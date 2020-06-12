Найспекотніший день за 135 років: Київ встановив відразу два температурні рекорди
За даними спостережень метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського, літо в столиці в 2020 році побило два температурні рекорди за 135-140 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбаЦентральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
"10 червня в Києві середньодобова температура повітря становила + 26,3 °, що на 0,3° вище попереднього рекордного значення температури для цього дня 1885 року або 135-річної давності", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ніч на четвер в Києві виявилася найтеплішою за 140 років. Температура не опускалася нижче позначки в + 20,6 °, в той час як попередній рекорд, встановлений в 2019 році, був + 20,2°.
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