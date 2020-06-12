Кабмін погодив призначення ексучасника КВК і глави ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА

Кабінет Міністрів на засіданні в п'ятницю, 12 червня, погодив призначення керівника Держуправління справами Сергія Борзова на посаду голови Вінницької ОДА.

Він обійме посаду нинішнього глави ОДА Владислава Скальського після підписання указу Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Серед кадрових питань міністри розглянули звільнення з цієї посади Владислава Скальського і призначення Сергія Борзова, який є главою Державного управління справами. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Скальському, який був присутній на засіданні. У той же час відзначив, що чинний керівник ДУС Сергій Борзов зараз за межами Києва і не зміг бути присутнім, пише УП.

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За словами Шмигаля, формальну співбесіду можна не проводити, тому що це підготовлений державний службовець з 22 роками досвіду.

Борзов із 2014 року працює в керівництві Держуправління справами. З літа 2019 року очолює відомство.

Раніше балотувався до Вінницької облради за списками партії "Фронт змін".

До початку політичної кар'єри Борзов був директором команди КВК "Вінницькі перці". У 2011–2012 роках – директор команди КВК "Збірна України".

Дружина Борзова – дочка керівника "Ліги Сміху" Наума Барула. 21 липня 2019 року Ірина Борзова була обрана депутатом Верховної Ради по вінницькому округу №14.