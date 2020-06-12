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Кабмін погодив призначення ексучасника КВК і глави ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА

Кабмін погодив призначення ексучасника КВК і глави ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА

Кабінет Міністрів на засіданні в п'ятницю, 12 червня, погодив призначення керівника Держуправління справами Сергія Борзова на посаду голови Вінницької ОДА.

Він обійме посаду нинішнього глави ОДА Владислава Скальського після підписання указу Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Серед кадрових питань міністри розглянули звільнення з цієї посади Владислава Скальського і призначення Сергія Борзова, який є главою Державного управління справами. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Скальському, який був присутній на засіданні. У той же час відзначив, що чинний керівник ДУС Сергій Борзов зараз за межами Києва і не зміг бути присутнім, пише УП.

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За словами Шмигаля, формальну співбесіду можна не проводити, тому що це підготовлений державний службовець з 22 роками досвіду.

Борзов із 2014 року працює в керівництві Держуправління справами. З літа 2019 року очолює відомство.

Раніше балотувався до Вінницької облради за списками партії "Фронт змін".

До початку політичної кар'єри Борзов був директором команди КВК "Вінницькі перці". У 2011–2012 роках – директор команди КВК "Збірна України".

Дружина Борзова – дочка керівника "Ліги Сміху" Наума Барула. 21 липня 2019 року Ірина Борзова була обрана депутатом Верховної Ради по вінницькому округу №14.

Автор: 

Вінницька область (1013) ДУСЯ (157) Кабмін (14085) призначення (2286) ОДА (1629) Борзов Сергій (50) Скальський Владислав (7)


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Топ коментарі
+33


По словам Шмыгаля, собеседование можно не проводить, потому что это подготовленный государственный служащий.
Ну красота же
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12.06.2020 12:27
+27
Кабмин согласовал назначение экс-КВНщика и главы ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 1358
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12.06.2020 12:29
+17
Кабмин согласовал назначение экс-КВНщика и главы ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 9798
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12.06.2020 12:29
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По словам Шмыгаля, собеседование можно не проводить, потому что это подготовленный государственный служащий.
Ну красота же
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12.06.2020 12:27 Відповісти
Кабмин согласовал назначение экс-КВНщика и главы ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 9798
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12.06.2020 12:29 Відповісти
Кабмін погодив призначення ексучасника КВК і глави ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 1853
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12.06.2020 13:23 Відповісти
Не зрозумів, а чого ще Юрчика з Кумом досі не висунули на губернатори якихось областей, ну класні ж чуваки, і поржали б.
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12.06.2020 16:40 Відповісти
Видно, не справился... Перевести на более ответственную работу!
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12.06.2020 12:32 Відповісти
А может поднакопил деньжат и купил у дерьмака более доходное место)
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12.06.2020 12:35 Відповісти
Эпоха клоунов
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12.06.2020 12:27 Відповісти
Кабмин согласовал назначение экс-КВНщика и главы ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 1358
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12.06.2020 12:29 Відповісти
Кроме воинов до Пороха тянулись и Свинарчуки.
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12.06.2020 14:21 Відповісти
Кабмин согласовал назначение экс-КВНщика и главы ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 9689
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12.06.2020 12:29 Відповісти
Кругом одни гетьманы.Некого заставить работать.Дожились.Квнщиков на работу нанимают.Но это лучше,чем людей с заточкой и гранатой за пазухой.
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12.06.2020 12:29 Відповісти
Чем одно другого лучше?
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12.06.2020 13:12 Відповісти
Граната за пазухой - не плохо. Плохо, когда не обучен ее применению.
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12.06.2020 13:37 Відповісти
Зеробили їх разом ))
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12.06.2020 12:31 Відповісти
Кто то должен очистить эту винницкую пропутискую клоаку,потрох там гнездо свил,притащил оттуда торговца трусами - сделал премьером,андроповец ревка тоже в Виннице делал первые коррупционные махинации,до министра дорос,теперь из Винницы в Бровары приехали пострелять бандиты,загнило так все конкретно.
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12.06.2020 12:31 Відповісти
шо ж тебя так бомбит? - Купи хоть морожено та посиди на нем)
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12.06.2020 12:33 Відповісти
Может желаете опровергнуть мои слова,попробуйте,почитаем или кишочки тоненькие?
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12.06.2020 12:36 Відповісти
Проплатили вот он и старается. И вообще. Уважайте чужой труд
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12.06.2020 12:38 Відповісти
х/з кто за такое платит. Разве шо талончиками к психиатру
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12.06.2020 12:41 Відповісти
шо там казали трускавецьке вище...лузери! 95й от кузніца Зе кадрів
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12.06.2020 12:33 Відповісти
"Мы начинаем КВН!
Для чего?
- Для чего?
Чтоб не осталось в стороне
никого!
- Никого!
Пусть не решить нам всех проблем
не решить всех проблем,
Но станет радостнее всем,
веселей, станет всем!" (С)
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12.06.2020 12:37 Відповісти
Блииин, да там в гимне квн-щиков просто программа партии
"Снова кто-то скажет
кто-то скажет: «Разве можно наспех?
Наспех разве можно?
делать эдакий серьёзный шаг?»
Просто в нашем клубе
в нашем клубе поднимают на смех
Тех, кто сам не любит
никаких таких шагов …
" (С)
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12.06.2020 12:40 Відповісти
весь мир театр, а люди в нем актеры...(Шекспир)
перефразируя :
вся власть - квартальцам, а люди там из цирка )))))
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12.06.2020 12:40 Відповісти
https://twitter.com/VonzalesDelGado
https://twitter.com/VonzalesDelGado

оно боится путина обидеть....

https://twitter.com/VonzalesDelGado Кабмін погодив призначення ексучасника КВК і глави ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 4546 Vonzales

https://twitter.com/VonzalesDelGado @VonzalesDelGado

·https://twitter.com/VonzalesDelGado/status/1271094358289321989 18 ч

В Гааге буквально ОТГРЕМЕЛИ первые два дня судебного процесса над российскими военными чинами, обвиненными в массовом убийстве людей, погибших в лайнере https://twitter.com/hashtag/MH17?src=hashtag_click #MH17 от пуска ракеты "бук", тайком завезенного на территорию Украины из России.
Где заявления Президента Украины?
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12.06.2020 12:42 Відповісти
Нет у на с теперь президента
Мв живем под собоя не чуя страны...
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12.06.2020 13:16 Відповісти
Мне вот интересно, не стыдно ли настоящим управленцам,профессиональным руководителям, когда их обязанности исполняют клоуны. КВНщики и просто мошенники,проходимцы? Почему никто из них не возмущается по этому поводу? Ведь эти ребята обесценивают их специальность и наносят колоссальный ущерб стране.
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12.06.2020 12:49 Відповісти
шо пля, не насмеялись ещё?
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12.06.2020 12:59 Відповісти
эх,а хорошо бы их всех скопом,взять - да и ...помирить..
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12.06.2020 13:09 Відповісти
Любопытно ЕС вместе с моржовой ..., не предложила янелоху: Украину переименовать в "95 квартал" ?
А мне не смешно...
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12.06.2020 13:00 Відповісти
Пока результата анализа никто не видел и не слышал,можно думать что угодно
А цирку было - на стадион! анализы!
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12.06.2020 13:20 Відповісти
"государственный служащий с 22 годами опыта"
"До начала политической карьеры Борзов был директором команды КВН "Винницкие перцы". В 2011-2012 годах - директор команды КВН "Сборная Украины"Источник: https://censor.net/n3201618Источник: https://censor.net/n3201618
2020 - 2012 = 8
У Шмыгаля либо калькулятор врет, либо КВН приравнян к государственной службе.
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12.06.2020 13:27 Відповісти
Лютый "треш"! И считать они, таки, не умеют!
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12.06.2020 13:40 Відповісти
Це уже не смішно Знову, КВК, Ліга сміху. А не смішно ні краплини.
P.S. "Инфантильный и слабоумный президент с манией величия. За что нам такое?


На судебном процессе адвокаты будут настаивать на невменяемости подзащитного. В качестве аргументов предъявят его публичные выступления, интервью родителей и платье жены" (с)
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12.06.2020 13:47 Відповісти
Украина сплошной КВН! Хватит играть, стройте государство: МОВА, АРМИЯ, ЦЕРКОВЬ.А ТО ВСЁ ПРОПИАНИСТИТЕ...
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12.06.2020 13:54 Відповісти
Верткий хлопчик:
У 2006 році - кандидат у депутати Вінницької міської ради 5-го від партії «Ліберальна Україна».
У 2010 році був кандидатом у депутати Вінницької обласної ради 6-го від партії «Фронт Змін».
У 2014 став заступником Керівника ДУС у Порошенка.
У 2019 тимчасово виконував обов'язки керівника ДУС у Зеленського.
P.S. З іншої сторони, можливо і добре, що не упоротий ідейний слуга (якщо такі є). Міняє хазяїв без питань.
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12.06.2020 13:58 Відповісти
Маленький обiжений наполеон розставляе своiхКВНщикiв у всi ОГА , вечер перестаёт быть томным !
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12.06.2020 14:11 Відповісти
Шапито набирает обороты.
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12.06.2020 14:16 Відповісти
"Осталось уборщицу из 95-го квартала пристроить на должность госслужащего и можно отдохнуть" В.А.Зеленский.
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12.06.2020 14:20 Відповісти
зебебе распихивает своих клоунов в местную власть в надежде что засыпая песочницы они ему выборы выиграют
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12.06.2020 14:48 Відповісти
Как говорил один киногерой,теперь у нас вся вторая дивизия будет поющей....
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12.06.2020 14:58 Відповісти
 
 