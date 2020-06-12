Кабмін погодив призначення ексучасника КВК і глави ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА
Кабінет Міністрів на засіданні в п'ятницю, 12 червня, погодив призначення керівника Держуправління справами Сергія Борзова на посаду голови Вінницької ОДА.
Він обійме посаду нинішнього глави ОДА Владислава Скальського після підписання указу Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
Серед кадрових питань міністри розглянули звільнення з цієї посади Владислава Скальського і призначення Сергія Борзова, який є главою Державного управління справами. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Скальському, який був присутній на засіданні. У той же час відзначив, що чинний керівник ДУС Сергій Борзов зараз за межами Києва і не зміг бути присутнім, пише УП.
За словами Шмигаля, формальну співбесіду можна не проводити, тому що це підготовлений державний службовець з 22 роками досвіду.
Борзов із 2014 року працює в керівництві Держуправління справами. З літа 2019 року очолює відомство.
Раніше балотувався до Вінницької облради за списками партії "Фронт змін".
До початку політичної кар'єри Борзов був директором команди КВК "Вінницькі перці". У 2011–2012 роках – директор команди КВК "Збірна України".
Дружина Борзова – дочка керівника "Ліги Сміху" Наума Барула. 21 липня 2019 року Ірина Борзова була обрана депутатом Верховної Ради по вінницькому округу №14.
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По словам Шмыгаля, собеседование можно не проводить, потому что это подготовленный государственный служащий.
Ну красота же
Для чего?
- Для чего?
Чтоб не осталось в стороне
никого!
- Никого!
Пусть не решить нам всех проблем
не решить всех проблем,
Но станет радостнее всем,
веселей, станет всем!" (С)
"Снова кто-то скажет
кто-то скажет: «Разве можно наспех?
Наспех разве можно?
делать эдакий серьёзный шаг?»
Просто в нашем клубе
в нашем клубе поднимают на смех
Тех, кто сам не любит
никаких таких шагов …
" (С)
перефразируя :
вся власть - квартальцам, а люди там из цирка )))))
https://twitter.com/VonzalesDelGado
оно боится путина обидеть....
https://twitter.com/VonzalesDelGado Vonzales
https://twitter.com/VonzalesDelGado @VonzalesDelGado
·https://twitter.com/VonzalesDelGado/status/1271094358289321989 18 ч
В Гааге буквально ОТГРЕМЕЛИ первые два дня судебного процесса над российскими военными чинами, обвиненными в массовом убийстве людей, погибших в лайнере https://twitter.com/hashtag/MH17?src=hashtag_click #MH17 от пуска ракеты "бук", тайком завезенного на территорию Украины из России.
Где заявления Президента Украины?
Мв живем под собоя не чуя страны...
А мне не смешно...
А цирку было - на стадион! анализы!
"До начала политической карьеры Борзов был директором команды КВН "Винницкие перцы". В 2011-2012 годах - директор команды КВН "Сборная Украины"Источник: https://censor.net/n3201618Источник: https://censor.net/n3201618
2020 - 2012 = 8
У Шмыгаля либо калькулятор врет, либо КВН приравнян к государственной службе.
P.S. "Инфантильный и слабоумный президент с манией величия. За что нам такое?
На судебном процессе адвокаты будут настаивать на невменяемости подзащитного. В качестве аргументов предъявят его публичные выступления, интервью родителей и платье жены" (с)
У 2006 році - кандидат у депутати Вінницької міської ради 5-го від партії «Ліберальна Україна».
У 2010 році був кандидатом у депутати Вінницької обласної ради 6-го від партії «Фронт Змін».
У 2014 став заступником Керівника ДУС у Порошенка.
У 2019 тимчасово виконував обов'язки керівника ДУС у Зеленського.
P.S. З іншої сторони, можливо і добре, що не упоротий ідейний слуга (якщо такі є). Міняє хазяїв без питань.