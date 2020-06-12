Экс-полицейскому, стрелявшему в подростка в Кривом Роге, сообщено о подозрении, - ГБР

Следователи ГБР 12 июня 2020 сообщили о подозрении экс-оперуполномоченному одного из отделов Криворожского отдела Нацполиции в Днепропетровской области, который на время совершения уголовного преступления занимал должность работника сектора превенции одного из отделений полиции того же отдела полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейский подозревается в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 1 ст. 121 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в августе 2018 году на одной из улиц Кривого Рога двое сотрудников полиции необоснованно обвинили двух несовершеннолетних в незаконном хранении и приобретении наркотических веществ. Из-за этого подростки убежали от правоохранителей. Во время побега один из пострадавших упал на землю, а полицейский, его догнал, совершил 2 выстрела в него.

В результате 17-летний пострадавший получил огнестрельное пулевое проникающее ранение правой половины грудной клетки, которое по заключению судебно-медицинской экспертизы относится к тяжким телесным повреждениям. Пуля до сих пор находится в легких пострадавшего.

Работники Нацполиции Кривого Рога скрывали данные сведения почти год и только в августе 2019 начали расследование по данному факту. Кроме того, указанное уголовное производство до апреля текущего года расследовал орган полиции, в котором работал подозреваемый, и фактически досудебное расследование по нему не проводилось.

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В апреле 2020 года после поступления материалов этого уголовного производства в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в городе Полтаве, досудебное расследование было активизировано и менее чем за 2 месяца следователи ГБР собрали необходимую доказательную базу для привлечения виновного к ответственности.

Следователи ГБР в рамках досудебного расследования предоставят оценку действиям руководства и должностных лиц Национальной полиции г. Кривого Рога на предмет наличия признаков сокрытия тяжкого преступления своего коллеги.

Сейчас следователи ГБР подготовили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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