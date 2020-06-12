Кабмін дозволив з 15 червня відкрити пункти пропуску в аеропортах і в'їзд іноземцям з країн, де незначне поширення COVID-19

Кабінет Міністрів дозволив з 15 червня відкрити пункти пропуску і контролю в аеропортах, щоб відновити обслуговування рейсів у міжнародному повітряному сполученні.

Відповідне рішення з урахуванням доопрацювання в одноденний термін прийнято на засіданні уряду 12 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Фактично ми дозволимо відкрити пункти пропуску в усіх аеропортах, які були закриті попереднім рішенням. Залишилися "Ужгород", "Івано-Франківськ", "Тернопіль", "Хмельницький", "Ізмаїл", "Маріуполь", "Кривий Ріг", "Суми", "Рівне", "Озерне", "Черкаси", "Полтава", "Сокольники", - повідомив перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович.

Як наголошується в повідомленні Мінінфраструктури, вказане рішення також забезпечує можливість перетину кордону іноземними громадянами.

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"Сьогодні уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в'їзд іноземцям, які не є громадянами країн із значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. Ці зміни дозволять відновити роботу підприємств авіаційного транспорту та налагодити міжнародне повітряне сполучення", - зазначив міністр Владислав Криклій у Telegram.