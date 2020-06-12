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Новини
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Найспекотніший день за 135 років: Київ встановив відразу два температурні рекорди

Найспекотніший день за 135 років: Київ встановив відразу два температурні рекорди

За даними спостережень метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського, літо в столиці в 2020 році побило два температурні рекорди за 135-140 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбаЦентральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

"10 червня в Києві середньодобова температура повітря становила + 26,3 °, що на 0,3° вище попереднього рекордного значення температури для цього дня 1885 року або 135-річної давності", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ніч на четвер в Києві виявилася найтеплішою за 140 років. Температура не опускалася нижче позначки в + 20,6 °, в той час як попередній рекорд, встановлений в 2019 році, був + 20,2°.

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Автор: 

повітря (165) спека (107) погода (789)


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Топ коментарі
+3
Температура растет, обстановка накаляется
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12.06.2020 12:06
+1
Пхи. У нас вчора було +43 на сонці і +36 в тіні.
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12.06.2020 12:17
+1
На грубках по селах готують, а не опалюються.
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12.06.2020 12:35
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Температура растет, обстановка накаляется
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12.06.2020 12:06 Відповісти
Тепло...
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12.06.2020 12:06 Відповісти
виталий, сама природа способствует рекордам твоего города...так и продолжай....успехов
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12.06.2020 12:08 Відповісти
А 1 - 3 червня ще грубки по селах палили.
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12.06.2020 12:09 Відповісти
Де це, по яких селах? Ти з "деревнями" не переплутав?
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12.06.2020 12:17 Відповісти
На грубках по селах готують, а не опалюються.
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12.06.2020 12:35 Відповісти
Як де в нас опалюються
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12.06.2020 13:05 Відповісти
Грубка - то тепла стіна, у котрій змійовик димохода. Для опалення. А готують на плитці
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13.06.2020 10:51 Відповісти
То піч. У хатах для опалення піч, а грубка - сбоку від печі із комфорками для приготування їжі.
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13.06.2020 17:00 Відповісти
Пхи. У нас вчора було +43 на сонці і +36 в тіні.
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12.06.2020 12:17 Відповісти
Скоро орки полезут с ведрами по воду. А все мужики выехали в Польшу на зароботки
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12.06.2020 12:36 Відповісти
киев - место, где гнездятся охметовские холуи типа зеленского
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12.06.2020 13:17 Відповісти
Тепла зима вже зекономила для людей хороші гроші... В умовах коли влада Зеленського виводить з економіки України гроші російським окупантам, це дозволить хоть якось вижити людям з маленькими пенсіями і зарплатами.
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12.06.2020 13:18 Відповісти
Спросить Бубу, сказал бы, Порох виноват
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12.06.2020 13:25 Відповісти
 
 