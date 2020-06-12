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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві 95 випадків COVID-19, одна людина померла, всього 3 766 інфікованих, - Кличко

За добу в Києві 95 випадків COVID-19, одна людина померла, всього 3 766 інфікованих, - Кличко

Серед захворілих за останню добу киян - 16 медиків.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Новини – не оптимістичні. Кiлькiсть мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 95 людей. Серед них – 16 медиків. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 3766 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 50 жінок віком від 20 до 83 рокiв і чотири дівчинки – від немовляти менше одного місяця до 17 років. А також 36 чоловіків віком від 24 до 68 рокiв. Та п'ятеро хлопчиків - від одного року до 13.

До медзакладів столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 79 людей. Усього коронавірус подолали 1132 мешканця Києва.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19457) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Всё по плану. Площадь под кривой будет отработана, медленнее или быстрее, но останется такой же.
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12.06.2020 12:15 Відповісти
Летом вирусы погибают , от ультрафиолетового излучения солнцем , сезон вируса с середины осени до середины весны .
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12.06.2020 12:19 Відповісти
Київ круте* місто, після Хмельницького
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12.06.2020 13:02 Відповісти
 
 