаконне притягнення до кримінальної відповідальності громадянина Порошенко. З цією метою, використовуючи своє службове становище, він вчинив вплив на уповноважену посадову особу Венедиктову і т.п...
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12.06.2020 13:52 Відповісти
Напиши заяву на Венедиктову. Чого ти тут верещиш?
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12.06.2020 14:05 Відповісти
На цю курву і без мене напишуть.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-nabu-sprava-proty-venedictovoyi/30592649.html
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12.06.2020 14:10 Відповісти
Ну от і добре, нехай НАБУ обох посадить - Венедиктову і Порошенка.
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12.06.2020 14:19 Відповісти
Таки так , але розпочати потрібно з тих хто покликав РФ війною в Україну.
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12.06.2020 14:21 Відповісти
Він на них робить
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12.06.2020 14:22 Відповісти
А сьогодні що заважає керівнику країни навести порядок ? як вважаєте.
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12.06.2020 14:29 Відповісти
усе просто до банальності - відсутність керівника.
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12.06.2020 14:33 Відповісти
Розумієте, нуль, це таке число, що як би його з іншими не множили...
Керувати країною, це не знімати серіал про керування країною.

Хоча, якщо більш глибоко подивитись на причини - то це відсутність відповідальних і розумних громадян. Критична кількість їх є, але її вистачає тільки на повстання. В демократичній країні, після повстання владу отримає більшість, а вона... на жаль кончена.
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12.06.2020 14:36 Відповісти
Согласен насчет достижения! Я прекрасно понимаю значение томоса для Украины. Это второе по сути знаковое событие после крещения Руси Владимиром, как по мне.
Но ПЦУ- это ложка дегтя в бочке меда! Если кто разбирается, пусть объяснит, что я ошибаюсь и все прекрасно на самом деле! Согласитесь, что эта ситуация не совсем нормальна, как для простого обывателя, не заточенного в церковных делах. В документе даже указывают как эту церковь называть во всем мире!
Лично мне ближе церковь КП и хожу по возможности во Владимирский, т.к. не далеко работаю. Т.к. именно КП является на сегодня независимой ни от кого церковью Украины.
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12.06.2020 13:33 Відповісти
Ти різницю між "я не розумію" і "це не правильно" розумієш? Якщо так, то навіщо робити такі категоричні заяви? Одна справа запитати - чому так і чи це вірно? а інша сказати - це невірно бо має бути так! Це надскладне питання. На нього відповідь тобі тут не дадуть.
Подивись на це з іншого боку - існує РПЦ і існує Московський патріархат. Ти колись чув про Російський патріархат? То що тепер, стверджувати, що це теж не вірно? Це питання до спеціалістів. Або наведи посилання на авторитетне джерело, яке заслуговує довіри (не кацапське) або не стверджуйте.
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12.06.2020 13:44 Відповісти
Якщо вам "ближе" в КП , то й ходіть собі з Богом.
Навіщо ви ллєте воду на млин окупантів...? Тим самим піднімаєте вагу МП як представника окупантів в Україні ...
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12.06.2020 13:45 Відповісти
Мне важно на каком фундаменте строится здание. Если на лжи и обмане, то это одно. МП уже построено на шантаже, брехне и крови. А если все законно, то это совсем другое.
Последнее дело, врать самому себе. Так что вы сами определитесь, имею ли я право интересоваться этими грубыми не стыковками, или закрыть глаза и плевать на все, лишь бы знамя реяло?
Я более не желаю разводить эту тему. Я только хочу, чтобы разбирающийся человек объяснил что Порошенко сделал все правильно, или все таки допустил ошибку именно с названием ПЦУ, а не с томосом! По томасу вопросов нет. Низкий поклон Порошенко!
На кацапа, иванова и прочие глупости я отгавкиваться не буду, так что можете даже не трудиться.
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12.06.2020 14:40 Відповісти
Так розберіться , самостійно , без слухання підказок зі сходу чи заходу.
Томос - справедливо вручений Україні - ?
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12.06.2020 18:11 Відповісти
Далі - мова , справедливо користувати в Україні українську - ?
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12.06.2020 18:13 Відповісти
Третє , відновити військо - потрібно ?
Ось і все , будемо здорові...
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12.06.2020 18:14 Відповісти
Ви пане Иванов , з-за поребрика , плутаєтесь , мабуть незнання мови то є каменем перепони для вас :
"цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву ..."

- самі ж даєте цитати ...
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12.06.2020 13:13 Відповісти
Для кацапів це страшенний удар, вони ще років сто будуть доводити. що Томос, якийсь неправильний...
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12.06.2020 13:20 Відповісти
"та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України»"

Что я тут не так понял?
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12.06.2020 13:35 Відповісти
А постоянные и публичные попытки унижения действующей власти на чью руку играют?...........успокоила-бы ПЦУ Пепу
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12.06.2020 15:20 Відповісти
На жаль , на сьогодні керівники країни не будують шлях розвитку свій . А виконують примхи сусіда зі сходу...
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12.06.2020 18:16 Відповісти
Так вот гады какие, и фуфло минское тоже они подписали?
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12.06.2020 19:20 Відповісти
Садить мародера нужно только за имущественные преступления и коррупцию. Порошенко загнал страну в угол угрозой дефолта, но на самом деле ему еще не все выплатили по заоблачным процентам ОВГЗ, которые он сам себе устроил
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12.06.2020 16:15 Відповісти
ТовариСчи из ПЦУ, расскажите лучше честному народу прихожанином какой "церкви" был ваш Пецька до 2014 года.
Тоже не знаете?
Подскажу, да возле его "сиротского домика" стояла церквушка с попом из РПЦ МП.
23 года ентот ******* поклонялся Московскому патриархату.
А потом вдруг прозрел ...
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12.06.2020 16:32 Відповісти
Розумні люди які помилялись , можуть змінити свої погляди , та переконання при наявності фактажу (будь хто). А от ті хто з закритими очима "мантрить" - "царь гундяй наш патриарх"... то вже зовсім інша справа...
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12.06.2020 18:22 Відповісти
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