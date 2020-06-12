Экс-полицейскому, стрелявшему в подростка в Кривом Роге, сообщено о подозрении, - ГБР
Следователи ГБР 12 июня 2020 сообщили о подозрении экс-оперуполномоченному одного из отделов Криворожского отдела Нацполиции в Днепропетровской области, который на время совершения уголовного преступления занимал должность работника сектора превенции одного из отделений полиции того же отдела полиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Полицейский подозревается в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 1 ст. 121 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, в августе 2018 году на одной из улиц Кривого Рога двое сотрудников полиции необоснованно обвинили двух несовершеннолетних в незаконном хранении и приобретении наркотических веществ. Из-за этого подростки убежали от правоохранителей. Во время побега один из пострадавших упал на землю, а полицейский, его догнал, совершил 2 выстрела в него.
В результате 17-летний пострадавший получил огнестрельное пулевое проникающее ранение правой половины грудной клетки, которое по заключению судебно-медицинской экспертизы относится к тяжким телесным повреждениям. Пуля до сих пор находится в легких пострадавшего.
Работники Нацполиции Кривого Рога скрывали данные сведения почти год и только в августе 2019 начали расследование по данному факту. Кроме того, указанное уголовное производство до апреля текущего года расследовал орган полиции, в котором работал подозреваемый, и фактически досудебное расследование по нему не проводилось.
В апреле 2020 года после поступления материалов этого уголовного производства в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в городе Полтаве, досудебное расследование было активизировано и менее чем за 2 месяца следователи ГБР собрали необходимую доказательную базу для привлечения виновного к ответственности.
Следователи ГБР в рамках досудебного расследования предоставят оценку действиям руководства и должностных лиц Национальной полиции г. Кривого Рога на предмет наличия признаков сокрытия тяжкого преступления своего коллеги.
Сейчас следователи ГБР подготовили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
думаю он в пацана попал когда тот бежал.
От чому усе, що породжує ДБР звучить якось по дебільному і з області фантастики?
Є хто, хто реально вірить, що стріляв в лежачого, а не під час втечі? Якщо так, то чому тільки раз влучив? Чого почали тікати? Хоча мент теж "молодець"... нефіг стріляти якщо немає загрози чиємусь життю. Стріляти на ураження при втечі можу тільки конвой, або охорона СІЗО, в'язниць...
От просто подумайте "необоснованно обвинили двух несовершеннолетних в незаконном хранении и приобретении наркотических веществ" це як? Вони мають вирок суду, що це підвтерджує? Вони розслідують цей факт? Як можно подібні "предикатні" формулювання використовувати для підозр?
Мій досвід говорить що достовірність написаного десь у районі 1%, не більше.
Дебил Олейник, который подбежал к машине и застрелил пассажира, спокойно работает.